Хомчак и Наев поздравили военнослужащих с Пасхой: ВСУ обеспечивают украинцам возможность жить мирной жизнью. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак и командующий Объединенными силами Украины ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев поздравили военнослужащих и всех украинцев по случаю праздника Пасхи.

"Искренне поздравляю вас со светлым праздником Воскресения Христова. Оно напоминает нам о ценностях, которые мы защищаем, - единство, любовь, справедливость, мир, торжество добра над злом и жизни над смертью", - говорится в поздравлении Хомчака, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Он напомнил, что восьмой год подряд Вооруженные Силы Украины стоят на страже мира в нашей стране и во всей Европе.

"Мы узнали его истинную цену и прилагаем все усилия для восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета. Добросовестно выполняя свой воинский и гражданский долг, военнослужащие Вооруженных Сил Украины обеспечивают возможность согражданам жить мирной жизнью - строить государство, рожать детей, сеять хлеб, отмечать праздники", - отмечает Хомчак.

Он также призвал всех украинцев вспомнить в своих молитвах защитников Украины.

"Попросить у Бога небесной защиты для тех, кто сейчас на передовой, и скорейшего выздоровления раненым воинам, помолиться об упокоении душ погибших Героев и о силах пережить трагедию их родным", - отметил главнокомандующий ВСУ.

"Пусть чудо Воскресения Христова поможет нам восстановить справедливость и торжество добра над злом!", - добавил он.

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"Уважаемые военнослужащие, ветераны и работники Вооруженных Сил Украины! От имени личного состава Командования объединенных сил ВСУ и себя лично, примите искренние поздравления с праздником Воскресения Христова - днем, что наполняет нас светлой радостью, спокойствием и глубокой верой во всемогущество Божьей любви!", - отметил Наев, поздравление которого публикует пресс-служба Командования ОС ВСУ.

"В сложное время жизненных испытаний, выпавших на долю нашей страны, эта вера особенно необходима, ведь она дарит несокрушимую силу духа, воодушевление и уверенность! Пасха напоминает всем нам, что только в единстве и согласии можно преодолеть все трудности и невзгоды. По случаю великого праздника Пасхи сердечно благодарю Вас за самоотверженную службу, национальное достоинство и решительное сопротивление российском агрессору", - следует из поздравления.

Он также призвал вспомнить и почтить память погибших Героев.

"Помолимся за каждого, кто и сегодня защищает Украину. В этот день желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, достатка, благополучия, душевной чистоты и счастья! Пусть пасхальная радость положит благодатное начало новых свершений, а чудо воскрешения вдохновляет на добрые и праведные дела на Вашем жизненном пути!", - добавил Наев.