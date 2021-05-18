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"Украина, спасибо, иди-ка ты в жопу. Не смогли улететь в Стамбул из-за гребаного законодательства", - в Харькове женщина с детьми устроила показательную "расправу" над паспортами. ВИДЕО

В Харькове женщина с детьми не смогла полететь в Турцию. В результате она показательно выбросила паспорт гражданки Украины и заставила сделать это и своих детей.

Видео "расправы" над загранпаспортами выложили в Сети, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

На видео женщина сообщает, что она вместе с детьми пыталась вылететь в Стамбул, но "из-за гребаных украинских законов" не смогла этого сделать.

"Мы сегодня не полетели в Стамбул. Мы не смогли улететь в силу определенных причин украинского законодательства. Во второй раз покупаем билеты. Полетели", — сказала женщина и выбросила свой паспорт, а ее дети свои.

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Но этого женщине показалось мало, и она решила приобщить к своему демаршу словесное негодование своих детей. В следующем кадре дети снова сидят с паспортами, которые только что выбросили.

"Украина, спасибо, и иди-ка ты в жопу. Пошла ты в жопу", — сказали дети и еще раз выбросили паспорта.

Что именно хотела сказать такой акцией женщина, и какие именно законы она нарушила, из-за чего ее не выпустили за границу, неизвестно. Следует предположить, что паспорта граждан Украины эта тройка снова подобрала и сохранила их для третьей попытки и записи очередного скандального видео. 

Автор: 

аэропорт (1509) паспорт (1180) Турция (3379) Харьков (7479)


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Топ комментарии
+117
Они до сих пор граждане?
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18.05.2021 12:19
+80
Не было официального разрешения от отца? Но виновата Украина. А кто же ещё!
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18.05.2021 12:21
+66
Проблема в том, что этот тупой биомусор не уезжает на историческую родину, а усердно тянет кацапский мир в Украину, голосуя за разных допкиных и ведмедчуков.
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18.05.2021 12:23
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Страница 4 из 4
тупая дамбасятина со саоим выводком - паспорта забрать(и внутренний), пусть падлы бомжуют
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18.05.2021 18:36 Ответить
В Стамбул на пожизненное. И пусть доказывает турецким мужчинам свои права.
Я в принципе считаю, что путешествующих с детьми во время эпидемии нужно лишать родительских прав. Из-за таких куриц потом страдают и чужие дети. Но это вообще переходит все границы. Тупая курица искренне недоумевает, как это все остальные имеют право быть не такими же тупыми, как она.
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18.05.2021 19:06 Ответить
Пошла ка ты в жопу тупая курва, лишить гражданства и выслать в днр, детёнышей забрать в проукраинский детдом
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18.05.2021 19:33 Ответить
лишить гражданства и оставить в транзитной зоне.....
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18.05.2021 19:50 Ответить
Ща опять извиняться будет, шо не так поняли. Вату нужно поражать в правах, давать им вид на жительство и все. Как в Єстонии.
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18.05.2021 19:52 Ответить
вполне возможно не было разрешения на вывоз детей от отца.
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18.05.2021 20:10 Ответить
так и есть, не было разрешения. и она вполне это знала. - во всех странах действует этот закон. хотела на шару , всех обмануть.
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18.05.2021 23:56 Ответить
Да так оно и было (отсутствие разрешения отца детей на их выезд за границу). И мадам-мутер прекрасно знала ,что без согласия отца детей, в Украине,за границу не выпускают. Вывод: чистейшей воды провокация в интересах паРашеских СМИ-пропаГОНДОНов.Денюжку,таким образом,"рубит". Надоели уже подобные "заробітчани". Предлагаю: принять ВР закон о немедленном лишении гражданства Украины провокаторов всех мастей работающих в интересах паРашеских пропагандистов.
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19.05.2021 12:35 Ответить
З ЧОГО ВИ ВЗЯЛИ ЩО ЗНІМАЛИ В УКРАЇНІ І УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН ?
НІ ФАМІЛІЙ, НІ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ, НІ ЛОКАЦІЇ ЗЙОМКИ - СХОЖЕ ЯК
У КРАЩИХ ТРАНДИЦІЯХ КРЕМЛЯ.
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18.05.2021 20:13 Ответить
Вот именно. 90% фейкометных видео сняты в таком стиле. Кто, что, непонятно...
Можно сесть на лавочке у перехода в Молдавию и страшными словами крыть проклятых поляк или венгров, а в то время на переходе и знать никто не будет что у них снимают "страшное кино".
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18.05.2021 23:06 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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19.05.2021 09:58 Ответить
Тавро нужно выжигать на лбу: "НЕВЫЕЗДНОЙ"
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18.05.2021 21:09 Ответить
Наоборот: НЕВЬЕЗДНОЙ!
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19.05.2021 09:07 Ответить
В цих головах велика Руїна.
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18.05.2021 21:11 Ответить
Ну нічого страшного,завтра,або вже сьогодні,дивимось і слухаємо вибачення і всяке таке,від цієї мадам!! І всьо буде путьом!!! Воне нічого проти УКРАЇНИ НЕМАЄ,вона її любить більш за все,навіть більш своїх діточок !
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18.05.2021 21:56 Ответить
Нет. Оно брызжет слюной и угрожает всем судом. Попробовало бы оно там где живет, в маладойриспублике, так побыковать! Уже была бы на Изоляции, с раздёртой ж..пой....
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19.05.2021 08:34 Ответить
Це Штепа?...
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18.05.2021 22:26 Ответить
Это - одно из миллионов "штеп", которые ненавидят Украину, засиРают её своим присутствием и существованием на украинской земле....Надеюсь, кто-нибудь опубликует данные этой кацапской лахудры, и она получит то, на что напросилась....В Харькове для этого найдётся немало патриотичных граждан...
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19.05.2021 11:53 Ответить
Да почему все пишут что оно из Харькова? В Харькове оно только получает переселенческие и числится переселенкой. Может работает периодически. Фоточки постит с флагом говноросии и своих личинок на танках рашистской дырляндии гордо выставляет.
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26.05.2021 15:37 Ответить
что сказать, законы Украины и правда созданы
для поддержания людей в скотском состоянии,
это результат судейско-мусорской деятельности
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18.05.2021 22:41 Ответить
КОЛИ ЗА ФЕЙКОВІ НОВИНИ ПОЧНУТЬ ВІДПОВІДАТИ ЖУРНАЛІСТИ ?
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19.05.2021 00:56 Ответить
Вата хантеры уже вычислили ее. Она оказывается, в свое время, приехала в Харьков из Дружковки (Донбасс). А муженек ее отъявленный сепар, на мокшанском "Вконтакте" постит жалобные фото по гиви и моторыле. Шалаву надо лишить гражданства, как минимум.
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19.05.2021 01:27 Ответить
а вы заметили как вся эта мразь в последнее время распустилась?-а все потому что знает что безнаказанной останется -вот и глумится потешается видосики снимает еще и ублюдков своих высраных приощает
-ведь клоун даёт добро на вытирание ног об Украину
"Украина, спасибо, иди-ка ты в ж#пу. Не смогли улететь в Стамбул из-за гребаного законодательства", - у Харкові жінка з дітьми влаштувала показову "розправу" над паспортами - Цензор.НЕТ 415


