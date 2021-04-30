Российский фрегат "Маршал Шапошников" едва не попал сам в себя при запуске высокоточной ракеты "Калибр". ВИДЕО

В сети появились кадры неудачной стрельбы ракетой "Калибр" с российского фрегата "Маршал Шапошников".

Как передает Цензор.НЕТ, кадры стрельбы были опубликованы в сети.

Как отмечается в Фейсбук-сообществе ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля): "В Черном море во время учебно-боевых стрельб российского ВМФ с модернизированного фрегата "Маршал Шапошников" была выпущена ракета "Калибр".

"Калибр" - это российская высокоточная крылатая ракета корабельного базирования.

Вот только при запуске с точностью вышла накладка. Ракета не полетела в заданную цель, а, описав несколько пируэтов, упала в море в непосредственной близости от "Маршала Шапошникова". Никто не пострадал.

Двигатель крылатой ракеты продолжал работать некоторое время, даже уже находясь под водой".

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