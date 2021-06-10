Легковой автомобиль Audi на полном ходу протаранил грузовик на Окружной дороге в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения
ДТП, которое произошло на Окружной дороге в ночь на четверг, 10 июня, попало на видео камер наблюдения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице патрульной полиции Киева. На записи видно, что в левой крайней полосе стоит грузовик с помощью которого проводился демонтаж рекламных конструкций. В этот автомобиль на полном ходу въезжает легковой автомобиль Audi. Перед столкновением Audi сбивает знаки, которые предупреждали о проведении работ и указывали на объезд. На видео можно рассмотреть, что один из мужчин, проводивший демонтаж рекламных конструкций, за секунду до удара ушел в сторону.
Водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы и был госпитализирован.
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+19 Gal
показать весь комментарий10.06.2021 16:21
+14 Лаур
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+7 Георгий Мокрицкий #477138
показать весь комментарий10.06.2021 16:08
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"Якщо обмеження максимальної швидкості, що його вводять на даній ділянці дороги, більше ніж на 20 км/год змінює її значення проти дозволеної швидкості руху на попередній ділянці, то треба використовувати ступінчасте обмеження швидкості з кроком не більше ніж 20 км/год послідовним установленням знаків 3.29, розміщених один від одного на відстані від 100 м до 200 м поза населеними пунктами та від 50 м до 100 м у населених пунктах."
или вообще без прав?
5
п. 11.2 и п.11.5 ПДД вам в помощь , а лучше весь раздел 11 перечитай там всё чётко расписано... даже про бориспольскую трассу..
З.Ы. знал бы да ещё и соблюдал бы на ауди пдд п.11.2 и п.11.5 ничего подобного не случилось...кстати о скорости судя по удару где-то 100-120 ...
То або заснув або стало погано або....
телефонный ********бизнессмен очень занятый человек...