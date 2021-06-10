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Проект "Без цензуры": Как УЕФА требует от Украины убрать "политический" лозунг и при чем здесь Газпром. ВИДЕО

Европейский футбольный союз (УЕФА) требует от Украины убрать из новой формы национальной сборной по футболу лозунг "Героям слава!". Жалобу в союз подала, конечно же, Россия.

При чем тут газпромовские деньги и есть ли основания ненавидеть УЕФА и посыпать голову пеплом? По горячим следам разбирает Богдан Буткевич в оперативном выпуске "Без цензуры".

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб о новой форме сборной по футболу: "Слава Украине!" - это не просто слова, но и приветствие ВСУ, омытое кровью миллионов погибших за Украину во всех войнах

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

Ранее в УЕФА заверяли, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Автор: 

россия (95526) УЕФА (342) ФФУ (164) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+23
А больше никакой стране нет дела до украинской формы? Больше никого она не оскорбляет, только террориста и агрессора рашку? К чему бы это?
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10.06.2021 14:07
+20
Проєкт "Без цензури": Як УЄФА вимагає від України прибрати "політичне" гасло і до чого тут Газпром - Цензор.НЕТ 8738
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10.06.2021 14:10
+18
У дуже багатьох людей російський триколор асоціюється з власівцями, які використовували цей прапор під час другої світової війни коли воювали на стороні нацистської Німеччини. Тому УЄФА повинна бути послідовною і заборонити будь де на формі, і під час змагань взагалі, використання цього ганебного прапору.
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10.06.2021 14:12
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Правила форума Совет форумчан
Лучше бы вы больше думали сегодня про такси а не про шашечки, чтобы не получилось досрочно валить с чемпионата под выкрики "ганьба!". Слишком уж долга перетирают вопрос тюнинга и совсем не обсуждается подготовка к предстоящим нелегким поединкам
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10.06.2021 14:05 Ответить
Как говарвал сегодняшний 100-летний юбиляр Пинхас Хаймович Вескляр - "Отака х-ня, малята" (с)
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10.06.2021 14:08 Ответить
...Українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0 вишиванка Весклярова часом дратувала керівництво телебачення, його подекуди звинувачували в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC націоналізмі , а в 1970-х рр. кілька разів навіть намагалися замінити. Але від цієї ідеї довелося відмовитися під тиском обурених телеглядачів, які засипали студію Довженка та дирекцію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A2-1 УТ листами з проханнями повернути дідуся Панаса на екран і він повертався. Відданий українець, який ніколи не зраджував своєї мови та вишиванки неодноразово звинувачувався у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC націоналізмі .
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10.06.2021 16:58 Ответить
Хоча сам він був єврей за походженням.
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11.06.2021 00:40 Ответить
"Вопрос тюнинга" долго перетирают россияне. Украинцы его не перетирают вообще. Украинские футболисты и тренеры как раз именно о предстоящих матчах и говорят, а не о форме.
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10.06.2021 14:15 Ответить
Не виси на кацапських ресурсах-тільки там ґвалт про тюнінг
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11.06.2021 00:41 Ответить
А больше никакой стране нет дела до украинской формы? Больше никого она не оскорбляет, только террориста и агрессора рашку? К чему бы это?
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10.06.2021 14:07 Ответить
Чмошники, из-за одной надписи обосрались всей свинособакией
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10.06.2021 14:08 Ответить
Ще поляки впряглися у москальські оглоблі.
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10.06.2021 15:44 Ответить
кацпопса в качєствє контрудара...

https://mobile.twitter.com/Lugan4anin Луганчанин @Lugan4anin

Дуло - Morgenshtern
Мальчик на девятке - Dead Blonde
Новая Волна - Dj Smash, Morgenshtern
Кому это надо - Slava Marlow Show - Morgenshtern

Знаете что это? Это часть списка треков сборной Украины по футболу на евро.
Уже поднялся скандал и удалили русню, но это писдец просто...

там ещё отмазка нашего УАФ просто великолепная...
В УАФ заявили, что УЕФА самостоятельно выбрал песни для плейлиста национальной команды, не уведомив при этом ассоциацию.
Блть так и вижу - Чеферин нам моргеншлюха насовал без нашего ведома)))
Ну да, конечно))

