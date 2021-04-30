РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9236 посетителей онлайн
Новости Видео
3 746 71

Степанов о слухах о своей отставке: "Я год борюсь с COVID-19, а они год борются со мной". ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал слухи о том, что его планируют отправить в отставку.

Как  информирует Цензор.НЕТ, об этом в программе "Народ против" на канале "Украина 24".

"С мая прошлого года Минздрав живет с пониманием того, что кто-то собирает подписи, требуя моей отставки. Все это сопровождается общими словами - провал тестирования, провал с COVID-19, потом не такой карантин, надо другой вводить, потом не такие вакцины привозили, вторая партия вакцин тоже не так. Меня уже год испытывают - что будет с моей нервной системой. С моей нервной системой все в порядке. Наконец "большая победа" - собрали 150 подписей (нардепы. - Ред.). Так у нас происходит в стране. Я год борюсь с COVID-19, а они год борются со мной", - сказал он.

Степанов объяснил, почему считает претензии к себе несправедливыми.

"Наша медицинская система была полностью не готова, тем более к такому вызову как COVID-19, она сделала скачок за этот год. Способность медицинской системы делать ПЦР-тестирование увеличена в 400 раз в год. У нас на пике третьей волны эпидемии кислороде находилось 44 тыс. человек. Год назад система имела лишь 3,5 тыс. коек с кислородом.

Что касается вакцинации, мы сделали слайды - что сделано Минздравом, чтобы обеспечить страну вакцинами. Это статус обеспечения в 2021 году. Здесь изложено включительно то, на что у нас заключены, проплачены контракты - это 32 млн доз вместе с COVAX. Я выдержу, потому что я точно знаю, что точно знаю, что в этой стране можно построить нормальную медицину, которая будет действительно помогать, и у людей не будет страха заболеть", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Думаю, что на следующей неделе Степанов еще будет министром здравоохранения", - "слуга народа" Корниенко

Как сообщалось, фракция "Голос" собрала более 150 подписей за проведение внеочередного заседания парламента, на котором рассмотрят вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

