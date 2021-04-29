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Геращенко призывает нардепов разрешить полиции применять шокеры при задержании: Это защитит как полицейских, так и правонарушителей. ВИДЕО

Сегодня Верховная Рада будет рассматривать законопроект №4375, разрешающий применение электрошокеров для задержания людей, оказывающих сопротивление полицейским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Этот Законопроект разрешает применение электрошокеров для задержания лиц, которые осуществляют злостное физическое сопротивление полицейским, или для тех кто осуществляет вооруженное сопротивление, или для задержания преступника, который пытается убежать. Электрошокеры используются в более чем 100 цивилизованных странах мира в том числе в США и Европе", - говорится в сообщении.

По словам замглавы МВД, сейчас у полицейский, когда на них нападает кто-то с ножом или топором, нет другого выхода, кроме применения огнестрельного оружия, что приводит к гибели или тяжелым травмам нападавших. Это свидетельствуе о необходимости применения именно электрошокеров, а не огнестрельного оружия для предотвращения противоправных действий правонарушителей, направленных на угрозу жизни полицейского.

"Законопроектом предусмотрено использование шокеров только в случае, когда лицо совершает физическое сопротивление полицейскому. ... Каждому полицейскому, который пройдет обучение, как законно и правильно использовать электрошокеры, будет предложено получить удар током, для того чтобы знать, что это такое на личном опыте. Каждый факт применения электрошокеров будет проверяться как руководством полиции так и прокурором, поэтому права граждан из-за незаконного использования этого спецсредства будут защищены законом", - подчеркнул Геращенко.

"На видео задержание чемпиона Олимпийских Игр по борьбе Вячеслава Олейника, остановленного за административное правонарушение. Вместо использования физической силы, опасной для правонарушителя, было бы достаточно использования электрошокера", - добавил он.

Замминистра просит нардепов поддержать соответствующий законопроект, чтобы дать возможность защитить жизнь и здоровье как полицейских, так и граждан, нарушающих закон.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин предлагает разрешить полицейским применять шокеры при задержании правонарушителей.

Читайте: Геращенко призвал Раду усилить уголовную ответственность за нарушение авторских прав

Автор: 

