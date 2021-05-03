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Действия Праги против Москвы в репортаже пропагандистов "Россия 24" раскритиковал якобы чешский экспат, оказавшийся сотрудником RT. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Телеканал "Россия 24" показал репортаж об обострении отношений между Россией и Чехией. В нем чех Милош Флайшганс раскритиковал позицию Праги, а также обвинил чешские СМИ в нагнетании истерии и русофобии: "Идет одна истерика, русские идут, все плохо, нам кирдык".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В репортаже Флайшганса представили как чешского экспата, который 6 лет живет в Москве и сейчас беспокоится о судьбе российского бизнеса чешской компании, в которой он работает.

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Как выяснила корреспондент "Чешского радио" в Москве Ивана Миленковичова, по крайней мере в 2019 году Флайшганс был корреспондентом государственного российского агентства "Россия сегодня" (в структуру которого входят РИА Новости и RT). В частности, в качестве пражского корреспондента "России сегодня" Флайшганс принимал участие в форуме "Ливадия-2019".

Словацкий сайт ExtraPlus упоминает о нем как о корреспонденте "России сегодня" в марте 2021 года. На сайте российского журнала "Идеи и новации" он упоминается как "чешский журналист, работающий в России" и автор статьи "Достижение информационной безопасности на уровне государства как сложной социальной системы", в которой утверждает, что "основным фактором, обеспечивающим информационную безопасность, является наличие государственной идеологии".

В своем Facebook Флайшганс не указывает место работы. Там он публикует видео, записанные в Москве, в которых развивает конспирологические теории о коронавирусе, критикует страны Запада и хвалит власти России, в частности главу Чечни Рамзана Кадырова.

Действия Праги против Москвы в репортаже пропагандистов Россия 24 раскритиковал якобы чешский экспат, оказавшийся сотрудником RT 01
Фото: twitter.com

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Действия Праги против Москвы в репортаже пропагандистов Россия 24 раскритиковал якобы чешский экспат, оказавшийся сотрудником RT 02
Фото: twitter.com
Действия Праги против Москвы в репортаже пропагандистов Россия 24 раскритиковал якобы чешский экспат, оказавшийся сотрудником RT 03
Фото: twitter.com

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

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Автор: 

пропаганда (3675) россия (95497) СМИ (3835) Чехия (1705)


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Топ комментарии
+23
Действия Праги против Москвы в репортаже пропагандистов "Россия 24" раскритиковал якобы чешский экспат, оказавшийся сотрудником RT - Цензор.НЕТ 3430
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03.05.2021 20:08
+15
Ця кгбешна істота фактично вбила Стуса. До цього подібні яничари вбили Василя Симоненка, а ще раніше вбивства справжньої української еліти було поставлено на потік. Тепер маємо лише це гуано замість еліти. 🥴
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03.05.2021 20:14
+13
Хороші стосунки ? Оце ?
Дії Праги проти Москви в репортажі пропагандистів "Росія 24" розкритикував нібито чеський експат, який виявився співробітником RT - Цензор.НЕТ 5030
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03.05.2021 20:22
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"раскритиковал якобы чешский экспат, оказавшийся сотрудником RT". Такое бывает.
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03.05.2021 20:05 Ответить
Имел ввиду что экспат вполне может пойти на работу в RT. Одно другого не отрицает.
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03.05.2021 20:06 Ответить
"экспат" - це якась нова статева орієнтація ?
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04.05.2021 09:51 Ответить
Действия Праги против Москвы в репортаже пропагандистов "Россия 24" раскритиковал якобы чешский экспат, оказавшийся сотрудником RT - Цензор.НЕТ 3430
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03.05.2021 20:08 Ответить
Ця кгбешна істота фактично вбила Стуса. До цього подібні яничари вбили Василя Симоненка, а ще раніше вбивства справжньої української еліти було поставлено на потік. Тепер маємо лише це гуано замість еліти. 🥴
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03.05.2021 20:14 Ответить
Дії Праги проти Москви в репортажі пропагандистів "Росія 24" розкритикував нібито чеський експат, який виявився співробітником RT - Цензор.НЕТ 7604.
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03.05.2021 20:25 Ответить
Ви думаєте, що ті тисячі людей, котрі прийшли на «кулікова полє» відмітитись за погорілу вату не знали, що вони самі себе і спалили!?-Знали але вийшли не поплакатись за загиблими! Вони вийшли проти України і будуть виходити, поки не передохнуть всі! В Україні жахлива кількість людей, котрі на генетичному рівні ненавидять все українське!
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03.05.2021 20:49 Ответить
Я от,власне,не розумію,а нахєра воно оце (експати,психопати,кацапопати), нам потрібно?
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03.05.2021 20:11 Ответить
та й ще реклама лаптевставан24
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03.05.2021 20:59 Ответить
Не забывайте что в Чехии есть и своя оппозиция и у нее есть свой взгляд на кацапию.
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03.05.2021 20:11 Ответить
Земан предал Мавзолейное быдло...Зуб даю...,а еслди все Мавзолейные Штирлицы от Штатов до Австьралии сдадут мудаков кремля...то буде заваруха похлеще МОЛОТОВ-Риббентроп 1939 года
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03.05.2021 20:12 Ответить
экспат-що то за диковинна тваринка?
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03.05.2021 20:13 Ответить
Да что-то наподобе ипаната.
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03.05.2021 20:23 Ответить
Це таке збочення.
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04.05.2021 09:52 Ответить
Там у них работают одни отбросы.
Например Симоньян.
Или вот еще чудо в перьях - В.Корнилов с Донецка, который всю жизнь пасся в медиа Ахметова.
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03.05.2021 20:15 Ответить
В Донецке стоял долгострой, кажется дом политпросвещения, пока Ахметов не прибрал его к рукам и сделал с него головной офис ПУМБ.

