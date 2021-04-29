РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10335 посетителей онлайн
Новости Видео
16 705 53

Главные кандидаты в мэры Харькова Терехов и Добкин: связи с Аваковым, уголовные дела и отношения с бизнес-вумен, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Журналисты "Слідство.Info" проанализировали информацию из открытых источниокв о главных кандидатах на должность городского головы Харькова - Игоре Терехове и Михаиле Добкине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт "Слідство.Info".

Выборы городского головы Харькова назначены на 31 октября. До этого обязанности мэра выполняет Игорь Терехов. Его, согласно опросам, готовы поддержать во время голосования более 29% харьковчан, Михаила Добкина - 35%.

Главные кандидаты в мэры Харькова Терехов и Добкин: связи с Аваковым, уголовные дела и отношения с бизнес-вумен, - СМИ 01

Игорь Терехов

Игорь Терехов начинал карьеру с судейства футбольных матчей. С 1994 по 1999 год он работал в компании по производству холодильного оборудования "Укркондиционер", которая сейчас частично принадлежит его матери. После этого Терехов перешел на госслужбу.

С 2007 года Терехов работал в команде тогдашнего главы Харьковской ОГА Арсена Авакова, но через 3 года перешел в команду его политического оппонента Геннадия Кернеса.

Главные кандидаты в мэры Харькова Терехов и Добкин: связи с Аваковым, уголовные дела и отношения с бизнес-вумен, - СМИ 02

Игорь Терехов и Геннадий Кернес

Читайте на Цензор.НЕТ: Языковой омбудсмен намерен требовать лишать мандатов депутатов, разговаривающих на русском: "Разве такое возможно на 30-м году независимости?"

Еще в 2007 году Кернес называл Терехова одним из владельцев сети табачных киосков "Кисет". Киоски этой компании до сих пор можно встретить по всему Харькову. Официально фамилии Терехова среди бенефециаров "Кисета" нет, но 30% компании принадлежит его бывшей жене Елене Винник. Также Винник владеет сетью из около 10 расположенных по всей Украине медчуреждений - в основном из сети "Он Клиник". 89-летней матери Терехова, кроме "Укркондиционера", принадлежат доли в клиниках "Он Лаб" и "Он Клиник Луганск". Кроме того, совместно с Еленой Винник Терехова является бенефициаркой компании "Интерспин", которая занимается арендой недвижимости.

Согласно декларации, Терехову принадежит совместно с матерью половина квартиры площадью под 70 квадратных метров, две квартиры - на 29,5 и 101 квадратных метров - он арендует. Также он арендует автомобиль - Mercedes-Benz GL 350 2013 года выпуска. Задекларировал Терехов и ценные часы Omega Speedmaster и сбережений наличными и на банковских счетах в целом на более 6,3 миллиона гривен.

Также на Цензор.НЕТ: Депутат Харьковского горсовета от "СН" Мустафаева сообщила о подделке электронной подписи Кернеса: прокуратура открыла производство

В апреле этого года ряд СМИ сообщили, что видели Терехова на отдыхе в Турции с Анной Кузнецовой - в прошлом редактором коммунальной газеты "Харьковские известия", теперь - депутатом облсовета от "Блока Кернеса". У Кузнецовой есть общий с родственниками Терехова бизнес: она владеет долями в медицинских компаниях - "Он Клиник ЭДВАНСТ", "ДокторПРО Киев", "Медикал Адванст", "Бриют", "Медикал Рэй" и "Он Клиник Харьков Дворец Спорта".

Главные кандидаты в мэры Харькова Терехов и Добкин: связи с Аваковым, уголовные дела и отношения с бизнес-вумен, - СМИ 03

Анна Кузнецова - третья слева

Главный соперник Терехова - бывший мэр Харькова и экс-нардеп Михаил Добкин. Последние 2 года он почти не вел политическую деятельность, но в начале 2021-го создал собственный политпроект "Христианские социалисты".

Главные кандидаты в мэры Харькова Терехов и Добкин: связи с Аваковым, уголовные дела и отношения с бизнес-вумен, - СМИ 04

Михаил Добкин

Добкин - фигурант нескольких уголовных дел. В 2014 году его подозревали в посягательстве на территориальную целостность Украины и посадили под домашний арест, но вскоре дело закрыли.

