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Новости Видео Трагедия в Одессе
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Казанский о годовщине трагедии в Одессе: В Украине спокойно разрешают почтить память врагов, в ОРДЛО такое невозможно представить. ВИДЕО

В Украине отношение к людям значительно человечнее, чем в "русском мире", даже к погибшим врагам.

Так прокомментировал в своем влоге медийщик и представитель ОРДО в ТКГ Денис Казанский мероприятия вокруг событий 2 мая в Одессе, передает Цензор.НЕТ.

"Целый день 2 мая российские и пророссийские СМИ пишут о чудовищных зверствах "нацистов", "фашистов", "хунты" и одновременно с этим постят сегодняшние фото и видео из Одессы, где люди несут цветы на Куликово поле к Дому профсоюзов, чтобы почтить память погибших семь лет назад.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Годовщина трагедии в Одессе: на Соборной площади проходит марш патриотов. ФОТОрепортаж

Для безопасности людей установленные рамки и заграждения, дежурит полиция. Все желающие приходят, возлагают цветы. Приехали, как обычно, попиариться политики. Стоят фотографии погибших, которые пытались превратить Одессу в такую же нищую серую зону, как нынешние Донецк и Луганск. В целом все проходит тихо и мирно, и никому не запрещено прийти возложить цветы. То есть вот это вот самая страшная "хунта", вот эти вот самые ужасные в мире "каратели" никому не препятствует сегодня прийти в Одессе и почтить память сторонников России, даже несмотря на то, что эти сторонники России вообще-то выступали за уничтожение Украины и пытались разжечь в Одессе такой же точно конфликт, какой разожгли на Донбассе.

Приходят туда люди, никто же им там не скручивает руки, никто их не арестовывает, не отправляет их на подвал и никто им вообще никак не препятствует, а соответственно, пророссийским блогерам никто не препятствует делать фото, видео и выкладывать все это в Интернет", - обращает внимание Казанский.

Он призывает спросить себя, возможен ли такой вариант на оккупированных территориях.

"Теперь давайте зададим себе вопрос, а можно ли сегодня точно так же в Луганске и Донецке днем в публичном месте почтить память сторонников Украины, тех людей, которые в 2014 году выступали против отделения Донбасса от Украины. Люди, которые выступали за единую Украину и были за это убиты сторонниками России - не военные, подчеркну, мирных людей, которые погибли просто за свою гражданскую позицию. Например, можно ли почтить память Дмитрия Чернявского? Это мой хороший знакомый был, которого убили 13 марта 2014 года на площади Ленина в Донецке во время массовых беспорядков. Это была самая первая жертва сторонников России. Или депутата Владимира Рыбака можно ли почтить память, которого казнили Гиркин и Безлер просто за то, что он занимал проукраинскую позицию. Его выкрали в Горловке, вывезли в Славянск и там убили. Он не воевал. Рыбак не был военным, его убили просто за позицию. Или можно ли почтить память 16-летнего Степана Чубенко, вратаря краматорской футбольной команды "Авангард"? Нет, их память почтить нельзя. Думаю, это очевидно для всех. Нельзя принести цветы к их портретам, нельзя вообще публично сожалеть о погибших сторонниках Украины. Это запрещено. Если сегодня кто-то в Донецке или Луганске попытается создать мемориал в честь погибших украинцев, подобный тому, который создан в Одессе на Куликовом поле, то такого человека в Донецке и Луганске объявят нацистом, бандеровцем, его просто арестуют и отправят на подвал. И вот это и есть основное отличие Украины от "русского мира". В Украине, как бы там ни орали про фашизм, притеснения, каждый может почтить память людей, даже если эти люди были врагами Украины. В ОРДЛО вы не можете почтить память людей, погибших от рук пророссийских активистов. И это и есть настоящий фашизм. Сколько бы российские СМИ ни кричали про фашизм в Украине, сегодня люди идут на Куликово поле, несут цветы, и если бы в Украине был действительно фашизм, то мы понимаем, что им бы никто не дал этого сделать, а российским блогерам и журналистам никто бы не дал, соответственно, об этом написать. Как ни крути, в Украине отношение к людям намного более человечное, чем в "русском мире", даже к погибшим врагам", - резюмирует Казанский.

Также смотрите: Билецкий: РФ не ждет в Одессе ничего, кроме гробов. ФОТОрепортаж

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.