Минздрав (4899) отставка (3153) Степанов Максим (2062)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+39
на куртец себе наборол... борцун.
показать весь комментарий
30.04.2021 08:58
+35
Стандартный пример эффекта Даннинга-Крюгера.
Дурак не подозревает, что он дурак, потому что он дурак
показать весь комментарий
30.04.2021 08:59
+25
степашка уже год уничтожает украинцев, а они гады все никак не подохнут от ковида.
показать весь комментарий
30.04.2021 08:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на куртец себе наборол... борцун.
показать весь комментарий
30.04.2021 08:58 Ответить
степашка уже год уничтожает украинцев, а они гады все никак не подохнут от ковида.
показать весь комментарий
30.04.2021 08:59 Ответить
Стандартный пример эффекта Даннинга-Крюгера.
Дурак не подозревает, что он дурак, потому что он дурак
показать весь комментарий
30.04.2021 08:59 Ответить
Тільки воно робить з нас дурнів - краде ж він .
показать весь комментарий
30.04.2021 09:34 Ответить
І дійсно. Відчуваю себе старим дурнем, тому що не розумію нічого з тими соціальними ліфтами. От як? Як таке можливо?
показать весь комментарий
30.04.2021 09:39 Ответить
Он не дурак, а хитрая криса.
показать весь комментарий
30.04.2021 12:58 Ответить
Я год боролся за новую курточку! Будете болеть пока я не насобираю на новые штанишки. Нужно немножко потерпеть.
показать весь комментарий
30.04.2021 08:59 Ответить
быдлоте можно втирать, что в голову придет - все схавают !
показать весь комментарий
30.04.2021 08:59 Ответить
На пальтишко за 600к и плащик за 100к наборол это все видели, еще успехи есть какие "терминатор по борьбе с ковидом"?
показать весь комментарий
30.04.2021 09:00 Ответить
Шоб у тебя пальтишко полиняло и покашлатилось, мудак!
показать весь комментарий
30.04.2021 09:00 Ответить
ну не гнида зебильная же... все провалено - эпидемсостояние, вакцинация, медицина в критическом состоянии
показать весь комментарий
30.04.2021 09:00 Ответить
Что касается вакцинации, мы сделали слайды - ну да, достижение
показать весь комментарий
30.04.2021 09:01 Ответить
А чому зебіли досі доктором смерть називають Супрун, а не Степанова?
показать весь комментарий
30.04.2021 09:03 Ответить
Данінг та крюгер це пояснили))))
показать весь комментарий
30.04.2021 14:30 Ответить
Чё там бороться, украинцы сами выживают, потому что из за бедности не успели антибиотиками убить свою иммунную систему, потому более стойкие к Короне
показать весь комментарий
30.04.2021 09:05 Ответить
Точняк. Поэтому по смертности Украина уже на первом месте в Европе.
Очень здоровые и имунно защищенные...
показать весь комментарий
30.04.2021 09:12 Ответить
Это сейчас увеличилось, всё мутируется и бороться нужно как и везде это делают, но у нас в Украине всё на низком уровне.
показать весь комментарий
30.04.2021 09:16 Ответить
В основном, социальная культура и умственное развитие.
показать весь комментарий
30.04.2021 10:10 Ответить
Ну да развитие с совдеповскими моз гами
показать весь комментарий
30.04.2021 12:23 Ответить
Степанов о слухах о своей отставке: "Я год борюсь с COVID-19, а они год борются со мной" - Цензор.НЕТ 4532
показать весь комментарий
30.04.2021 09:05 Ответить
А что вы хотели от человека, у которого от медицины только опыт работы санитаром?
показать весь комментарий
30.04.2021 09:12 Ответить
Так в Украине все такие. У президента опыт работы клоуном, у нового министра энергетики вообще непонятно кем, Кива новый доктор наук и пр. Не страна, а сплошной цирк.
показать весь комментарий
30.04.2021 10:15 Ответить
"Степанов про чутки щодо своєї відставки: "Я рік борюся з COVID-19, а вони рік борються зі мною""- початок ранкового дайджесту кретинів на цензорі !?
показать весь комментарий
30.04.2021 09:16 Ответить
Може піде виступати на чемпіонатах з боротьби?
показать весь комментарий
30.04.2021 09:21 Ответить
Дядя, у нас уже третий год нет ни президента ни правительства, только деньги куда то уходят и какие то клоуны постоянно отжигают, загоняя Украину ниже плинтуса? Электорат, вы ещё это хаваете?
