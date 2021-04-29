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Проект "Без цензуры": Пять причин, почему встреча с Путиным - позор для Зеленского. ВИДЕО

Прямые переговоры с Путиным - это хорошо или плохо? Чего на самом деле хочет Владимир Зеленский и как он сам себе противоречит?

Марина Данилюк-Ярмолаева нашла пять причин, почему несколько навязчивая идея Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным - это крайне неудачное решение.

Во-первых, полевые лагеря российских войск в Воронежской области остаются на месте - несмотря на то, что Сергей Шойгу обещал отвод войск от украинских границ. Во-вторых, Кремль никогда не считал Украину самостоятельным политическим субъектом, а теперь еще и записали нас в список недружественных стран. Поэтому будут ненавидеть украинцев еще больше.

В-третьих, россияне не скрывают, что хотят уломать украинскую власть на прямые переговоры с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР". А это будет иметь настолько печальные последствия, что аж представлять больно. И это только начало.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Спасет ли нас Байден? Как россияне на 1+1 пугают новым Иловайском. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) переговоры (4939) путин владимир (31260) россия (95515) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+19
Этот разведун умеет делать хорошо только одно - постоянно позориться и показывать зебилам какие они лохи.
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29.04.2021 15:34
+18
Два людоеда (путин и шойгу) едят клоуна. Один спрашивает другого:
- Ну как?
- Да что-то нифига не смешно…
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29.04.2021 15:35
+17
У наркоДегенерата нет такого чувства как позор. Поэтому он со спокойной душой поедет смотреть в очко путлеру. Кстати, его избиратели-имбицилы тоже не расстраиваются по этому поводу.
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29.04.2021 15:36
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Этот разведун умеет делать хорошо только одно - постоянно позориться и показывать зебилам какие они лохи.
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29.04.2021 15:34 Ответить
это позор и унижение не для клоуна, а для украинцев
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29.04.2021 15:35 Ответить
сильно украинцы перживают от этих унижений ? как именно ?
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30.04.2021 00:59 Ответить
Два людоеда (путин и шойгу) едят клоуна. Один спрашивает другого:
- Ну как?
- Да что-то нифига не смешно…
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29.04.2021 15:35 Ответить
У наркоДегенерата нет такого чувства как позор. Поэтому он со спокойной душой поедет смотреть в очко путлеру. Кстати, его избиратели-имбицилы тоже не расстраиваются по этому поводу.
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29.04.2021 15:36 Ответить
когда соплеменники клоуна более 2 тысяч лет тому назад смотрели как распинают Христа на Кресте они ржали и спрашивали типа.... ну если ты Мессия и Бог -то почему ты себя не спасешь от верной гибели... этим пейсатым тварям, народу рабов Египта, изгоям цивилизации я их евреев сравниваю с цынганами ромами... что то в них родственное...нет понимания- чести, совести, греха, стыдливости, моральности.... у них как у наркоманов всегда играет очко на ОДНО..... а какой мой Интерес??!! сколько я получу гешефта....
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29.04.2021 15:43 Ответить
не люблю ромів але роми там ні до чого...
ці субботні люди як називав їх пророк, ведуть свій рід від обезяни та свині
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29.04.2021 17:14 Ответить
ага, так "распинали" шо нигде об этом не написано, кроме смехотворной сборки баек, которую писали столетиями и в которой ошибок столько шо за один процент такого - любого студента пинками гонят из ВУЗа
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30.04.2021 14:03 Ответить
потлеру оно надо? за такое Зелю выгонят, и придет Порошенко которого патлер боится. Оланд же написал шо ПАП чуть не избил петлера в Минске.
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30.04.2021 14:01 Ответить
Считаю, что их встреча в Ватикане - действительно неудачная идея. Нужно брать выше.
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29.04.2021 15:41 Ответить
ну ТУДА путь один отуда не возвращаются.... вы ЭТО имели ввиду?!
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29.04.2021 15:44 Ответить
Разве плохая идея?
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29.04.2021 15:46 Ответить
згоден у чистилище їх треба відправити - хай там домовляються
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29.04.2021 17:16 Ответить
Зеленский ! Тебя обыскивать не будут!

