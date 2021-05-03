РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6530 посетителей онлайн
Новости Видео
3 865 32

Посольство США в Украине: Призываем к осуществлению правосудия в отношении журналистов, в частности Шеремета и Гонгадзе. ВИДЕО

Независимые СМИ предоставляют общественности информацию, позволяющую бороться с коррупцией, нарушением прав человека и делать осознанный выбор относительно судьбы своей страны.

Об этом заявил пресс-атташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп в видеообращении по случаю Всемирного дня свободы прессы, передает Цензор.НЕТ.

"Очень легко забыть об исключительно важной роли, которую независимые СМИ играют, предоставляя общественности информацию, позволяющую обществу бороться с коррупцией, сопротивляться нарушением прав человека и делать осознанный выбор относительно судьбы своей страны", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна расследовать возможную причастность КГБ Беларуси к убийству Шеремета, - доклад Совета Европы

Лангенкемп отметил, что журналисты часто работают даже с риском для себя, чтобы донести информацию до общественности.

Пресс-атташе добавил, что Соединенные Штаты осуждают угрозы, преследования и насилие против журналистов и работников СМИ: "Мы призываем к осуществлению правосудия в отношении журналистов, таких как Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе, Вадим Комаров и другие. Сегодня мы уважаем их принцип свободы прессы".

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Все задержанные в данный момент под домашним арестом.

Также читайте: В Совете Европы обеспокоены незавершенным расследованием убийства Гонгадзе

Автор: 

Гонгадзе Георгий (769) журналистика (3292) США (26611) Шеремет Павел (564) Комаров Вадим (16)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Вот с Бузиной случай как раз понятный. 100%-ный самострел
показать весь комментарий
03.05.2021 18:45
+14
Доволі підозріло коли в одної жінки гине два коханці поспіль. Альону Притулу треба б перевірити.
показать весь комментарий
03.05.2021 18:54
+14
Бузина не може бути в списку журналістів. Бузина між Гебельсом і Кісельовим.
показать весь комментарий
03.05.2021 20:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Посольство США в Украине: Призываем к осуществлению правосудия в отношении журналистов, в частности Шеремета и Гонгадзе, Бузина пох"
показать весь комментарий
03.05.2021 18:42 Ответить
Вот с Бузиной случай как раз понятный. 100%-ный самострел
показать весь комментарий
03.05.2021 18:45 Ответить
Бузина не може бути в списку журналістів. Бузина між Гебельсом і Кісельовим.
показать весь комментарий
03.05.2021 20:23 Ответить
Та він взагалі не був людиною! Мокшанська потвора з підмосковних боліт.
показать весь комментарий
03.05.2021 22:24 Ответить
Зато ты можешь быть в списке между Ганимедом и Портниковым.
показать весь комментарий
04.05.2021 01:19 Ответить
розмова на "ти" і про чоловіічі жопи. Москаль! ПНХ, москаль!
показать весь комментарий
04.05.2021 08:43 Ответить
он был сексот на подсосе у кацапов
показать весь комментарий
03.05.2021 20:40 Ответить
Похоже, едиественные кто не в курсе кто убил Гию и Чорновола - это посольство Штатов
показать весь комментарий
03.05.2021 18:43 Ответить
Думаю наоборот - посольство Штатов намекает, что пора реализовывать информацию, сто лет назад переданную. Или они реализуют ее сами. ЦРУ в стол не работает. Скоро Британия так же поздравит - спросит как дела? Нашел ли Зе предателя, за которого в МИ 6 ему нашептали.
показать весь комментарий
03.05.2021 20:27 Ответить
А пересічним громадянам??
показать весь комментарий
03.05.2021 18:45 Ответить
торбите кучму тогда если гонгадзе интересует....
показать весь комментарий
03.05.2021 18:49 Ответить
у Данилыча тут все схвачено, ему все должны как земля колхозу
показать весь комментарий
03.05.2021 19:28 Ответить
Доволі підозріло коли в одної жінки гине два коханці поспіль. Альону Притулу треба б перевірити.
показать весь комментарий
03.05.2021 18:54 Ответить
Вот вот,а всем почему то на нее пофиг,как будто один не из ее дома выходил перед смертью,а второй не на ее тачке взорвался...
показать весь комментарий
03.05.2021 18:59 Ответить
Причем у Гонгадзе она отжала после смерти неплохую на то время сумму, и у семья пропагандона ватного сейчас судиться с ней за имущество которая она уже отжала ...
показать весь комментарий
04.05.2021 22:32 Ответить
Не заважайте з журналістами. Вава вже майже вступив до ЄС.
показать весь комментарий
03.05.2021 18:54 Ответить
В субстанцію - це вже без сумнівів і давно.
показать весь комментарий
03.05.2021 20:51 Ответить
Кто из Фемиды ответит на призыв? Одна надежда на Гроздева и Луценко возможно найдет утерянные в его каденцию часть документации с фамилией заказчика Гонгадзе. В этом им обязаны активно содействовать расследователи- активисты Арьев,Яценюк.
показать весь комментарий
03.05.2021 19:32 Ответить
Гроздев - отпадает, его власти давно подкупили, чтобы он фильм о "вагнеровцев" отменил или переделал...премьеру фильма, которая должна быть состояться 15 марта перенесли на когда-то!
показать весь комментарий
03.05.2021 20:27 Ответить
Посольство США, давайте краще спочатку кацапів розх-яримо з вашою допомогою, а то ви обісралися по своєму "меморандуму", а потім довго і нудно будемо виясняти, хто кого вбив. Для українців і так ясно, одні ви очі круглі робите. Не відволікайте сили органів правопорядку на суттєво важливіші справи.
показать весь комментарий
03.05.2021 20:29 Ответить
Янкі просто ведуть свою політику,нашій владі вони не вірять чого не сказати про народ України та Україну.
показать весь комментарий
03.05.2021 20:50 Ответить
А попередній владі сиволапого гетьмана вони сильно вірили? До чого тут це?
показать весь комментарий
04.05.2021 07:03 Ответить
Щас. Як тільки мощщний старік байден отримає чергову дозу стимуляторів, без яких він навіть з телепромптера читати не може - так і неодмінно і роз..пуярять. Таракани у вашій макітрі явно не дають вам можливості дружити з реальністю.
показать весь комментарий
04.05.2021 07:06 Ответить
Зеленопузий, ти явно заблукав у просторах інтернету.
показать весь комментарий
04.05.2021 09:44 Ответить
Зараз дозакликаються, що чорт знову ріфа закриє.
показать весь комментарий
03.05.2021 20:40 Ответить
Ріфмайстер з великої літери звичайно, вибачаюсь.
показать весь комментарий
04.05.2021 12:22 Ответить
А что где-то снова выборы?Раз вспомнили о Гонгадзе и Шеремете.
показать весь комментарий
03.05.2021 20:46 Ответить
А доля Ріфмайстра. який 500 діб відбув в тюрмі ні за що, ліберастів не хвилює?
показать весь комментарий
03.05.2021 22:26 Ответить
А вас не хвилюе , что зегнида иуда ?
показать весь комментарий
04.05.2021 01:55 Ответить
А шо такоє?
показать весь комментарий
04.05.2021 07:06 Ответить
Еще чуть чуть и потребуют восстановить NewsOne.
показать весь комментарий
04.05.2021 00:29 Ответить
Кучма винен. Всі про це знають, як і про те, скільки хто краде, починаючи від голови села зі сворою депутатів на подсосі
показать весь комментарий
04.05.2021 09:54 Ответить
 
 