ВР (29245) оружие (10215) Нацполиция (16459) Геращенко Антон (1438) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+10
Вангую что по сле таких событий как кагарлык шокеры будут использоваться для пыток а не задержаний.
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29.04.2021 13:46
+8
Геращенко согласен сесть в кутузку при первом же трупе от щокера? Лет на 20. Т к походе он готов взять на себя за это ответственность.
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29.04.2021 13:45
+7
Можна собі уявити,як буде прокурор перевіряти правомочність застосування шокера. Це проти мітингарів,а не задля безпеки поліції
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29.04.2021 13:57
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Правила форума Совет форумчан
Правонарушителей? У нас треть сердечники.
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29.04.2021 13:44 Ответить
Вангую что по сле таких событий как кагарлык шокеры будут использоваться для пыток а не задержаний.
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29.04.2021 13:46 Ответить
После кагарлыка новости о фигурантах замяли. А там ни много ни мало изнасилование ментами прям в райотделе.
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29.04.2021 13:48 Ответить
Геращенко согласен сесть в кутузку при первом же трупе от щокера? Лет на 20. Т к походе он готов взять на себя за это ответственность.
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29.04.2021 13:45 Ответить
та ему на рать на жителей
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29.04.2021 13:53 Ответить
А многие боятся клоунов . Можно просто пугать .
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29.04.2021 13:46 Ответить
Разрешите им брать взятки уже. Это защитит и правонарушителей и полицейских.
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29.04.2021 13:49 Ответить
Пусть этот боров на себе испытает.
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29.04.2021 13:49 Ответить
Справочку о сердечно-сосудистых заболеваниях предъявлять до использования шокера или уже после летальног исхода?
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29.04.2021 13:51 Ответить
У нас слышком не готовая правоохранительная система для этого ноухау. По сути вооружение беркутовцев средствами запугивания граждан во время митингов.
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29.04.2021 13:53 Ответить
Согласны, но при условии, что на хряке-антохе каждый закупленный шокер будут испытывать
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29.04.2021 13:54 Ответить
О, вже готуються до напливу ощасливлений кінцем епохи бідності?
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29.04.2021 13:55 Ответить
Можна собі уявити,як буде прокурор перевіряти правомочність застосування шокера. Це проти мітингарів,а не задля безпеки поліції
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29.04.2021 13:57 Ответить
руками пусть работают), понабирали блондинок с тату и хлюпиков с вейпами и давай им шокеры.....
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29.04.2021 14:11 Ответить
Читаючи коментарі, можна подумати, що коментують люди, котрих постійно затримує поліція. Тобто одні антисоціальні елементи, що мають проблеми з правоохоронними органами.
Питання - Когось з вас затримувала поліція, а ви в цей час опиралися?
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29.04.2021 14:15 Ответить
Вангую что сейчас Вас определят в кацапы... Думаю что это показатель доверия к полиции, и зная в какой стране они живут, они осознают что могут ощутить все прелести этого шокера на себе, даже не будучи преступником или нарушая что либо. Реформированная полиция не несет никакой ответственности за свои действия, какие либо попытки привлечь полицейского к ответственности в лучшем случае приведут к привлечению его к дисциплинарной ответственности. Поэтому расширять права или давать дополнительные рычаги воздействия в такой ситуации чревато последствиями в первую очередь для граждан...
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29.04.2021 14:30 Ответить
А я, дивлячись на цю поліцію, взагалі вважаю їх "імпотентами". Кожен неадекват пригає до них, а вони я діти малі - нічого зробити не можуть.
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29.04.2021 14:53 Ответить
Когда они чувствуют слабость, они сразу показывают какие они не в рот ...ать круты копы. Если они чувствуют силу и знание законов, воздух сразу портится.... Вежливое поведение по отношению к ним они принимают за слабость.... Но то что он может сделать с Вами все что угодно и ему за это ничего не будет, если у Вас нет корочки или много денег, это факт.
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29.04.2021 14:59 Ответить
многие моих знакомых, будучи подростками становились жертвами рекета со стороны полиции. Плюс количество произвола мелькающего в сми - этого достаточно.
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29.04.2021 14:33 Ответить
Я зрозумів. Мабуть було до чого причепитися поліції. А ось особисто вас колись затримувала поліція?
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29.04.2021 14:50 Ответить
В том то и дело что не было за что. Просто паковали в уазик и пытались забрать деньги вешая несуществующие обвинения 14-16летним ребятам.
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29.04.2021 15:09 Ответить
І скільки років назад це було?
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29.04.2021 15:21 Ответить
А особисто вас якийсь террорист вбивав? Для того чтобы понять что чтото плохое не обязвтельно это опробовать на себе. Головой пользоваться надо и анализировать к чему это приведет. Методичку смени. От твоих постов аваковым несет.
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29.04.2021 15:11 Ответить
А від вашого посту віє замством і не вмінням відповіст на конкретні питання.
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29.04.2021 15:22 Ответить
Я вам ответил. И не только я. Читать надо уметь.
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29.04.2021 15:42 Ответить
Все зрозуміло. Здувся...
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29.04.2021 16:47 Ответить
Тазеры вообще категорически запрещены в ряде цивилизованных стран где оружие гражданам вообще разрешено. Это так, для подумать, и сравнить.
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29.04.2021 15:12 Ответить
Ну так вони ( тазерри) й заборонені для звичайних громадян. Бо використання тазера важко відслідкувати. Й в той час вони є у поліції.
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29.04.2021 15:30 Ответить
Они вообще запрещены, в т ч для полиции. Не передергивайте слова.
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29.04.2021 15:43 Ответить
Вони є поліції США, Франції, Германії, Британії та інших країн.
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29.04.2021 16:45 Ответить
Вылизыватель не только тарелок Тосик Геращенко, недавно утративший первенство в квалификационной категории "самый упитанный пупс МВД" (отобрал жиртрест Крищенко), регулярно делающий довольным самого Рюкзакова-Авакова, вновь стремительно ворвался в информационное пространство. Холён, свеж, импозантен. Жаждущую фактов аудиторию безжалостно порвал поразительной осведомлённостью, беспощадно раздавил могучим интеллектом, свирепо ошеломил плодотворной гипотезой.
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29.04.2021 14:23 Ответить
Нам тут Кацапию с Беларусью построить хотят?
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29.04.2021 14:26 Ответить
"Законопроектом предусмотрено использование шокеров только в случае, когда лицо совершает физическое сопротивление полицейскому".

