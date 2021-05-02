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"Вон отсюда! Это моя территория!", - в Москве священник избил прихожан из-за съемки. ВИДЕО

Накануне Пасхи в московском храме Симеона Столпника на Новом Арбате священник избил прихожан.

Как передает Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Подъем".

По словам одного из пострадавших, поводом для конфликта стало то, что он сфотографировал иконостас. К нему подошел священник и ударил по телефону со словами: "Это моя территория".

"У меня друг стоял, фотографировал, он его тоже ударил по телефону, а я в этот момент начал снимать видео. Он продолжал наносить удары, набрасываться, порвал мне одежду и стал выталкивать из храма", - рассказал прихожанин.

Мужчина утверждает, что священник начал бить их без предупреждения и сообщений о том, что съемка запрещена: "Какая-то немотивированная агрессия".

Пострадавший подал заявление в полицию по факту произошедшего.

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Автор: 

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Топ комментарии
+44
"Вон отсюда! Это моя территория!", - в Москве священник избил прихожан из-за съемки - Цензор.НЕТ 5336
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02.05.2021 16:25
+39
Это руССкая православная церковь сынок..и она есть зеркало твой паРаши...чего ты ожидал другого??
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02.05.2021 16:26
+25
Батюшка при исполнении,вдруг родина еще позовет и отправят склады взрывать в Европе,а тут фото делают не по уставу
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02.05.2021 16:28
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какой ужОс
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03.05.2021 12:39 Ответить
надо было пуйлу пожаловаться
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03.05.2021 16:35 Ответить
Як? Кацап же ж вірить що "чєчнюПабяділі" ....
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24.07.2021 14:38 Ответить
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