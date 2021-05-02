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Четверо астронавтов миссии Crew-1 успешно вернулись на Землю после рекордного 5-месячного пребывания на МКС. ВИДЕО

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX 2 мая успешно приводнился в Мексиканском заливе возле побережья города Панама.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу NASA.

The hatch of @SpaceX’s Dragon Resilience spacecraft is open!

🌎💙 Shortly, @NASA_Astronauts @AstroVicGlover, @Astro_illini and Shannon Walker along with @Astro_Soichi of @JAXA_en will take their first breaths of fresh air back on planet Earth. pic.twitter.com/TUKWQdTLsX

— NASA (@NASA) May 2, 2021

How we feel knowing that the astronauts of NASA's SpaceX Crew-1 mission have safely returned to our home planet. 💙 pic.twitter.com/CANUXMar9B

— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) May 2, 2021

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Четыре астронавта с корабля Crew Dragon-2 перешли на МКС, теперь на станции 11 человек. ВИДЕО

На борту Crew Dragon на Землю вернулись четыре астронавта - Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер из NASA, а также Соичи Ногучи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Они провели на Международной космической станции 167 дней. В настоящее время это самое продолжительное пребывание в космосе экипажа, передает "Дом".

Таким образом завершилась миссия NASA и SpaceX под названием Crew-1.

Ракету Falcon 9 с первой оперативной миссией экипажа Dragon (Crew-1) запустили в ночь на 16 ноября 2020 года (по киевскому времени). Космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС 17 ноября.

Автор: 

NASA (130) космос (786) SpaceX (62)


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Топ комментарии
+27
Тем временем русские козлонавты, отчаявшись найти причину утечки кислорода в русском отсеке, просто эмигрировали в американский, загерметизировав духовноскрэпную часть станции.
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02.05.2021 19:24
+15
Рогозин рыдает свернувшись калачиком на батуте..
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02.05.2021 19:21
+15
Чотири астронавти місії Crew-1 успішно повернулися на Землю після рекордного 5-місячного перебування на МКС - Цензор.НЕТ 2763
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02.05.2021 19:30
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Правила форума Совет форумчан
относительно успешно...успешно, то вернуть кацапов в дырявый отсек...
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02.05.2021 19:19 Ответить
Обошлись без батутов
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02.05.2021 19:19 Ответить
Рогозин рыдает свернувшись калачиком на батуте..
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02.05.2021 19:21 Ответить
Думаю, что он вполне доволен уровнем своей жизни.
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02.05.2021 20:42 Ответить
Тем временем русские козлонавты, отчаявшись найти причину утечки кислорода в русском отсеке, просто эмигрировали в американский, загерметизировав духовноскрэпную часть станции.
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02.05.2021 19:24 Ответить
нагадить в мырыканськый унитаз -то на генном уровне...
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02.05.2021 19:29 Ответить
Так Украина никогда и не пыталась обьявить себя вЯЯликой дЯЯржавой. Это у страны-помойки все время вЯЯличие опухает.
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02.05.2021 19:48 Ответить
Ну это вообще!
Ни в чем люди меры не знают.
Зеленский бы уже пять раз в отпуск сходил!
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02.05.2021 19:26 Ответить
Тепер відновитися і мріяти про наступний політ. Я б злітав.
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02.05.2021 19:29 Ответить
Чотири астронавти місії Crew-1 успішно повернулися на Землю після рекордного 5-місячного перебування на МКС - Цензор.НЕТ 2763
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02.05.2021 19:30 Ответить
У злодейки-судьбы хорошее чувство юмора...
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02.05.2021 19:32 Ответить
"Crew" - программа NASA. Полное название - Commercial Crew Development (Program), как "наследница" программы Commercial Orbital Transportation Services. В рамках этих программ создано несколько беспилотных и пилотируемых линеек кораблей (одноразовых, частично многоразовых и полностью многоразовых): Cygnus, Dragon, Dragon 2, StarLiner CTS-100, а также новые экземпляры Dream Chaser.

"Dragon" - беспилотный транспортный корабль для доставки грузов на МКС.

Я к чему: выражение "переговоры о полётах космонавтов на Crew Dragon" - как минимум странное. А если понимать буквально, то они договариваются о транспортировке трупов то ли на МКС, то ли с МКС.
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02.05.2021 20:03 Ответить
Кацапы и есть живые трупы
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02.05.2021 21:10 Ответить
І не розбилися об небесну твердь, атеїсти кляті...
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02.05.2021 19:31 Ответить
_Так эти подлецы в тверди окно сделали. Теперь шастають тудой-судой, окаянные, как у себя дома.
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02.05.2021 20:35 Ответить
маск рулит, парашка в попе израсходовав спижженое наследие...
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02.05.2021 20:13 Ответить
Кацапам там хоть пожрать оставили?! Совсем оголодают,несчастные...
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02.05.2021 20:54 Ответить
Там у них безотходный цикл Будут жрать калбургеры
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02.05.2021 21:11 Ответить
Мощно задвинул. Внушает
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02.05.2021 21:44 Ответить
 
 