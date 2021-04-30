Российский фрегат "Маршал Шапошников" едва не попал сам в себя при запуске высокоточной ракеты "Калибр". ВИДЕО
В сети появились кадры неудачной стрельбы ракетой "Калибр" с российского фрегата "Маршал Шапошников".
Как передает Цензор.НЕТ, кадры стрельбы были опубликованы в сети.
Как отмечается в Фейсбук-сообществе ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля): "В Черном море во время учебно-боевых стрельб российского ВМФ с модернизированного фрегата "Маршал Шапошников" была выпущена ракета "Калибр".
"Калибр" - это российская высокоточная крылатая ракета корабельного базирования.
Вот только при запуске с точностью вышла накладка. Ракета не полетела в заданную цель, а, описав несколько пируэтов, упала в море в непосредственной близости от "Маршала Шапошникова". Никто не пострадал.
Двигатель крылатой ракеты продолжал работать некоторое время, даже уже находясь под водой".
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...где НАШИ ракеты проверенные...испытанные поставлееные в серию...Где новейшие образцы???
Зеленые уроды и жополизы сывочолого ворюги... ГДЕ??!!!!
Трудно не согласиться с академиком....
это видно по пенному следу за кормой.
Тут на відео треба ще якусь комедійну музику накласти
Чуть не устроили пекло всемирным грешникам.
Курва!!!