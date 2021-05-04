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Дудь ответил на критику Ивангая и выложил вырезанный фрагмент интервью: "Тактичность по отношению к герою оказалась чрезмерной". ВИДЕО

Журналист, автор YouTube-канала "вДудь" Юрий Дудь ответил блогеру Ивану Рудскому (Ивангаю), который накануне обвинил его в трусости и цензуре из-за слов о войне России и Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Дудя.

Напомним, ранее блогер Иван Рудской (Ивангай) сообщил, что журналист Дудь вырезал из интервью "главный месседж" о том, что прабабушка Рудского пострадала от голодомора, а прадедушка был репрессирован НКВД во времена Сталина.

По его словам, Дудь вырезал его слова об Украине, потому что испугался. Журналиста он также назвал "ссыклом е*аным".

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Дудь в своем ответе выразил удивелние реакцией Ивангая.

"В день выхода интервью Ивангай бросил мне в телеграм: "Очень круто, спасибо!". Но ок, вполне допускаю, что он это написал, еще не посмотрев выпуск", - пишет Дудь

Что касается редактуры, то, как объясняет журналист, при монтаже зачастую вырезают значительную часть. По его словам, из разговора с Ивангаем было вырезано "всё неинтересное", либо то, что было произнесено невнятно.

"Такой монтаж нам кажется уважением и по отношению к зрителю, и по отношению к герою (...) Потому что наша задача – не показать героя максимально нелепым и не насобирать огненных цитат для заголовков" , — подчеркнул Дудь.

"Но если в этот раз наша тактичность по отношению к герою оказалась чрезмерной, вот пожалуйста. 12-минутный кусок видео без монтажных склеек", - добавил он, опубликовав вырезанный фрагмент интервью.

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Автор: 

пропаганда (3675) Дудь Юрий (5) Иван Рудской Ивангай (3)


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Топ комментарии
+46
Нафига нам разборки этих двух винторогих скотов из паРаши?? Я до вчера знать не знал об их существовании...
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04.05.2021 13:56
+23
Дудь відповів на критику Івангая і виклав вирізаний фрагмент інтерв'ю: "Тактовність стосовно героя виявилася надмірною" - Цензор.НЕТ 5384
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04.05.2021 14:34
+15
Кацапи та хахли в різноманітних послідовностях. Щось таке, на любителя...

Дудь відповів на критику Івангая і виклав вирізаний фрагмент інтерв'ю: "Тактовність стосовно героя виявилася надмірною" - Цензор.НЕТ 1749
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04.05.2021 14:05
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Страница 3 из 3
Та я з вами згоден! Але ж він представник молоді, навіть - кумир! З іншогу боку, ми теж колись були молоді, дурню робили...
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05.05.2021 00:51 Ответить
С Познером Дудь разговаривал не так. Дудь знает как и когда дудеть.
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04.05.2021 23:13 Ответить
Та бляха правильно Дудь вирізав це блеяння якогось мололітнього придурка-планокура. теж блть патріота найшли! якщо вже говорити про такі серцозні речі, то потрібно озвучувати їх чітко і переконливо а не блеяння типу "чувствую что здесь что-то не так" . Хайпанутись пацик рішив, і як правильно пишуть тут, а редактори повелись
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05.05.2021 00:50 Ответить
Йому 25 років... Не кожен готовий в повний голос щось казати, в такому віці... Але ж він - і не мовчить! Ви знаете, я б може теж критикував, коли б не бачив трохи іншу молодь... Цей Івангай - ще не зовсім байдужий... на жаль, буває гірше... ((((
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05.05.2021 00:55 Ответить
...Тактичность оказалась чрезмерной.
Дудь відповів на критику Івангая і виклав вирізаний фрагмент інтерв'ю: "Тактовність стосовно героя виявилася надмірною" - Цензор.НЕТ 2331
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05.05.2021 02:05 Ответить
Похоже бедняга сам не может понять, ватник он или патриот.
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05.05.2021 07:51 Ответить
Стыдно за таких блогеров . когда "витчизнянэ" ничто становится посмешищем в глазах даже своего общества .Оно бл.. ть прочитало книжку ....что ты скис.
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05.05.2021 10:20 Ответить
Дудя ненавижу с первой секунды его неожиданного появления в качестве супер - интервьювера. До этого напомню Дудь был кабанчиком и работал в футбольных СМИ. Очень уж заметны были погоны ФСБ под хипстеровской внешностью. Не устаю удивляться, как на эту наживку массово ведуться "думающая" часть российской и украинской общественности. Дудь не случайно подобрал себе никому неизвестного здесь блогера - вырожденца, это часть троллинга Украины со стороны фсб-медищийщиков.
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05.05.2021 12:07 Ответить
с год взад там вроде с 10млн. подписоты было у него - а кто тогда известный? кривляется себе чел и миллионер уже наверно(евровый)
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05.05.2021 18:59 Ответить
известный но не у нас.
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05.05.2021 19:02 Ответить
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