Легковой автомобиль Audi на полном ходу протаранил грузовик на Окружной дороге в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

ДТП, которое произошло на Окружной дороге в ночь на четверг, 10 июня, попало на видео камер наблюдения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице патрульной полиции Киева. На записи видно, что в левой крайней полосе стоит грузовик с помощью которого проводился демонтаж рекламных конструкций. В этот автомобиль на полном ходу въезжает легковой автомобиль Audi. Перед столкновением Audi сбивает знаки, которые предупреждали о проведении работ и указывали на объезд. На видео можно рассмотреть, что один из мужчин, проводивший демонтаж рекламных конструкций, за секунду до удара ушел в сторону.

Водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы и был госпитализирован.

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