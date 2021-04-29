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Немного странно, когда глава "Нафтогаза" узнает о своем увольнении из новостей. Могут быть иски, - Разумков. ВИДЕО

Решения о смене руководителей государственных предприятий должны приниматься в соответствии с законом.

Об этом заявил сегодня на брифинге в ВР спикер Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Немного странно, когда глава "Нафтогаза" узнает о своем увольнении, как он отметил, из новостей. По другому должна работать такая машина, как государственное управление. Все должно быть по закону", - отметил Разумков, комментируя вчерашнее решение Кабмина об увольнении Коболева.

Он также не исключил, что могут быть иски в связи с таким решением Кабмина, так как согласно закону, данное решение должен был принимать Набсовет НАК.

Говоря о профессиональных качествах Коболева, Разумков отметил: "я много критиковал Андрея Владимировича, но были и позитивные моменты в его работе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коболев о своем увольнении: Не намерен устраивать цирк, оставляю Витренко ключи от кабинета

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.

Сегодня Рада назначила Галущенко министром энергетики.

Читайте также: "Слуга народа" Арахамия об увольнении Коболева: Я знал об этом, но не думал, что это решение будет так быстро имплементировано

Автор: 

Нафтогаз (3112) увольнение (2679) Коболев Андрей (458) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+9
Немного странно, что это странно Разумкову.
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29.04.2021 12:27
+4
У зелені все через сраку.
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29.04.2021 12:25
+4
Колбасы он тебе не должен?
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29.04.2021 12:34
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Коболев же сказал, что цирка не будет...
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29.04.2021 12:25 Ответить
Так цирк уже есть.
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29.04.2021 12:40 Ответить
У зелені все через сраку.
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29.04.2021 12:25 Ответить
Немного странно, что это странно Разумкову.
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29.04.2021 12:27 Ответить
Чим же таким зайнятий разумков, що не знає, що його зЕзідент творить?
"Возглавить "Нафтогаз" предложили президент и премьер, - Витренко"

"Кабмин отменил конкурс для назначения Витренко главой "Нафтогаза""
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29.04.2021 12:31 Ответить
Ребята заняты, прибархляются, не успевают за всем следить.
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29.04.2021 12:48 Ответить
Коболев должен сидеть в тюрьме .
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29.04.2021 12:31 Ответить
Колбасы он тебе не должен?
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29.04.2021 12:34 Ответить
"Дайте ему селедки"
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29.04.2021 12:41 Ответить
Криворожскому юрЫсту виднее !
Он так видит......
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29.04.2021 12:43 Ответить
Ещё б тебя уволить ,чтоб ты узнал об этом из новостей
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29.04.2021 12:55 Ответить
это не "немного странно", это нарушения договора - контракта, это тянет за собой колоссальные выплаты и сомнительный, очень сомнительный "позитив" для Нафтогаза и Украины. похоже на тупую,Зеленую чмырность и некомпетентность...
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29.04.2021 13:01 Ответить
 
 