Автор: 

Одесса (7885) пропаганда (3676) россия (95526) Донбасс (26956) Казанский Денис (311)


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Топ комментарии
+40
"не мечите бисер перед свиньями ибо попрут и вас растопчут"
если эти прокремлевские ******** придут к власти, они вас не пощадят
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02.05.2021 23:06
+37
Денис, благородством и своими хорошими делами русскомирный биологический мусор не удивишь и не расчувствуешь. Там понимают только силу
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02.05.2021 23:04
+30
ICTV пускає вітати на мові окупанта у своїй рекламі Суку Православну поперед Єпіфанія.
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02.05.2021 22:59
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ICTV пускає вітати на мові окупанта у своїй рекламі Суку Православну поперед Єпіфанія.
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02.05.2021 22:59 Ответить
І Бойка там. Вата поминає вату.
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02.05.2021 23:02 Ответить
Заметка на страничку ЮТУБ блогера "Одесская хунта". Настоящая не то что трагедия, но просто несправедливость, в том что не удалось в Одессе 2 мая 2014 года, упаковать в дом профсоюзов всех бандитов и их сторонников, которые с битами, цепями и арматурой напали на участников мирного шествия за единство Украины. Именно эта несправедливость должна быть темой и предметом для дискуссии на всех сайтах и по группах украинского и российского сегмента инета.
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03.05.2021 18:09 Ответить
Денис, благородством и своими хорошими делами русскомирный биологический мусор не удивишь и не расчувствуешь. Там понимают только силу
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02.05.2021 23:04 Ответить
сущая правда, так что не стоит метать бисер перед свиньями
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03.05.2021 01:33 Ответить
жаль, что почитаемые уже никогда не узнают,
что их не стало лишь по вине их почитающих !
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02.05.2021 23:04 Ответить
Нашел чем гордиться!
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02.05.2021 23:06 Ответить
Точно. Всіх, хто прийшов з квітами під профсоюзи, потрібно вислати в кацапію.
Україна щоб вижити і піднятися повинна бути хижаком без всяких сентиментів
Нічого хвалитися миролюбністю. Наша беззубість - це сором!
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04.05.2021 11:13 Ответить
"не мечите бисер перед свиньями ибо попрут и вас растопчут"
если эти прокремлевские ******** придут к власти, они вас не пощадят
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02.05.2021 23:06 Ответить
Полная тухта терпильная,поэтому и проиграем,бо врага нужно уничтожать,а не играть с убийцами в благородство,нет шансов,доказано историей.
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02.05.2021 23:07 Ответить
Я дам вам Парабеллум.
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02.05.2021 23:11 Ответить
Дякую,дуже дякую.
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02.05.2021 23:21 Ответить
А хто для тебе зєлєнський, як людина?
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02.05.2021 23:32 Ответить
Коли це воно людиною стало?
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02.05.2021 23:33 Ответить
яснапанятна.
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02.05.2021 23:37 Ответить
Не хочеш?
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02.05.2021 23:34 Ответить
Што?
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02.05.2021 23:37 Ответить
Што, што... Парабеллум.
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02.05.2021 23:38 Ответить
Ніт.
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02.05.2021 23:46 Ответить
Ну як хош.
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02.05.2021 23:48 Ответить
Што?
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02.05.2021 23:50 Ответить
Я тебе впізнав.Казанський про річницю трагедії в Одесі: В Україні спокійно дозволяють вшанувати пам'ять ворогів, в ОРДЛО таке неможливо уявити - Цензор.НЕТ 6551
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02.05.2021 23:59 Ответить
жалость к кацапу является
частой причиной смерти
не только на фронте
но и в тылу !
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02.05.2021 23:11 Ответить
загнать тварей с цветочками в дом профсоюзов и поджарить чтоб за одного убитого или раненного на фронте жарить одного ватного *********** ****** из опозажопных
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03.05.2021 06:46 Ответить
Это потому, что там более однородное общество. Более половины абсолютно ассоциируют себя с москвой. У нас больше расслоение и много детей империи, которые рассажены в ключевых управленческих точках.
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02.05.2021 23:15 Ответить
Очень сожалею, просто очень.., ведь можно было спалить всех ********** жуков!
Придёт время и лишнехромосомы позавидуют тем, спалённым в Одессе, уже идёт!!!
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02.05.2021 23:20 Ответить
https://twitter.com/mqvMWylYnhiPwR1
https://twitter.com/mqvMWylYnhiPwR1