В 2016 году Добкину сообщили о подозрении в причастности к незаконному присвоению почти 80 гектаров земли в Харькове стоимостью более 230 млн гривен. Его взяли под арест, также арестовали имущество - 2 дома, 2 машины, земельный участок и винный погреб. После арест сняли. Добкин до сих пор является обвиняемым по этому делу, но с 2018 года не состоялось ни одно заседание суда - не приходят то прокуроры, то адвокаты.

Читайте далее: Добкин собирается в мэры Харькова: "Оттянуть выборы на максимальный срок не получится, хитровы#банные вы наши"

В последней декларации, поданной в 2020 году, Добкин указал 9 ценных часов, старинные статуэтки, иконы, столетние книги, шубы, картины, коллекцию оружия и бриллианты. Также, согласно документу, его семье принадлежит 10 автомобилей, 4 водных средства и 3 мотоцикла.

Большая часть имущества Добкина записана на его жену Аллу. Она - соучредительница кооперативов (объединение граждан для совместного построения жилья) "Вереск" и "Триумф". Вместе с женой Добкин владеет долями во Владимир-Волынской торговой и аграрной компаниях. За 2019 семья задекларировала сбережений почти на 20 млн гривен.

Главные кандидаты в мэры Харькова Терехов и Добкин: связи с Аваковым, уголовные дела и отношения с бизнес-вумен, - СМИ 05

Михаил Добкин с дочерью Аллой

Одна из четверых детей Добкина, Алла, сейчас строит карьеру певицы под псевдонимами ADMood и Dobkina. В ее Instagram - фото в одежде общей стоимостью в десятки тысяч евро. Алла замужем за депутатом Харьковского облсовета, директором топливной фирмы Олегом Гуревичем. Супруг не внес ее в свою декларацию за 2020 год, пояснив это тем, что они не проживают вместе (хотя по закону все равно должен был указать информацию о жене).

Также на Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Добкин вместо Кернеса? Выдержит ли Харьков? ВИДЕО

Добкин воспитывает своего сводного брата - девятилетнего Давида Добкина. Их общий отец умер в 2016 году, и через 2 года Добкин получил опеку над сводным братом. Мать Давида, Марию Щеку, суд признал неспособной исполнять родительские обязанности из-за серьезного психического расстройства. Ее адвокат утверждал, что женщину силой поместили в психбольницу.

Автор: 

Добкин Михаил (967) мэр (1648) Харьков (7479) Терехов Игорь (255)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+32
согласно опросам, готовы поддержать во время голосования более 29% харьковчан, Михаила Добкина - 35%.

Этот ипанутый город неизлечим - 35 процентам ушлепков пример Донецка не пошел впрок. Имбицилы гребаные...
показать весь комментарий
29.04.2021 16:28
+21
В 2014 году Кернес, Добкин, Фукс и Димент получили от РФ $500 млн, чтобы сдать Харьковскую область.22.09.20
показать весь комментарий
29.04.2021 16:23
+18
Кандидаты в мэры Харькова Терехов и Добкин известны связями с Аваковым, уголовными делами и отношениями с бизнес-вумен, - СМИ - Цензор.НЕТ 5994
показать весь комментарий
29.04.2021 16:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В 2014 году Кернес, Добкин, Фукс и Димент получили от РФ $500 млн, чтобы сдать Харьковскую область.22.09.20
показать весь комментарий
29.04.2021 16:23 Ответить
Щоб не Вінницький "Ягуар" то була ще ХНР
показать весь комментарий
29.04.2021 17:19 Ответить
С Ягуаром тоже было очень непросто.Но свершилось!А мусора до сих пор в ожидании московского улуса.В харьковских пабликах в Телеграмме -тьма откровенных публикаций и цитирований ФСБ.Таких ,как Страна уа,Украина ру.Причем дискуссии нет,а в других есть,но откровенно антиукраинские.
показать весь комментарий
29.04.2021 17:48 Ответить
Одна сплошная ОПГ в Харькове. Так что там министр ВСЕЯ дел Аваков думает и делает по этому поводу?
показать весь комментарий
29.04.2021 16:24 Ответить
шо то не його вотчина, там свої князьки і наложники.
показать весь комментарий
29.04.2021 17:00 Ответить
ви це жартома, чи реально такі далекі?
показать весь комментарий
30.04.2021 06:53 Ответить
а проукраинских кандидатов никогда не выдвигают, только кацапских подстилок
показать весь комментарий
29.04.2021 16:24 Ответить
Проукраїнські кандидати там звісно є, від партії Порошенко наприклад, але хто ж їх у ватному місті підтримає ? ) Той випадок, коли навіть кандидат від Слуг буде непоганим результатом
показать весь комментарий
29.04.2021 20:11 Ответить
Ух ты какая у допкина молодая корабельная сосна, рабочая наверно
Кандидаты в мэры Харькова Терехов и Добкин известны связями с Аваковым, уголовными делами и отношениями с бизнес-вумен, - СМИ - Цензор.НЕТ 9025
показать весь комментарий
29.04.2021 16:26 Ответить
Это его дочь. А жену зовут Алина, а не Алла.
показать весь комментарий
29.04.2021 16:57 Ответить
Серйозна? Я статью не читал. А в прочем, какая разница?
показать весь комментарий
29.04.2021 17:06 Ответить
Да все они мрази.
показать весь комментарий
29.04.2021 17:24 Ответить
харьков это притон жопоблоковцев и разной кацапской шушары... это еще аукнется Украине
показать весь комментарий
29.04.2021 16:26 Ответить
Ну так ригі з даунбасу розповзлися по країні - хто в Київ, хто в Одесу, хто в Харків, хто в Миколаїв.
Є ті, хто навіть у Львів подався. І всі вони падли дуже пов'язані між собою. Це щось на кшталт італійської мафії
показать весь комментарий
30.04.2021 08:17 Ответить
Помню-помню, именно Добкин назначил Авакова министром МВД!
показать весь комментарий
29.04.2021 16:28 Ответить
согласно опросам, готовы поддержать во время голосования более 29% харьковчан, Михаила Добкина - 35%.

