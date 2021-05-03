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Новости Видео Репрессии в оккупированном Крыму
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Жена арестованного оккупантами в Крыму журналиста Есипенко выступила с заявлением в День свободы прессы: "Журналистика - это не преступление". ВИДЕО

Жена арестованного в Крыму фрилансера Радио Свобода (проект Крым.Реалии) Владислава Есипенко – Екатерина Есипенко – выступила с обращением по случаю Международного дня свободы прессы.

В видеообращении 3 мая Екатерина Есипенко заявила, что ее мужа вынудили дать показания под пытками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"С 10 марта мой муж находится в СИЗО Симферополя. ФСБ его схватили на следующий день после того, как он снимал видео возложения цветов у памятника Шевченко в Симферополе. Моего мужа они вывели из машины и показательно повалили на землю, хотя он не оказывал сопротивления... чтобы, пользуясь его отсутствием, подбросить в салон гранату и обвинить журналиста Радіо Свобода в перевозке взрывчатых веществ. Два дня его пытали, раздев догола, подключив ему на уши провода, они включали электрический ток, били в живот, по ногам и в пах, угрожали подключить ток к гениталиям. Не пускали к нему независимого адвоката… чтобы лишить его права на защиту, чтобы нечеловеческими пытками заставить признаться в том, что мой муж не только журналист, но и шпион, который работает на украинскую разведку. Но на суде, заявив о пытках, мой муж отказался от показаний, данных под пытками", – заявила она.

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Екатерина Есипенко подчеркнула, что дело арестованного в Крыму Владислава Есипенко было "сфабриковано с самого начала".

"Это было показательное наступление на свободу слова, на свободу прессы. Моего мужа преследовали за его профессиональную деятельность. Весь мир содрогнулся от нелепости обвинения и жестокости палачей. Ведь пытки, избиения и абсурдные обвинения в адрес проукраинских активистов, украинских журналистов – дежурный сценарий оккупационных властей Крыма", – сказала она.

Жена арестованного в Крыму фрилансера Радіо Свобода (проект Крым.Реалии) Владислава Есипенко подчеркнула, что "готова в миллионный раз повторять, что журналистика – это не преступление", и что намерена бороться за возвращение мужа.

Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

Автор: 

журналистика (3292) Крым (26377) пытки (833) россия (95497) свобода слова (1170) ФСБ (1936) Есипенко Владислав (41)


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Это смотря какая журналистика. Ежели на телеканале 1+1 или ему подобных то таки преступление. Впрочем в тех выгребных ямах от пинчуков с ахметовыми и фирташами с коломойскими и журналистов то ни когда и не было. Так, мальчики и девочки "чего изволите" и "любой каприз за ваши деньги и без табу".
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03.05.2021 15:07 Ответить
ну и шо ) и тут точно так же моут подкинуть и подкидывают, делают обыск в доме а ты в это время сидишь в бобике ...ото таке ....а шо , нормально
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03.05.2021 15:30 Ответить
В недемократичних країнах, якщо твоя позиція не збігається з офіційною, то це злочин.
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03.05.2021 15:39 Ответить
До совісті окупантського мурла не достукатися, це просто орки.
Потрібно піднімати міжнародні правозахисні організації.

А паРашу давно вже необхідно оголосити країною-спонсором тероризму та гнати копняками з Ради безпеки ООН.
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03.05.2021 16:57 Ответить
Чо?ты что несёшь?Ты в какой стране живёшь?Должны уже за 7 лет окупации привыкнуть что вы НИКТО!Это в Украине можно было что-то говорить, возмущается ,требовать.Ткперь только так,завалил **.о и в стойло!!!ура
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03.05.2021 22:10 Ответить
Ну і шо? Хто такий Осипенко? Український розвідник? Доброволець? Людина, яка воювала за Україну? Напевно ні. Дуже дивно, що кожний фрілайсер (Фрила́нсер або фріла́нсер (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. freelancer - «вільний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BA копійщик» ) - вільнонайманець, який сам шукає собі проєкти, може одночасно працювати на декілька фірм) , кого окупаційна влада росії схопила на окупованій території, стає ПРОУКРАЇНСЬКИМ. Я не розумію місію Осипенка. Я не розумію звернення його дружини. МІ ЄГО ТУДА НЄ ПОСІЛАЛІ.
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03.05.2021 22:13 Ответить
 
 