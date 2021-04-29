На границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба: сообщается о 18 пострадавших и одном погибшем. ВИДЕО

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между военными. Страны обвинили друг друга в эскалации конфликта. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 18 человек (о 16 пострадавших заявляют власти Кыргызстана, о двух - Таджикистана), один человек погиб (гражданин Кыргызстана). Внимание! В новости присутствуют кадры, нерекомендованные к просмотру детям, беременным и людям со слабой психикой!

Как пишут СМИ Кыргызстана, перестрелка началась после того, как представители Таджикистана начали устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

После этого местные жители потребовали снять оборудование, однако после словесной перепалки начались столкновения. В частности, люди начали забрасывать друг друга камнями.

В четверг, 29 апреля, обстановка в районе обострилась. Рано утром началась перестрелка между военными подразделениями стран. По данным СМИ Кыргызстана, со стороны Таджикистана был открыт огонь из огнестрельного оружия в сторону военного подразделения Кыргызстана, находящегося в селе Кок-Таш. В результате стрельбы пострадал 30-летний житель села, он получил огнестрельное ранение в глаз. Его состояние оценивается как тяжелое.

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Также за медицинской помощью обратились еще десять человек. Однако о характере их ранений не сообщается. Позже Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызстана сообщило, что общее количество пострадавших граждан Кыргызстана составляет 17 человек, из них один скончался. Также сообщается, что пострадавших доставляют в Баткенскую областную больницу.

Одновременно пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана выступил с заявлением, в котором утверждает, что военные Кыргызстана открыли огонь по таджикским пограничникам. По его данным, инцидент произошел 29 апреля на участке водораспределительного пункта "Головной" в верховьях реки Исфара в районе города Исфара. В ГКНБ Кыргызстан в связи с этим обвинили в нарушении ранее достигнутых с Таджикистаном договоренностей и заявила, что та пытается незаконно захватить пункт "Головной".

В Душанбе сообщили, что два гражданина Таджикистана были ранены в четверг в результате обстрела со стороны Кыргызстана.

В сообщении отмечалось, что конфликт начался в среду около 16:00 на участке водораспределительного пункта "Головной". По данным таджикских властей, граждане Кыргызстана "начали забрасывать камнями мирных жителей" Таджикистана, в результате чего пострадали семь человек.

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Перестрелка между сотрудниками силовых структур произошла на границе Кыргызстана и Таджикистана, четверо раненых доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, сообщил в четверг "Интерфаксу" заместитель главы Баткенской области Кыргызстана Маруфхан Тулаев.

"Ситуация на границе вышла из-под контроля. В данный момент перестрелка продолжается, стреляют силовики", - сообщил Тулаев.

Кроме того, Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщает, что войска и спецназ МВД Таджикистана начали массированный обстрел из минометов, пулеметов и автоматов водозабора "Головной".

В то же время президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел оперативное совещание с членами правительства по ситуации на границе. По итогам оперативного совещания принято решение об образовании рабочей группы во главе с первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым по урегулированию и изучению сложившейся ситуации.

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Позже в селе Кок-Таше загорелись несколько домов. В связи с напряженной ситуацией из сел Кок-Таш и Ак-Сай эвакуировали 400 жителей.

Кроме того, пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана заявила, что пограничные войска и спецназ МВД Таджикистана использовали минометы и пулеметы против военнослужащих Кыргызстана.

Жители Баткенской области Кыргызстана распространяют видео с места событий, где слышны не прекращающиеся очереди выстрелов. К месту конфликта стягивается тяжелая военная техника.

Отметим, что Кыргызстан и Таджикистан считают территория в районе водораспределительного пункта "Головной" своей.