Этот ипанутый город неизлечим - 35 процентам ушлепков пример Донецка не пошел впрок. Имбицилы гребаные...
показать весь комментарий
29.04.2021 16:28 Ответить
Выбирать себе власть из воров, убийц и бандитов жалкая участь ватного электората. Не будь ватой!
показать весь комментарий
29.04.2021 16:28 Ответить
В Харькове псесвдовыборы. независимо от того что ты выберешь, окончательный результат уже заранее нарисован.
показать весь комментарий
29.04.2021 16:30 Ответить
путін стайл
показать весь комментарий
29.04.2021 17:01 Ответить
знову жартома? Як, можливо зробити стільки помилок у слові *****?
показать весь комментарий
30.04.2021 06:56 Ответить
Добкін переможе...
показать весь комментарий
29.04.2021 16:29 Ответить
видел както в харькове проездом, доюкину плакаты краской испачкали. харьковечане.
показать весь комментарий
29.04.2021 16:31 Ответить
Эта у него месячые !
показать весь комментарий
29.04.2021 18:37 Ответить
У него скучное лицо и текст по-дебильному написан.
показать весь комментарий
29.04.2021 16:31 Ответить
Кандидаты в мэры Харькова Терехов и Добкин известны связями с Аваковым, уголовными делами и отношениями с бизнес-вумен, - СМИ - Цензор.НЕТ 5994
показать весь комментарий
29.04.2021 16:29 Ответить
Саме головне, що жоден з виродків яких вам підсувають "рейтинги", ні в якому разі не має бути вашим вибором!
показать весь комментарий
29.04.2021 16:29 Ответить
Тупі ви б***ь примати!
показать весь комментарий
29.04.2021 16:30 Ответить
Факт наличия официально подтвержденного криминального прошлого, должен автоматически выводить кандидата во второй тур.
показать весь комментарий
29.04.2021 16:34 Ответить
Ну, все,собственно , ясно. Вариантов то других нет.
показать весь комментарий
29.04.2021 16:36 Ответить
так выбора нет нам все время подсовывают каких то ублюдков
показать весь комментарий
29.04.2021 16:43 Ответить
******** маланська
показать весь комментарий
29.04.2021 16:50 Ответить
Два сапога ( кацапского лаптя) пара, и оба с ноги фашиста )(уйла ....А проще они оба проклятые отъявленные продажные кремлёвские холуи.
показать весь комментарий
29.04.2021 17:00 Ответить
Простите ! А не рано вы фаворитов называете? Надо посмотреть весь список.
показать весь комментарий
29.04.2021 17:05 Ответить
Харків'яни , отямтеся та не обирайте відвертих ворюг ( добкін, терехов) мером !
Це ваш шанс , зробити кращий вибір для міста !
показать весь комментарий
29.04.2021 17:11 Ответить
Крикну, а в ответ - тишина...
показать весь комментарий
30.04.2021 06:59 Ответить
еврей глава политпроекта "Христианские социалисты". смишно.
Источник: https://censor.net/ru/v3262856
показать весь комментарий
29.04.2021 17:16 Ответить
Та ладно там. Лет с 10 примерно назад этого наградили церковники орденом Михаила Архистратига---ну как? Кстати раньше при царях таким орденом награждали крупных военных за подвиг или смерть на поле брани. И конфетка в догон. Тогда же Кернесу вручили те же (не поверите) Андрея Первозванного! Это тот кого Христос призвал к себе первым! Ну вот сколько в гробу перевернулись праведников и героев при таком раскладе за много веков таким орденами награждёнными? Сюр, капец, армагедон общества!
показать весь комментарий
30.04.2021 00:25 Ответить
За допу??? Не пойму. Харьковские ватники хотят ХНР? Жесть. Это какой-то неправдоподобный трэш. Хотя,зная что это просто кацапня с украинскими паспортами, удивляться нечему.
показать весь комментарий
29.04.2021 17:23 Ответить
25+35% равно 60%. А еще есть кандидаты в мэры первой столицы Украины? Или тоже та же шобла?
показать весь комментарий
29.04.2021 17:32 Ответить
БУ кандидатов вообще нельзя избирать в Харькове.Борьба за любимого Сралинского ката солдат. и украинцев только разгоранется.Сегодня обсадили квитами этого ката.Полный бардак с правами пешеходов в Харькове.Так их никогда не унижали,как сейчас ,при Зеленском.Пешеходов превратили в объект охоты для автохамов.Сбивают,избивают битами,стреляют,просто безнаказанно переезжают.Слава Зеленскому и Авакову! Это с их подачи.
показать весь комментарий
29.04.2021 17:56 Ответить
ТОЛЬКО НЕ ЖИДОВСКУЮ МОРДУ
показать весь комментарий
29.04.2021 18:35 Ответить
Харьковчане - отменные специалисты по выбору сорта говна?
показать весь комментарий
29.04.2021 18:44 Ответить
Головні кандидати в мери Харкова Терехов і Добкін: зв'язки з Аваковим, кримінальні справи та відносини з бізнес-вумен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6706
показать весь комментарий
29.04.2021 20:01 Ответить
Головні кандидати в мери Харкова Терехов і Добкін: зв'язки з Аваковим, кримінальні справи та відносини з бізнес-вумен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 364
показать весь комментарий
29.04.2021 23:42 Ответить
Допа без Гепы - деньги на ветер!
показать весь комментарий
29.04.2021 20:50 Ответить
Благодаря Добкину и его своре Украина сейчас в не НАТО, это он и остальные агенты путина воем выли в 2008 году, когда написали письмо для ПДЧ. Соответственно из-за него Украина сейчас без Крыма и части Донбасса, из-за него погибли и гибнут люди. А в Харькове вообще не видят и не понимают причинно-следственной связи и будут голосовать за агента Кремля. По нормальному должны были быть давно сроки лет так по 25, но это в нормальном государстве.
показать весь комментарий
29.04.2021 21:29 Ответить
о главных кандидатах на должность городского головы Харькова - Игоре Терехове и Михаиле Добкине Источник: https://censor.net/ru/v3262856

