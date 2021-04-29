Геращенко призывает нардепов разрешить полиции применять шокеры при задержании: Это защитит как полицейских, так и правонарушителей. ВИДЕО

Сегодня Верховная Рада будет рассматривать законопроект №4375, разрешающий применение электрошокеров для задержания людей, оказывающих сопротивление полицейским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Этот Законопроект разрешает применение электрошокеров для задержания лиц, которые осуществляют злостное физическое сопротивление полицейским, или для тех кто осуществляет вооруженное сопротивление, или для задержания преступника, который пытается убежать. Электрошокеры используются в более чем 100 цивилизованных странах мира в том числе в США и Европе", - говорится в сообщении.

По словам замглавы МВД, сейчас у полицейский, когда на них нападает кто-то с ножом или топором, нет другого выхода, кроме применения огнестрельного оружия, что приводит к гибели или тяжелым травмам нападавших. Это свидетельствуе о необходимости применения именно электрошокеров, а не огнестрельного оружия для предотвращения противоправных действий правонарушителей, направленных на угрозу жизни полицейского.

"Законопроектом предусмотрено использование шокеров только в случае, когда лицо совершает физическое сопротивление полицейскому. ... Каждому полицейскому, который пройдет обучение, как законно и правильно использовать электрошокеры, будет предложено получить удар током, для того чтобы знать, что это такое на личном опыте. Каждый факт применения электрошокеров будет проверяться как руководством полиции так и прокурором, поэтому права граждан из-за незаконного использования этого спецсредства будут защищены законом", - подчеркнул Геращенко.

"На видео задержание чемпиона Олимпийских Игр по борьбе Вячеслава Олейника, остановленного за административное правонарушение. Вместо использования физической силы, опасной для правонарушителя, было бы достаточно использования электрошокера", - добавил он.

Замминистра просит нардепов поддержать соответствующий законопроект, чтобы дать возможность защитить жизнь и здоровье как полицейских, так и граждан, нарушающих закон.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин предлагает разрешить полицейским применять шокеры при задержании правонарушителей.

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