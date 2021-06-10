Уведомлен о подозрении экс-прокурор, предложивший за $70 тыс. взятки спасти обвиняемого в торговле наркотиками от тюрьмы, - ГБР. ВИДЕО

ГБР уведомило о подозрении экс-прокурора, который предлагал обвиняемому за 70 тыс. долларов США помочь избежать заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Подчеркивается, что следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении экс-прокурору одного из отделов Хмельницкой областной прокуратуры, который предлагал обвиняемому по делу о сбыте наркотиков помочь избежать заключения.

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Установлено, что правоохранитель обещал "повлиять" на прокуроров и суд по переквалификации дела о сбыте наркотиков на менее тяжкое преступление, которое не предусматривает наказание в виде лишения свободы. Экс-прокурор сообщил обвиняемому, что для "влияния" ему нужно передать 70 тыс. долларов США, также он потребовал определенное вознаграждение за свои "услуги посредника".

Также сообщается, что требовавшему взятку экс-прокурору может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.