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Мужчина на Одесчине два года насиловал 11-летнюю падчерицу, угрожая смертью мамы, - Нацполиция. ВИДЕО

В ходе расследования установлено, что злоумышленник более двух лет совершал противоправные действия в отношении 11-летней дочери своей гражданской жены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Чтобы ребенок держал все в тайне, мужчина запугивал девочку, угрожая тем, что мать, узнав об их играх, тяжело заболеет и умрет или ее привлекут к уголовной ответственности.

Согласно действующему законодательству, за содеянное в отношении малолетней правонарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Сейчас судом первой инстанции ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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дети (6492) изнасилование (917) Одесская область (3567) педофил (493) Нацполиция (16459)


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Топ комментарии
+13
Нелюдь-педофил , на куски разорвать и в кислоте растворить
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30.04.2021 13:40
+10
Кастрация і на довічне !!!)))
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30.04.2021 13:27
+9
****...
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30.04.2021 13:21
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30.04.2021 13:21 Ответить
Нелюдь-педофил , на куски разорвать и в кислоте растворить
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30.04.2021 13:40 Ответить
Можно еще свиньям скормить
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30.04.2021 13:48 Ответить
Следующая новость: туриска из Германии расворила одессита в кислоте.
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30.04.2021 15:04 Ответить
старо как мир.... я столкнулся с подобным фактом когда мужик- муж мамы- отчим изнасиловал дочку от первого брака -котрой БЫЛО 9 ЛЕТ....угрожал убить маму и продолжал насиловать ребенка ....однокомнатная квартира.... сделал жене 2 дочку.. мама как то странно НЕ ЗАМЕЧАЛА??? правда она работала в ночные смены и тогда отец насиловал ребенка ..и все же это мама интимная близость с ребенком туалет ванная могла бы и заметить- что что- то не так..воспаления в гиниталиях покраснения и так далее.а нет.... не знаю короче уже получили большую 4 комнатную кратиру и девочнке уже 14-15 лет и вот однажды она сбежала ночью с дому и позвонила маме.. на работу.. и все рассказала...мама пришла ко мне в юрконсультацию на развод.... типа разошлись характером!!!!! я ее раскрутил и она проговорилась о ситуации с изнасилованием.... я маму за руку к прокурору а там да все серьезно... но девчонка все должна рассказать..медосмотры психологические и всякие экспертизы тесты шум скандал сплетни и так далее и так далее... а она мама и девчонка не захотели ничего.. дажек гинекологу не пошли фомрально хотя бы получить ответ что девочонка уже давно женщина..увы...да и как то я не догнал сложилось такое впечатление что она-девчонка-жертва.. уже была и не против сама..перерастало в нечто больше этакую Лолиту... получала с мужиком удовольствие....рассказала подролбно что да как как оба береглись чтобы не залететь с беременностью что ему нравилось в постели а что ей удивлений у меня и у мамы не было предела.... короче грязь еще та.... единственное что насильника выгнали из квратиры...я ушел из дела вообще..остаивил их в раздумье они больше не приходили....и как там дальше мне и не ведомо.. вот такая она полосатая жизнь....
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30.04.2021 13:42 Ответить
это из тех, что выжив после нападения зекам передачи носят.
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30.04.2021 15:31 Ответить
Стокгольмский синдром. Конец - психике.
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30.04.2021 17:56 Ответить
таких историй вагон и тележка, в неблагополучных особенно. тут уж вся ответственность на матери, надо было смотреть кого в дом приводишь
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30.04.2021 19:47 Ответить
Під шконку потвору !
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30.04.2021 13:23 Ответить
Теперь на параше его будут насиловать запугивая тем,что "кум" всё узнает и еоо кондрашка хватит.
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30.04.2021 13:25 Ответить
Кастрация і на довічне !!!)))
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30.04.2021 13:27 Ответить
В таких справах треба детально розбиратися. Часто РЗП таким чином усувають лохів і отримують машину-квартиру того лоха.
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30.04.2021 13:35 Ответить
Из секты педофила-шмария видимо...
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30.04.2021 13:39 Ответить
Если правда, то только смерть. Что обществу ждать от такой особи?
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30.04.2021 13:39 Ответить
зачем мы платим зарплату школьным психологам?
Школьник в психологе должен видеть друга и всё ему рассказывать...
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30.04.2021 13:39 Ответить
Дело в том, что штатные психологи зачастую свою должность только номинально отрабатывают.
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30.04.2021 14:54 Ответить
Один вопрос - какого хера эта гнида ещё живая?
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30.04.2021 13:43 Ответить
Это фанат партии шария. Там все такие и их лидер в том числе
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30.04.2021 14:13 Ответить
Одинадцятирічною два роки вона не могла бути. Значить все почалось в 9. Психіка дитини не така й ніколи не буде як в звичайної людини. За таке навіть не вбивати треба, а жорстоко по середньовічному мучити.
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30.04.2021 14:25 Ответить
Скоріш за все дебіл на зоні повішаєтся у камері.
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30.04.2021 14:35 Ответить
Много таких случаев в в новостях мелькает. В большинстве случаев - мама в курсе.
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30.04.2021 14:38 Ответить
такие мамы тоже сьехавшие башкой как и эти мрази
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30.04.2021 19:49 Ответить
от 5 до 10 - у нас очень мягкие законы, а чаще всего суд становится на защиту прав насильников и убийц..., давайте вместе поблагодарим потртнова и Ко за создание такого чудного УК, главное чтобы преступники меньше страдали - им и так не легко...
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30.04.2021 14:47 Ответить
А де тут ті далба##пи шо пишуть 'винний чи ні рішає суд'. Суд виносить вирок на основі доказів, юрісти хрЄнові це якшо 'суд Лінча' не почнеться першим
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30.04.2021 14:55 Ответить
в сизо повесится, как принято...
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30.04.2021 15:06 Ответить
В нормальній сімї такого б не трапилось..
Як можна жити з покидьком і не помічати того??

Дитина стала розмінною монетою. Виродку комфортно в таких "стосунках" з дівчинкою, дружині комфортно з виродком. В результаті постраждала дівчинка, отримавши психологічну травму на все життя
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30.04.2021 16:51 Ответить
Бабло побеждает зло... матері була кормушка під боком... поки фанфари не трубили =- закривала очі.
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30.04.2021 17:57 Ответить
Как то слово -"мужчина" в заголовке не камильфо)
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30.04.2021 18:33 Ответить
 
 