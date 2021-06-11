Киевский форум по безопасности проводит молодежные собрания: Как объединить национальные силы Украины для евроатлантической цели. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Киевский форум по безопасности проводит молодежные собрания, посвященные евроатлантической интеграции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ходе форума спикерами будут:



- глава Форума Арсений Яценюк;

- заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк;

- вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;

- пятый президент Украины Петр Порошенко;

- нардеп "Европейской Солидарности", глава Комитета Верховной Рады по интеграции в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе;

- нардеп "Голоса" Сергей Рахманин;

- журналист Виталий Портников;

- директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.

Цель форума по безопасности - обратиться к государствам-членам НАТО с твердой поддержкой и четким требованием вступления Украины и Грузии в Альянс.

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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