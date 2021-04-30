Степанов о слухах о своей отставке: "Я год борюсь с COVID-19, а они год борются со мной". ВИДЕО
Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал слухи о том, что его планируют отправить в отставку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в программе "Народ против" на канале "Украина 24".
"С мая прошлого года Минздрав живет с пониманием того, что кто-то собирает подписи, требуя моей отставки. Все это сопровождается общими словами - провал тестирования, провал с COVID-19, потом не такой карантин, надо другой вводить, потом не такие вакцины привозили, вторая партия вакцин тоже не так. Меня уже год испытывают - что будет с моей нервной системой. С моей нервной системой все в порядке. Наконец "большая победа" - собрали 150 подписей (нардепы. - Ред.). Так у нас происходит в стране. Я год борюсь с COVID-19, а они год борются со мной", - сказал он.
Степанов объяснил, почему считает претензии к себе несправедливыми.
"Наша медицинская система была полностью не готова, тем более к такому вызову как COVID-19, она сделала скачок за этот год. Способность медицинской системы делать ПЦР-тестирование увеличена в 400 раз в год. У нас на пике третьей волны эпидемии кислороде находилось 44 тыс. человек. Год назад система имела лишь 3,5 тыс. коек с кислородом.
Что касается вакцинации, мы сделали слайды - что сделано Минздравом, чтобы обеспечить страну вакцинами. Это статус обеспечения в 2021 году. Здесь изложено включительно то, на что у нас заключены, проплачены контракты - это 32 млн доз вместе с COVAX. Я выдержу, потому что я точно знаю, что точно знаю, что в этой стране можно построить нормальную медицину, которая будет действительно помогать, и у людей не будет страха заболеть", - сказал он.
Как сообщалось, фракция "Голос" собрала более 150 подписей за проведение внеочередного заседания парламента, на котором рассмотрят вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова.
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Дурак не подозревает, что он дурак, потому что он дурак
Очень здоровые и имунно защищенные...
Думаю, що свої "відкати" він уже хапнув і тепер йому все грибоко до задниці. Тепер можете виганяти!
Ну конечно! Весь мир, типа, был готов, а мы не готовы. Кто-нибудь, спросите этого деятеля почему Украина 96-й в мире начала вакцинацию?
Вот когда они добираются до власти, становятся для себя дюже незаменимыми.
степанов : я сам офигел , как всё подорожало...
Куртка теж заслуга попередниці... То вона її в шафі в кабінеті залишила...