показать весь комментарий
30.04.2021 09:21 Ответить
Не просто хавают, добавки просят!
показать весь комментарий
30.04.2021 11:01 Ответить
Про твою боротьбу свідчить статистика смертності.Пальтечко не жме?
показать весь комментарий
30.04.2021 09:23 Ответить
Мне Степанов нравится.Остальное- треп.
показать весь комментарий
30.04.2021 09:25 Ответить
А Моргенштерну нравится Путин. А вот если бы он убил кого-то моргенштернового из семьи, то не нравился бы - так же и с тобой и Стебановым - нравится т.к. шо ниче лично тебе плохого не сделал, будто бы
показать весь комментарий
30.04.2021 09:32 Ответить
та в таком прикиде как у него не удивительно . с другой стороны у нас толерантная страна . ну нравится тебе мужик . что сказать . напиши ему . назначь свидание
показать весь комментарий
30.04.2021 09:33 Ответить
так найди его и трахни...
показать весь комментарий
30.04.2021 09:43 Ответить
А хто ти такий, щоб твоя думка когось тут цікавила?))))
показать весь комментарий
30.04.2021 10:56 Ответить
"они год борются со мной" - та тебя хер поборешь у тебя такие рыцарские доспехи ( по 620 000 за комплект ) ни одним Экскалибуром не прошибешь
показать весь комментарий
30.04.2021 09:27 Ответить
не дурачка стіпашку треба гнати, а янілоха і всю його каманду.
показать весь комментарий
30.04.2021 09:34 Ответить
Мурло ср..е ! Воно ще й більше знахабніло і почало всім хамити . І його підлеглі в поліклініках ще більше знахабніли .
показать весь комментарий
30.04.2021 09:36 Ответить
Так вам и надо избиратели зеленского. То что вам срут на голову каждый день-ваша заслуга. Пользуйтесь плодами своей тупости,не обляпайтесь
показать весь комментарий
30.04.2021 10:03 Ответить
Ти звичайний степашка-лялька з рукою ляльковода у дупі.
показать весь комментарий
30.04.2021 10:06 Ответить
"борьба нанайских мальчиков" (С)
показать весь комментарий
30.04.2021 10:09 Ответить
козёл
показать весь комментарий
30.04.2021 10:10 Ответить
Вся эта синагога при власти уже давно и хочет продолжать воровать в спокойной обстановке. Отстроили свои законы и судейскую систему на защиту коррупции. Мирным эволюционным путем эти паразиты не уйдут никогда.
показать весь комментарий
30.04.2021 10:17 Ответить
Борец за откаты
показать весь комментарий
30.04.2021 10:33 Ответить
У пліснявій владі жодного професіонала. Самі словоблуди - маніпулятори. Як і їх зЕзідент.
показать весь комментарий
30.04.2021 10:40 Ответить
Цей степанов - професійний жулик державного масштабу. Таким він був і працюючи свого часу в податковій, і будучи Головою Одеської ОДА при Президентові Порошенкові, і, "кинувши" на виборах Порошенка - Міністром ОЗ. Його головна мета не "боротися з КОВІД", а швирнути мільярди бюджетних грошей і отримати за те "відкати" (що він успішно і зробив, купивши для Українців всякий непотреб ч-з фірми-"прокладки". Доречі, керуючи галуззю Охорони Здоров"я, цей ... не має сірого поняття про медицину.
Думаю, що свої "відкати" він уже хапнув і тепер йому все грибоко до задниці. Тепер можете виганяти!
показать весь комментарий
30.04.2021 10:59 Ответить
"Наша медицинская система была полностью не готова, тем более к такому вызову как COVID-19 ..."
Ну конечно! Весь мир, типа, был готов, а мы не готовы. Кто-нибудь, спросите этого деятеля почему Украина 96-й в мире начала вакцинацию?
показать весь комментарий
30.04.2021 11:05 Ответить
Потому что 95 квартал у власти.
показать весь комментарий
30.04.2021 11:12 Ответить
Куртку сдал 620 гриваков в бухгалтеру и накуй....
показать весь комментарий
30.04.2021 11:11 Ответить
Скромность, аж зашкаливает...
показать весь комментарий
30.04.2021 11:22 Ответить
Степашка, смерти людей на твоих руках...Это и нехватка кислорода, это и отсутствие вакцин, это и выехавшие со страны 66 тыс врачей за последний год ...
показать весь комментарий
30.04.2021 12:27 Ответить