- пояс шахида себе в штаны и бегом на переговоры!!!!!!!!!!
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29.04.2021 15:46 Ответить
Петро теж зустрічався, і нічо, проконало
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29.04.2021 15:52 Ответить
«Теплий дощ» це сцаки від слуг?
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29.04.2021 15:56 Ответить
А по суті щось можеш проквавкати?
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29.04.2021 17:40 Ответить
Ні. Немає про що говорити. Мене зацікавив тільки твій кумедний нік про сечу слуг на твою пику. Все.
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29.04.2021 18:32 Ответить
Зе и так уже тряпка сцаная, в какой угол не заметет, сразу плесень прет. ***** его попустит там, напугает и будет этот закаканец на людях срываться.
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29.04.2021 16:14 Ответить
Юрий Шулипа: военные планы Путина против Украины на 2021 год

https://cyprus-daily.news/yurij-*******-*******-plany-putina-protiv-ukrainy-na-2021-god/ 29.04.2021

Наиболее вероятная дата широкомасштабного военного вторжения российских оккупационных войск на свободные территории Украины - 17 сентября 2021 года

https://cyprus-daily.news/yurij-*******-*******-plany-putina-protiv-ukrainy-na-2021-god/
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29.04.2021 16:21 Ответить
треба пам"ятати слова Черчеля «Якщо країна між війною та ганьбою вибирає ганьбу, то вона отрумає і війну і ганьбу»".
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29.04.2021 17:11 Ответить
Проєкт "Без цензури": П'ять причин, чому зустріч із Путіним - ганьба для Зеленського - Цензор.НЕТ 4761
ОООО!!!ВЕЛИЧАЙШЕЕ МОИ КРЕМЛЁСКИЕ ПОВЕЛИТЕЛМ )(УЙЛА!
Я НИЧТОЖЕСТВО, ОСМЕЛЮСЬ ПОТРЕВОЖИТЬ И СПРОСИТЬ ВАС:
ВЫ УЖ НЕОБСУДЬТЕ МЕНЯ, А МОЖЕТ ВЫ ЕЩЁ ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ
ЗАКАЗАТЬ ? ОБСЛУЖУ ВАС БЕЗПРОМЕДЛЕНИЯ БЛАГОДЕЛЕЙ МОИХ!
А МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЁ ВАМ ПОДАТЬ ПОБОЛЬШЕ СВЕЖЕЙ УКРАИНСКОЙ КРОВИ !?
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29.04.2021 17:45 Ответить
Не позорся,шмаркля...
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29.04.2021 18:17 Ответить
Пацанські замашки - це треба залишити для бандита і терориста Путіна, для бандитів-олігархів, які стали прикидатися "отцями нації", а також швалі, яка їм прислужує.
А Зеленський - глава демократичної держави, яку підтримує весь демократичний світ. І тому діяти він повинен УЗГОДЖЕНО з партнерами.
Неправда, що з терористами не ведуть переговори. Коли справа йде про тисячі, десятки, сотні тисяч і навіть мільйони життів співвітчизників - переговори ведуться.
Зеленський повинен шукати можливості для переговорів, бо навіть пауза, викликана переговорами, робить Україну сильнішою, а Росію слабшою. Рашку санкції нищать, і жодною пропагандою Кремлю це не вдається приховати.
Зараз Європарламент прийняв резолюцію: якщо Кремль почне відкриті військові дії проти України, то Україна дістане зброю, а Росія буде відключена від SWIFT, буде припинено закупки в Росії енергоносіїв, а також ліквідовано будівництво ,"Північного потоку -2". Передбачено низку інших санкцій, за теракти проти європейських країн, придушення опозиції тощо. "За" проголосувало понад 500 європарламентарів, "проти" - біля 60.
Безперечно, це не дає гарантії того, що Путіна зупинять. Проте є ще США, а це ще більш потужний демократичний, економічний та військовий прес, який чавить кремлівського фюрера. Позиція України зараз сильна, а дії Зеленського, безумовно, посилюють її. Бо УЗГОДЖЕНІ З ДЕМОКРАТИЧНИМИ ПАРТНЕРАМИ.
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29.04.2021 19:34 Ответить
Держава -то демократическая.... зеленский недоразумение.... стал президентом и спрашивает по телеку "Кто я?"
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30.04.2021 01:33 Ответить
ведут переговоры через посредников, а не как Пукин просит
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30.04.2021 14:04 Ответить
...особливо якщо зєзідєнт - витратний матеріал