А пока стройка была заморожена бетонным забором одним утром на нем появилась надпись краской «Отстаивайте же Севастополь» и подпись Владимир Корнилов. Это слова адмирала Корнилова сказанные им после смертельного ранения.

Уже тогда у меня это вызвало недоумение - при чем в Донецке Севастополь? Какой идиот это мог написать? Спустя годы я узнал что есть такое чмо Вл.Корнилов, украинофоб и рашистская подстилка. Все стало на свои места - только такое ипанутое существо было способно на такое, и ведь удачно совпали имя и фамилия.

Сейчас Оно не пропускает ни один эфир со Скабеевыми. Когда спорит то рожа его так раскаляется что можно прикуривать.
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03.05.2021 20:42 Ответить
Сейчас все зависит от расследования Христо Грозева...по Чехии Болгарии и Украине....Если Христо получит данные от очень осведомленного истточкника в Москве,то РАБссии ЗВИЗДЕЦ... Крысы Путлерские...покупайте ВАЗЕЛИН фирмы КороноВи-RUS///Крысы позорные...
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03.05.2021 20:16 Ответить
Він уже явно отримав "дані". "Дані" в чемодані.
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04.05.2021 09:54 Ответить
Главный храм ВС РФ... Какой то храм сатаны...
Дії Праги проти Москви в репортажі пропагандистів "Росія 24" розкритикував нібито чеський експат, який виявився співробітником RT - Цензор.НЕТ 8392
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03.05.2021 20:17 Ответить
Фуфельная РАБссия обосралась...Отсоссиновик ТУПОЙ Дрыстота МАВЗОЛЕЙНАЯ
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03.05.2021 20:19 Ответить
Хороші стосунки ? Оце ?
Дії Праги проти Москви в репортажі пропагандистів "Росія 24" розкритикував нібито чеський експат, який виявився співробітником RT - Цензор.НЕТ 5030
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03.05.2021 20:22 Ответить
але кацапи робили вигляд, що визволяють їх - насправді давили танками
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03.05.2021 20:46 Ответить
роССия не славянская страна.
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03.05.2021 20:48 Ответить
Опору фактично не було. Доволі сильна армія, як і у 1938, злилася.
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03.05.2021 20:30 Ответить
чехи поверили рабсии, что руССкие - это славяне. А у самих «руССких» нету своей этнической территории в составе рф .. нету там ни руССкой республики, нету даже руССкой автономии ..
а на счет хороших отношений Чехов с рабсиянами: дети рабсиянских чиновников уже орут и пишут смс своим родителям: вы что, совсем там сдурели, Чехию внесли в список враждебных рф стран? как нам теперь в Чехии жить?
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03.05.2021 20:32 Ответить
В світі незчисленна кількість кремлівських гнид ,особливо в постсовку та країнах колишнього РЕВ та Варшавського договора !!!)))
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03.05.2021 20:18 Ответить
Советские танки на улицах ПРАГИ весной 1968 года ЧЕХИ И СЛОВАКИ сжигали НИТРОГЛИЦЕРИНОМ....
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03.05.2021 20:20 Ответить
Крысы Мавзолейные,повторить можете? Стадо баранов...
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03.05.2021 20:23 Ответить
рф - страна террорист, а хло - убийца и бандит.
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03.05.2021 20:24 Ответить
Дії Праги проти Москви в репортажі пропагандистів "Росія 24" розкритикував нібито чеський експат, який виявився співробітником RT - Цензор.НЕТ 8655.
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03.05.2021 20:29 Ответить
ипаната нах з Чехии!