каждая сборная подала список песен, которые предпочитает, там у всех официальный гимн евро + то, что нравится футболистам.
Выбрал самый сок из списка.
Даже догадываюсь, кто эти треки выбрал из нашей сборной...
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10.06.2021 14:08 Ответить
Проєкт "Без цензури": Як УЄФА вимагає від України прибрати "політичне" гасло і до чого тут Газпром - Цензор.НЕТ 8738
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10.06.2021 14:10 Ответить
Не повний напис. Повний - ПТН&РФ&КЦП- ПНХ.
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10.06.2021 14:16 Ответить
Додам від себе ПТН&РФ&КЦП&УПЦ(МП) - ПНХ
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10.06.2021 16:21 Ответить
У дуже багатьох людей російський триколор асоціюється з власівцями, які використовували цей прапор під час другої світової війни коли воювали на стороні нацистської Німеччини. Тому УЄФА повинна бути послідовною і заборонити будь де на формі, і під час змагань взагалі, використання цього ганебного прапору.
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10.06.2021 14:12 Ответить
Й Україна має це вимогати.
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10.06.2021 14:18 Ответить
Ні, не має, бо тоді ми перетворимось на кацапів
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10.06.2021 16:22 Ответить
Минулого разу Віда просто сказав Слава Україні, і пердаки кацапські розірвались. Тепер вже Слава Україні на футболці. На слідуючому чемпіонаті буде і Героям слава!
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10.06.2021 14:33 Ответить
Повністю згоден. Собаки Павлова тому доказ, так що і москалів можна приручити.
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10.06.2021 19:46 Ответить
Піддамось зацькують по усім напрямкам як лохів.
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10.06.2021 14:14 Ответить
Та нічого страшного.... кацапов й від Слава Україні розірве, пер#ак буде палати.
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10.06.2021 14:17 Ответить
БГГГГГ А при чем тут Газпром? Это какой уровень идиотизма надо иметь, чтобы додуматься уставное приветствие ВСУ накатерить на футболках. Лозунг "Путин(тм) - %уйло" все таки более футбольное, его и надо было писать, почему ее не накатали - ХЗ - результат был бы все равно тот же. Зато повод поскулить - газпром, ганьба, злидни и т.д. и типа настрогать пару кесиков рейтинга. "Разруха не в клозетах, она в головах"(с). Д'Б.
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10.06.2021 14:18 Ответить
Не доработали форму всё-таки . Почему плохо видны контуры Украины? Нужно было на жёлтой майке сделать контур Украины полностью ярко синего цвета, для контраста, чтобы у свинособак сфинктеры порвало без возможности на восстановление.
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10.06.2021 14:19 Ответить
"Затменье сердца какое - то нашло , ты не волнуйся - все будет хорошо "(с)
14 :15 - часткове затемнення Сонця . Я побіг закопчувати скло ..)
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10.06.2021 14:20 Ответить
І знову європейці щось раші облизують і дуже бояться, щоб рашку не розсердити, нафіг нам той ЄС, де нема правди і справедливості і душать слабші країни, з яких нічого взяти.
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10.06.2021 14:21 Ответить
Якби Україна була "членом клубу" ЕС то панове кацапи могли хоч зійти на пси від ненависті - всім було б пох. А поки бовтається як лайно в ополонці, не знаючи куди приткнутись, то навіть кацапів слухають більше.
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10.06.2021 14:27 Ответить
якбы это незачьот.... не от меня а от суровой тётки реальности
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10.06.2021 19:24 Ответить
Проєкт "Без цензури": Як УЄФА вимагає від України прибрати "політичне" гасло і до чого тут Газпром - Цензор.НЕТ 2617
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10.06.2021 14:22 Ответить
Меньше хвастаться надо было.После чемпионата подарить Маньке Захеровой футболку.
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10.06.2021 14:27 Ответить
хто підкаже на яких офіційних сторінках УЄФА буде найефективніше розгорнути аргументовану полеміку англійською про підозри в корумпованості?
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10.06.2021 14:28 Ответить
Пейс-бук сторінка
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10.06.2021 17:28 Ответить
Вже готове

Схоже вміст коментарів їх не бентежить. Головне - не надто часто постить
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10.06.2021 18:41 Ответить
вибачте за самоповтор, але не сталося нічого страшного, а УЄФА діє в межах власного регламенту.
так, наші гасла: "Слава Україні!" - "Героям Слава!"; "Слава нації!" - "Смерть ворогам!"; "Україна понад усе!" справді є політичною декларацією української волі, вшанування полеглих, готовності до боротьби та любові до країни.
тож, все чесно.
УЄФА робить своє, а українцям робити своє.
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10.06.2021 14:36 Ответить
більш цікаво хто так "відстояв" українську позицію в УЕФА - Бужанський, Ткаченко чи Шефір...
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10.06.2021 14:37 Ответить
Покажите не форму
А игру чтобы запомнилась сборная Украины
Игроки стали лучшими
Забитый мяч обсуждали не один день
Вот это будет форма и его будут помнить
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10.06.2021 14:45 Ответить
Ми вас усе покажемо!
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10.06.2021 15:47 Ответить
Досить недалекоглядне твердження. Нарядіть футболістів в дрантя, напишіть на грудях "казли" а на спині "чмошники" і нехай показують гру, адже форма неважлива?
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10.06.2021 16:25 Ответить
коли фіфа дозволило москалям провести світовий футбольний мундіаль в росії в 2018 році - в той час як московські танки стріляли по українським містам - тоді уефа мовчало в тряпочку; от нехай і зараз стулять свій продажний писок.
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10.06.2021 15:00 Ответить
Это их турнир и они ее доят. Придется подчиниться.
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10.06.2021 15:25 Ответить
Проєкт "Без цензури": Як УЄФА вимагає від України прибрати "політичне" гасло і до чого тут Газпром - Цензор.НЕТ 8312
Невже не зрозуміло що не було б нашої Славної Української держави
якби чи не її Славні сини Герої захисники які стоять на смерть за її свободу
і суверенітет. Проти всіх лютих ворогів окупантів а особливо од вічних наполовину
ординців москалів кацапів (замаскованих з 18 століття під нібито росіян).
Які завжди на протязі багатьох століть маніакально прагнули знищити нашу
славну Україну і її Славних мужніх захисників. Так що Слава Україні! вона
нерозривна зі славою її Героїв!
___СЛАВА УКРАЇНІ ! ___ ГЕРОЯМ СЛАВА!____
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10.06.2021 15:29 Ответить
наші футболісти - наші герої. тому - героям слава! не бачу протиріччя і жодної політики.
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10.06.2021 15:55 Ответить
Задолбали уже эти организации и страны,которые ходят на поводу у терористов и постоянно принимают однобокие и противоречивые решения.Какой смысл странам европы расказывать о какой то демократии,если им 8 лет доказывают что кацапы терористы и все равно что то не доходит.Зато когда у кацапов пердаки загорелись,то еврошавки тут как тут,сразу вдруг политику в фотболках нашли.
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10.06.2021 15:56 Ответить
Заходим на фейсбук их станицу официальную,uefa euro 2020 которая с галочкой оставляем комменты,наших уже много
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10.06.2021 15:59 Ответить
Таки правда - контур Украіни з Кримом треба було зробити чіткішим, щоб кацапам і в останніх рядах видно було.
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10.06.2021 15:59 Ответить
люди для которых главное в жизни бабло, не должны даже голос подавать
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10.06.2021 16:07 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3593927.html Напхаємо за комірець продажній УЄФА!

