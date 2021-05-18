"Украина, спасибо, иди-ка ты в жопу. Не смогли улететь в Стамбул из-за гребаного законодательства", - в Харькове женщина с детьми устроила показательную "расправу" над паспортами. ВИДЕО
В Харькове женщина с детьми не смогла полететь в Турцию. В результате она показательно выбросила паспорт гражданки Украины и заставила сделать это и своих детей.
Видео "расправы" над загранпаспортами выложили в Сети, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
На видео женщина сообщает, что она вместе с детьми пыталась вылететь в Стамбул, но "из-за гребаных украинских законов" не смогла этого сделать.
"Мы сегодня не полетели в Стамбул. Мы не смогли улететь в силу определенных причин украинского законодательства. Во второй раз покупаем билеты. Полетели", — сказала женщина и выбросила свой паспорт, а ее дети свои.
Но этого женщине показалось мало, и она решила приобщить к своему демаршу словесное негодование своих детей. В следующем кадре дети снова сидят с паспортами, которые только что выбросили.
"Украина, спасибо, и иди-ка ты в жопу. Пошла ты в жопу", — сказали дети и еще раз выбросили паспорта.
Что именно хотела сказать такой акцией женщина, и какие именно законы она нарушила, из-за чего ее не выпустили за границу, неизвестно. Следует предположить, что паспорта граждан Украины эта тройка снова подобрала и сохранила их для третьей попытки и записи очередного скандального видео.
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Я в принципе считаю, что путешествующих с детьми во время эпидемии нужно лишать родительских прав. Из-за таких куриц потом страдают и чужие дети. Но это вообще переходит все границы. Тупая курица искренне недоумевает, как это все остальные имеют право быть не такими же тупыми, как она.
НІ ФАМІЛІЙ, НІ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ, НІ ЛОКАЦІЇ ЗЙОМКИ - СХОЖЕ ЯК
У КРАЩИХ ТРАНДИЦІЯХ КРЕМЛЯ.
Можно сесть на лавочке у перехода в Молдавию и страшными словами крыть проклятых поляк или венгров, а в то время на переходе и знать никто не будет что у них снимают "страшное кино".
для поддержания людей в скотском состоянии,
это результат судейско-мусорской деятельности
-ведь клоун даёт добро на вытирание ног об Украину
ЕЕ уже прижучили и она призналась, только, "виниправилна все понили! вирвана из кантекста, бла, бла, бла".....
У нее не было разрешения на вывоз несовершеннолетних детей.
Она из Донецка или Горловки.
На ее страничке, которую она подчистила (скрины не горят) Гнили-ванили с Моторылой и военной техникой маладыхриспублик...........
Жалко Вам млядь ненавидящую Украину и учащую презирать свою страну своих личинок?
А не пошли бы ОНИ сами в ж...пу?!
Им не паспорта Украины нужны, они этого не достойны, таким тварям нужны паспорта НЕ граждан.
В Украине срочно нужен Закон о негражданстве, иначе Украина утонет в крови из-за такой нечисти.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
а я просто ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!