Всё прекрасно сказано!! Но не сказано главное??Сколько наварил на всех этих куплях -продажах этот ворюга Степанов!! Сколько липовых фирм прокладок, кроме фирмы воровки-Богатырёвой, задействовано при купле вакцин против коронавируса и против дургих инфекций!????? Какая стоимость одной вакцины?? Судя по ценам на куртку, пальто,тренч-френч и т.д Степанов Наворовал не мало!!! А хвалится вам особо не чем!! 400 трупов от коронавирса, имеем каждый день!! Лидеры в ЕВРОПЕ!! Чемпионы Хреновы, в месте с Зеленским!!!
показать весь комментарий
30.04.2021 12:41 Ответить
Во дибил, да какая разница сколько ты боришся, результаты где?
показать весь комментарий
30.04.2021 12:52 Ответить
За такую борьбу тебя вздернуть нужно, криса ахметовская.
показать весь комментарий
30.04.2021 12:59 Ответить
Как говорил мой начальник, незаменимых людей нет.
Вот когда они добираются до власти, становятся для себя дюже незаменимыми.
показать весь комментарий
30.04.2021 13:07 Ответить
Верните Ульяну!
показать весь комментарий
30.04.2021 13:12 Ответить
недалека особа і такі біля нього рулять галузю.....не відбувся попри посади на котрих був......ДЕРЖАВНИКИ мають бути щоб стеценкам і Ко херсьнским навіть не кортіло до посад наближатися....бо це зло і збитки для країни і людей
показать весь комментарий
30.04.2021 13:17 Ответить
Як ви вважаєте, що несе більшу шкоду та загрозу для людства вірус ковіда, чи такі як цей вор та клептократ степанов і йому подібні, представники виду Супер Паразит.
показать весь комментарий
30.04.2021 13:31 Ответить
журналист : скажите, почему вы купили себе куртку за 620 тыс. грн. ?
степанов : я сам офигел , как всё подорожало...
показать весь комментарий
30.04.2021 13:35 Ответить
Як куртець, добре гріє?
показать весь комментарий
30.04.2021 14:20 Ответить
цинизм зашкаливает
показать весь комментарий
30.04.2021 15:08 Ответить
Прав был наш комбат , когда говорил , что в Украине идиот с инициативой куда страшнее чем война с Мордором.
показать весь комментарий
30.04.2021 16:15 Ответить
Не правий був ваш комбат, вірніше правий частково, бо головним злом держави її внутрішнім ворогом є вори та корупціонери. Саме через них Україна втратила свої території і багато найкращих своїх людей.
показать весь комментарий
30.04.2021 18:13 Ответить
В Германии коррупция достигла высочайшего уровня , Шредер яркий тому пример , но это чего то немцам не мешает . И в 14 -м году , коррупционеры финансируя добробаты , доказали , что они не главное зло в стране. Это как выбор между коррупционером Богданом и агентом ФСБ Козырем -Ермаком , надеюсь без коментариев понятно , где большее зло.
показать весь комментарий
30.04.2021 18:23 Ответить
Через таких ідіотів як ти, Україна вже 1000 років з болота вилізти не може. Вибачай, що так мяко сказав. Корупція це ракова пухлина для будь-якої держави! А толерантні до корупції громадяни є примітивними, не далекоглядними і тупими хоча і вважають себе хитрожопими. Але це завжди для них сумно закінчується.
показать весь комментарий
30.04.2021 18:41 Ответить
Меня всегда смешило , когда жертва теле пропаганды , всех считает идиотами , а себя умным , давай жги еще. .
показать весь комментарий
30.04.2021 18:46 Ответить
Борюся, ты наш зашкваренный
показать весь комментарий
30.04.2021 17:55 Ответить
борец за свой карман - поверю, с ковид не верю
показать весь комментарий
30.04.2021 18:26 Ответить
Наша медична система була повністю неготова, тим паче до такого виклику як COVID-19, вона зробила стрибок за цей рік". - Ага. Стрибок у прірву - дякуючи степашці.
показать весь комментарий
30.04.2021 22:34 Ответить
Степанов про чутки щодо своєї відставки: "Я рік борюся з COVID-19, а вони рік борються зі мною" - Цензор.НЕТ 9331
показать весь комментарий
30.04.2021 23:12 Ответить
приколы нашего городка: один видосиками бредит, другой - слайдами.
показать весь комментарий
01.05.2021 03:50 Ответить
Хоть книжку пиши "Моя борьба 2"
показать весь комментарий
01.05.2021 10:37 Ответить
Я вже все зрозумів!
Куртка теж заслуга попередниці... То вона її в шафі в кабінеті залишила...
показать весь комментарий
01.05.2021 20:33 Ответить
 
 