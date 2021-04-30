Командующий ОС ВСУ Наев рассказал о военных угрозах на южном направлении и способности подразделений противостоять вторжению РФ. ВИДЕО

На военных полигонах Херсонской области с подразделениями, подчиненными Командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины и, которые несут боевую службу на границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым, еженедельно проходят тренировки и обучение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил в интервью, опубликованном Командованием ОС в YouTube.

Наев рассказал о целях этих маневров, военных угрозах на южном направлении и способности украинских подразделений противостоять российскому вторжению, а также о настоящем Командовании как структуры стратегического уровня.

"Для того, чтобы военные имели возможность выполнять задачи по назначению, они всегда должны быть в постоянной боевой готовности. Но, вместе с тем, им необходимо ежедневно повышать свои навыки и умения. Эта будничная солдатская работа, несколько рутинная, но очень нужная для того, чтобы все понимали, что в Украине есть войско, есть органы военного управления и есть командиры, которые способны правильно принимать решения, доводить их до завершения и достигать поставленной цели!" - отметил Наев.

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Также он отметил, что нынешнее скопление войск РФ вблизи границ Украины похоже на то, что было в 2014-м и цель их не изменилась – демонстрация силы и готовность к вторжению, чтобы оказать влияние на руководство нашей страны.

По его словам, в 2014 году Вооруженные силы РФ были сосредоточены вдоль государственной границы Украины для демонстрации военного влияния на руководство Украины.

"Такая же ситуация произошла в этот раз, когда произошло накопление с 28 батально-тактических групп до более чем 50 (до 105 тысяч личного состава). Цель таких действий – демонстрация военного присутствия вокруг границы Украины на тех направлениях, которые, возможно, будут нести угрозу Украине. Цель одна – показать их готовность к военному решению ситуации, которая может возникнуть при желании их военно-политического руководства", – сказал Наев.

Генерал также подчеркнул, что украинская разведка наблюдала за стягиванием Россией войск к Украине и в ответ ВСУ усиливали потенциально опасные направления, где агрессор мог напасть.