Светлана

@mqvMWylYnhiPwR1

·https://twitter.com/mqvMWylYnhiPwR1/status/1388852271400824833 6 ч

Это Владимир Боделан. Это он запретил в 2014 году тушить пожар в Доме Профсоюзов. Он возглавлял МЧС Одессы и запретил выезжать экипажам по вызову на Куликово поле. Сейчас он работает в Крыму. Заместитель главы администрации Симферопольского района. Такие дела.
Казанский о годовщине трагедии в Одессе: В Украине спокойно разрешают почтить память врагов, в ОРДЛО такое невозможно представить - Цензор.НЕТ 2391
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02.05.2021 23:21 Ответить
Я би йому якусь медаль дав за заборону гасіння пожежі.
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03.05.2021 10:33 Ответить
... то його нагородити потрібно..а він втік..)))
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03.05.2021 23:20 Ответить
зацените!.. это "празднование" Пасхи в главном храме ВС РФ вместе с Кирилкой Гуньдяевым и картонным маршалом Шойгу.. А я считаю, что это больше похоже на "Черную Мессу" и сатанинский шабаш..
Казанский о годовщине трагедии в Одессе: В Украине спокойно разрешают почтить память врагов, в ОРДЛО такое невозможно представить - Цензор.НЕТ 4237
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02.05.2021 23:28 Ответить
Очень красиво.
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02.05.2021 23:32 Ответить
???
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02.05.2021 23:35 Ответить
Капище дикарей.
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03.05.2021 02:46 Ответить
кроваво-красная подсветка отталкивающе зловеща особенно в день воскрешения Христа.
жесть!
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03.05.2021 14:44 Ответить
Вгадайте країну:

Казанський про річницю трагедії в Одесі: В Україні спокійно дозволяють вшанувати пам'ять ворогів, в ОРДЛО таке неможливо уявити - Цензор.НЕТ 4200
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02.05.2021 23:36 Ответить
елку забыли выкинуть после Нового Года?
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03.05.2021 00:08 Ответить
и вовсе они ничего не забыли, берегут, до следующего, Нового года
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03.05.2021 00:16 Ответить
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03.05.2021 14:45 Ответить
Це сюжет для фільму-жахів.
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02.05.2021 23:38 Ответить
а вы заметили,что Кирилку Гундяева охраняют люди в штатском?
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03.05.2021 00:07 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3263355/kazanskiyi_o_godovschine_tragedii_v_odesse_v_ukraine_spokoyino_razreshayut_pochtit_pamyat_vragov_v_ordlo

Так, кто почитает память врагов - сам, скорее всего, враг.
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02.05.2021 23:30 Ответить
Смерть ворогам України!
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02.05.2021 23:47 Ответить
Традиция поминать сепаратистами сепаратистов заложена самим порошенко, чего казанский только счас рот открыл? Чи тогда нельзя было раскачивать будку, бо ***** нападэ?
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02.05.2021 23:53 Ответить
Кто про что а зебил про Порошенко.
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03.05.2021 10:35 Ответить
Бо порошенко предатель Майдана, а значит предатель украинского народа.
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04.05.2021 12:02 Ответить
Проблема в том, что такие "политики", а по сути открытые агенты путина существуют в Украине. И не просто существуют, а жируют, пьют кровь украинского народа. А что же Украина? Заглядывает в рот этим, предателям, рабам путина. В нормальной стране все бы давно сидели или лишение гражданства и чемодан-Россия.
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02.05.2021 23:55 Ответить
так и будет, но не сейчас
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03.05.2021 00:09 Ответить
когда к власти придет Президент патриот Украины
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03.05.2021 00:10 Ответить
Какой нахрен трагедии? Трагедия в Донецке, а здесь от колорадских жуков избавились
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03.05.2021 00:14 Ответить
Мало того!Казанский не упомянул такую дикость как проход пленных.Такое действо,могли придумать, только отбитые наглухо мракобесы.В такой логике,Украина строит свиньёй ОПЗЖ,и под стволами ведёт на День Незалежности по Крещатику.Як вариант
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03.05.2021 01:15 Ответить
Тщательно подготовленная совместная операция Киева и Лубянки.

За два дня до событий в Одессу приезжает Секретарь СНБО Парубий для сверки часов и окончательно инструктирует ментов и контору. На кого работает этот комендант Майдана со справкой, который и снайперов выводил? - А Косатая ещё устраивает на сцене Майдана танго с инвалидной коляской.

