Проект "Без цензуры": Как УЕФА требует от Украины убрать "политический" лозунг и при чем здесь Газпром. ВИДЕО

Европейский футбольный союз (УЕФА) требует от Украины убрать из новой формы национальной сборной по футболу лозунг "Героям слава!". Жалобу в союз подала, конечно же, Россия.

При чем тут газпромовские деньги и есть ли основания ненавидеть УЕФА и посыпать голову пеплом? По горячим следам разбирает Богдан Буткевич в оперативном выпуске "Без цензуры".

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

Ранее в УЕФА заверяли, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.