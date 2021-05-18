РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5665 посетителей онлайн
Новости Видео
2 436 5

Досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено, - ГБР. ВИДЕО

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении экс-главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого. Он подозревается в заведомо ложных показаниях, искусственном создании доказательств защиты и подкупе свидетеля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый.

Также, в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.

Сейчас материалы уголовного производства открыты для ознакомления стороне защиты. После ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования, обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тупицкий об обысках в его доме: Что искали - Бог его знает. Изъяли патроны к карабину, жесткий диск и старый телефон жены

Автор: 

Тупицкий Александр (234) Офис Генпрокурора (2466)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конечная цель затеянной кодланом Коломойского суеты с КС- мародёрство воюющей Украины в особо крупном размере. Тупицкий это цап - відбувайло с последующей материальной компенсацией понесенного морального ущерба.
показать весь комментарий
18.05.2021 13:42 Ответить
Тупица тупит, никак не поймет, что его место возле параши.
показать весь комментарий
18.05.2021 13:46 Ответить
опять Гречковского забыли..
показать весь комментарий
18.05.2021 14:13 Ответить
І чьо,посадять? Та х... там...
показать весь комментарий
18.05.2021 14:37 Ответить
После импичмента Тупикого восстановят и уплатят за ущерб.
показать весь комментарий
18.05.2021 15:01 Ответить
 
 