Главные кандидаты в мэры Харькова Терехов и Добкин: связи с Аваковым, уголовные дела и отношения с бизнес-вумен, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Журналисты "Слідство.Info" проанализировали информацию из открытых источниокв о главных кандидатах на должность городского головы Харькова - Игоре Терехове и Михаиле Добкине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт "Слідство.Info".

Выборы городского головы Харькова назначены на 31 октября. До этого обязанности мэра выполняет Игорь Терехов. Его, согласно опросам, готовы поддержать во время голосования более 29% харьковчан, Михаила Добкина - 35%.

Игорь Терехов

Игорь Терехов начинал карьеру с судейства футбольных матчей. С 1994 по 1999 год он работал в компании по производству холодильного оборудования "Укркондиционер", которая сейчас частично принадлежит его матери. После этого Терехов перешел на госслужбу.

С 2007 года Терехов работал в команде тогдашнего главы Харьковской ОГА Арсена Авакова, но через 3 года перешел в команду его политического оппонента Геннадия Кернеса.

Игорь Терехов и Геннадий Кернес

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Еще в 2007 году Кернес называл Терехова одним из владельцев сети табачных киосков "Кисет". Киоски этой компании до сих пор можно встретить по всему Харькову. Официально фамилии Терехова среди бенефециаров "Кисета" нет, но 30% компании принадлежит его бывшей жене Елене Винник. Также Винник владеет сетью из около 10 расположенных по всей Украине медчуреждений - в основном из сети "Он Клиник". 89-летней матери Терехова, кроме "Укркондиционера", принадлежат доли в клиниках "Он Лаб" и "Он Клиник Луганск". Кроме того, совместно с Еленой Винник Терехова является бенефициаркой компании "Интерспин", которая занимается арендой недвижимости.

Согласно декларации, Терехову принадежит совместно с матерью половина квартиры площадью под 70 квадратных метров, две квартиры - на 29,5 и 101 квадратных метров - он арендует. Также он арендует автомобиль - Mercedes-Benz GL 350 2013 года выпуска. Задекларировал Терехов и ценные часы Omega Speedmaster и сбережений наличными и на банковских счетах в целом на более 6,3 миллиона гривен.

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В апреле этого года ряд СМИ сообщили, что видели Терехова на отдыхе в Турции с Анной Кузнецовой - в прошлом редактором коммунальной газеты "Харьковские известия", теперь - депутатом облсовета от "Блока Кернеса". У Кузнецовой есть общий с родственниками Терехова бизнес: она владеет долями в медицинских компаниях - "Он Клиник ЭДВАНСТ", "ДокторПРО Киев", "Медикал Адванст", "Бриют", "Медикал Рэй" и "Он Клиник Харьков Дворец Спорта".

Анна Кузнецова - третья слева

Главный соперник Терехова - бывший мэр Харькова и экс-нардеп Михаил Добкин. Последние 2 года он почти не вел политическую деятельность, но в начале 2021-го создал собственный политпроект "Христианские социалисты".

Михаил Добкин

Добкин - фигурант нескольких уголовных дел. В 2014 году его подозревали в посягательстве на территориальную целостность Украины и посадили под домашний арест, но вскоре дело закрыли.

В 2016 году Добкину сообщили о подозрении в причастности к незаконному присвоению почти 80 гектаров земли в Харькове стоимостью более 230 млн гривен. Его взяли под арест, также арестовали имущество - 2 дома, 2 машины, земельный участок и винный погреб. После арест сняли. Добкин до сих пор является обвиняемым по этому делу, но с 2018 года не состоялось ни одно заседание суда - не приходят то прокуроры, то адвокаты.

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В последней декларации, поданной в 2020 году, Добкин указал 9 ценных часов, старинные статуэтки, иконы, столетние книги, шубы, картины, коллекцию оружия и бриллианты. Также, согласно документу, его семье принадлежит 10 автомобилей, 4 водных средства и 3 мотоцикла.

Большая часть имущества Добкина записана на его жену Аллу. Она - соучредительница кооперативов (объединение граждан для совместного построения жилья) "Вереск" и "Триумф". Вместе с женой Добкин владеет долями во Владимир-Волынской торговой и аграрной компаниях. За 2019 семья задекларировала сбережений почти на 20 млн гривен.

Михаил Добкин с дочерью Аллой

Одна из четверых детей Добкина, Алла, сейчас строит карьеру певицы под псевдонимами ADMood и Dobkina. В ее Instagram - фото в одежде общей стоимостью в десятки тысяч евро. Алла замужем за депутатом Харьковского облсовета, директором топливной фирмы Олегом Гуревичем. Супруг не внес ее в свою декларацию за 2020 год, пояснив это тем, что они не проживают вместе (хотя по закону все равно должен был указать информацию о жене).

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Добкин воспитывает своего сводного брата - девятилетнего Давида Добкина. Их общий отец умер в 2016 году, и через 2 года Добкин получил опеку над сводным братом. Мать Давида, Марию Щеку, суд признал неспособной исполнять родительские обязанности из-за серьезного психического расстройства. Ее адвокат утверждал, что женщину силой поместили в психбольницу.