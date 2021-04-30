Мошеннический call-центр, сотрудники которого похищали деньги с банковских карт, ликвидирован на Харьковщине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники управления противодействия киберпреступности в Харьковской области совместно со следственным отделом Харьковского районного управления полиции разоблачили мошенническую схему, при помощи которой работники call-центра присваивали деньги с банковских карт граждан.

Об этом сообщает департамент киберполиции Нацполиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Злоумышленники, используя методы социальной инженерии, сначала расспрашивали у людей информацию о банковских картах, а получив доступ к счетам - выводили деньги. Чтобы у людей не возникало подозрений, они разработали целую схему: представлялись сотрудниками банковских учреждений, сообщали о подозрительных транзакциях и даже привлекали к решению проблемы так называемых полицейских", - сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, деятельность call-центра организовал 25-летний местный житель совместно с двумя администраторами. Фигуранты привлекли к работе операторов, для которых разработали детальные инструкции мошеннических действий. Кроме того, организатор на хакерских форумах покупал базы данных клиентов банков, которым звонили работники call-центра под видом работников финучреждения.

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Среди пострадавших от действий сотрудников call-центра - граждане Украины и стран СНГ.

Сейчас правоохранители устанавливают всех пострадавших и окончательную сумму ущерба.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам.

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