Проект "Без цензуры": Пять причин, почему встреча с Путиным - позор для Зеленского. ВИДЕО

Прямые переговоры с Путиным - это хорошо или плохо? Чего на самом деле хочет Владимир Зеленский и как он сам себе противоречит?

Марина Данилюк-Ярмолаева нашла пять причин, почему несколько навязчивая идея Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным - это крайне неудачное решение.

Во-первых, полевые лагеря российских войск в Воронежской области остаются на месте - несмотря на то, что Сергей Шойгу обещал отвод войск от украинских границ. Во-вторых, Кремль никогда не считал Украину самостоятельным политическим субъектом, а теперь еще и записали нас в список недружественных стран. Поэтому будут ненавидеть украинцев еще больше.

В-третьих, россияне не скрывают, что хотят уломать украинскую власть на прямые переговоры с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР". А это будет иметь настолько печальные последствия, что аж представлять больно. И это только начало.

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