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Вопрос подачи воды в Крым можно обсуждать только в случае точного понимания, на какие уступки пойдет ради этого Россия, - Разумков. ВИДЕО

Украинская власть может начать обсуждение вопроса о возобновлении поставок воды на оккупированную территорию АР Крым только в случае точного понимания, на какие уступки готова пойти Российская Федерация, считает председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Мне бы хотелось слышать это, все-таки, не от спикера ТКГ, а от тех, кто намного более углублен в этот процесс. Теоретически возможно все, но нужно понимать всю палитру имеющихся вопросов. Потому что это же не только сугубо вопрос подачи воды в Крым, но и звучат замечание, что кто-то пойдет на какие-то уступки. На какие? А потом уже садиться и обсуждать. Иначе – это просто разговор ради разговора. Это не профессионально, а я стараюсь непрофессиональные моменты не комментировать", – заявил Разумков на брифинге в рамках Всеукраинского форума местного самоуправления в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Видео Говорить Великий ЛЬВІВ

Как сообщалось, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе и советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью изданию "Телеграф" сказал, что украинские власти могут изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды в Крым при "очень серьезных уступках" со стороны России. Арестович утонил, что воду в Крым "можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших (украинских. – Ред.) условиях".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власти Украины снова могут дать воду в Крым, - Арестович

Министерство иностранных дел Украины в свою очередь заявило, что вода из материковой Украины будет подана в деоккупированный Крым и напомнили, что проблема водных ресурсов обострилась на фоне массированной российской милитаризации Крымского полуострова.

Автор: 

Крым (26384) водоснабжение (722) вода (918) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+125
Подача воды в Крым - это признание его российским, какие уступки?
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11.06.2021 12:53
+110
Вот зебилы и получите. Ни разу не предатель? Правда, недоумки?
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11.06.2021 12:53
+98
Пора розганяти Раду за одні тільки розмови про подачу води в Крим!
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11.06.2021 13:04
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Страница 3 из 3
шоза гнилой базар
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11.06.2021 19:34 Ответить
шо оно мелет ватное зеленое!
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11.06.2021 19:46 Ответить
Очень хорошо, что Разумков вскрылся до выборов с такой предательской позицией.
Гораздо хуже, выбирать кота в мешке, а потом он выдает перлы после выборов.
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11.06.2021 20:50 Ответить
Торговці повітрям і водою.Ну не можуть вони бути патріотами України.Не можуть. Батьки виховали їх совками. А свого розуму немає, хоча прізвище наче розумне...
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11.06.2021 21:08 Ответить
За цю хвору падлюку почали забувати,ось воно і вилізло зі своїм висєром прямісенько з кацапської сраки.
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11.06.2021 21:39 Ответить
поступка одна- український прапор над кримом
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11.06.2021 21:46 Ответить
А давай еще отдадим твоих родных в рос.тюрмы вместе сводой?!
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11.06.2021 21:47 Ответить
Баран ****....
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11.06.2021 21:47 Ответить
Все намного хуже , агент ботексного и возможно один из будущих кандидатов в президенты Украины .
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12.06.2021 09:37 Ответить
Напевно, таке може говорити тільки недруг України???! А як же ж бути з анексією Криму, тисячі забитих українців на Донбасі, втертись...?Гуманітарна катастрофа???Та для таких агресорів як РФ є міжнародні закони , в яких вся відповідальність за стан речей на окупованих територіях лежить на окупанті! " Дабы неповадно было анексировать!"".А вони як захоплювали, що не знали, що води не буде, чи розраховували на деяких політичних "українських", "дєятєлєй"?Бабло....?" А віддавали ж через те , що РФ економічно не справлялась з Кримом, через що і передали рішенням Верховного Совета РФ... Воду треба подавати тільки в український Крим...?!
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12.06.2021 13:05 Ответить
Да там вся провластная"зелень"из штанов аж выпрыгивает так хочет дать днепровскую водицу оккупанту..Сей своре до одного места,что на п-острове развернута мощнейшая армейская и флотская группировка раши очень нуждающаяся в водопое..
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11.06.2021 22:00 Ответить
зеленая плесень ...
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11.06.2021 22:41 Ответить
1. Крим це Україна!
2. Разумков та Зе пензлюють до Ростова.
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11.06.2021 22:49 Ответить
А есть ли смысл даже после деокупации туда шото подавать?...татарам скотоводство, украинцам рыбфермы, государству дома отдыха и санатории...кацапам запоребрик...
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11.06.2021 23:05 Ответить
Вчера смотрела Новини на 5 канале и показали, что дамба потихоньку протекает и разрушается. Если это произойдет и ее прорвет. имиджу страны будет нанесен непоправимый ущерб! А рашка и крымчане из трусов будут выпрыгивать
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11.06.2021 23:45 Ответить
ее перекрыть - дело 1 дня
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12.06.2021 11:53 Ответить
Тільки спробуй!!!
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11.06.2021 23:54 Ответить
Вот о чем этот подонок блеет.

Будущие предложения Германии на встрече министров иностранных дел т.н. "нормандского формата" .

