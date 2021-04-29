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Ракета-носитель Vega с украинским двигателем успешно стартовала с космодрома во Французской Гвиане. ВИДЕО

С космодрома Куру во Французской Гвиане, 29 апреля состоялся успешный пуск ракеты-носителя Vega, оснащенной украинским двигателем. 16-й успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega состоялся в 04:50 по киевскому времени.

Об этом сообщает конструкторское бюро "Южное" в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"В качестве основной нагрузки, по заказу компании Airbus Defence and Space, ракета-носитель Vega вывела на орбиту космический аппарат Pléiades Neo 3 массой около 750 кг. Это первый из четырех спутников, которые после полного развертывания созвездия (Pléiades Neo 3, 4 , 5, 6) смогут посещать любую точку земного шара два раза в день и обеспечат коммерческих и институциональных потребителей изображениями с высоким разрешением", - говорится в сообщении.

В КБ "Южное" добавили, что в рамках программы Европейского космического агентства Small Spacecraft Mission Service (SSMS) на орбиту были выведены еще пять вспомогательных полезных нагрузок - микроспутник наблюдения Norsat-3 для Норвежского космического агентства и четыре кубсата для операторов Eutelsat, NanoAvionics / Aurora Insight и Spire.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ракета Vega, изготовленная при участии Украины, вывела на орбиту более 50 спутников. ВИДЕО

"Блок маршевого двигателя РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки 4-й степени РН Vega, разработало ГП" КБ "Южное" и серийно производит ГП "ПО Южный машиностроительный завод", - отметили в КБ.

Отмечается, что отличительной особенностью БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на различные орбиты. Сейчас продолжаются работы по улучшению характеристик двигателя с целью расширения диапазона выводимых полезных нагрузок.

Читайте: Запуск спутника "Сич" обойдется Украине в $1,9 млн, - Госкосмос

Автор: 

космос (786) ракеты (3569) Южмаш (58) Южное (23)


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Топ комментарии
+19
Люди, которые создают авторитет стране. Снимаю шляпу.
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29.04.2021 21:42
+11
нема питань, звертайтеся, якщощо...
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29.04.2021 21:37
+8
И паРаша что там пыталась запустить....и сама не поняла что...то ли ракету...то ли торпеду...
https://youtu.be/QJxe_epNVQ4 https://youtu.be/QJxe_epNVQ4
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29.04.2021 21:53
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Правила форума Совет форумчан
нема питань, звертайтеся, якщощо...
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29.04.2021 21:37 Ответить
Респект Південмашівцям !!! Редакторе ,то КБ"Южное",чи таки "Пивденне"(рос.) ???)))
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29.04.2021 21:42 Ответить
Та сам сайт кацапськомовний, про що тут говорити. А прикидаються патріотами.
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29.04.2021 22:14 Ответить
Я сам користуюсь росверсією ,тому що вона чомусь на півгодини випереджає українську !!!))))
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29.04.2021 22:21 Ответить
Так, правда може бути трохи менше ніж пів години, а може бути й більше. Але справа не в тому. Для чого взагалі на цьому сайті, та й взагалі на будь-якому українському сайті кацапське блеяння. Я ще розумію англійска якщо є, це добре, нехай нас в світі читають. Українську мову розуміють усі, якщо ні то тих лаптів вислати в кацапські *****.
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29.04.2021 22:32 Ответить
Ну высылать можешь начинать хоть завтра, напишешь как успехи. А вот то что украинская версия сайта реально отстает и в целом лента отличается, это загадка. Юрий не прощает другим но у себя бревна не видит, на своем основном фронте ответсвенности. На 6й год войны создали ютуб канал нормального качества...
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30.04.2021 01:11 Ответить
Ну тебе то висилати не потрібно, ти в лаптєландії живеш. А твоїх соратників потихеньку виселемо, тільки ти із-за залізного занавісу не побачиш, він вже опускається.
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30.04.2021 07:03 Ответить
Люди, которые создают авторитет стране. Снимаю шляпу.
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29.04.2021 21:42 Ответить
а потом ученые комисии дают докторов наук кивам...и весь престиж на мусорку
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29.04.2021 22:00 Ответить
Є науковці, а є "науківці" від слова "ківа".
Це дві великі різниці!
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30.04.2021 10:04 Ответить
Найкраща відповідь кацапам по КБ "Южне".
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29.04.2021 21:49 Ответить
Ракета-носитель Vega с украинским двигателем успешно стартовала с космодрома во Французской Гвиане.......

і блєать крєміль на прутєнь розлетівся к чорним контрабандним прутням !!!
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29.04.2021 21:50 Ответить
И паРаша что там пыталась запустить....и сама не поняла что...то ли ракету...то ли торпеду...
https://youtu.be/QJxe_epNVQ4 https://youtu.be/QJxe_epNVQ4
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29.04.2021 21:53 Ответить
что-та пашло не так
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29.04.2021 22:07 Ответить
Ну непредсказуемая траектория ж. Никто не знает, куда она полетит и попадет.
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29.04.2021 22:14 Ответить
жаль что ета ракета собственный фрегат не накрыла- вот бы смеху было
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29.04.2021 23:33 Ответить
Ракеты с ядерным оружием у них тоже так летают?
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30.04.2021 10:09 Ответить
А где-то Рогозин нервно грызет ногти!!
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29.04.2021 21:57 Ответить
Ще щось можемо.
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29.04.2021 22:00 Ответить


