Ракета-носитель Vega с украинским двигателем успешно стартовала с космодрома во Французской Гвиане. ВИДЕО
С космодрома Куру во Французской Гвиане, 29 апреля состоялся успешный пуск ракеты-носителя Vega, оснащенной украинским двигателем. 16-й успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega состоялся в 04:50 по киевскому времени.
Об этом сообщает конструкторское бюро "Южное" в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"В качестве основной нагрузки, по заказу компании Airbus Defence and Space, ракета-носитель Vega вывела на орбиту космический аппарат Pléiades Neo 3 массой около 750 кг. Это первый из четырех спутников, которые после полного развертывания созвездия (Pléiades Neo 3, 4 , 5, 6) смогут посещать любую точку земного шара два раза в день и обеспечат коммерческих и институциональных потребителей изображениями с высоким разрешением", - говорится в сообщении.
В КБ "Южное" добавили, что в рамках программы Европейского космического агентства Small Spacecraft Mission Service (SSMS) на орбиту были выведены еще пять вспомогательных полезных нагрузок - микроспутник наблюдения Norsat-3 для Норвежского космического агентства и четыре кубсата для операторов Eutelsat, NanoAvionics / Aurora Insight и Spire.
"Блок маршевого двигателя РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки 4-й степени РН Vega, разработало ГП" КБ "Южное" и серийно производит ГП "ПО Южный машиностроительный завод", - отметили в КБ.
Отмечается, что отличительной особенностью БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на различные орбиты. Сейчас продолжаются работы по улучшению характеристик двигателя с целью расширения диапазона выводимых полезных нагрузок.
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Це дві великі різниці!
і блєать крєміль на прутєнь розлетівся к чорним контрабандним прутням !!!
https://youtu.be/QJxe_epNVQ4 https://youtu.be/QJxe_epNVQ4
Походу то, что кацапы Калибрами иранских верблюдов поубивали вместо сирийских игиловцев в начале Сирийской войны - тоже враки.
Калибр просто не летает от слова "совсем".
При том последняя - конкретно по вине ступени с Украинским двигателем. Вот какие приводятся причины:
Через восемь минут после старта и первого зажигания двигателя разгонного блока AVUM было обнаружено отклонение от заданной траектории, повлекшее за собой потерю полезной нагрузкиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-51 [51] . Исходя из телеметрии и данных о производстве верхней ступени, было выявлено, что кабели, ведущие к двум приводам контроля вектора тяги двигателя были перепутаны и команды, предназначенные для одного привода отправлялись другому, что привело к потере управления. Технический директор компании Arianespace назвал причиной случившегося проблемы с контролем качества и ряд человеческих ошибок, а не недостатки конструкции ступениhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-52 [52] .
А вы - мазохист!
https://newsyou.info/neudachnyj-pusk-rakety-fregatom-rf-popal-na-video-video Фрегат Маршал Шапошников пуск ракеты Калибр
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вона є в різних онлайн-книгарнях як в папері так і в електронній формі, ціни всюди майже однакові
Есть такой учёный и проект или это очередной распильщик?
Вакцина чем-то напоминает технологию Новавакс (но там протеины погружены в липосомы, чтобы медленнее контактировать с антителами.)
Прививка такой вакциной будет вызывать заметный подскок температуры и сильные аллергии у аллергиков.
У полученных протеинов профиль гликозилирования прилично отличается от тех, что продуцируют клетки человека, пораженные ковидом. Эффективнось вакцины може оказаться низкой.