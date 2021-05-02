Четверо астронавтов миссии Crew-1 успешно вернулись на Землю после рекордного 5-месячного пребывания на МКС. ВИДЕО
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX 2 мая успешно приводнился в Мексиканском заливе возле побережья города Панама.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу NASA.
The hatch of @SpaceX’s Dragon Resilience spacecraft is open!— NASA (@NASA) May 2, 2021
🌎💙 Shortly, @NASA_Astronauts @AstroVicGlover, @Astro_illini and Shannon Walker along with @Astro_Soichi of @JAXA_en will take their first breaths of fresh air back on planet Earth. pic.twitter.com/TUKWQdTLsX
How we feel knowing that the astronauts of NASA's SpaceX Crew-1 mission have safely returned to our home planet. 💙 pic.twitter.com/CANUXMar9B— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) May 2, 2021
На борту Crew Dragon на Землю вернулись четыре астронавта - Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер из NASA, а также Соичи Ногучи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Они провели на Международной космической станции 167 дней. В настоящее время это самое продолжительное пребывание в космосе экипажа, передает "Дом".
Таким образом завершилась миссия NASA и SpaceX под названием Crew-1.
Ракету Falcon 9 с первой оперативной миссией экипажа Dragon (Crew-1) запустили в ночь на 16 ноября 2020 года (по киевскому времени). Космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС 17 ноября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ни в чем люди меры не знают.
Зеленский бы уже пять раз в отпуск сходил!
"Dragon" - беспилотный транспортный корабль для доставки грузов на МКС.
Я к чему: выражение "переговоры о полётах космонавтов на Crew Dragon" - как минимум странное. А если понимать буквально, то они договариваются о транспортировке трупов то ли на МКС, то ли с МКС.