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У меня много претензий к Кличко, но сейчас на него оказывают давление и его пытаются уничтожить, - Береза. ВИДЕО

Народный депутат предыдущих созывов и бывший кандидат в мэры столицы Борислав Береза считает обыски в столице давлением на Кличко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Если бы расследовали эти дела и профессионально предъявляли подозрения, а не оказывали давление, то мы бы увидели тогда обвинения основательные. А сейчас мы видим - пытаются замарать окружение Кличко, чтобы потом сказать - посмотрите, кто вокруг него, он именно такой. У меня большое количество претензий к нему. Но сейчас давление на Кличко и сейчас пытаются его уничтожить", - заявил Береза.

Он отметил, что офис президента пытается устранить потенциальных соперников Зеленского на предстоящих выборах.

"Это, фактически, началась и сама предвыборная борьба. Сейчас офис президента пытается уменьшить рейтинг всех возможных конкурентов. Так случилось, что рейтинг Кличко не очень высокий. А вот доверие к нему или такое, как у Зеленского, или иногда больше, чем у Зеленского. И на Банковой это считают угрозой. Поэтому они будут инспирировать дела: по фактам, без фактов. Они будут делать все, чтобы его погасить", - резюмировал политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко про обыски: Ломились в квартиру, потом испугались и пошли в другую. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Борислав Береза неоднократно критиковал Виталия Кличко. В 2015 году был его конкурентом на выборах мэра Киева в первом и втором туре.

Напомним, 13 мая правоохранители провели обыски в офисном помещении коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена. Обыски начаты на основании определения суда в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов. Также в ГФС заявили об обысках в "Киевпастрансе", КП "Киевавтопутьмост" и прочих городских структурах.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что расценивает обыски на коммунальных предприятиях и в департаментах КГГА как давление на столичную власть и на него лично.

По данным прокуратуры, по результатам обысков на коммунальных предприятиях и в департаментах Киевской горгосадминистрации следователи сообщили о подозрении 11 лицам.

Зеленский Владимир (20348) Киев (25518) Кличко Виталий (4640) обыск (1896) Береза Борислав (220) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+2
Кто его пытается уничтожить Комарницкий или Палатный?
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18.05.2021 10:58
+2
Я тоже
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18.05.2021 10:58
+2
Веталик конечно красавчик, но клован кидала и проходимец
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18.05.2021 11:24
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О. Моя ти зайка. Пам'ятаю такі самі наброси на Пороха в 19. Результат відомий. Береза має бути задоволений.
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18.05.2021 10:49 Ответить
А з кого питати за корупцію в Київській адміністрації? Хто голова КМДА?
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18.05.2021 10:52 Ответить
Та і за ліпєцку хвабріку з свинарчуками. Це ж все звєнья, як то кажуть, одной цєпі.
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18.05.2021 11:19 Ответить
Байден поставил на Кличко
?
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18.05.2021 10:54 Ответить
Я тоже
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18.05.2021 10:58 Ответить
все будет с точностью наоборот - у Кличко рейтинг вырастит
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18.05.2021 10:57 Ответить
Береза крути педали пока не дали !
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18.05.2021 10:58 Ответить
Кто его пытается уничтожить Комарницкий или Палатный?
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18.05.2021 10:58 Ответить
Мері Попінс хоче все ж таки отримати місце, вирване у неї Клічком?
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18.05.2021 11:05 Ответить
Кличку надо было меньше заигрывать с Ермаком, а искать поддержки у людей, выбравших его.
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18.05.2021 11:06 Ответить
Веталик конечно красавчик, но клован кидала и проходимец
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18.05.2021 11:24 Ответить
"Если бы расследовали эти дела и профессионально предъявляли подозрения, а не оказывали давление, то мы бы увидели тогда обвинения основательные. А сейчас мы видим - пытаются замарать окружение Кличко, чтобы потом сказать - посмотрите, кто вокруг него, он именно такой. У меня большое количество претензий к нему. Но сейчас давление на Кличко и сейчас пытаются его уничтожить", - заявил Береза.


Блин, да так о каждом можно сказать - у меня к нему много претензий, но он вообще-то очень-очень хороший. ))
Как всегда, виноваты "бояре", а "царь" ничего не знал.
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18.05.2021 12:48 Ответить
 
 