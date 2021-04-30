Кравчук о том, стоит ли Зеленскому встречаться с Путиным тет-а-тет: Ему не нужна постоянно нянька. ВИДЕО

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, стоит ли президенту Зеленскому встречаться с президентом Путиным с глазу на глаз без западных партнеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кравчук заявил в интервью "НВ".

" Стоит. Зеленскому не нужна постоянно нянька. Позиция США, ЕС, НАТО и всех оппонентов России и тех, кто поддерживает Украину - выражена четко и однозначно. Поэтому Зеленский может и должен опираться, в том числе, и на позицию наших друзей. Хотя главное для него - национальные интересы Украины", - отметил Кравчук.

По его словам, бояться, что "Путин может обыграть Зеленского", не стоит.

"Зеленский имеет четкую, ясную, понятную позицию. Его обвиняли недавно в измене, капитуляции. Как видите, все - с точностью до наоборот. Именно Зеленский начал с запрета российской пропаганды и других вопросов пятой колонны в Украине", - добавил глава украинской делегации в ТКГ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным. А позже заявил, что Ватикан - это идеальное место для диалога с Путиным.

В то же время в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений.

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