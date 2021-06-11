Вопрос подачи воды в Крым можно обсуждать только в случае точного понимания, на какие уступки пойдет ради этого Россия, - Разумков. ВИДЕО
Украинская власть может начать обсуждение вопроса о возобновлении поставок воды на оккупированную территорию АР Крым только в случае точного понимания, на какие уступки готова пойти Российская Федерация, считает председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.
"Мне бы хотелось слышать это, все-таки, не от спикера ТКГ, а от тех, кто намного более углублен в этот процесс. Теоретически возможно все, но нужно понимать всю палитру имеющихся вопросов. Потому что это же не только сугубо вопрос подачи воды в Крым, но и звучат замечание, что кто-то пойдет на какие-то уступки. На какие? А потом уже садиться и обсуждать. Иначе – это просто разговор ради разговора. Это не профессионально, а я стараюсь непрофессиональные моменты не комментировать", – заявил Разумков на брифинге в рамках Всеукраинского форума местного самоуправления в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Как сообщалось, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе и советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью изданию "Телеграф" сказал, что украинские власти могут изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды в Крым при "очень серьезных уступках" со стороны России. Арестович утонил, что воду в Крым "можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших (украинских. – Ред.) условиях".
Министерство иностранных дел Украины в свою очередь заявило, что вода из материковой Украины будет подана в деоккупированный Крым и напомнили, что проблема водных ресурсов обострилась на фоне массированной российской милитаризации Крымского полуострова.
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Гораздо хуже, выбирать кота в мешке, а потом он выдает перлы после выборов.
2. Разумков та Зе пензлюють до Ростова.
Будущие предложения Германии на встрече министров иностранных дел т.н. "нормандского формата" .
Условное название "План Мааса-Дмитриева.
1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения.
3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.
4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.
- Хаим, я могу дать только пятьдесят рублей.
- Хорошо, пятьдесят будете мне должны.
Понабирали зебілоїди ватників. підораші НІХТО і НІЧОГО не мішає опріснювати солону воду. Дорого? треба руцьким свиням думати ДО анексії. А цю потвору потрібно гнати з посади. Понабрали ватників та любітелей руцкага міра в зебільну команду.