Четверо астронавтов миссии Crew-1 успешно вернулись на Землю после рекордного 5-месячного пребывания на МКС. ВИДЕО

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX 2 мая успешно приводнился в Мексиканском заливе возле побережья города Панама.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу NASA.

The hatch of @SpaceX’s Dragon Resilience spacecraft is open!



🌎💙 Shortly, @NASA_Astronauts @AstroVicGlover, @Astro_illini and Shannon Walker along with @Astro_Soichi of @JAXA_en will take their first breaths of fresh air back on planet Earth. pic.twitter.com/TUKWQdTLsX — NASA (@NASA) May 2, 2021

How we feel knowing that the astronauts of NASA's SpaceX Crew-1 mission have safely returned to our home planet. 💙 pic.twitter.com/CANUXMar9B — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) May 2, 2021

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На борту Crew Dragon на Землю вернулись четыре астронавта - Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер из NASA, а также Соичи Ногучи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Они провели на Международной космической станции 167 дней. В настоящее время это самое продолжительное пребывание в космосе экипажа, передает "Дом".

Таким образом завершилась миссия NASA и SpaceX под названием Crew-1.

Ракету Falcon 9 с первой оперативной миссией экипажа Dragon (Crew-1) запустили в ночь на 16 ноября 2020 года (по киевскому времени). Космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС 17 ноября.