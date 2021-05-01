Украинские воины в зоне ООС: Пасха вдохновляет на новую жизнь после воскресения Христа и возможность есть мясо после долгого поста. ВИДЕО

Защитники Украины в канун Пасхи рассказали о своем отношении к празднику.

Корреспондент Цензор.НЕТ пообщался с воинами, которые на передовой защищают Украину от российских оккупантов.

Бойцы рассказали о своем отношении к этому празднику и о том, как его празднуют в тех регионах, откуда они родом.