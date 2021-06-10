РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5083 посетителя онлайн
Новости Видео Взяточники
2 132 3

Уведомлен о подозрении экс-прокурор, предложивший за $70 тыс. взятки спасти обвиняемого в торговле наркотиками от тюрьмы, - ГБР. ВИДЕО

ГБР уведомило о подозрении экс-прокурора, который предлагал обвиняемому за 70 тыс. долларов США помочь избежать заключения.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Подчеркивается, что следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении экс-прокурору одного из отделов Хмельницкой областной прокуратуры, который предлагал обвиняемому по делу о сбыте наркотиков помочь избежать заключения.

Читайте также: Экс-следователь СБУ Гливинский подозревается в получении $80 тыс. взятки от гражданина США за выход из-под стражи: американца в СИЗО избивали и угрожали убить. ВИДЕО

Установлено, что правоохранитель обещал "повлиять" на прокуроров и суд по переквалификации дела о сбыте наркотиков на менее тяжкое преступление, которое не предусматривает наказание в виде лишения свободы. Экс-прокурор сообщил обвиняемому, что для "влияния" ему нужно передать 70 тыс. долларов США, также он потребовал определенное вознаграждение за свои "услуги посредника".

Также сообщается, что требовавшему взятку экс-прокурору может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Автор: 

взятка (6158) коррупция (8560) прокуратура (5012) Хмельнитчина (896) ГБР (2988)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конкуренция - прокуроры не дают судьям заработать, демпингуют
показать весь комментарий
10.06.2021 14:28 Ответить
еще и сам предложил. Прокурор. Страна чудес.
показать весь комментарий
10.06.2021 14:43 Ответить
Та який там запобіжний захід.До того діло не дойде.
показать весь комментарий
10.06.2021 14:56 Ответить
 
 