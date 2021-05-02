Полиция Киевщины задержала псевдоперевозчиков, которые незаконно завладели товаром на 5 млн гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На спецлинию "102" 30 апреля поступило сообщение о том, что работники одного из агропредприятий потеряли связь с водителем фуры, перевозившим средства защиты растений. Он ехал из Фастова в Одесскую область и через некоторое время перестал отвечать на звонки заказчиков транспортировки.

Полиция установила, что заявители стали жертвами мошеннической схемы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ. Под видом легальной службы перевозки за транспортировку пестицидов взялись лица с поддельными документами, они мошенническим способом завладели товаром и планировали в будущем получить доход от его продажи.

В ходе розыскных мероприятий и следственно-оперативных действий правоохранители определили, что после загрузки водитель направил грузовую фуру не в пункт назначения в Одесской области, а в поселок Чабаны на так называемый отстойник. Несколько часов злоумышленники даже пытались скрыть свою дислокацию, чтобы иметь время разгрузить и скрыть товар.

Оперативники управления уголовного розыска полиции Киевщины совместно с работниками Фастовского районного управления полиции установили местонахождение пропавшего товара и задержали двух злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Один из фигурантов дела - 34-летний водитель, уроженец Хмельницкой области - должен был получить за псевдоперевозку гонорар в сумме более $3 тыс. Второй фигурант - житель Фастовщины, который уже ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи и сопротивление работнику милиции.

Следователи под процессуальным руководством Фастовской окружной прокуратуры объявили задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.









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