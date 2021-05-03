Посольство США в Украине: Призываем к осуществлению правосудия в отношении журналистов, в частности Шеремета и Гонгадзе. ВИДЕО

Независимые СМИ предоставляют общественности информацию, позволяющую бороться с коррупцией, нарушением прав человека и делать осознанный выбор относительно судьбы своей страны.

Об этом заявил пресс-атташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп в видеообращении по случаю Всемирного дня свободы прессы, передает Цензор.НЕТ.

"Очень легко забыть об исключительно важной роли, которую независимые СМИ играют, предоставляя общественности информацию, позволяющую обществу бороться с коррупцией, сопротивляться нарушением прав человека и делать осознанный выбор относительно судьбы своей страны", - отметил он.

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Лангенкемп отметил, что журналисты часто работают даже с риском для себя, чтобы донести информацию до общественности.

Пресс-атташе добавил, что Соединенные Штаты осуждают угрозы, преследования и насилие против журналистов и работников СМИ: "Мы призываем к осуществлению правосудия в отношении журналистов, таких как Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе, Вадим Комаров и другие. Сегодня мы уважаем их принцип свободы прессы".

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Все задержанные в данный момент под домашним арестом.

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