Условное название "План Мааса-Дмитриева.
1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения.
3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.
4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.
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12.06.2021 01:38 Ответить
По миллиону каждому депутату для начала.
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12.06.2021 02:36 Ответить
Хто піде на любі торги по питанню води у Крим-до стінки і кулю в лоб.
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12.06.2021 03:26 Ответить
вже купували вугілля з Донбасу. Тобто купували у окупанта своє власне вугілля. Тепер ще воду у Крим подадуть. Ніяких компромісів. Повна деокупація Криму!!! Деокупація Донецька та Луганська!!!
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12.06.2021 03:29 Ответить
Подача воды в Крым равно отказ от него. С росии даже санкции будут сняты. Если тебе самому ***** твоя судьба, то кому она будет не *****? Зелёненькие - сборище предателей.
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12.06.2021 07:45 Ответить
По моему кое кто из"зелененьких"-просто агенты путина
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12.06.2021 17:59 Ответить
Скажу більше -
Питання подачі води в Крим можна обговорювати лише в разі точного розуміння, на які поступки піде заради цього Росія, - Разумков - Цензор.НЕТ 2383
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13.06.2021 00:42 Ответить
Запомните дети: на Юге земля - ничто, вода - всё. Захват Крыма без воды сделал ***** лузером и клоуном. Подать воду означает сдать Крым. Скажу больше: это означает сдать Херсон, вся экономика которого сейчас держится на избытке воды.
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12.06.2021 07:57 Ответить
Дегенерату, Україна подасть воду в Крим при 1 умові - якщо маскальські військові і вся маскальня забереться з території українського Криму
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12.06.2021 07:59 Ответить
Та Кубані
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12.06.2021 12:52 Ответить
Для полного счастья вате недостает голосов депутатов из Крыма и оккупированной части Донбасса чтобы полностью заблокировать вступление Украины в цивилизованные европейские структуры: НАТО и ЕС.
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12.06.2021 08:10 Ответить
У піонера Разумкова вже є своя вода? Чи Україна стала іграшкою у його руках? Звідки прийшов - туди і засунуть.
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12.06.2021 09:11 Ответить
Вважаю,що розмови держпосадовців про подачу води в окупований Крим слід розцінювати як державна зрада.
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12.06.2021 10:13 Ответить
Мудаки морально готовят народ к тому, что будут сдавать Украину россиянам под видом движения вперед.
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12.06.2021 10:21 Ответить
уху ели?
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12.06.2021 10:54 Ответить
Окно Овертона, стадия дискуссии
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12.06.2021 11:06 Ответить
разумков. ми скоріш утопим тебе в т ому каналі аніж вода побіжить в расейський крим...гавно еврейско кацапське..не тобі торгувати украіною ********.
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12.06.2021 11:14 Ответить
Дебіл
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12.06.2021 11:21 Ответить
Хто прийме рішення про початок поставок води до крисячого пів. острова - труп , і не в політичному , а в фізіологічному сенсі.
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12.06.2021 11:23 Ответить
Рузумков - тупа мокшанська консерва! Слава ЗЕбаранам, що привели його до влади!
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12.06.2021 11:24 Ответить
Навіть можливість така сама по собі не можлива, хіба що в кремлі сидять зовсім не далекоглядні люди. Україна може в будь-який момент як відкрити так і перекрити вентиль і не важливо які вона зобов'язання підпише. З тої сторони це прекрасно розуміють, вони також розуміють, що якщо вони підуть на серйозні поступки в розумінні України, як то повне виведення своїх збройних сил та техніки, вони не зможуть якщо що це відкотити назад, як вентиль з водою. Тому на такий обмін поступками в здоровому глузді не підуть нізащо. Тема піднімається хіба що для того щоб позлити певну аудиторію в середині України от і все.
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12.06.2021 11:32 Ответить
Не верьте украинским политикам, они все прикормлены американцами и врут вам! В Крыму воды достаточно, а на Донбассе жизнь прекрасна. Перестали кормить западную Украину и теперь живут припеваючи. А то, что вам говорят, то все ложь!
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12.06.2021 11:39 Ответить
...Шура - пилите гири!))))
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12.06.2021 11:44 Ответить
Пилите шура, пилите...!
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12.06.2021 11:49 Ответить
как какие???, чумадан зелени тебе занесет....
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12.06.2021 11:43 Ответить
разумков, чмо пучеглазое, Ростов ждет!!! А краще шибениця!
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12.06.2021 11:51 Ответить
"Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения"© (Марк Твен)
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12.06.2021 11:52 Ответить
На РФ-ії всі політики кричать, що "вопрос Крыма закрыт и не обсуждается"! А Зе-пацани, невпинно пропонують Пу-пацанам, різноманітні проєкти угод подачі води в Крим. І вже готові Офіційно здати Крим під військові бази РФ-ії і забезпечити їх водою. А наші виборці, "мудрі і працьовиті", звичайно підтримають такі плани, переобравши Зе-какая-разніца, на другий термін. Офіс Конспіролога.
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12.06.2021 11:53 Ответить
Гандони, що голосували за Зеленського, ви вже усвідомили, що ви гандони? Ваша тупість гірше зради.
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12.06.2021 12:06 Ответить
Ну, що він меле!??
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12.06.2021 12:49 Ответить
Это заявление - измена Украине в прямом эфире... И понятно что это озвучка хотелок недоразумения-президента и тщательная работа лубянского ермака.
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12.06.2021 13:54 Ответить
Если под "уступками" Разумков имеет ввиду возврат Крыма, отвод рашистских наемников из всех оккупированных территорий и выдачу на суд Путлера и его прихвостней, то можно согласиться с возобновлением водоснабжения, если что-то другое, то Разумкову следует определиться, где ему будет лучше - в Ростове или Воронеже.
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12.06.2021 14:48 Ответить
У Ростові йому рідніше у самий раз )
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13.06.2021 00:40 Ответить
точное понимание В РОТ ТЕБЕ ДАСТ РАССЕЯ ТВОЯ!!! разумков "*********"
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12.06.2021 15:19 Ответить
Странно как то РЕИНТЕГРАЦИЮ и РЕПАРАЦИИ называть уступками
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12.06.2021 16:06 Ответить
Разум хоть и рыг , но вроде ж признаки ума раньше подавал , а тут на тебе , под Осла косить начал. Допустим ***** возвращает Донбасс без всяких условий , что само по себе уже трендец , бо бабок на его восстановление нет и не кто не даст , но то фиг с ним . Надо будет подписывать договор о подаче воды с крымскими властями , а это всего навсего , ДЕ ЮРЕ ПРИЗНАНИЕ КРЫМА РОССИЙСКИМ,
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12.06.2021 16:15 Ответить
ЛЮДЯМ КАК ВОДА НЕОБХОДИМО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ УПРАВЛЯЮЩИХ !!!
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12.06.2021 17:34 Ответить
В ТОТ ЧИСЛЕ ТАКИХ КАК РАЗУМКОВ !!!
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12.06.2021 17:35 Ответить
Що ця наволоч ригівська несе?
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12.06.2021 18:36 Ответить
Питання подачі води в Крим можна обговорювати лише в разі точного розуміння, на які поступки піде заради цього Росія, - Разумков - Цензор.НЕТ 8905
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12.06.2021 19:10 Ответить
Зескот таки сдаст Украину с потрохами
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12.06.2021 20:39 Ответить
И недорого возмет
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12.06.2021 20:40 Ответить
Питання подачі води в Крим можна обговорювати лише в разі точного розуміння, на які поступки піде заради цього Росія, - Разумков - Цензор.НЕТ 7421.
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12.06.2021 21:43 Ответить
ПРОПОНУЮ ПУСТИТИ РАЗУМКОВА У КРИМ ЗАМІСТЬ ВОДИ
Питання подачі води в Крим можна обговорювати лише в разі точного розуміння, на які поступки піде заради цього Росія, - Разумков - Цензор.НЕТ 3672

