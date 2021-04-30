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Мошеннический call-центр, сотрудники которого похищали деньги с банковских карт, ликвидирован на Харьковщине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники управления противодействия киберпреступности в Харьковской области совместно со следственным отделом Харьковского районного управления полиции разоблачили мошенническую схему, при помощи которой работники call-центра присваивали деньги с банковских карт граждан.

Об этом сообщает департамент киберполиции Нацполиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Злоумышленники, используя методы социальной инженерии, сначала расспрашивали у людей информацию о банковских картах, а получив доступ к счетам - выводили деньги. Чтобы у людей не возникало подозрений, они разработали целую схему: представлялись сотрудниками банковских учреждений, сообщали о подозрительных транзакциях и даже привлекали к решению проблемы так называемых полицейских", - сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, деятельность call-центра организовал 25-летний местный житель совместно с двумя администраторами. Фигуранты привлекли к работе операторов, для которых разработали детальные инструкции мошеннических действий. Кроме того, организатор на хакерских форумах покупал базы данных клиентов банков, которым звонили работники call-центра под видом работников финучреждения.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Задержаны мошенники, обещавшие за $220 тыс. "назначение" руководителем ГУ Нацполиции Киевщины. Один из аферистов представлялся будущим "главой МВД". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Среди пострадавших от действий сотрудников call-центра - граждане Украины и стран СНГ.

Сейчас правоохранители устанавливают всех пострадавших и окончательную сумму ущерба.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам.

Также на Цензор.НЕТ: Задержана группа валютных мошенников, орудовавших в Киеве 5 месяцев, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Мошеннический call-центр, сотрудники которого похищали деньги с банковских карт, ликвидирован на Харьковщине, - полиция 01
Мошеннический call-центр, сотрудники которого похищали деньги с банковских карт, ликвидирован на Харьковщине, - полиция 02

Автор: 

мошенничество (1221) Нацполиция (16459) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+5
Эх как прекрасно бы было. Организатору - пожизненное. Исполнителям по 10 лет
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30.04.2021 17:54
+3
Граждане, пользуйтесь своими мозгами!
Если конечно они у вас есть...
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30.04.2021 18:20
+3
У 73% нет мозгов.
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30.04.2021 18:27
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Правила форума Совет форумчан
Эх как прекрасно бы было. Организатору - пожизненное. Исполнителям по 10 лет
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30.04.2021 17:54 Ответить
а кому
банки размещают на своих оф. сайтах фото и телефон персонального банкира и строго запрещают сообщать кому -либо СVV-код карты ?
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30.04.2021 18:08 Ответить
Граждане, пользуйтесь своими мозгами!
Если конечно они у вас есть...
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30.04.2021 18:20 Ответить
У 73% нет мозгов.
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30.04.2021 18:27 Ответить
Ліквідували сподіваюсь разом з співробітниками.
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30.04.2021 18:24 Ответить
Кацапа випустили в нічну зміну погадити? Правильно, скоро тільки зі сколково і зможете через грати на світ погавкати. Залізний занавіс вже опускається.
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01.05.2021 06:48 Ответить
дивись, щоб на тебе не опустився, бо вся твоя тухла начинка витече, вона й так з усіх дирок лізе, а так ще й на людей може забризкати
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01.05.2021 08:20 Ответить
Кацап, а ти що, не хочеш в сесесесер? Як заповідав вам вовка ульяновленин. Заоаз би на демонстрації крокував би, а тобі з трибуни якийсь хмирь розповідав як ти класно живеш і як загнивають західні капіталісти-імперіалісти. Хочеш ****, хочеш. Обгородять вас колючкою ваші ж середини, а зовні поставлять табличку на якій на відміну від 90-х буде написано "звіринець не кормити". І будеш потім про "вялічіє" говорити скільки хочеш.
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01.05.2021 14:50 Ответить
фофа у тебе начинка протухла, ти ще якихось члєніних заповіді знаєш. що тебе так гребе шмарклявий, кидаєшся тут своєю начинкою тухлою.
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01.05.2021 21:30 Ответить
Не поважаєш вождя краснопузих? Нічого скооо тобі нових придумають, і навчать поважати. А взагалі якщо теье цікавить твоє і твоєї лаптеландії жиьтя можеш почитати письменників антиутопістів. Наприклад Орвелла чи Войновича. Там дуже чітко описане твоє і твоєї параші майбутне.
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01.05.2021 21:48 Ответить
Протухша начинка, параша твої існування. і не пиши мені, від тебе тухлою начинкою навіть через монітор смердить.
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02.05.2021 11:03 Ответить
Ну на параші-раші існуєш ти, це як мінімум. А скаржишся на те що відповідаю чого? Ти ж щось хотів. Хоча ви всі кацапи мозахісти, любите жалітися. Платять хочь нормально за тупість яку людям показуєш?
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03.05.2021 09:14 Ответить
скажи, а чому у тебе начинка протухла? чи для шмарклявих зебанатів це нормально?
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04.05.2021 07:47 Ответить
Для зебанатів скоріш за все це нормально, тільки я тут до чого. А взагалі чого рогатокопитний так переймається проблемами України.
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04.05.2021 08:22 Ответить
зебілку, дай просту відповідь на просте питання, чому у тебе начинка протухла?
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04.05.2021 10:01 Ответить
Так відповідь можна дати людині, а не імбіцилу. З вами ж з бабуїнами ніхто не спілкується, не веде переговорів тому що знає що на території раші живуть одноклітинні інфузорії. Вас навіть до тваринного світу не відносять. Але ти не падай духом, можливо в наступному житті ти народишся не кацапом, а якимось котиком, або павучком, а вже потім людиною через три - чотири життя, але не раніше.
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04.05.2021 12:02 Ответить
та я зрозумів, що ти імбецил, з протухшою начинкою.
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04.05.2021 18:48 Ответить
А кто такие "граждане СНГ"? СНГ- это в каком полушарии?
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30.04.2021 19:59 Ответить
Цікаво, хто їх кришував - СБУ чи мусора? Бо ці хитрожопці мені іще місяця з півтора тому телефонували, представившись співробітниками кол-центру Нацбанку. Мали ж бути якісь скарги від постраждалих. А накрили лише зараз.
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01.05.2021 00:08 Ответить
 
 