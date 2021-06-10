Чиновник КГГА Билинский на белом джипе, нарушая ПДД, заблокировал движение трамвая и пожаловался на вагоновожатого: "Прошу транспортный департамент разобраться и принять меры". ВИДЕО

Глава комитета Общественного совета при КГГА по вопросам децентрализации и агломерации Тарас Билинский устроил конфликт с водителем киевского трамвая, перегородившего ему дорогу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Билинский опубликовал снимок, на котором видно, как ему перегородил дорогу трамвай. Билинский заверил, что водитель общественного транспорта сознательно его провоцировал на ДТП.

"Прошу руководство транспортного департамента КГГА помочь разобраться в данной ситуации и принять меры. Свидетели этой ситуации готовы дать информацию. Нервы есть у всех, но правда она одна", - написал Билинский в своем Facebook.

Позже в соцсетях появилось видео, на котором видно, что именно Билинский является виновником инцидента, поскольку на своем внедорожнике перегородил проезд для трамвая, пытаясь, в нарушение правил дорожного движения, совершить левый поворот со встречной трамвайной колеи.

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