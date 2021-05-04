Дудь ответил на критику Ивангая и выложил вырезанный фрагмент интервью: "Тактичность по отношению к герою оказалась чрезмерной". ВИДЕО

Журналист, автор YouTube-канала "вДудь" Юрий Дудь ответил блогеру Ивану Рудскому (Ивангаю), который накануне обвинил его в трусости и цензуре из-за слов о войне России и Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Дудя.

Напомним, ранее блогер Иван Рудской (Ивангай) сообщил, что журналист Дудь вырезал из интервью "главный месседж" о том, что прабабушка Рудского пострадала от голодомора, а прадедушка был репрессирован НКВД во времена Сталина.

По его словам, Дудь вырезал его слова об Украине, потому что испугался. Журналиста он также назвал "ссыклом е*аным".





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Дудь в своем ответе выразил удивелние реакцией Ивангая.

"В день выхода интервью Ивангай бросил мне в телеграм: "Очень круто, спасибо!". Но ок, вполне допускаю, что он это написал, еще не посмотрев выпуск", - пишет Дудь

Что касается редактуры, то, как объясняет журналист, при монтаже зачастую вырезают значительную часть. По его словам, из разговора с Ивангаем было вырезано "всё неинтересное", либо то, что было произнесено невнятно.

"Такой монтаж нам кажется уважением и по отношению к зрителю, и по отношению к герою (...) Потому что наша задача – не показать героя максимально нелепым и не насобирать огненных цитат для заголовков" , — подчеркнул Дудь.

"Но если в этот раз наша тактичность по отношению к герою оказалась чрезмерной, вот пожалуйста. 12-минутный кусок видео без монтажных склеек", - добавил он, опубликовав вырезанный фрагмент интервью.

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