Ради победы над смертью мы отмечаем Пасху дома и в этом нет ничего греховного, - Зеленский обратился к украинцам по случаю праздника. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам по случаю празднования Пасхи.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.
"От всего сердца я поздравляю всех, кто отмечает в эти дни Светлое Воскресение Христово! Этот большой праздник символизирует победу жизни над смертью. А мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Но в этом для нас нет ничего страшного, печального и тем более – греховного. Прежде всего потому, что это и есть исполнение христианского долга, а именно заботы и любви к ближнему", - отметил президент.
Он также напомнил, что многие украинцы сегодня празднуют Пасху не дома, а на передовой на Донбассе или на медицинском дежурстве, возле коек с больными коронавирусом.
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поздравляй ******** Гундяева
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https://inforesist.org/zelenskie-nakanune-pashi-posetili-karpaty-ne-afishiruya-poezdku/ Накануне Пасхи, 1 мая, президент Владимир Зеленский с женой Еленой посетили Верховину в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает туристический портал «Йо, новости Верховины«. Визит Зеленских в Верховину оказался для местных жителей неожиданным, так как не был анонсирован на официальных ресурсах и поездка не афишировалась. Отмечается, что супруги приехали в Карпаты отдохнуть.
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Знов збрехав, як плюнув у воду.
Гріхопад.
ему что б не сбрехать, он не может, брешет чаще чем дышит, повезло ему с 73% тупоголовым населением Украины вообщем..
поехал с семьей на Прикарпатье...
Занавес.
Для порівняння вітання справжнього лідера країни.
"Та якби воїн не вірив у перемогу, чи зміг би він протистояти агресору? Якби лікар не вірив, що вирве пацієнта з обіймів хвороби, чи стало б йому духу знову й знову заходити до палати? Якби ми всі не мали віри в себе, чи побачили б ми, як наші знання, хист і мрії втілюються у добрі справи для інших?
Не гріх комусь надто довіритись, поклавшись на порожні і нещирі обіцянки. А от зневіра - то справжній гріх. Сказано у Писанні: по вірі вашій воздасться вам. Ми все зможемо. Це залежить лише від нас, від нашої віри. У власні сили, в Україну, в Господа Бога.
Ми прийшли до Свята Свят через випробування. Через війну і пандемію. Через негаразди і несправедливості. Не піддалися на шантаж агресора і не панікували через ковід. Ми чесно працювали, допомагали лікарям, хворим і соціально незахищеним.
Як християни віримо, що Господь вказав нам дорогу до спасіння. Як українці, знаємо, що ця дорога пролягає через любов до свого народу, готовність захищати рідну країну і разом творити її майбутнє.
Вітаю усіх українців, для кого Великдень справді Великий День. Все у нас буде добре. Обов'язково!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" - написав п'ятий президент". https://censor.net/ua/n3263312