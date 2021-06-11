Российский террорист Козлов: жуткие пытки и убийства в тюрьмах "ЛНР". ВИДЕО

Ближайший сторонник луганского террориста Мозгового, гражданин России, участник агрессии против Украины, начальник контрразведки бригады российских наемников "Призрак" Андрей Козлов рассказал о пытках и убийствах в застенках "ЛНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Козлов был арестован соратниками через две недели после убийства Мозгового и шесть лет провел луганских тюрьмах.

"Изначально я был помещен в изолятор временного содержания Ленинского РОВД Луганска. Представте себе ситуацию: 4-5 часов утра, в камеру врываются во двор изолятора, ставят на колени, приставляют ствол к голове. Один из этих людей прохаживается передо мной с телефоном в руках и фраза одна, что сейчас поступит подтверждение приказа о расстреле и зачем ты нужен. А утром приезжает следователь и главное требование... - признание вины в том, чего я не совершал... В одни и те же камеры забрасывали, я по другому не скажу, и уголовников, и ополченцев, и тех, кто этих уголовников ловил... Мне это стоило двух удаленных ребер и повреждения печени. С 16-го по 17-й год "МВД ЛНР" практически проводило тренировки на людях. Спецподразделения луганского "управления исполнения наказаний" заходили в СИЗО, выгоняли камеры в корридор и просто избивали. Люди действительно боялись - шаг вправо, шаг влево и избивали до полусмерти, а иногда и до смерти. Причем, все эти смерти скрываются, маскируются под естественные причины. Часто умирали после избиения от полученных травм - через день-два", - рассказал Козлов.

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