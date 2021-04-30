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Российский фрегат "Маршал Шапошников" едва не попал сам в себя при запуске высокоточной ракеты "Калибр". ВИДЕО

В сети появились кадры неудачной стрельбы ракетой "Калибр" с российского фрегата "Маршал Шапошников".

Как передает Цензор.НЕТ, кадры стрельбы были опубликованы в сети.

Как отмечается в Фейсбук-сообществе ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля):  "В Черном море во время учебно-боевых стрельб российского ВМФ с модернизированного фрегата "Маршал Шапошников" была выпущена ракета "Калибр".

"Калибр" - это российская высокоточная крылатая ракета корабельного базирования.

Вот только при запуске с точностью вышла накладка. Ракета не полетела в заданную цель, а, описав несколько пируэтов, упала в море в непосредственной близости от "Маршала Шапошникова". Никто не пострадал.

Двигатель крылатой ракеты продолжал работать некоторое время, даже уже находясь под водой".

Смотрите такжеОккупанты провели в Черном море стрельбы: выпустили ракету, которая может нести ядерный заряд. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19224) ракеты (3569)


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Топ комментарии
+46
Российский фрегат "Маршал Шапошников" едва не попал сам в себя при запуске высокоточной ракеты "Калибр" - Цензор.НЕТ 5304
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30.04.2021 22:36
+44
Ничего вы непонимаете это секретная торпеда корабль-воздух-вода
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30.04.2021 22:30
+36
Вдвойне неудачный пуск,ракета не ушла в цель и не попала в корабль.
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30.04.2021 22:34
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На честь Праздніка Пабєдабєсія мудил з дурдому випустили...
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01.05.2021 23:58 Ответить
Ракета должна была поразить цель. Цель была поражена ракетой! )))
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30.04.2021 23:16 Ответить
АналоГОВНЕт!
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30.04.2021 23:19 Ответить
Просто скотч у них не той системы...
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30.04.2021 23:26 Ответить
А шо вы ржете...огромное количество говна переходит в качество (в орде есть ресурсы и рожающие самки с узкими глазами)
...где НАШИ ракеты проверенные...испытанные поставлееные в серию...Где новейшие образцы???
Зеленые уроды и жополизы сывочолого ворюги... ГДЕ??!!!!
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30.04.2021 23:27 Ответить
там не будет- весь имеющийся боезапас по пескам высандалили это уже новая партия
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30.04.2021 23:28 Ответить
Такое видео кацапский пусков, можно смотреть и смотреть
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01.05.2021 15:57 Ответить
вполне можно допустить, шо подобным образом "петруха вяликий" утопил "курск" )))
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30.04.2021 23:28 Ответить
Потопили штаты...потом просто замяли скандал ...и с обоюдным договорняком...
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30.04.2021 23:32 Ответить
Именно так и было. На Петре Великом" ОШИБЛИСЬ с местоположением и провели стрельбы не в том квадрате. У меня тогда в Мурманске дядя жил, так он рассказал, что после потопления АПЛ "Курск" всю команду с "Петра Великого" пораскидывали по разным базам крайнего Севера, там где людей считанные единицы.
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01.05.2021 15:59 Ответить
я как то всегда ставил на эту версию. правды мы никогда не узнаем, но вероятность этого приличная. больше чем та, что штаты потопили. штатовская могла быть на каком-то, причём довольно приличном расстоянии от взрыва и действительно могла получить неплохие повреждения. гидроудар и в африке гидроудар.
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01.05.2021 16:15 Ответить
та ну какие Штаты? росияне предупредили об учениях а точность их ракет вот на видео. не одна вменяемая лодка штатов в тот район бы не зашла. а уж тем более не пуляла бы.
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01.05.2021 21:51 Ответить
Основа российской ментальности -- тотальная брехня!
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30.04.2021 23:36 Ответить
жаль что промахнулся
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30.04.2021 23:40 Ответить
"Калибр" - это российская высокоточная крылатая ракета корабельного базирования.Если она высокоточная,то почему не попала в такой большой фрегат,который находился совсем близко?
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30.04.2021 23:55 Ответить
Все было продумано, но ракета сделала лишний оборот с винтом, храповик в счетчике соскочил.
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30.04.2021 23:58 Ответить
Меня,в этой ситуации,бесит только одно:почему фрегат не на дне морском
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01.05.2021 09:01 Ответить
Вот вас ето бесит а Воронеж гдето нервно курит папіросу...а бьіл бьі на дне...
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01.05.2021 10:55 Ответить
израильская ракета стреляла по мосту, когда Азербайджан воевал в Карабахе.Отколола 10-20 % моста и все дела...Ракета наверно в несколько раз дороже моста.
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01.05.2021 17:45 Ответить
питання відносне, а скільки потому мосту не проїхало тіхніки щоб завдати шкоди азербайджанцям, тому окупилось, тим більш території окуповані майже всі звільнили.
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02.05.2021 13:13 Ответить
от така точність, тут вона пролетіла всьго то може сотню метрів і промахнулась теж десь на сотню другу метрів, а уяви коли вона летить на десятки кілометрів "с непредсказуємай траекторіяй" так попадає в ціль, ех скільки ж той Воронєж може витримати.
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02.05.2021 13:12 Ответить
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02.05.2021 13:25 Ответить
И синички взяли спички к морю черному пошли, море черное зажгли. Эти идиоты кода нибудь и сероводород под собой подорвут. Воистину: армия РФ опасна в учениях и бесполезна в бою.
