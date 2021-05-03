Жена арестованного оккупантами в Крыму журналиста Есипенко выступила с заявлением в День свободы прессы: "Журналистика - это не преступление". ВИДЕО

Жена арестованного в Крыму фрилансера Радио Свобода (проект Крым.Реалии) Владислава Есипенко – Екатерина Есипенко – выступила с обращением по случаю Международного дня свободы прессы.

В видеообращении 3 мая Екатерина Есипенко заявила, что ее мужа вынудили дать показания под пытками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"С 10 марта мой муж находится в СИЗО Симферополя. ФСБ его схватили на следующий день после того, как он снимал видео возложения цветов у памятника Шевченко в Симферополе. Моего мужа они вывели из машины и показательно повалили на землю, хотя он не оказывал сопротивления... чтобы, пользуясь его отсутствием, подбросить в салон гранату и обвинить журналиста Радіо Свобода в перевозке взрывчатых веществ. Два дня его пытали, раздев догола, подключив ему на уши провода, они включали электрический ток, били в живот, по ногам и в пах, угрожали подключить ток к гениталиям. Не пускали к нему независимого адвоката… чтобы лишить его права на защиту, чтобы нечеловеческими пытками заставить признаться в том, что мой муж не только журналист, но и шпион, который работает на украинскую разведку. Но на суде, заявив о пытках, мой муж отказался от показаний, данных под пытками", – заявила она.

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Екатерина Есипенко подчеркнула, что дело арестованного в Крыму Владислава Есипенко было "сфабриковано с самого начала".

"Это было показательное наступление на свободу слова, на свободу прессы. Моего мужа преследовали за его профессиональную деятельность. Весь мир содрогнулся от нелепости обвинения и жестокости палачей. Ведь пытки, избиения и абсурдные обвинения в адрес проукраинских активистов, украинских журналистов – дежурный сценарий оккупационных властей Крыма", – сказала она.

Жена арестованного в Крыму фрилансера Радіо Свобода (проект Крым.Реалии) Владислава Есипенко подчеркнула, что "готова в миллионный раз повторять, что журналистика – это не преступление", и что намерена бороться за возвращение мужа.

Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.