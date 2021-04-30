Командующий ОС ВСУ Наев рассказал о военных угрозах на южном направлении и способности подразделений противостоять вторжению РФ. ВИДЕО
На военных полигонах Херсонской области с подразделениями, подчиненными Командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины и, которые несут боевую службу на границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым, еженедельно проходят тренировки и обучение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил в интервью, опубликованном Командованием ОС в YouTube.
Наев рассказал о целях этих маневров, военных угрозах на южном направлении и способности украинских подразделений противостоять российскому вторжению, а также о настоящем Командовании как структуры стратегического уровня.
"Для того, чтобы военные имели возможность выполнять задачи по назначению, они всегда должны быть в постоянной боевой готовности. Но, вместе с тем, им необходимо ежедневно повышать свои навыки и умения. Эта будничная солдатская работа, несколько рутинная, но очень нужная для того, чтобы все понимали, что в Украине есть войско, есть органы военного управления и есть командиры, которые способны правильно принимать решения, доводить их до завершения и достигать поставленной цели!" - отметил Наев.
Также он отметил, что нынешнее скопление войск РФ вблизи границ Украины похоже на то, что было в 2014-м и цель их не изменилась – демонстрация силы и готовность к вторжению, чтобы оказать влияние на руководство нашей страны.
По его словам, в 2014 году Вооруженные силы РФ были сосредоточены вдоль государственной границы Украины для демонстрации военного влияния на руководство Украины.
"Такая же ситуация произошла в этот раз, когда произошло накопление с 28 батально-тактических групп до более чем 50 (до 105 тысяч личного состава). Цель таких действий – демонстрация военного присутствия вокруг границы Украины на тех направлениях, которые, возможно, будут нести угрозу Украине. Цель одна – показать их готовность к военному решению ситуации, которая может возникнуть при желании их военно-политического руководства", – сказал Наев.
Генерал также подчеркнул, что украинская разведка наблюдала за стягиванием Россией войск к Украине и в ответ ВСУ усиливали потенциально опасные направления, где агрессор мог напасть.
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-Привид Путіна бродить саме росією, а Європою - лише його тьмяна тінь. Замаячів повний кінець епохи Путіна!
-Його брязкання зброєю продиктовано ВИКЛЮЧНО з його боротьбою за власне виживання в середині країни- бо попереду (19 вересня 2021 року)-парламентські вибори. Щоб піднеяти "бойовий дух" ординців...і обнадіяти, що тоді вже для них "щастя й настане" Якщо на виборах ЄР (з колаборантами) втратить свою більшість в держдумі , то настане повний кінець Путіну. В якій формі ... політичній чи фізичній - побачимо через пів-року!
-Бо він вже не радий тим, що розв'язавши війну з Україною, повністю втратив зовнішню підтримку свого іміджу.
-На тлі міжнародних санкцій і різкого погіршення економічного становища в росії, не лише його імідж, а і його майбутнє - під великим питанням... А те, як росія звіріє в розправі з опозицією та демонстрантами, свідчить про агонію режиму... А його демонстрація сили біля кордонів України, це демонстрація СВОЄЇ сили перед власним народом, мов.... тільки рипніться на повстання... - ми вас знищимо... Дивіться, мов, переді мною весь світ трясеться...
-Тому він запланував повернути до українського кордону війська- під час розпалу внутрішньої політичної баталії -НА ПЕ:РЕДОДНІ виборів в держдуму. Це може статися в кінці липня в рамках підготовки до російсько-білоруських навчань "Захід-2021". Бо нині він відвів від 30% до 50% особового складу від кордонів України, проте військова техніка залишається. біля Воронежа (біля москви !!!). Тобто, в кінці липня Україна повернеться до тієї ж ситуації, яка була пів-місяця тому.
-І коли Путін вже чітко бачитиме "свій кінець", він введе військовий стан, розв'яже війну з Україною, відмінить вибори... і залишиться "довічним президентом", якщо свої його ж і не прикінчать...
-А щоб попередити саме ескалацію російсько-українського конфлікту такий сценарій розвитку подій, Байден і зустрінеться в липні з Путіним, де (імовірно ???) запропонує йому політичний притулок... (на випадок програшу Путіним думських виборів)
-Але Байден і не дуже торпедуватиме Путіну завершення "Північного потоку -2", щоб залишити надію Путіна на виграш його політсил на парламентських виборах... яке подасть для світу під "соусом" примирення з Німеччиною"
-У всякому випадку - Третьої світової не буде, бо інакше всій кліці Путіна (якщо виживуть) прийдеться до кінця їхнього життя (якщо то можна буде назвати життям) провести в бункерах, а підніматися на поверхню лише в скафандрах... та ще й про зарубіжні авуари прийдеться "забути".
-Хоча нинішні збройні сили кремля, - то жалюгідна копія потуги бувшого срср... але її ядерні сили можуть наробити лиха... Але застосувати їх може лише повний ідіот. А Путін, поки-що не є повним...Тому краще попрацювати на випередження, і не допустити ні світового конфлікту, ні ескалації російсько-українського...
