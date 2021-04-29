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На границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба: сообщается о 18 пострадавших и одном погибшем. ВИДЕО

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между военными. Страны обвинили друг друга в эскалации конфликта. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 18 человек (о 16 пострадавших заявляют власти Кыргызстана, о двух - Таджикистана), один человек погиб (гражданин Кыргызстана). Внимание! В новости присутствуют кадры, нерекомендованные к просмотру детям, беременным и людям со слабой психикой!

Как пишут СМИ Кыргызстана, перестрелка началась после того, как представители Таджикистана начали устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

После этого местные жители потребовали снять оборудование, однако после словесной перепалки начались столкновения. В частности, люди начали забрасывать друг друга камнями.

В четверг, 29 апреля, обстановка в районе обострилась. Рано утром началась перестрелка между военными подразделениями стран. По данным СМИ Кыргызстана, со стороны Таджикистана был открыт огонь из огнестрельного оружия в сторону военного подразделения Кыргызстана, находящегося в селе Кок-Таш. В результате стрельбы пострадал 30-летний житель села, он получил огнестрельное ранение в глаз. Его состояние оценивается как тяжелое.

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Также за медицинской помощью обратились еще десять человек. Однако о характере их ранений не сообщается. Позже Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызстана сообщило, что общее количество пострадавших граждан Кыргызстана составляет 17 человек, из них один скончался. Также сообщается, что пострадавших доставляют в Баткенскую областную больницу.

Одновременно пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана выступил с заявлением, в котором утверждает, что военные Кыргызстана открыли огонь по таджикским пограничникам. По его данным, инцидент произошел 29 апреля на участке водораспределительного пункта "Головной" в верховьях реки Исфара в районе города Исфара. В ГКНБ Кыргызстан в связи с этим обвинили в нарушении ранее достигнутых с Таджикистаном договоренностей и заявила, что та пытается незаконно захватить пункт "Головной".

В Душанбе сообщили, что два гражданина Таджикистана были ранены в четверг в результате обстрела со стороны Кыргызстана.

В сообщении отмечалось, что конфликт начался в среду около 16:00 на участке водораспределительного пункта "Головной". По данным таджикских властей, граждане Кыргызстана "начали забрасывать камнями мирных жителей" Таджикистана, в результате чего пострадали семь человек.

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Перестрелка между сотрудниками силовых структур произошла на границе Кыргызстана и Таджикистана, четверо раненых доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, сообщил в четверг "Интерфаксу" заместитель главы Баткенской области Кыргызстана Маруфхан Тулаев.

"Ситуация на границе вышла из-под контроля. В данный момент перестрелка продолжается, стреляют силовики", - сообщил Тулаев.

Кроме того, Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщает, что войска и спецназ МВД Таджикистана начали массированный обстрел из минометов, пулеметов и автоматов водозабора "Головной".

В то же время президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел оперативное совещание с членами правительства по ситуации на границе. По итогам оперативного совещания принято решение об образовании рабочей группы во главе с первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым по урегулированию и изучению сложившейся ситуации.

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Позже в селе Кок-Таше загорелись несколько домов. В связи с напряженной ситуацией из сел Кок-Таш и Ак-Сай эвакуировали 400 жителей.

Кроме того, пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана заявила, что пограничные войска и спецназ МВД Таджикистана использовали минометы и пулеметы против военнослужащих Кыргызстана.

Жители Баткенской области Кыргызстана распространяют видео с места событий, где слышны не прекращающиеся очереди выстрелов. К месту конфликта стягивается тяжелая военная техника.

Отметим, что Кыргызстан и Таджикистан считают территория в районе водораспределительного пункта "Головной" своей.

Автор: 

граница (5269) Кыргызстан (260) стрельба (3252) Таджикистан (92)


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Топ комментарии
+21
Что-то я не нашел на какой секунде кадры не рекомендуемые беременным и впечатлительным...
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29.04.2021 16:20
+17
https://censor.net/ru/user/52374 - "Я так и не понял кто из них русофобы" - Вот этот *******

