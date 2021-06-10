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Легковой автомобиль Audi на полном ходу протаранил грузовик на Окружной дороге в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

ДТП, которое произошло на Окружной дороге в ночь на четверг, 10 июня, попало на видео камер наблюдения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице патрульной полиции Киева. На записи видно, что в левой крайней полосе стоит грузовик с помощью которого проводился демонтаж рекламных конструкций. В этот автомобиль на полном ходу въезжает легковой автомобиль Audi. Перед столкновением Audi сбивает знаки, которые предупреждали о проведении работ и указывали на объезд. На видео можно рассмотреть, что один из мужчин, проводивший демонтаж рекламных конструкций, за секунду до удара ушел в сторону.

Водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Audi столкнулось с фурой на Херсонщине: в ДТП погибла супружеская пара и их 6-летняя дочь, старшая дочь в коме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (7673) Киев (25521)


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Топ комментарии
+19
Ні, ну таку маленьку машинку зі стояночними вогнями, ввімкнутою аварійкою, виставленими сигнальними стовпчиками можна й не помітити. Дійсно...
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10.06.2021 16:21
+14
согласен надо было бетонных блоков поставить , а уж потом знаки...
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10.06.2021 16:42
+7
Права купил, издить не купил... (и ума тоже!)
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10.06.2021 16:08
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Не заметил.
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10.06.2021 16:05 Ответить
Винні менти які розробляли схему обмеження швидкості та об'їзду, організатор робіт та робочі які огороджували місце робіт. Мали стояти як мінімум три знаки 3.29 які обмежують швидкість за 100м, 200м, 300м від початку об'їзду місця проведення робіт. А там не було жодного знаку який обмежує швидкість і попереджає водія о неможливості продовжувати рух в цій смузі.
"Якщо обмеження максимальної швидкості, що його вводять на даній ділянці дороги, більше ніж на 20 км/год змінює її значення проти дозволеної швидкості руху на попередній ділянці, то треба використовувати ступінчасте обмеження швидкості з кроком не більше ніж 20 км/год послідовним установленням знаків 3.29, розміщених один від одного на відстані від 100 м до 200 м поза населеними пунктами та від 50 м до 100 м у населених пунктах."
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10.06.2021 18:00 Ответить
смсил наверное...
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10.06.2021 16:06 Ответить
Права купил, издить не купил... (и ума тоже!)
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10.06.2021 16:08 Ответить
Реклама двигатель торговли! Просто ее очень много.
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10.06.2021 16:08 Ответить
Билинский ?
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10.06.2021 16:09 Ответить
водило конечно рас...издяй. но, где предупредительные маяки, ограждения и тд?
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10.06.2021 16:12 Ответить
Ні, ну таку маленьку машинку зі стояночними вогнями, ввімкнутою аварійкою, виставленими сигнальними стовпчиками можна й не помітити. Дійсно...
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10.06.2021 16:21 Ответить
я написав що він рас....здяй, але на такій трассі аварійки та грязного знака на асфальті не достатньо.
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10.06.2021 16:24 Ответить
Таке враження, що він взагалі на дорогу не дивився, щоб фуру не помітити. Можна проґавити, коли хтось перед тобою різко зупиниться, а ще й без будь якого світла, а тут?
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10.06.2021 16:27 Ответить
согласен надо было бетонных блоков поставить , а уж потом знаки...
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10.06.2021 16:42 Ответить
Мало того, там знак аварійної як коняка. Аж іскри йшли.
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10.06.2021 16:23 Ответить
а какого вообще в крайней левой пистовать с превышением ...
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10.06.2021 16:27 Ответить
как раз крайний левый предназначен для скорости и не очень то он и пистовал. скорость была нарм. просто поймал ворону или чего то вмазал. а рекламщики не правы 100% знак на метров 50 нужно относить и с маяком тем более ночью. может и среагировал бы. если конечно не обдолбленный.
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10.06.2021 18:18 Ответить
вы это сейчас серьёзно или прикольнулись ?
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10.06.2021 18:20 Ответить
в чем увидели прикол
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10.06.2021 18:30 Ответить
"как раз крайний левый предназначен для скорости" , права за сало получал как и он ?

