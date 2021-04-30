Проект "Без цензуры": Совсем не наш. Как работает ватный телеад и можно ли его закрыть? ВИДЕО

Кто сейчас на ТВ главный рупор российской пропаганды, продвижения "русского мира" и отравления мозгов украинцев?

Богдан Буткевич, не жалея нервов и нравственного здоровья, снова посмотрел эфиры канала "НАШ" (который на самом деле очень не наш, а просто рупор Кремля) и готов вшкварить пророссийский медиабордель.

- Как работает ватная хвойдарня "НАШ"?

- Какие уроки они вынесли из санкций против телеканалов Виктора Медведчука?

- Почему "НАШ" даже опаснее, чем закрытые телепомойки?

- Кто финансирует вливание информационного яда в мозги людей?

- У кого в нашей стране вообще есть рычаги влияния на ВОТ и почему, скорее всего, никто ими не воспользуется?

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