На кордоні Киргизстану та Таджикистану почалася стрілянина: повідомляється про 18 постраждалих і одного загиблого - Цензор.НЕТ 4826
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29.04.2021 17:54
+15
занятно, что обе страны члены одкб
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29.04.2021 16:21
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Правила форума Совет форумчан
Что-то я не нашел на какой секунде кадры не рекомендуемые беременным и впечатлительным...
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29.04.2021 16:20 Ответить
Я нашел, на 19 секунде душман неожиданно крикнул в камеру.
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29.04.2021 16:25 Ответить
https://censor.net/ua/user/442761 - "душман неожиданно крикнул в камеру" -
На кордоні Киргизстану та Таджикистану почалася стрілянина: повідомляється про 18 постраждалих і одного загиблого - Цензор.НЕТ 3145
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29.04.2021 17:52 Ответить
може таджицькі матюки?
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29.04.2021 17:28 Ответить
занятно, что обе страны члены одкб
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29.04.2021 16:21 Ответить
губит людей не пиво - губит людей вода...
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29.04.2021 16:25 Ответить
ну вот и начались войны за воду. Давно предсказано.
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29.04.2021 16:33 Ответить
а зе-билл думает поставить камеру на с-крымский канал? ах да, он бидонами будет возить воду крымчанам-"украинцам" ....
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29.04.2021 16:37 Ответить
у нас будет другой прикол - крымский-канал-в-смарфоне
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29.04.2021 19:11 Ответить
- ЭЙ ! ти зачэм баран мой взят?
- Я не брал твой баран. Он сам ко мне в гости пришоль...
- А чего его шкура на заборе висит?
- Жарко било и он разделся...
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29.04.2021 16:39 Ответить
Я так и не понял кто из них русофобы.
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29.04.2021 16:40 Ответить
Адназначна все! Щас раша туда влезет принуждать к миру и как всегда че-то хапанет...
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29.04.2021 16:48 Ответить
https://censor.net/ru/user/52374 - "Я так и не понял кто из них русофобы" - Вот этот *******

На кордоні Киргизстану та Таджикистану почалася стрілянина: повідомляється про 18 постраждалих і одного загиблого - Цензор.НЕТ 4826
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29.04.2021 17:54 Ответить
Погсмеяло
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29.04.2021 18:10 Ответить
"По данным таджикских властей, граждане Кыргызстана "начали забрасывать камнями мирных жителей" Таджикистана, в результате чего пострадали семь человек".

Нехило так закидали...
Интересно, в коране где-то упоминается, что из-за воды оппонента нужно побивать камнями?
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29.04.2021 16:40 Ответить
Надо сообщить крымским ватникам, где есть вода и камни с неба! Это же их мечта!
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29.04.2021 16:55 Ответить
москаля зажмурили ?
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29.04.2021 16:41 Ответить
Надеюсь...
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29.04.2021 16:49 Ответить
да. там у точикстоне именно русня работает пограничниками.
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29.04.2021 16:53 Ответить
Как-то вовремя этот конфликт разгорелся. Аккурат когда путе нужна очередная войнушка куда он пошлет рашоорков под видом миротворцев.
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29.04.2021 16:45 Ответить
Путе надо своих орков занять войнушкой, иначе они съедят его самого. А так все средства якобы на войну уходят.
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29.04.2021 18:09 Ответить
Следующие войны будут за воду...
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29.04.2021 16:47 Ответить
В каждом военном конфликте на территории бывшего СССР есть кацапский след.
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29.04.2021 16:48 Ответить
чтото подобное будет происходить и у нас на админгранице с крымом. и мы к этому готовы.
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29.04.2021 16:51 Ответить
не готовы, ни у меня ни моих знакомых оружия нет, защищаться будет нечем
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29.04.2021 20:41 Ответить
что то подсказыает без кацапов не обошлось
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29.04.2021 17:09 Ответить
Кацапу вірити, себе не поважати. То бидло пробує сценарії, а ми готовимося, чистим кулемет шановні браття.
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29.04.2021 17:16 Ответить
В новости присутствуют кадры, нерекомендованные к просмотру детям, беременным и людям со слабой психикой! цензорята вы там шары залили ?
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29.04.2021 17:28 Ответить
кто то врёт. какие могут быть миномёты у спецназа мвд?
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29.04.2021 18:24 Ответить
Ха! Да минометы есть даже у простых шахтеров и трактористов. а то - спецназ!
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29.04.2021 19:08 Ответить
На кордоні Киргизстану та Таджикистану почалася стрілянина: повідомляється про 18 постраждалих і одного загиблого - Цензор.НЕТ 4109
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29.04.2021 20:21 Ответить
бамбарбия кергуду.
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30.04.2021 07:01 Ответить
Чтобы не произошло в мире ищите следы лаптей.
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30.04.2021 10:01 Ответить
 
 