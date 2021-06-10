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Чиновник КГГА Билинский на белом джипе, нарушая ПДД, заблокировал движение трамвая и пожаловался на вагоновожатого: "Прошу транспортный департамент разобраться и принять меры". ВИДЕО

Глава комитета Общественного совета при КГГА по вопросам децентрализации и агломерации Тарас Билинский устроил конфликт с водителем киевского трамвая, перегородившего ему дорогу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Билинский опубликовал снимок, на котором видно, как ему перегородил дорогу трамвай. Билинский заверил, что водитель общественного транспорта сознательно его провоцировал на ДТП.

"Прошу руководство транспортного департамента КГГА помочь разобраться в данной ситуации и принять меры. Свидетели этой ситуации готовы дать информацию. Нервы есть у всех, но правда она одна", - написал Билинский в своем Facebook.

Чиновник КГГА Билинский на белом джипе, нарушая ПДД, заблокировал движение трамвая и пожаловался на вагоновожатого: Прошу транспортный департамент разобраться и принять меры 01

Позже в соцсетях появилось видео, на котором видно, что именно Билинский является виновником инцидента, поскольку на своем внедорожнике перегородил проезд для трамвая, пытаясь, в нарушение правил дорожного движения, совершить левый поворот со встречной трамвайной колеи.

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Автор: 

КГГА (2982) ПДД (532) чиновник (1560)


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Топ комментарии
+69
Таких мерзот багато з різними "корчками".
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10.06.2021 13:45
+44
Эх, простолюдины, вам ли понять заботы народных слуг? Вот едет он на золотой колеснице по трамвайной линии, полон надежд свершить дела благие для нас, как вдруг трамвай перед ним возникает!!! И рушатся все планы и спрашиваете вы, что сделал этот чиновник для нас десятки лет мучаясь на держпосадах? А что он может успеть, если везде ему путь к счастью народному перекрывают нерадивые трамваи или сотни машин по встречной полосе
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10.06.2021 13:49
+41
Причем тут цвет авто, если за рулём дебил?)
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10.06.2021 14:03
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реальний лось..ще й нахабний та ПДД не знає))) п. 11.9 ПДД Забороняється виїжджати на трамвайну колію зустрічного напрямку, відокремлені від проїзної частини трамвайні колії та розділювальну смугу.

.11.8 По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колію.
На перехресті дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в тих самих випадках, але за умови відсутності перед перехрестям дорожніх знаків https://vodiy.ua/znaky/5/5.16/ 5.16 Чиновник КМДА Білинський на білому джипі, порушуючи ПДР, заблокував рух трамвая і поскаржився на водія: "Прошу транспортний департамент розібратися і вжити заходів" - Цензор.НЕТ 7935, https://vodiy.ua/znaky/5/5.17.1/ 5.17.1 , Чиновник КМДА Білинський на білому джипі, порушуючи ПДР, заблокував рух трамвая і поскаржився на водія: "Прошу транспортний департамент розібратися і вжити заходів" - Цензор.НЕТ 7935, https://vodiy.ua/znaky/5/5.17.2/ 5.17.2 Чиновник КМДА Білинський на білому джипі, порушуючи ПДР, заблокував рух трамвая і поскаржився на водія: "Прошу транспортний департамент розібратися і вжити заходів" - Цензор.НЕТ 7935, https://vodiy.ua/znaky/5/5.18/ 5.18 Чиновник КМДА Білинський на білому джипі, порушуючи ПДР, заблокував рух трамвая і поскаржився на водія: "Прошу транспортний департамент розібратися і вжити заходів" - Цензор.НЕТ 7935, https://vodiy.ua/znaky/5/5.19/ 5.19 Чиновник КМДА Білинський на білому джипі, порушуючи ПДР, заблокував рух трамвая і поскаржився на водія: "Прошу транспортний департамент розібратися і вжити заходів" - Цензор.НЕТ 7935.
Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками https://vodiy.ua/znaky/5/5.16 5.16 Чиновник КМДА Білинський на білому джипі, порушуючи ПДР, заблокував рух трамвая і поскаржився на водія: "Прошу транспортний департамент розібратися і вжити заходів" - Цензор.НЕТ 7935, https://vodiy.ua/znaky/5/5.18 5.18 Чиновник КМДА Білинський на білому джипі, порушуючи ПДР, заблокував рух трамвая і поскаржився на водія: "Прошу транспортний департамент розібратися і вжити заходів" - Цензор.НЕТ 7935 або розміткою https://vodiy.ua/rozmitka/1/1.18 1.18 .В усіх випадках не повинно створюватися перешкод для руху трамвая.
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10.06.2021 18:07 Ответить
Осталось подождать уволит ли боксер это существо похожее на человека или своим все остальным закон.
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10.06.2021 18:50 Ответить
Редкая мразь даже среди таких же мразей, считающих себя украинской "элитой".
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10.06.2021 18:56 Ответить
брат кацапа -кацахол ,насрав та ще й і винного знайшов !
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10.06.2021 19:02 Ответить
___есть волшебные слова для пассажиров трамвая;
мудак преградил нам Путь.Либо мы отступаем ,либо покажем достойный ответ.
(Записать на телефон извинения)
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10.06.2021 21:01 Ответить
джип решил пободаться с трамваем.....
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10.06.2021 21:02 Ответить
интересно, а роги джип себе не обломал?
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10.06.2021 21:04 Ответить
Надо репост по Европе разослать, пусть люди посмотрят, какие чиновники долбодятлы в Украине водятся.
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10.06.2021 21:10 Ответить
О, курво, воно ще й російською неписьменне! І це - держпосадовець?!.. На 40 слів і чотири речення, воно вжило одну (!) кому, і зробило, крім пунктуаційних, ще й орфографічні помилки!.. Як це перерозвидіти?!
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10.06.2021 21:20 Ответить
тому, шо быдло необученно-невежественное...(((
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11.06.2021 01:34 Ответить
я бы его сдвинул трамваем, не выясняя кто он такой вобще.
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10.06.2021 21:39 Ответить
пусть потом в суд подает, бодается пять лет, и если выйграет - 20% от ОФИЦИАЛЬНОГО (минималка) дохода взыскивает.
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10.06.2021 21:41 Ответить
Глава комитета Общественного совета при КГГА по вопросам децентрализации и агломерации.........
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10.06.2021 23:43 Ответить
Даю пораду як автомобіліст автомобілісту - трамвай завжди правий.
Я раз бачив як трамвай на невеликий швидкості в'їхав в авто - так от капота у того авто як і не було
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11.06.2021 02:15 Ответить
дебил и психопат.
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11.06.2021 05:28 Ответить
БЫДЛО Билинский
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11.06.2021 10:02 Ответить
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