Ні то й не інший - час цим сєпарам пійти по етапу
Харкову треба мера - патріота, як і депутатів, бо інвалід покійний Харків у борги перед банками загнав.
показать весь комментарий
29.04.2021 22:29 Ответить
в продолжение истории с Кивой, хотя эта началась раньше.

Добкин - даже не кандидат, а целый дохтур юридических наук, защитился, когда был главой Харьковской ОГА в 2013 году.

Хоть один разумный человек поверит, что этот организм со скучным лицом способен написать самостоятельно, не то чтобы докторскую, а хотя бы небольшую научную статью?
показать весь комментарий
29.04.2021 23:16 Ответить
Ой болеет Харьков....))))судЧи виберають по принцесу .., хто більший придурок або корупціонер...
показать весь комментарий
30.04.2021 01:10 Ответить
Не думайте, що подібні дегенерати випадково ("або їх вибрали люди") опинилися при владі в Україні - це продумана стратегія для ослаблення України. Поки їх всіх не перевішають - Україна буде у великій небезпеці.
показать весь комментарий
30.04.2021 09:24 Ответить
Країна буде у небезпеці поки вата буде обирати у владу таких дегенератів,а суспільство ніяк не буде цьому протидіяти.
показать весь комментарий
30.04.2021 10:16 Ответить
 
 