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30.04.2021 23:56 Ответить
Все силы троллоло брошены на обоснование того,что так и надо.
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01.05.2021 00:20 Ответить
це ніпрєдсказуємая траєкторія
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02.05.2021 13:14 Ответить
Кисель наверняка за пару дней чтото придумает, как бы поизящнее избрехнуться. Вангую что будет чтото типа такого - запуск противоподлодочной ракеты прошел удачно, или что ракета стартовала и после запуска отрицательно поразила цель вопреки всем прогнозам оптимистов
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01.05.2021 01:19 Ответить
это калибр+посейдон - 2 в 1))
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01.05.2021 02:17 Ответить
Жесть. Сколько такого "высокоточного" "гиперсуперскрепнокрупнокалиберного" они еще наштамповали? одному Богу только известно. Бей своих, чтоб чужие боялись!
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01.05.2021 05:02 Ответить
Ха-ха-ха-ха-ю-юшки-и-и! Зараз.братчики,обпісяюсь...Ото,мабуть,шапкін від від всесвітньої стидоби за діїї свого говнокомандуючого хотів було застрелитись,але в останній момент,які все ПаРашеське чудо-військо, засцяв і передмав.
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01.05.2021 07:40 Ответить
Рукожопы
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01.05.2021 08:56 Ответить
Неперевершено
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01.05.2021 09:02 Ответить
Не калибр,а бумеранг 😁
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01.05.2021 09:52 Ответить
ракета трошки промазала... Ціллю був маршал, бо навідник калібру наш агент.
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01.05.2021 09:53 Ответить
Здесь не должно быть двух слов: "едва не"
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01.05.2021 10:36 Ответить
Вєлікая марская дєржава,а фулі ви хотіли...
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01.05.2021 10:44 Ответить
В кого краща память викладіть ролик де кацапи з танка стріляли мимо...там такий КОМЕнтатор просто АГОНЬ!
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01.05.2021 10:57 Ответить
Ракета: "Где я?", "Кто я?", "Где море?"
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01.05.2021 12:10 Ответить
Высокоточность потрясающая...
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01.05.2021 13:00 Ответить
Может это и есть те самые ракета с непредсказуемой траекторией))
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01.05.2021 13:28 Ответить
З мови зняли!
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01.05.2021 22:42 Ответить
Порфессор Дмитрий Зотьев один из немногих РАБссиянцев которому можно верить,каже шо на науку и военные технологии на РАБссии Путлер положил 20 лет своего ДЕБИЛИЗМА....
Трудно не согласиться с академиком....
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01.05.2021 13:38 Ответить
Даже ракеты на настойке боярышника отказываются летать, плюс наши специалисты на сепарских оборонных заводах делают свою невидимую работу с громкими результатами.
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01.05.2021 13:40 Ответить
Так вот она рыбалка по-русски!Не дешево так!
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01.05.2021 13:40 Ответить
Попытка самоубийства корабля не засчитана))) какие-то криворукие - сами в себе уже не могут попасть(((
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01.05.2021 13:58 Ответить
В конце видео корабль явно поднаддал, убегая от собственного оружия -
это видно по пенному следу за кормой.
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01.05.2021 14:42 Ответить
Это не пена. Это следы п*ллюции кацабов от собственного вяличия
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01.05.2021 14:54 Ответить
Жаль. Жаль что не попал
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01.05.2021 14:49 Ответить
Так Ху*ло казав, що "Ракєтьі Калібр нє имєют аналогов в міре и лєтят по непрєдсказуємой траєкторіі"
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01.05.2021 15:18 Ответить
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01.05.2021 16:05 Ответить
Виходить, ***** вперше у житті не збрехало. Старіє...
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01.05.2021 23:48 Ответить
Военные специалисты считают, что этот запуск случайно оказался одним из самых удачных за последние годы. Обычно, взрывается судно. с которого производился запуск, жертвы исчислялись десятками и сотнями.... Ракеты , обычно, падали на ближайшие густонаселённые поселения... В этом случае произошла какая-то нестыковка , и обошлось без жертв...
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01.05.2021 16:28 Ответить
Жаль, что она не бабахнула (в смысле не взорвалась боевая часть) - ещё бы и корыто кацапское потопила.
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01.05.2021 16:50 Ответить
Дивлюся і іржу неначе Лавров.
Тут на відео треба ще якусь комедійну музику накласти
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01.05.2021 17:41 Ответить
На жаль, що капельку не доплив!!!
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01.05.2021 18:13 Ответить
Коменти на ютубі порадували окремо 😂😂😂
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01.05.2021 18:25 Ответить
И воде не тонет, и в огне не горит. Но рыбалка вышла знатная. Бонусом - вся сплывшая рыба уже готова к употреблению, жарить не нужно. Удобно.
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01.05.2021 18:35 Ответить
А ЖАЛЬ!!
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01.05.2021 19:15 Ответить
опять море засирают
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01.05.2021 20:57 Ответить
ОКР «Калибр» (ранее объединён с ОКР «Бирюза») - российские крылатые ракеты, по кодификации НАТО SS-N-27 «Sizzler» (с англ. - «пекло»[2], очень жаркий день.
Чуть не устроили пекло всемирным грешникам.
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01.05.2021 22:16 Ответить
Шо вы тут гогочите?! Может это так задумано и испытание успешно.
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01.05.2021 22:30 Ответить
Промазали.
Курва!!!
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01.05.2021 22:40 Ответить
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