Действия Праги против Москвы в репортаже пропагандистов "Россия 24" раскритиковал якобы чешский экспат, оказавшийся сотрудником RT. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Телеканал "Россия 24" показал репортаж об обострении отношений между Россией и Чехией. В нем чех Милош Флайшганс раскритиковал позицию Праги, а также обвинил чешские СМИ в нагнетании истерии и русофобии: "Идет одна истерика, русские идут, все плохо, нам кирдык".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В репортаже Флайшганса представили как чешского экспата, который 6 лет живет в Москве и сейчас беспокоится о судьбе российского бизнеса чешской компании, в которой он работает.
Как выяснила корреспондент "Чешского радио" в Москве Ивана Миленковичова, по крайней мере в 2019 году Флайшганс был корреспондентом государственного российского агентства "Россия сегодня" (в структуру которого входят РИА Новости и RT). В частности, в качестве пражского корреспондента "России сегодня" Флайшганс принимал участие в форуме "Ливадия-2019".
Словацкий сайт ExtraPlus упоминает о нем как о корреспонденте "России сегодня" в марте 2021 года. На сайте российского журнала "Идеи и новации" он упоминается как "чешский журналист, работающий в России" и автор статьи "Достижение информационной безопасности на уровне государства как сложной социальной системы", в которой утверждает, что "основным фактором, обеспечивающим информационную безопасность, является наличие государственной идеологии".
В своем Facebook Флайшганс не указывает место работы. Там он публикует видео, записанные в Москве, в которых развивает конспирологические теории о коронавирусе, критикует страны Запада и хвалит власти России, в частности главу Чечни Рамзана Кадырова.
Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.
В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.
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Например Симоньян.
Или вот еще чудо в перьях - В.Корнилов с Донецка, который всю жизнь пасся в медиа Ахметова.
А пока стройка была заморожена бетонным забором одним утром на нем появилась надпись краской «Отстаивайте же Севастополь» и подпись Владимир Корнилов. Это слова адмирала Корнилова сказанные им после смертельного ранения.
Уже тогда у меня это вызвало недоумение - при чем в Донецке Севастополь? Какой идиот это мог написать? Спустя годы я узнал что есть такое чмо Вл.Корнилов, украинофоб и рашистская подстилка. Все стало на свои места - только такое ипанутое существо было способно на такое, и ведь удачно совпали имя и фамилия.
Сейчас Оно не пропускает ни один эфир со Скабеевыми. Когда спорит то рожа его так раскаляется что можно прикуривать.
а на счет хороших отношений Чехов с рабсиянами: дети рабсиянских чиновников уже орут и пишут смс своим родителям: вы что, совсем там сдурели, Чехию внесли в список враждебных рф стран? как нам теперь в Чехии жить?