На кону были большие бабки. Крым (операция «Медаль») продали без неё (торчала в люксе в Качановской). Но вот в операции «Подкова» (продажа Малороссии) хотела урвать побольше (вплоть до 150, со всеми откатами кремлёвским). Всё, вроде бы, они подготовили на всех уровнях. Но не проканало, слава богу и Украине!
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03.05.2021 01:36 Ответить
Брехунчик, розберемо все те, що ти понаписував? Давай по черзі. "Комєндант со справкой"- довідка фейкова по одній простій причині: дата видачі довідки і назва вулиці. Адреса установи вказана нова, вже після перейменування. А дата- 70-ті роки. Висновок- фейк.
Далі фейки будемо розбирати?
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03.05.2021 04:34 Ответить
Яка трагедія??? Це перемога одеситів над російськім міром
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03.05.2021 06:07 Ответить
Добрые мы, блт.
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03.05.2021 06:34 Ответить
русский фашизм в Одесе не прошел.
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03.05.2021 07:54 Ответить
Слава Богу, тоді вдалось відстояти мир і Україну в Одесі. Агресивними методами. Попри кров. ТАК !
А то був би другий Донецьк зараз..
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03.05.2021 08:30 Ответить
Якщо чесно то вони самі себе піджарили. Ми дуже толерантні. Кацапею як мінімум треба викидати з України.
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03.05.2021 09:25 Ответить
Скоріш за все. Але я радію, що наші не зупинились попри товпища озброєних рашистів, яких покривала міліція.
Мене будь- які варіанти влаштовують.
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03.05.2021 09:27 Ответить
Казанський про річницю трагедії в Одесі: В Україні спокійно дозволяють вшанувати пам'ять ворогів, в ОРДЛО таке неможливо уявити - Цензор.НЕТ 2126
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03.05.2021 09:59 Ответить
Жаль только Шуфрича не было и он по морде не получил.
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03.05.2021 10:36 Ответить
Тренд втрачається...
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03.05.2021 18:47 Ответить
у кацапья только вперде,в перьми то есть,в клубе сгорело 156 человек...
И ничего, всем плевать, бабы ишчо нарожаютЬ...а сожженные заживо дети в других рассеянских ******,в кемеровской кинотеатре?
А чуть ли не ежемесячные пожары в домах престарелых по всей паРаше, где немощные старики горят десятками и сотнями? Всем ********** плевать, кроме родных сожженых ими заживо...

А здесь спровоцированная ими же и их подручными в Украине, в одесском доме профсоюзов трагедия вот уже который год им просто жить не даёт, крокодильи слезы и лживые завывания,страдания и стенания ватной говно-массы слышны вначале мая из каждого кацапо-ордынского зомбо-ящика...мрази рашистские.
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03.05.2021 11:50 Ответить
Шановне товариство! Я особисто шкодую за тим, що тоді, 2-го травня в Одесі не вибили фізично всю ось цю мразоту-кацапню.Щоб цим "русским миром" в Україні не смерділо. А на рахунок святкування в головному храмі військових терористів із шойгу та гундяєвим, так в ерефії нема православних храмів є храми московського сатанату, які діють не зважаючи ні на що і в нашій Україні, а всі попи московського сатанату це не приховані аганти фсб та гру ерефіїї. Я бажаю смерті всім ворогам України і в першу чергу всім представникам сатани московського сатанату. Слава Україні! Смерть ворогам!
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03.05.2021 13:11 Ответить
Пам ятаю ти події в Одесі, пкам ятаю як мєнти промосковськи роздали тітушкам зброю і вони стріляли у демонстрантів - патріотів. пам ятаю як головний ментівський чин Фучиджи який
топив за антимайдан після цих подій і прогррашу сєпарні в Одесі втік ло Придестрів я, є що
згадати - ватні люди і сєпари не розуміють демократію і толерантність і тому вони хочуть реваншу, а там і кров Українців полється рікой як що такі виродки прийдуть до влади
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03.05.2021 14:23 Ответить
Маю надію що цю сатанинську шоблу Мацковського патріархату виженуть з України зі всіх ії областей, особливо Мацковський Православний сатанат викурять з Київо Печерської Лаври і всихї ії закутків і комплексів, сатанизму немає місця в Україні
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03.05.2021 14:25 Ответить
це ти про тих уродів які вбивали на перетині Дерибасівської і Преображенскойї, а зараз прийшли з кацапстану і убивають на сході?
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03.05.2021 22:13 Ответить
Заметка на страничку ЮТУБ блогера "Одесская хунта". Настоящая не то что трагедия, но просто несправедливость, в том что не удалось в Одессе 2 мая 2014 года, упаковать в дом профсоюзов всех бандитов и их сторонников, которые с битами, цепями и арматурой напали на участников мирного шествия за единство Украины. Именно эта несправедливость должна быть темой и предметом для дискуссии на всех сайтах и по группах украинского и российского сегмента инета.
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03.05.2021 18:10 Ответить
 
 