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03.05.2021 20:41 Ответить
"Идет одна истерика, русские идут, все плохо, нам кирдык" ... интересно, Хирург Залдостанов, приедет на мотоцикле спасать руССких в Чехии?
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03.05.2021 20:45 Ответить
НАТО со дня своего основания была беззубой, и фактически импотентной, кремлевский комуно-фашист, серийный убийца, бесцеремонно дебоширил, как у себя длма, первой подала голос маленькая Чехия, Болгария в догонку, остальные пока спрятали глоаву в плечи,и выжидают, шо будет.
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03.05.2021 20:46 Ответить
Журношлюхи бывают разные...бывают они и чешскими...
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03.05.2021 20:50 Ответить
Официальные власти Судана и Алжира отказались от сотрудничества с РАБссиянским быдлом по морфлоту....а что случилось Бараны Мавзолея?Агенство Блумберг не может врать... Стадо Мавзолейных дебилов...вас гнать будут отовсюду...Крысы позорные...
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03.05.2021 20:51 Ответить
не гони, никто не отказывался.
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03.05.2021 20:54 Ответить
Фуфел Мавзолейный...ты кроме Ольги ********** инет читаешь? Баран пля...
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03.05.2021 20:57 Ответить
Россия- одна сплошная брехня.
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03.05.2021 20:55 Ответить
Фуфлыжники Мавзоллейные...лавочка и сыр бесплатный ваш в мышеловке с дыркой в башке тупой дал трещину что СССр в августе 1991 года... там хоть 16 % Мирового ВВП было..,у вас нет и 3 %...ДЕБИЛЫ....питерской Чумы
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03.05.2021 20:56 Ответить
1968г.
Дії Праги проти Москви в репортажі пропагандистів "Росія 24" розкритикував нібито чеський експат, який виявився співробітником RT - Цензор.НЕТ 7051
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03.05.2021 20:56 Ответить
Мавзолейные ДЕБИЛЫ включили Дурака 9 мая 1945 года,да так и остались в середине 20 века.... чЛенин Сралин и прочее краснопузое БЫДЛО
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03.05.2021 21:02 Ответить
Зеленский и президент Польши Анджей Дуда обсудили вопрос вступления Украины в НАТО... Зеля мочит РАБссию по поллному тарифу...
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03.05.2021 21:06 Ответить
пенсионеров он мочит пенсией 1700 грн
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03.05.2021 21:07 Ответить
Минимальную пенсию моя мама получает 3 700 гривен,не гони пургу Мудак соленый
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03.05.2021 21:12 Ответить
С января 2021 г минимальная пенсия 1769гр в Украине. С 1 июля будет повышение опять.
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03.05.2021 22:28 Ответить
Нє гоні.
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04.05.2021 11:12 Ответить
1769.
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04.05.2021 11:13 Ответить
Дії Праги проти Москви в репортажі пропагандистів "Росія 24" розкритикував нібито чеський експат, який виявився співробітником RT - Цензор.НЕТ 324
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03.05.2021 22:13 Ответить
Дії Праги проти Москви в репортажі пропагандистів "Росія 24" розкритикував нібито чеський експат, який виявився співробітником RT - Цензор.НЕТ 5977
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03.05.2021 22:26 Ответить
дзєньпабєдьі в Празі оркі раніше дуже широко прілівалі. цього року отримують пзд-лей.
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04.05.2021 11:10 Ответить
 
 