А они его действительно только в таких случаях применять будут, или всё таки по своему усмотрению?
Зная юридическую "подкованность" наших "правохранителей" склоняюсь ко второму варианту.
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29.04.2021 14:28 Ответить
А к чему это видео? Если десять полицаев не могут заломать одного борца, так может дело не в шокере, а в подготовке этих организмов.
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29.04.2021 14:31 Ответить
ублюдок !!!!!!! а кардиостимулятор ........... сразу покойник!!!!
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29.04.2021 14:47 Ответить
Хотел сразу такое пропечатать---потом решил проверить коменты. Сам ношу 12 лет уже такое. Скоро опять ложится менять---батарейка на исходе. Витатрон стоит. Этого Ге пристрелить бы. Или пусть у кого стоит кардиостимулятор выдали бы ПМ---отстреливаться от ментиков. Возьму с удовольствием.
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29.04.2021 15:59 Ответить
я перечитал полностью этот пост как понять две цитаты :
1, Это защитит как полицейских, так и правонарушителей (Карл)

2,Вместо использования физической силы, опасной для правонарушителя, было бы достаточно использования электрошокера


феерично написаноИсточник: https://censor.net/ru/v3262806
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29.04.2021 14:47 Ответить
Именно так, а мы удивляемся,что Кива -доцент.
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29.04.2021 14:50 Ответить
как Антоха вообще не убедил- что убивать нарушителей надо наперед для профилактики что б они не нарушили второй раз .а вдруг они еще окажутся агентами путена или еще хуже
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29.04.2021 16:37 Ответить
Може для початку слід ввести выдповідальнысть для поліцейських за неправомірне затримання, неправомірну зупинку транспортного засобу, неправомірно складену постанову і тд???
Бо шокером махати всі орли, а відповідати за свої неправомірні дії бажання не мають...
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29.04.2021 14:57 Ответить
Які там орли? На днях якесь пяне чмо на крузаку у Львові мєнтів на х.й посилало на камеру , вони до нього підійти боялись.
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29.04.2021 15:21 Ответить
Тазеры запрещкны большинстве цивилизованных стран.
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29.04.2021 15:13 Ответить
Геращенко а давай тебе шокер засунем и твоим близким?
А также близким из близким?!вам понравится
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29.04.2021 15:26 Ответить
недавно предлагали гранату, наверно
придеться брать против шокер- мусоров
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29.04.2021 15:59 Ответить
В США є хороша традиція - новоспеченому оператору Тейзера ввалють заряд з нього. Щоб на своїй шкурі відчув ціну питання. Так чому б не тейзонути для початку жирного кабана Антошку, під відеозапис? А вже потім хай лобіює.
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29.04.2021 20:12 Ответить
Пора бы этому ХЕРращенко электрошокером по яйцам и на помойку. Урод аваковский.
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30.04.2021 02:27 Ответить
правильно.
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30.04.2021 06:36 Ответить
Пусть эта жирная сволочь на себе и своём семействе всё это испытывает, если сердечники там есть, то сразу им будет хана.
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04.08.2021 19:45 Ответить
 
 