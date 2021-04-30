Мужчина на Одесчине два года насиловал 11-летнюю падчерицу, угрожая смертью мамы, - Нацполиция. ВИДЕО
В ходе расследования установлено, что злоумышленник более двух лет совершал противоправные действия в отношении 11-летней дочери своей гражданской жены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.
Чтобы ребенок держал все в тайне, мужчина запугивал девочку, угрожая тем, что мать, узнав об их играх, тяжело заболеет и умрет или ее привлекут к уголовной ответственности.
Согласно действующему законодательству, за содеянное в отношении малолетней правонарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Сейчас судом первой инстанции ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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Школьник в психологе должен видеть друга и всё ему рассказывать...
Як можна жити з покидьком і не помічати того??
Дитина стала розмінною монетою. Виродку комфортно в таких "стосунках" з дівчинкою, дружині комфортно з виродком. В результаті постраждала дівчинка, отримавши психологічну травму на все життя