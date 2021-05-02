Казанский о годовщине трагедии в Одессе: В Украине спокойно разрешают почтить память врагов, в ОРДЛО такое невозможно представить. ВИДЕО

В Украине отношение к людям значительно человечнее, чем в "русском мире", даже к погибшим врагам.

Так прокомментировал в своем влоге медийщик и представитель ОРДО в ТКГ Денис Казанский мероприятия вокруг событий 2 мая в Одессе, передает Цензор.НЕТ.

"Целый день 2 мая российские и пророссийские СМИ пишут о чудовищных зверствах "нацистов", "фашистов", "хунты" и одновременно с этим постят сегодняшние фото и видео из Одессы, где люди несут цветы на Куликово поле к Дому профсоюзов, чтобы почтить память погибших семь лет назад.

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Для безопасности людей установленные рамки и заграждения, дежурит полиция. Все желающие приходят, возлагают цветы. Приехали, как обычно, попиариться политики. Стоят фотографии погибших, которые пытались превратить Одессу в такую же нищую серую зону, как нынешние Донецк и Луганск. В целом все проходит тихо и мирно, и никому не запрещено прийти возложить цветы. То есть вот это вот самая страшная "хунта", вот эти вот самые ужасные в мире "каратели" никому не препятствует сегодня прийти в Одессе и почтить память сторонников России, даже несмотря на то, что эти сторонники России вообще-то выступали за уничтожение Украины и пытались разжечь в Одессе такой же точно конфликт, какой разожгли на Донбассе.

Приходят туда люди, никто же им там не скручивает руки, никто их не арестовывает, не отправляет их на подвал и никто им вообще никак не препятствует, а соответственно, пророссийским блогерам никто не препятствует делать фото, видео и выкладывать все это в Интернет", - обращает внимание Казанский.

Он призывает спросить себя, возможен ли такой вариант на оккупированных территориях.

"Теперь давайте зададим себе вопрос, а можно ли сегодня точно так же в Луганске и Донецке днем в публичном месте почтить память сторонников Украины, тех людей, которые в 2014 году выступали против отделения Донбасса от Украины. Люди, которые выступали за единую Украину и были за это убиты сторонниками России - не военные, подчеркну, мирных людей, которые погибли просто за свою гражданскую позицию. Например, можно ли почтить память Дмитрия Чернявского? Это мой хороший знакомый был, которого убили 13 марта 2014 года на площади Ленина в Донецке во время массовых беспорядков. Это была самая первая жертва сторонников России. Или депутата Владимира Рыбака можно ли почтить память, которого казнили Гиркин и Безлер просто за то, что он занимал проукраинскую позицию. Его выкрали в Горловке, вывезли в Славянск и там убили. Он не воевал. Рыбак не был военным, его убили просто за позицию. Или можно ли почтить память 16-летнего Степана Чубенко, вратаря краматорской футбольной команды "Авангард"? Нет, их память почтить нельзя. Думаю, это очевидно для всех. Нельзя принести цветы к их портретам, нельзя вообще публично сожалеть о погибших сторонниках Украины. Это запрещено. Если сегодня кто-то в Донецке или Луганске попытается создать мемориал в честь погибших украинцев, подобный тому, который создан в Одессе на Куликовом поле, то такого человека в Донецке и Луганске объявят нацистом, бандеровцем, его просто арестуют и отправят на подвал. И вот это и есть основное отличие Украины от "русского мира". В Украине, как бы там ни орали про фашизм, притеснения, каждый может почтить память людей, даже если эти люди были врагами Украины. В ОРДЛО вы не можете почтить память людей, погибших от рук пророссийских активистов. И это и есть настоящий фашизм. Сколько бы российские СМИ ни кричали про фашизм в Украине, сегодня люди идут на Куликово поле, несут цветы, и если бы в Украине был действительно фашизм, то мы понимаем, что им бы никто не дал этого сделать, а российским блогерам и журналистам никто бы не дал, соответственно, об этом написать. Как ни крути, в Украине отношение к людям намного более человечное, чем в "русском мире", даже к погибшим врагам", - резюмирует Казанский.

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Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.