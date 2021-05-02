"Вон отсюда! Это моя территория!", - в Москве священник избил прихожан из-за съемки. ВИДЕО

Накануне Пасхи в московском храме Симеона Столпника на Новом Арбате священник избил прихожан.

Как передает Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Подъем".

По словам одного из пострадавших, поводом для конфликта стало то, что он сфотографировал иконостас. К нему подошел священник и ударил по телефону со словами: "Это моя территория".

"У меня друг стоял, фотографировал, он его тоже ударил по телефону, а я в этот момент начал снимать видео. Он продолжал наносить удары, набрасываться, порвал мне одежду и стал выталкивать из храма", - рассказал прихожанин.

Мужчина утверждает, что священник начал бить их без предупреждения и сообщений о том, что съемка запрещена: "Какая-то немотивированная агрессия".

Пострадавший подал заявление в полицию по факту произошедшего.

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