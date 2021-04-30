Кравчук о том, стоит ли Зеленскому встречаться с Путиным тет-а-тет: Ему не нужна постоянно нянька. ВИДЕО
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, стоит ли президенту Зеленскому встречаться с президентом Путиным с глазу на глаз без западных партнеров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кравчук заявил в интервью "НВ".
" Стоит. Зеленскому не нужна постоянно нянька. Позиция США, ЕС, НАТО и всех оппонентов России и тех, кто поддерживает Украину - выражена четко и однозначно. Поэтому Зеленский может и должен опираться, в том числе, и на позицию наших друзей. Хотя главное для него - национальные интересы Украины", - отметил Кравчук.
По его словам, бояться, что "Путин может обыграть Зеленского", не стоит.
"Зеленский имеет четкую, ясную, понятную позицию. Его обвиняли недавно в измене, капитуляции. Как видите, все - с точностью до наоборот. Именно Зеленский начал с запрета российской пропаганды и других вопросов пятой колонны в Украине", - добавил глава украинской делегации в ТКГ.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.
Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным. А позже заявил, что Ватикан - это идеальное место для диалога с Путиным.
В то же время в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений.
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А нянь-саме собою.
Встреться с куском говна в унитазе - результат будет тот же , только без позора .
Дідуган - твій язик застряг у дупі клована...
Витягай скоріше, бо ампутувати доведеться...
З ідіотом нема про що вести мову . В ігнор дебіла . Замість цього треба їхати на захід , наполягати на посиленні санкцій і вимагати зброї .
ВАЗеленськи вибачиться за те, що в 2014 не дали кацапам дійти до західних кордонів і перекрили воду в окупований крим?
Бо, про війну і крим фуйло говорити не збирається?
То про що планує говорити з загарбником підстаркуватий мАльчік?
А разве что-то именилось?
Жил в углу старичок с кочергой
И кричал-Я другой!Не такой!
На вопрос-А какой?
Только дрыгал ногой
И грозил из угла кочергой.