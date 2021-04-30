Проект "Без цензуры": Совсем не наш. Как работает ватный телеад и можно ли его закрыть? ВИДЕО
Кто сейчас на ТВ главный рупор российской пропаганды, продвижения "русского мира" и отравления мозгов украинцев?
Богдан Буткевич, не жалея нервов и нравственного здоровья, снова посмотрел эфиры канала "НАШ" (который на самом деле очень не наш, а просто рупор Кремля) и готов вшкварить пророссийский медиабордель.
- Как работает ватная хвойдарня "НАШ"?
- Какие уроки они вынесли из санкций против телеканалов Виктора Медведчука?
- Почему "НАШ" даже опаснее, чем закрытые телепомойки?
- Кто финансирует вливание информационного яда в мозги людей?
- У кого в нашей стране вообще есть рычаги влияния на ВОТ и почему, скорее всего, никто ими не воспользуется?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.
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дурня якась вималювується, і абсолютна неспроможність українців навести елементарний лад в своїй країні.
Всіх бак.
А хто цьому гівну мокшанському (Новінському) дав громадянство України?
да потому что они потом с этим Огнём - проведут оголтелую антиукраинскую пропаганду в церквях московского патриархата, разжигая ненависть в обществе и раскол, но прикрываясь... конечно же любовью к ближнему и Богу !
они прекрасно понимают, что украинские спецслужбы ничего с этим не сделают !