или вообще без прав?
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10.06.2021 19:02 Ответить
не знаю кто ты..... у меня все категории кроме мотоциклов. за спиной больше миллиона км. права получил в 1984 году. выедь из киева на борисполь и увидешь какой ряд для чего. а на такой дороге знак не менее 40 метров. ночью, норм. люди относят его за 100м. то что водило мудак я писал а то что рекламщики создали такую ситуацию, их вина 100%
5
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10.06.2021 20:23 Ответить
ха, я так и знал что ты - сталичный и будешь приводить пример "бориспольской" ...
п. 11.2 и п.11.5 ПДД вам в помощь , а лучше весь раздел 11 перечитай там всё чётко расписано... даже про бориспольскую трассу..
З.Ы. знал бы да ещё и соблюдал бы на ауди пдд п.11.2 и п.11.5 ничего подобного не случилось...кстати о скорости судя по удару где-то 100-120 ...
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10.06.2021 20:51 Ответить
живу 295 км от одесского моста. а ти ты наверное такой же рекламщик или дорожник. вижу мы начинаем спорить а я этого не люблю. про ауди писать не буду, он не прав..... но еще болше не прав организатор работ. все, пока
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10.06.2021 21:05 Ответить
Для какой скорости? В Киеве окружная едет 50 км/ч.
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10.06.2021 21:11 Ответить
А що без знаків ви фуру не побачите (це при тому що дорога освітлюється!!!!)???
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10.06.2021 21:45 Ответить
Камікадзе...
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10.06.2021 16:15 Ответить
А что у него за искры были из под днища за секунду до столкновения?
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10.06.2021 16:20 Ответить
Знак аварійної зніс, от і іскрило.
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10.06.2021 16:22 Ответить
на самом деле "искрил" водила!
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11.06.2021 03:26 Ответить
Даже не тормозил
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10.06.2021 16:23 Ответить
Вангую более 1.5 промилля
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10.06.2021 16:27 Ответить
Реальный краш тест!!!
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10.06.2021 16:27 Ответить
Водій вижив при ТАКОМУ? Справжня реклама Ауді
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10.06.2021 16:33 Ответить
Он не очень-то и рад что выжил.
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10.06.2021 17:10 Ответить
Не заметил! Напомнило анекдот: - Мой адвокат на суде смог доказать,что при скорости движения свыше 200км/с,знака ограничения скорости 40км/с ПРОСТО НЕ ВИДНО. P.P.S.S. просто не заметил, главное хорошего адвоката найти.
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10.06.2021 16:44 Ответить
Робітник у сорочці народився.
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10.06.2021 17:03 Ответить
можливо був втомлений і відволікся на щось дріб'язкове. не передбачив можливість наявності перешкоди в цій дорожній ситуації. Навряд чи хтось зустрічав із коментаторів за свій вік під час руху стоячу фуру в крайній лівій полосі.
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10.06.2021 17:04 Ответить
Грузовик весь в светоотражателях, моргает аварийка, жёлтые проблесковые маячки коммунальщиков - надо очень задуматься, чтобы не среагировать.
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10.06.2021 17:13 Ответить
пля стояча автівка може бути в БУДЬ-ЯКІЙ смузі. Як це можна не побачити?
То або заснув або стало погано або....
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10.06.2021 21:46 Ответить
Грузовик в последнем ряду? Предупреждающие знаки нужно выставлять за километр, а не 50м.
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10.06.2021 17:22 Ответить
вейз в помощь
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04.12.2021 18:48 Ответить
ну, летел...ну виноват...а вы видели как обозначают дорожные работы в Европе, например? Тем более в ночное время
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10.06.2021 17:52 Ответить
Его даже не ослепили...он телефонный ******** бизнессмен очень занятый человек...
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10.06.2021 17:58 Ответить
Кидай тормоза уходь вправо , не зміг горе
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10.06.2021 18:06 Ответить
или штурвал на себя и вверх!))
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10.06.2021 19:01 Ответить
не в телефон нужно смотреть а на дорогу.....
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10.06.2021 18:23 Ответить
може серце прихватило або заснув за кермом
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10.06.2021 21:47 Ответить
 
 