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Российский террорист Козлов: жуткие пытки и убийства в тюрьмах "ЛНР". ВИДЕО

Ближайший сторонник луганского террориста Мозгового, гражданин России, участник агрессии против Украины, начальник контрразведки бригады российских наемников "Призрак" Андрей Козлов рассказал о пытках и убийствах в застенках "ЛНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Козлов был арестован соратниками через две недели после убийства Мозгового и шесть лет провел луганских тюрьмах.

"Изначально я был помещен в изолятор временного содержания Ленинского РОВД Луганска. Представте себе ситуацию: 4-5 часов утра, в камеру врываются во двор изолятора, ставят на колени, приставляют ствол к голове. Один из этих людей прохаживается передо мной с телефоном в руках и фраза одна, что сейчас поступит подтверждение приказа о расстреле и зачем ты нужен. А утром приезжает следователь и главное требование... - признание вины в том, чего я не совершал... В одни и те же камеры забрасывали, я по другому не скажу, и уголовников, и ополченцев, и тех, кто этих уголовников ловил... Мне это стоило двух удаленных ребер и повреждения печени. С 16-го по 17-й год "МВД ЛНР" практически проводило тренировки на людях. Спецподразделения луганского "управления исполнения наказаний" заходили в СИЗО, выгоняли камеры в корридор и просто избивали. Люди действительно боялись - шаг вправо, шаг влево и избивали до полусмерти, а иногда и до смерти. Причем, все эти смерти скрываются, маскируются под естественные причины. Часто умирали после избиения от полученных травм - через день-два", - рассказал Козлов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористу "МГБ ДНР" сообщено о подозрении в пытках пленных в тюрьме "Изоляция", - прокуратура

Автор: 

Луганск (3164) оккупация (10143) пытки (834) россия (95526) тюрьма (823)


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Топ комментарии
+55
куди б не влізла паРаша - все перетворить на концтабір
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11.06.2021 13:18
+39
сповідь цієї мавпи ще раз доводить, що вони навіть не тварини, вони - потвори..
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11.06.2021 13:19
+31
Ему что,посочувствовать? Не грохнули там же-уже печалька. Стадо подонков и тварей.
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11.06.2021 13:18
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куди б не влізла паРаша - все перетворить на концтабір
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11.06.2021 13:18 Ответить
То есть, местные не причём?
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11.06.2021 14:09 Ответить
Не дуже. Їх думку ніхто особо й не питає.
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11.06.2021 16:04 Ответить
А они там принимают решения? Кто с их мнением считается? Точно так же и в Крыму...
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11.06.2021 22:07 Ответить
Отбеливаем главный источник зла?
На местных дебилов хотите ответственность переложить?
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13.06.2021 00:57 Ответить
Боже упаси, там отбеливать бесполезно и не имеет смысла. Скорее, чтобы не забывать кто есть ху.
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13.06.2021 15:56 Ответить
Ему что,посочувствовать? Не грохнули там же-уже печалька. Стадо подонков и тварей.
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11.06.2021 13:18 Ответить
Сочувстовать не нада, нада танцевать!!!!
Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 1256

Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 1771
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11.06.2021 15:11 Ответить
НЕ КОЗЛОВ А КОЗЕЛ,,
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11.06.2021 21:49 Ответить
сповідь цієї мавпи ще раз доводить, що вони навіть не тварини, вони - потвори..
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11.06.2021 13:19 Ответить
Як найдальше від рашисстов у всіх напрямках та стіна як Ізраїль має на кордоні з дикими рашисстами!
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11.06.2021 16:06 Ответить
вони виродки
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11.06.2021 18:18 Ответить
эта мразь хлебнула "русскаваг мирка", который она приехала строить в Украину..
в итоге, туберкулез, отбиты почки, печень, повреждения мозга, удалены два ребра, и куча других болячек..
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11.06.2021 13:22 Ответить
таки да, не любит Господь казларогих!
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13.06.2021 22:06 Ответить
Навіть кацап шокований шо там витворяють лугандони.
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11.06.2021 13:22 Ответить
ТАМ ТАКІ ЯК ВІН,
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11.06.2021 21:50 Ответить
Вы только вслушайтесь Верховный су ЛНР. У макак из банановой республики даже Верховный суд есть.
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11.06.2021 13:25 Ответить
Ага, тройка: Кабан, Сопля и Косой.
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11.06.2021 13:38 Ответить
Не обижай макак, быдлота из рф или лнр, макаки предки, говорят а эти из дерьма.
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11.06.2021 13:50 Ответить
Щас расплачусь!
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11.06.2021 13:32 Ответить
это попучленец-"контрразвеччик" должно знать, что ему и на территории ********* он в небезопасности.
а если конкретнее,либо фсб вальнет,либо наши люди.
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11.06.2021 13:34 Ответить
Поделом, питару. За что боролся, на то и напоролся
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11.06.2021 13:35 Ответить
"Вот хохлов пытать - это во имя царя и отечества, а нас-то за что?" (с)
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11.06.2021 13:35 Ответить
Российский террорист Козлов: жуткие пытки и убийства в тюрьмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 3616
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11.06.2021 13:36 Ответить
Ось за це я став ненавидіти рюських баб! Потаскухи кончені!
Смерть кацапоїдам! В полон не брати і вирізати на місці!!!
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11.06.2021 14:45 Ответить
Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 6589
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11.06.2021 13:37 Ответить
Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 1329
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11.06.2021 13:38 Ответить
сколько костей в теле человека? кажется 215, или около того. Осталось еще две сотни. Еще все впереди
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11.06.2021 13:47 Ответить
И это ради чего ничтожества под танки украинские бросались, лишь бы не украинская власть, а кацапы ими правили?
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11.06.2021 13:49 Ответить
російський терорист - кого?
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11.06.2021 13:58 Ответить
ну и кто виноват? Вообще не жалко.
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11.06.2021 14:05 Ответить
во все дыры тебя отыметь надо было!), а верховный суд лэнеерии тебя б оправдал!)))
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11.06.2021 14:49 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26839943.html Russia 2021

Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 4940

Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 7778

Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 3886

Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 8229

Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 7071
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11.06.2021 14:59 Ответить
Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 8109

Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 3192

Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 3001

Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 6356
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11.06.2021 15:00 Ответить
Вот тут не нада, навальный сам прилетел шобы сесть в тюрму, еще говорил: "мальчик водочки нам принеси". Так шо я б за Леху не вписывался бы...
Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 767
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11.06.2021 15:14 Ответить
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11.06.2021 15:16 Ответить
Баба евойная говорила, токмо парик не сняла...
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11.06.2021 22:44 Ответить
Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 7028

Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 2485

Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 5956

https://www.facebook.com/gennadiy.kurochka/posts/10159962582703338 Gennadiy Kurochka
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11.06.2021 15:01 Ответить
Говоря простым языком - так называемых ополченцев-сепаров пытали как в сталинском гулаге. Знали бы лучше историю то сидели бы дома.
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11.06.2021 15:16 Ответить
Фамилии у этих всех козлов характерные
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11.06.2021 16:09 Ответить
Надіюсь, що 6 років в Луганську на підвалі пішли цьому дебілу на користь)
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11.06.2021 16:16 Ответить
Жаль, что такие патриоты парашии как зеленский, бужанский, разумков, дерьмак, татаров, портнов, лукаш, бондаренко, не попадают в тюрьмы лнр.
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11.06.2021 17:21 Ответить
Шкода що неприбили цю підлу тварину.
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11.06.2021 21:27 Ответить
сейчас зарыдаю...
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11.06.2021 22:40 Ответить
там резинова БОМБА потрібна...
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12.06.2021 03:15 Ответить
 
 