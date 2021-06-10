Чиновник КГГА Билинский на белом джипе, нарушая ПДД, заблокировал движение трамвая и пожаловался на вагоновожатого: "Прошу транспортный департамент разобраться и принять меры". ВИДЕО
Глава комитета Общественного совета при КГГА по вопросам децентрализации и агломерации Тарас Билинский устроил конфликт с водителем киевского трамвая, перегородившего ему дорогу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Билинский опубликовал снимок, на котором видно, как ему перегородил дорогу трамвай. Билинский заверил, что водитель общественного транспорта сознательно его провоцировал на ДТП.
"Прошу руководство транспортного департамента КГГА помочь разобраться в данной ситуации и принять меры. Свидетели этой ситуации готовы дать информацию. Нервы есть у всех, но правда она одна", - написал Билинский в своем Facebook.
Позже в соцсетях появилось видео, на котором видно, что именно Билинский является виновником инцидента, поскольку на своем внедорожнике перегородил проезд для трамвая, пытаясь, в нарушение правил дорожного движения, совершить левый поворот со встречной трамвайной колеи.
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.11.8 По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колію.
На перехресті дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в тих самих випадках, але за умови відсутності перед перехрестям дорожніх знаків https://vodiy.ua/znaky/5/5.16/ 5.16 , https://vodiy.ua/znaky/5/5.17.1/ 5.17.1 , , https://vodiy.ua/znaky/5/5.17.2/ 5.17.2 , https://vodiy.ua/znaky/5/5.18/ 5.18 , https://vodiy.ua/znaky/5/5.19/ 5.19 .
Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками https://vodiy.ua/znaky/5/5.16 5.16 , https://vodiy.ua/znaky/5/5.18 5.18 або розміткою https://vodiy.ua/rozmitka/1/1.18 1.18 .В усіх випадках не повинно створюватися перешкод для руху трамвая.
мудак преградил нам Путь.Либо мы отступаем ,либо покажем достойный ответ.
(Записать на телефон извинения)
Я раз бачив як трамвай на невеликий швидкості в'їхав в авто - так от капота у того авто як і не було