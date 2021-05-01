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Украинские воины в зоне ООС: Пасха вдохновляет на новую жизнь после воскресения Христа и возможность есть мясо после долгого поста. ВИДЕО

Защитники Украины в канун Пасхи рассказали о своем отношении к празднику.

Корреспондент Цензор.НЕТ пообщался с воинами, которые на передовой защищают Украину от российских оккупантов.

Бойцы рассказали о своем отношении к этому празднику и о том, как его празднуют в тех регионах, откуда они родом.

Автор: 

Пасха (377) Донбасс (26956) военнослужащие (6134) операция Объединенных сил (6766) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+3
Українські воїни в зоні ООС: Великдень надихає на нове життя після воскресіння Христа і можливість їсти м'ясо після довгого посту - Цензор.НЕТ 8080
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01.05.2021 12:15
+2
Воины могут и не придерживаться поста. Бог их любит и без этого
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01.05.2021 12:07
+2
Есть мясо или не есть- личное дело каждого.
А вот перерабатывать парашников на фарш на своей земле Богом дозволяется и в пост.
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01.05.2021 12:12
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Віка вам та здоров"я !!! Наснаги та натхнення !!! Слава Україні!! Христос ,воскрес !!!
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01.05.2021 12:04 Ответить
Воины могут и не придерживаться поста. Бог их любит и без этого
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01.05.2021 12:07 Ответить
Есть мясо или не есть- личное дело каждого.
А вот перерабатывать парашников на фарш на своей земле Богом дозволяется и в пост.
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01.05.2021 12:12 Ответить
Українські воїни в зоні ООС: Великдень надихає на нове життя після воскресіння Христа і можливість їсти м'ясо після довгого посту - Цензор.НЕТ 8080
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01.05.2021 12:15 Ответить
Люди, которые размещают такие фото, абсолютно не владеют адекватной информацией. А если я напишу, что в ближайшие тысячу лет победы нам не видать, вы поверите?
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02.05.2021 11:46 Ответить
Військові воюють, тримають оборону - в тилу цивільні політикани влаштували колаборантський ватний шабаш, якісь розбірки, бій за табуретки. Два різні світи. Десонанс від яких розриває мозок. Не передати. Давно час військовим посунути цивільне безпренципне гівно в політиці - інакше Україна ніколи не поверне кордони.
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01.05.2021 12:27 Ответить
.....возможность есть мясо есть всегда. Но мясо ..УБИВАЕТ!!! Любое!!!, любое даже курица или кролик....поэтому скромность и умеренность вот основы поста. И сам пост это как вынужденная мера, что бы хоть как то очистить организм...и систему тоже!!!. Если же нормы соблюдаются то сам пост в принципе не нужен. Но....сказочка неплохая и полезная.
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01.05.2021 12:53 Ответить
Путешественник и солдат едят мясо всегда. Без поповского поста.
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01.05.2021 13:24 Ответить
Хлопцi,та Ви геть кровожаднi. Просто стрiляйте iх - не iжте .
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01.05.2021 17:03 Ответить
Українські воїни в зоні ООС: Великдень надихає на нове життя після воскресіння Христа і можливість їсти м'ясо після довгого посту - Цензор.НЕТ 8240-А.И. Солженицын о фашистах кацапах ! О москаля -кацапах, как особенном этносе .
«Нет в мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать, убивать, за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные.» А.Солженицын.
Всё он верно подметил, просто нет в мире хуже врага народа для нас славян украинцев как фашистов татаро -угро - финских москалей - кацапов, которые скрыв свою наполовину монголоидную личину москаля выдумали себе с потолка только в 18 веке новое название даже якобы славян -русичей не имея к ним совершенно вообще никакого отношения (ДНК).
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01.05.2021 19:12 Ответить
 
 