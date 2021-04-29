Проект "Без цензуры": Пять причин, почему встреча с Путиным - позор для Зеленского. ВИДЕО
Прямые переговоры с Путиным - это хорошо или плохо? Чего на самом деле хочет Владимир Зеленский и как он сам себе противоречит?
Марина Данилюк-Ярмолаева нашла пять причин, почему несколько навязчивая идея Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным - это крайне неудачное решение.
Во-первых, полевые лагеря российских войск в Воронежской области остаются на месте - несмотря на то, что Сергей Шойгу обещал отвод войск от украинских границ. Во-вторых, Кремль никогда не считал Украину самостоятельным политическим субъектом, а теперь еще и записали нас в список недружественных стран. Поэтому будут ненавидеть украинцев еще больше.
В-третьих, россияне не скрывают, что хотят уломать украинскую власть на прямые переговоры с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР". А это будет иметь настолько печальные последствия, что аж представлять больно. И это только начало.
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ці субботні люди як називав їх пророк, ведуть свій рід від обезяни та свині
- пояс шахида себе в штаны и бегом на переговоры!!!!!!!!!!
https://cyprus-daily.news/yurij-*******-*******-plany-putina-protiv-ukrainy-na-2021-god/ 29.04.2021
Наиболее вероятная дата широкомасштабного военного вторжения российских оккупационных войск на свободные территории Украины - 17 сентября 2021 года
https://cyprus-daily.news/yurij-*******-*******-plany-putina-protiv-ukrainy-na-2021-god/
ОООО!!!ВЕЛИЧАЙШЕЕ МОИ КРЕМЛЁСКИЕ ПОВЕЛИТЕЛМ )(УЙЛА!
Я НИЧТОЖЕСТВО, ОСМЕЛЮСЬ ПОТРЕВОЖИТЬ И СПРОСИТЬ ВАС:
ВЫ УЖ НЕОБСУДЬТЕ МЕНЯ, А МОЖЕТ ВЫ ЕЩЁ ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ
ЗАКАЗАТЬ ? ОБСЛУЖУ ВАС БЕЗПРОМЕДЛЕНИЯ БЛАГОДЕЛЕЙ МОИХ!
А МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЁ ВАМ ПОДАТЬ ПОБОЛЬШЕ СВЕЖЕЙ УКРАИНСКОЙ КРОВИ !?
А Зеленський - глава демократичної держави, яку підтримує весь демократичний світ. І тому діяти він повинен УЗГОДЖЕНО з партнерами.
Неправда, що з терористами не ведуть переговори. Коли справа йде про тисячі, десятки, сотні тисяч і навіть мільйони життів співвітчизників - переговори ведуться.
Зеленський повинен шукати можливості для переговорів, бо навіть пауза, викликана переговорами, робить Україну сильнішою, а Росію слабшою. Рашку санкції нищать, і жодною пропагандою Кремлю це не вдається приховати.
Зараз Європарламент прийняв резолюцію: якщо Кремль почне відкриті військові дії проти України, то Україна дістане зброю, а Росія буде відключена від SWIFT, буде припинено закупки в Росії енергоносіїв, а також ліквідовано будівництво ,"Північного потоку -2". Передбачено низку інших санкцій, за теракти проти європейських країн, придушення опозиції тощо. "За" проголосувало понад 500 європарламентарів, "проти" - біля 60.
Безперечно, це не дає гарантії того, що Путіна зупинять. Проте є ще США, а це ще більш потужний демократичний, економічний та військовий прес, який чавить кремлівського фюрера. Позиція України зараз сильна, а дії Зеленського, безумовно, посилюють її. Бо УЗГОДЖЕНІ З ДЕМОКРАТИЧНИМИ ПАРТНЕРАМИ.
https://mobile.twitter.com/bazabatarey01
https://mobile.twitter.com/bazabatarey01 Старший, но младший https://mobile.twitter.com/bazabatarey01 @bazabatarey01 https://mobile.twitter.com/bazabatarey01/status/1387814879826939908 58 мин
Ни один Президент України (кем бы он ни был) не сможет решить судьбу нации единолично. Один уже пробовал. Не получилось...
Не понимаю, почему ты здесь, а не в АТО?
І сором, і відповідальність - це з життя марсіан або самураїв.