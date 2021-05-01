Украинские воины в зоне ООС: Пасха вдохновляет на новую жизнь после воскресения Христа и возможность есть мясо после долгого поста. ВИДЕО
Защитники Украины в канун Пасхи рассказали о своем отношении к празднику.
Корреспондент Цензор.НЕТ пообщался с воинами, которые на передовой защищают Украину от российских оккупантов.
Бойцы рассказали о своем отношении к этому празднику и о том, как его празднуют в тех регионах, откуда они родом.
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А вот перерабатывать парашников на фарш на своей земле Богом дозволяется и в пост.
«Нет в мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать, убивать, за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные.» А.Солженицын.
Всё он верно подметил, просто нет в мире хуже врага народа для нас славян украинцев как фашистов татаро -угро - финских москалей - кацапов, которые скрыв свою наполовину монголоидную личину москаля выдумали себе с потолка только в 18 веке новое название даже якобы славян -русичей не имея к ним совершенно вообще никакого отношения (ДНК).