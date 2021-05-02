"В светлый день Господнего Воскресения поздравляем украинский народ с этим праздником. Воскрес Христос - воскреснет Украина", - поздравление по случаю Пасхи от украинских воинов. ВИДЕО
Сегодня вся Украина празднует великий светлый праздник Пасхи. Не обошел он и территории, где продолжаются боевые действия с российским оккупантом.
Несмотря на постоянные обстрелы со стороны кремлевских наемников, наши бойцы находят время, чтобы накрыть праздничный стол из продуктов - подручных и тех, что им прислали украинские волонтеры, сообщает Цензор.НЕТ.
Праздник Пасхи для каждого бойца - это возможность на несколько мгновений в мыслях вернуться в те времена, когда они находились в семейном кругу.
Цензор.НЕТ пообщался с украинскими воинами и передал их поздравления всему народу Украины и тем, кто противостоит российскому агрессору.
Христос воскрес!
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https://youtu.be/9ICZ_LCkKDY
Молитва за Україну» - урочистий музичний твір, відомий також під назвою «Боже великий, єдиний, нам Україну храни» або як духовний гімн України, музика https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Миколи Лисенка , слова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Кониського . Написана в https://uk.wikipedia.org/wiki/1885 1885 році.
Дзякую за вiншаванне. Са святам!
Воскресіння Христового!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Бажаю, щоб у всіх Українців воскресли Людська Гідність, Козацький Дух, Патріотизм, Воля до Перемоги над всім диявольством, що нависло над нами!
І тоді- Воскресне й Україна!
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Християнський Великдень також увібрав у себе багато з давньословʼянських релігійних обрядів, в тому числі загальні сімейні трапези, до яких готували хліб, сир, яйця, копчене мʼясо тощо.
Головним символом свята Воскресіння є пофарбовані або розписані яйця (писанки і крашанки). Це не тільки обовʼязкова обрядова їжа пасхальної трапези, а й елемент обряду, традиційний подарунок, атрибут особливих ігор і навіть народної магії. Яйце тут трактується як символ труни і воскресіння, а червоний колір - кров Христа і водночас вказує «на царську гідність Спасителя».
Насправді сакралізація яєць набагато старша і йде корінням чи не в камʼяний вік. З давніх-давен у багатьох народів яйце було концентрованим втіленням сили природи, що творить, а всесвіт представлявся таким, що вийшов з яйця.
Важливий другий після яєць обрядово-ритуальний символ Великодня - пасочка (вживати звичне для Московії слово «паска» тут не будемо). Традиційна пасочка повинна мати форму гриба, бути политою білою глазурʼю і прикрашена пофарбованим у різні кольори насінням злаків. Тобто пасочка - не що інше, як зображення фалоса після сімʼявиверження. Все це разом узяте символізує зародження нового життя і родючість. Сама ж пасочка як ритуальна їжа зʼявилася у нас задовго до того, як сюди прийшло християнство і, найімовірніше, задовго до появи самого християнства. Спочатку специфічний хлібо-булочний виріб повинен був задобрити богів родючості і забезпечити багатий урожай злаків, а також гарантувати приплід худоби.
А ось жіноче начало символізує обовʼязкове для пасхального кошика колечко ковбаски. Саме колечко а не «палиця».
https://www.dsnews.ua/ukr/society/pasha-i-pasochki-kak-yazycheskoe-nasledie-okkupirovalo-hristianskiy-prazdnik-02052021-423623