Мужчина на Одесчине два года насиловал 11-летнюю падчерицу, угрожая смертью мамы, - Нацполиция. ВИДЕО

В ходе расследования установлено, что злоумышленник более двух лет совершал противоправные действия в отношении 11-летней дочери своей гражданской жены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Чтобы ребенок держал все в тайне, мужчина запугивал девочку, угрожая тем, что мать, узнав об их играх, тяжело заболеет и умрет или ее привлекут к уголовной ответственности.

Согласно действующему законодательству, за содеянное в отношении малолетней правонарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Сейчас судом первой инстанции ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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