https://mobile.twitter.com/bazabatarey01

https://mobile.twitter.com/bazabatarey01 Старший, но младший https://mobile.twitter.com/bazabatarey01 @bazabatarey01 https://mobile.twitter.com/bazabatarey01/status/1387814879826939908 58 мин

Ни один Президент України (кем бы он ни был) не сможет решить судьбу нации единолично. Один уже пробовал. Не получилось...
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29.04.2021 21:05 Ответить
Проєкт "Без цензури": П'ять причин, чому зустріч із Путіним - ганьба для Зеленського - Цензор.НЕТ 5931
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29.04.2021 21:08 Ответить
Поклонная гора в Моске - традиционно место приёма капитуляции, если кто ( как и зеленский) не в курсе... х**ло просто над ним стебётся...и вот ,знаете , не жалко его...
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30.04.2021 00:39 Ответить
Ситуация такова - Нехай краще Україна згине, але з Пуйлом розмовляти не будемо!
Не понимаю, почему ты здесь, а не в АТО?
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30.04.2021 05:02 Ответить
Вы лучше в магазин зайдите и посмотрите цены на подсолнечное масло, сахар, яйца и др продукты питания. Все подорожало в два раза. Многие украинцы сегодня голодают. Вы проявляете свой гонор на горе миллионов голодающих людей. Молодые люди не имеют работы и как только кончится карантин массово выедут в Польшу и др страны ЕС. Навсегда.
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30.04.2021 05:07 Ответить
туфта.
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30.04.2021 06:51 Ответить
Не потрібно панові ЗЕ,якщо він себе поважає,зустрічатися один-на один із всесвітнім ху***лом і кіллером, хоча-би тому,щоби не замаратися об отоє гівно. Коневі зрозуміло, що козломордський цар захоче визнання Криму паРашеським,подачі дніпровської води до оного, всучити окуповану і давно уже розграбовану ватниками частину Донбасу Україні,але на умовах: ти фінансуй,а я буду керувати. Ху***ло хоче ,також, промацЯти пана ЗЕ на предмет ссикливості і здатності до холуйства,за яке так ********,але не поважав бідного,лякливого,глупого зека. Зрозумілор,що до подібного кроку пана ЗЕ вельми жорстко ************ фрау Меркель унд мос"є Маня Макарона, які дуже ********** гру:і вашим і нашим і все ще думають,що КРИСУ можна ублажити не злим,тихим словом. Але панові ЗЕ,будемо сподіватись,вистачить здорового глузду не зустрічатися із вонючим гівном і вбивцею.
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30.04.2021 09:07 Ответить
Вимірювати "ганьбу" для осіб, які не керуються "честю", - наївно.
І сором, і відповідальність - це з життя марсіан або самураїв.
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30.04.2021 09:58 Ответить
Зеленский захотел встретиться с Путиным! Это,при том, что тема Крыма-закрытая, а по поводу Донбасса,Путин отсылает Зеленского к переговорам с фейковыми ЛДНР! Так о чем Зеленский будет говорить с Путиным? Разве,что станет на колени и посмотрит в глаза человеку,из-за которого все беды в Украине! Для Украины-это равносильно тоже стать на колени и смотреть в глаза своему врагу! Больно за Украину!
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30.04.2021 14:32 Ответить
 
 