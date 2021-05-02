"В светлый день Господнего Воскресения поздравляем украинский народ с этим праздником. Воскрес Христос - воскреснет Украина", - поздравление по случаю Пасхи от украинских воинов. ВИДЕО

Сегодня вся Украина празднует великий светлый праздник Пасхи. Не обошел он и территории, где продолжаются боевые действия с российским оккупантом.

Несмотря на постоянные обстрелы со стороны кремлевских наемников, наши бойцы находят время, чтобы накрыть праздничный стол из продуктов - подручных и тех, что им прислали украинские волонтеры, сообщает Цензор.НЕТ.

Праздник Пасхи для каждого бойца - это возможность на несколько мгновений в мыслях вернуться в те времена, когда они находились в семейном кругу.

Цензор.НЕТ пообщался с украинскими воинами и передал их поздравления всему народу Украины и тем, кто противостоит российскому агрессору.

Христос воскрес!