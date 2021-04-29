Ракета-носитель Vega с украинским двигателем успешно стартовала с космодрома во Французской Гвиане. ВИДЕО

С космодрома Куру во Французской Гвиане, 29 апреля состоялся успешный пуск ракеты-носителя Vega, оснащенной украинским двигателем. 16-й успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega состоялся в 04:50 по киевскому времени.

Об этом сообщает конструкторское бюро "Южное" в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"В качестве основной нагрузки, по заказу компании Airbus Defence and Space, ракета-носитель Vega вывела на орбиту космический аппарат Pléiades Neo 3 массой около 750 кг. Это первый из четырех спутников, которые после полного развертывания созвездия (Pléiades Neo 3, 4 , 5, 6) смогут посещать любую точку земного шара два раза в день и обеспечат коммерческих и институциональных потребителей изображениями с высоким разрешением", - говорится в сообщении.

В КБ "Южное" добавили, что в рамках программы Европейского космического агентства Small Spacecraft Mission Service (SSMS) на орбиту были выведены еще пять вспомогательных полезных нагрузок - микроспутник наблюдения Norsat-3 для Норвежского космического агентства и четыре кубсата для операторов Eutelsat, NanoAvionics / Aurora Insight и Spire.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ракета Vega, изготовленная при участии Украины, вывела на орбиту более 50 спутников. ВИДЕО

"Блок маршевого двигателя РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки 4-й степени РН Vega, разработало ГП" КБ "Южное" и серийно производит ГП "ПО Южный машиностроительный завод", - отметили в КБ.

Отмечается, что отличительной особенностью БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на различные орбиты. Сейчас продолжаются работы по улучшению характеристик двигателя с целью расширения диапазона выводимых полезных нагрузок.

Читайте: Запуск спутника "Сич" обойдется Украине в $1,9 млн, - Госкосмос