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19.05.2021 06:07 Ответить
должна быть реакция и эту падать вместе с ее опарышами -нужно лишить гражданства- иначе грошь цена такому госсударству
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19.05.2021 06:09 Ответить
Печально, что Украина для некоторых - такая себе "коза отпущения". Причем, не только для отдельных людей, а, и для целых государств.
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19.05.2021 07:32 Ответить
Это видео не фейковое, не скавчите защитнички.
ЕЕ уже прижучили и она призналась, только, "виниправилна все понили! вирвана из кантекста, бла, бла, бла".....
У нее не было разрешения на вывоз несовершеннолетних детей.
Она из Донецка или Горловки.
На ее страничке, которую она подчистила (скрины не горят) Гнили-ванили с Моторылой и военной техникой маладыхриспублик...........
Жалко Вам млядь ненавидящую Украину и учащую презирать свою страну своих личинок?
А не пошли бы ОНИ сами в ж...пу?!
Им не паспорта Украины нужны, они этого не достойны, таким тварям нужны паспорта НЕ граждан.
В Украине срочно нужен Закон о негражданстве, иначе Украина утонет в крови из-за такой нечисти.
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19.05.2021 08:31 Ответить
аа, все зрозуміло...ця Потвора адептка руSSкого міра...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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19.05.2021 10:13 Ответить
на жаль вам не клоун з Гірманії а з Єрусалиму вказує як треба любити Україну...

а я просто ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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19.05.2021 14:16 Ответить
Вы абсолютно правы...Эта биогрязь - путинские метастазы...
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19.05.2021 11:57 Ответить
Пора в Украине вводить паспорт не гражданина страны. Как в прибалтийских странах. Живет, работает, но без права голосовать, работы в гос учреждениях. Это будет необходимо и для Крыма и лугандонии.
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19.05.2021 09:44 Ответить
Абсолютно верно. Введение паспорта "не гражданина" назрело очень давно.
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19.05.2021 11:26 Ответить
Когда, надеюсь в этой жизни, Крым вернется в состав Украины как Крымско- татарская область то возникнет большая проблема с так называемыми понаехавшими гражданами россии. Возможно, дай Бог какая то часть не дожидаясь правого сектора, бендеровцев и геев смоется назад в россию. Но останутся те кто тупо прикупил домик у моря, те украинцы которые благополучно жили с российским паспортом или те кто жил с двумя, украинским в загашнике на всякий случай и российским. Все они будут орать про щире кохання до неньки Украины. Вот таким обязателен паспорт не гражданина. Прожить лет 10 в Украине, обязательно выучить украинскую мову, историю и законодательство. И вот тогда после сдачи экзаменов комиссии из представителей Львова, Тернополя или Ивано- Франковска возможно получить гражданство.
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19.05.2021 17:07 Ответить
Абсолютно Вы правы - паспорта подобным существам должна выдавать Ветеринарная Служба.... После прививок от бешенства, путинизма, совковости, предательства и слабоумия...
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19.05.2021 12:00 Ответить
а 4 паспорт липовый 3 мудака и 4 паспорта **** руззкая киноляпнула!
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19.05.2021 11:48 Ответить
а кто снимал?
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19.05.2021 13:15 Ответить
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