Питання подачі води в Крим можна обговорювати лише в разі точного розуміння, на які поступки піде заради цього Росія, - Разумков - Цензор.НЕТ 2239
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13.06.2021 00:39 Ответить
Питання подачі води в Крим можна обговорювати лише в разі точного розуміння, на які поступки піде заради цього Росія, - Разумков - Цензор.НЕТ 234
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13.06.2021 00:43 Ответить
- Изя, одолжите мне сто рублей.
- Хаим, я могу дать только пятьдесят рублей.
- Хорошо, пятьдесят будете мне должны.
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13.06.2021 09:37 Ответить
Уходят с Донбасса плюс репарации за уничтоженную инфраструктуру и пускают нас в Крим, и здесь начнуться переговори, курс рубиля уже стал меньше 3, с таким трендом будет меньше четирех и пяти к Гривне.
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13.06.2021 09:40 Ответить
Яка вода в Крим? Зелена тварюка вода в Крим має бути подана ТІЛЬКИ після деокупації !!!!
Понабирали зебілоїди ватників. підораші НІХТО і НІЧОГО не мішає опріснювати солону воду. Дорого? треба руцьким свиням думати ДО анексії. А цю потвору потрібно гнати з посади. Понабрали ватників та любітелей руцкага міра в зебільну команду.
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13.06.2021 10:03 Ответить
Агент Люся закинув наживку, а "какая разница" зразу ж клюнула. Давайте воду окупантам, бо це в них велика проблема там. Потім можете кримські платформи засунути собі в одне місце.
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13.06.2021 12:54 Ответить
И на какие-же уступки? ) Или это такой тонкий троллинг от "Молодых регионов"?
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13.06.2021 13:58 Ответить
Питання подачі води в Крим можна обговорювати лише в разі точного розуміння, на які поступки піде заради цього Росія, - Разумков - Цензор.НЕТ 1273
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13.06.2021 14:32 Ответить
Да пейте - нам не жалко:
Питання подачі води в Крим можна обговорювати лише в разі точного розуміння, на які поступки піде заради цього Росія, - Разумков - Цензор.НЕТ 4185
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13.06.2021 14:38 Ответить
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