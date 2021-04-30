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Проект "Без цензуры": Совсем не наш. Как работает ватный телеад и можно ли его закрыть? ВИДЕО

Кто сейчас на ТВ главный рупор российской пропаганды, продвижения "русского мира" и отравления мозгов украинцев?

Богдан Буткевич, не жалея нервов и нравственного здоровья, снова посмотрел эфиры канала "НАШ" (который на самом деле очень не наш, а просто рупор Кремля) и готов вшкварить пророссийский медиабордель.

- Как работает ватная хвойдарня "НАШ"?
- Какие уроки они вынесли из санкций против телеканалов Виктора Медведчука?
- Почему "НАШ" даже опаснее, чем  закрытые телепомойки?
- Кто финансирует вливание информационного яда в мозги людей?
- У кого в нашей стране вообще есть рычаги влияния на ВОТ и почему, скорее всего, никто ими не воспользуется?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": ТОП-7 мифов о Чернобыле: кто на самом деле виноват в аварии на ЧАЭС? ВИДЕО

Автор: 

пропаганда (3675) телевидение (897) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+13
вже давно пора всю цю рашапоїдну срань вишвирнути за поребрик, і не тому що вони є якоюсь серйозною загрозою для суверенної держави просто під час війни не можуть пропагандони з ворожого лагера сидіти в центі нашої столиці і про щось поносити, це всі розуміють ніхто нічого не робить. до влади апелювати смішно бо на троні кловун з усіма витікаючими, ветерани не хочуть серйозних неприємностей завдячуючи тому ж царю-кловуну, націоналістів у нас нема бо те що є більше схоже на фірму по замовленню проплачених масовок з національною символікою, а більше нікому.
дурня якась вималювується, і абсолютна неспроможність українців навести елементарний лад в своїй країні.
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30.04.2021 14:55
+7
Во время войны вещание откровенно вражеского канала недопустимо. Удивляет почему до сих пор это дозволено?
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30.04.2021 20:24
+4
закрыть притон упырьков красноперых и пусть харчуются вместе с Пропиховшиком и Ко на помойках..!)))
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30.04.2021 18:24
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Правила форума Совет форумчан
вже давно пора всю цю рашапоїдну срань вишвирнути за поребрик, і не тому що вони є якоюсь серйозною загрозою для суверенної держави просто під час війни не можуть пропагандони з ворожого лагера сидіти в центі нашої столиці і про щось поносити, це всі розуміють ніхто нічого не робить. до влади апелювати смішно бо на троні кловун з усіма витікаючими, ветерани не хочуть серйозних неприємностей завдячуючи тому ж царю-кловуну, націоналістів у нас нема бо те що є більше схоже на фірму по замовленню проплачених масовок з національною символікою, а більше нікому.
дурня якась вималювується, і абсолютна неспроможність українців навести елементарний лад в своїй країні.
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30.04.2021 14:55 Ответить
закрыть притон упырьков красноперых и пусть харчуются вместе с Пропиховшиком и Ко на помойках..!)))
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30.04.2021 18:24 Ответить
Надо полагать они - это ковид-вирусы?
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30.04.2021 20:06 Ответить
Во время войны вещание откровенно вражеского канала недопустимо. Удивляет почему до сих пор это дозволено?
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30.04.2021 20:24 Ответить
А кто эта девушка на стартовой картинке к видео?
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01.05.2021 09:30 Ответить
Цей канал збiговисько кацапських сосок.
Всіх бак.
А хто цьому гівну мокшанському (Новінському) дав громадянство України?
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01.05.2021 10:10 Ответить
Мы и порохоботы знаем ответ на этот вопрос, но порохоботы видимо стесняются этой неудобной правды
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01.05.2021 10:15 Ответить
секрет Полішинеля(((:
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01.05.2021 10:22 Ответить
дал то граждаство Януковощ а вот просил его об этом диабетик
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02.05.2021 09:28 Ответить
Панове, я перепрошую, а що, доступ до Гавноньюсван, Зік і 112 на Ютубі з українських айпішників знову розблокували? Що відбувається??
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01.05.2021 10:20 Ответить
цю сволоту закривати потрібно негайно
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01.05.2021 23:49 Ответить
почему именно рыги (филиал фсб) привозят из Ерусалима Благодатный Огонь, а потом возят его по регионам ?
да потому что они потом с этим Огнём - проведут оголтелую антиукраинскую пропаганду в церквях московского патриархата, разжигая ненависть в обществе и раскол, но прикрываясь... конечно же любовью к ближнему и Богу !
они прекрасно понимают, что украинские спецслужбы ничего с этим не сделают !
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02.05.2021 09:03 Ответить
Сделать как раз можно..но пилотов жалко гражданских ....
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02.05.2021 09:10 Ответить
 
 