Спонсор УЄФА, кацапський "Газпрём", зміг дечого досягти - із форми української збірної вимагають прибрати фразу "героям слава".
Які наші дії?
Все просто. Заходите https://www.facebook.com/EURO2020/ на сторінку Чемпіонату EURO2020, і пишете наступне:
Glory to heroes! This is not a political slogan or nazi hail as Russia tries to convince UEFA. Actually, it is a part of historical motto inspiring Ukrainians to go and win. Stop trust anti-Ukrainian fakes and propaganda provided in Europe by Moscow and Gazprom. No place for lies in sport!
Glory to Ukraine! Glory to heroes!

Це має бути шторм!
Слава Україні!
Volodymyr Ariev
В UEFA вже читають свою сторінку, і сивіють. Ось https://www.facebook.com/uefa https://www.facebook.com/uefa посилання :

Проєкт "Без цензури": Як УЄФА вимагає від України прибрати "політичне" гасло і до чого тут Газпром - Цензор.НЕТ 8009
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10.06.2021 16:44 Ответить
Дядьку, невже вам не казали - ніколи не заїдайся з українцями?
Це ж тільки початок, вас же знесуть.
Ви ж це "Героям слава!" собі на чолі наб'єте, як татуювання.
Тамара Горіха Зерня

__________________________
Реальный диалог на Sport. ua (Funny_Cat).
Чеферин и Газпром:

- Чеферин , мы вам бабки платим ?
- Платите...
- Запрети форму Украины...
- Не могу , она ничего не нарушает...
- Запрети принт территории с Крымом...
- Не могу , весь цивилизованны мир считает Крым украинским...
- Так, Чеферин , вот тебе деньги, Кострома и Тамбов без пенсий посидят годик...
- Запрети хоть что-нибудь а то мы идиотами выглядим на весь мир...
- Ладно, запретим два слова на спине, с внутренней стороны футболки ... только сумму надо удвоить!
------
Скабеева, в пятницу утром, победоносно тряся ботоксом:
- Феноменальная победа нашей СмехДержавы над погаными капиталистами - пин***досы отведали рУЗззкой мочи! ДиДы гордились бы нами!

Что ж, теперь на внутренней стороне футболке будет просто ПТН ПНХ.
Шутка?
Отнюдь...
Sharp`s
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10.06.2021 16:45 Ответить
Предлагаю эту идею развить и на ВСЕХ спортивных формах ВСЕХ видов спорта располагать контур Украины!
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10.06.2021 16:55 Ответить
по "контуру " то якраз питань і не виникае ....
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10.06.2021 18:31 Ответить
На жаль,виникають
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10.06.2021 22:08 Ответить
у кого - у кацапів ....
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12.06.2021 16:06 Ответить
8зщ8мзх
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10.06.2021 20:13 Ответить
Смішки смішками,але ,як завжди, "мудрий"україньский нарід обісреться і за старою мантрою - покірне телятко двох мамок ссе - візьмуть тай покоряться.До болю жаль,але ******** україньський нарід- це покірні телята...
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10.06.2021 22:31 Ответить
Треба вимагати щоб наша команда ніколи не перетиналася з їхньою та не грала на їхніх стадіонах
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10.06.2021 22:53 Ответить
Гасло Слава Україні ! і Героям Слава ! повинно з'явитися і на оновлених грошових купюрах . Це було б і сильно і дуже розумно . Ну і купюра найвищого номіналу з портретом С.А.Бандери . Це теж боло б сильно .
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11.06.2021 08:29 Ответить
 
 