-Тому Україні слід наполегливо готуватися до можливого нападу... якщо Путін НЕ ПОГОДИТЬСЯ на "подарунок долі" від Байдена...
А щоб наростити багатосторонньої підтримку цивілізованого світу, - слід негайно приступити до внутрішніх реформ, які вимагають друзі України та й потребує українське суспільство...
Российский новейший фрегат обстрелял сам себя ракетами
Российский новейший фреагт обстрелял сам себя ракетами. В ходе проверки российский фрегат «Маршал Шапошников», который прошел недавно комплексную модернизацию, едва не подбил сам себя своей же ракетой.
крылатая ракета Калибр-НК не сумела поразить цель и взорвалась, рухнув рядом с кораблем
http://rusjev.net/2021/04/30/rossijskij-novejshij-fregat-obstrelyal-sam-sebya-raketami/
https://youtu.be/mrUfF8-ne3g
Україна планує купити 26 одиниць Дани. Вартість однієї Дани - 1,29 мільйона євро.
Народний депутат, генерал Забродський півроку тому показав листа від чеського виробника Дан, того самого, який є постачальником Дан сьогодні. В цьому листі вартість однієї Дани - 812 тисяч євро.
Пройшло півроку. Ніхто не змінив позицію. Ми все одно будемо купувати за 1,29 мільйони те, що нам продавали за 812 тисяч.
Може здатися, що між 812 тисяч і 1,29 мільйона - 500 тисяч євро.
Я думаю, це перебільшення. Міряти обороноздатність тисячами доларів - низько. Є речі набагато важливіші за будь-які гроші.
Я думаю, різниця між 812 тисяч і 1,29 мільйона - одна куртка Степанова.
Я думаю, різниця - один карантинний день народження у Колі Тіщенко.
Я думаю, різниця - один міністр енергетики від підсанкційного Деркача.
Іншими словами, я думаю, різниця - один Єрмак.
А от один Єрмак - це вже набагато більше, ніж 500 тисяч. Це мільярди доларів. Це два минулі роки, за які втрачено десять майбутніх років. Це брехня прямо в очі, як принцип державного управління.
Це наш дон Реба. При слабкому і дурному королі завжди з'являється дон Реба, який транслює в короля лестощі і окозамилювання, яке цей король із задоволенням їсть, бо він дурний, як пробка. А наружу він транслює брехню, точкові репресії і некомпетентних підлеглих на кожному рівні.
Як результат, верховний головнокомандувач ходить по свіжій траншеї, яку спеціально для його приїзду обшили новими свіжими досками, які навіть пилом не встигли припасти.
А в армії тим часом розквітає корупція і кожен болтик, кожен патрон, кожна САУ купується з корупційною складовою у більше ніж 50 відсотків. І не тільки в армії. Усюди вона розквітає.
Не можна поставити педофіла директором школи і сподіватися, що в школі все буде добре. Все буде погано в школі, і наслідки такого рішення будуть потім розгрібатися через десятки років.
Так і у нас. Не можна бачити дона Ребу, знати, що це дон Реба, розуміти, як діє дон Реба, і при цьому сподіватися, що все якось минеться, і навкруги нас буде не Арканар, а Нью-Йорк. Не буде Нью-Йорку. Будуть сонячні курорти Арканару.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1415752038787392&id=100010578281118 Alex Noinets
Одного патриотизма мало чтобы противостоять технически сильной армии. Это мы увидели в Карабахе.
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" Главного
управления имперской безопасности РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер
о кровных родственных связях,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
Не, ну а кому ж ещё как не командующему ОС ВСУ Наеву, у которого родной брат - чиновник оккупационной администрации РФ в Крыму, рассказывать о военных угрозах на южном направлении?
Хвилинна пауза, присутні генерали з подивом переглядаються.
Зненацька всі одночасно з реготом падають зі стільців, нестримно регочучуть і несамовито катаються по підлозі.
Путін, підвівшись та опанувавши себе: "Тьху-ти! Примарудиться ж таке! Чи горіляччя спаскудилось(?), чи якусь інфекцію я щойно проковтнув? Не те, що робитимуть, а дихатимуть, як я скажу, до вбиральні ходитимуть з мого дозволу! А як ні - розпанахаю кендюхи так, що власні тельбухи із землі збиратимуть".
Анатолій Гриценко програв у Верховному суді позов щодо інформації Тимчасової Слідчої Комісії Верховної Ради про продаж ним майна ЗСУ.
Але олігархічні канали досі брешуть, що розікрав армію Порошенко, хоча останній зробив її однією з найсильніших в Європі. Правда все одно потроху виходить назовні.
Мирослав Гай
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...До речі, а хто ж підписував усі документи щодо розпродажу зброї та техніки ЗСУ, які складав Гриценко?
Незабутня Жулія Володимирівна ТиМОШЕННИЦЯ, будучи Прем"єром, і затверджувала знищення Армії - на пару з вусатим сміттям Анатолієм...