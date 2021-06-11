"Ваша честь, честно, вчера был день рождения. Отмечали до часа ночи": экс-нардеп Крючков пришел после гулянки в Антикоррупционный суд. ВИДЕО
Народный депутат 5 созыва Дмитрий Крючков пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда после празднования дня рождения, которое закончилось в час ночи и сопровождалось употреблением алкоголя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал NABU Daily by Олег Новиков.
Судьи Высшего антикорсуда перед заседанием заметили, что бывший депутат Дмитрий Крючков еле передвигается, и поэтому спросили, что с ним прямо на заседании. Крючков сказал, что "вчера был день рождения" у кого-то и он "пил 300 грамм водки до часу ночи".
- То есть вы пришли в суд в состоянии алкогольного опьянения?
- Нет, такое ощущение, что остались еще остатки алкоголя, врать мне нет смысла никакого.
Крючкова обвиняют в организации завладения 346,22 млн грн Запорожьеоблэнерго через свою фирму "ХК Енергомережа" по договору уступки права требования.
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Какой суд-такое к нему и отношение.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ 2019, 19:57
Экс-нардеп Дмитрий Крючков, которого подозревают в хищении облэнерго, прилетел в аэропорт "Борисполь", где его задержали детективы НАБУ.
Об этом сообщает НАБУ в Facebook.
"На протяжении 48 часов с момента задержания суд должен избрать ему меру пресечения. Детективы НАБУ по согласованию прокуроров #САП будут настаивать на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346 220 000 грн.", - говорится в сообщении.
Также в НАБУ пообещали скоро опубликовать детали.
Напомним:
11 апреля сообщалось, что экстрадиция в Украину экс-председателя правления ЧАО "ХК "Єнергосети" и бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого правоохранители подозревают в хищении средств" Запорожьеоблэнерго ", назначена на 15 апреля.
Ранее "Украинская правда" уже писала в своем расследовании о компании "Енергомережа", которая скупала долги у "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.
В июне 2016 НАБУ объявило Крючкова в розыск. В начале 2017 Интерпол объявил его в международный розыск.
В мае 2017 года суд заочно арестовал бывшего председателя правления АО "Холдинговая компания "Энергосети" и экс-нардепа Дмитрия Крючкова.
В апреле 2018 года стал известно, что Дмитрия Крючкова задержали в Германии.
В мае Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог.
В ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры составили письменное уведомление о подозрении Крючкову.
28 марта журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.
Подозреваемый в хищении средств экс-депутат и бизнесмен Дмитрий Крючков утверждает, что ближайшее окружение президента Петра Порошенко курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.
У действующего главы государства Петра Порошенко расследование программы "Схемы" назвали черным предвыборным пиаром и заявили, что фигурант расследования Игорь Кононенко готовит иск в зарубежный суд на "Радио Свобода".
Украинская правда
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/15/7212309/
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ 2019, 19:57
Экс-нардеп Дмитрий Крючков, которого подозревают в хищении облэнерго, прилетел в аэропорт "Борисполь", где его задержали детективы НАБУ.
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А хищение у кого у Ахметова ???
- Нет!
Ну на нет, и суда Нет!