Походу то, что кацапы Калибрами иранских верблюдов поубивали вместо сирийских игиловцев в начале Сирийской войны - тоже враки.
Калибр просто не летает от слова "совсем".
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29.04.2021 22:02 Ответить
А в кацапів сьодня 27-махова по нєуправляємой траекторії стартанула😁
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29.04.2021 22:07 Ответить
ура! не подпускать сюда зебилов, фотографы не в курсе, кроме расположения конверта с 25К USD
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29.04.2021 22:24 Ответить
Радости много, но повода мало((( На этой, французской ракете, ЛЕГКОГО класса, от Украины, только 4-я ступень - двигатель РД-843, но он советской разработки. Всего было 11 запусков с этой ступенью, две предпоследние, неудачные. Упали ракеты со спутниками. Сейчас принято решение, двигатель РД-843, менять на германский. Это один из крайних запусков.
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29.04.2021 22:41 Ответить
от ФАУ-2,походу ?
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30.04.2021 00:12 Ответить
две предпоследние, неудачные

При том последняя - конкретно по вине ступени с Украинским двигателем. Вот какие приводятся причины:

Через восемь минут после старта и первого зажигания двигателя разгонного блока AVUM было обнаружено отклонение от заданной траектории, повлекшее за собой потерю полезной нагрузкиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-51 [51] . Исходя из телеметрии и данных о производстве верхней ступени, было выявлено, что кабели, ведущие к двум приводам контроля вектора тяги двигателя были перепутаны и команды, предназначенные для одного привода отправлялись другому, что привело к потере управления. Технический директор компании Arianespace назвал причиной случившегося проблемы с контролем качества и ряд человеческих ошибок, а не недостатки конструкции ступениhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-52 [52] .
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30.04.2021 00:56 Ответить
И так, чтобы кацапов гнобить. Позавчера, рукожопые, произвели 56-й, безаварийный запуск ракероносителя, подряд. Рекорд СССР, и Раши
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29.04.2021 22:46 Ответить
треба тихенько відновлювати збагачення урану і т.д. .......... тоді і кордони будуть цілі...
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29.04.2021 23:07 Ответить
треба тихенько відновлювати збагачення урану і т.д. .......... тоді і кордони будуть цілі...
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29.04.2021 23:08 Ответить
как-бы клево, но уже не те времена где ракетный двигатель является каким-то важным достижением. Нужно свои ракеты запускать, спутники высокотехнологичные, колонизировать Венеру, построить сферу Дайсона вокруг солнца
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29.04.2021 23:32 Ответить
а в ето время в россии тоже сделали ракету:
Ракета-носій Vega з українським двигуном успішно стартувала з космодрому у Французькій Гвіані - Цензор.НЕТ 6222
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29.04.2021 23:37 Ответить
да, только кроме этой на россии еще запускают полноценные ракеты тяжелого класса, свои и забугорные спутники, и не из гомна
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30.04.2021 00:30 Ответить
колонизировать Венеру

А вы - мазохист!
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30.04.2021 00:52 Ответить
думаешь переборщил, проще со сферы Дайсона начать?
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30.04.2021 01:14 Ответить
Сфера Дайсона ДТЭК Ахметова, подключенная по Зеленому тарифу
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30.04.2021 01:21 Ответить
"Гордые" кацапы на это отвеили так
https://newsyou.info/neudachnyj-pusk-rakety-fregatom-rf-popal-na-video-video Фрегат Маршал Шапошников пуск ракеты Калибр

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30.04.2021 01:20 Ответить
Какое честное название - "Кал-ибр"
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30.04.2021 08:03 Ответить
кстати, хотите книгу норм посоветую? очень неплохо для понимания причин почему гавнецо про доедание последнего полвереника для 73% зашло
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30.04.2021 14:16 Ответить
Давай.
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30.04.2021 14:22 Ответить
Фактологія. 10 хибних уявлень про світ
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiKrPuO-aXwAhXKAKIDHQB6DYEYABAnGgJsZQ&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD2QLsNypEN9BNt_yAht7R2Tdb1vNlfzTjFTwPjHojYua4indckB-nU0N_w3joSLzrP7Sk-K7Z15PobgrF7rWI&sig=AOD64_3bn-qQSs5w8LIRG2Zx1_bwDe0DFA&q&adurl&ved=2ahUKEwj2nvOO-aXwAhUj_CoKHXKXDCcQ0Qx6BAgCEAE

вона є в різних онлайн-книгарнях як в папері так і в електронній формі, ціни всюди майже однакові
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30.04.2021 15:17 Ответить
https://censor.net/ru/news/3263186/razrabotchik_ukrainskoyi_vaktsiny_ot_covid19_favorov_preparat_gotov_mojno_zapuskat_liniyu

Есть такой учёный и проект или это очередной распильщик?
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30.04.2021 22:10 Ответить
На топорную работу смахивает. Сделать то, что Фаворов с научной точки зрения не особо сложно - закодировать белок ковида в плазмиду - это делают на заказ разные фирмы. затем трансфецируют в данном случае кишечную палочку, отбирают трансфецированные клетки и формируют мастер-штамм.
Вакцина чем-то напоминает технологию Новавакс (но там протеины погружены в липосомы, чтобы медленнее контактировать с антителами.)
Прививка такой вакциной будет вызывать заметный подскок температуры и сильные аллергии у аллергиков.
У полученных протеинов профиль гликозилирования прилично отличается от тех, что продуцируют клетки человека, пораженные ковидом. Эффективнось вакцины може оказаться низкой.
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30.04.2021 22:55 Ответить
Иммунный ответ будет, но явно не тот, что ожидали. Опять совковая показуха, очередной гундосик снять и рассказать как добились космических успехов при мудром руководстве
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30.04.2021 23:25 Ответить
Да, с высокой вероятностью таки будет, но надо бы проверять. Иногда это может сработать, но по поводу побочек надо подробно выяснять, тут нужны только эксперименты.
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01.05.2021 08:21 Ответить
 
 