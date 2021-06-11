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Киевский форум по безопасности проводит молодежные собрания: Как объединить национальные силы Украины для евроатлантической цели. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Киевский форум по безопасности проводит молодежные собрания, посвященные евроатлантической интеграции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ходе форума спикерами будут:

- глава Форума Арсений Яценюк;
- заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк;
- вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;
- пятый президент Украины Петр Порошенко;
- нардеп "Европейской Солидарности", глава Комитета Верховной Рады по интеграции в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе;
- нардеп "Голоса" Сергей Рахманин;
- журналист Виталий Портников;
- директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.

Цель форума по безопасности - обратиться к государствам-членам НАТО с твердой поддержкой и четким требованием вступления Украины и Грузии в Альянс.

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Читайте: "Северный поток-2" - это антиевропейский и антиукраинской проект. Лучший путь к справедливости - его остановить, - Яценюк

Автор: 

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Загремим под панфары?
"Третий рейх, пользуясь поддержкой хозяев Запада, заинтересованных в скорейшем восстановлении военно-экономической мощи Германской империи, чтобы бросить её в «крестовый поход» на Восток, на СССР-Россию, быстро ликвидировал ограничения Версальской системы и начал округлять свои владения за счёт соседей."

Остаётся только Третий Рейх заменить на рашу.
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11.06.2021 11:24 Ответить
 
 