"Ваша честь, честно, вчера был день рождения. Отмечали до часа ночи": экс-нардеп Крючков пришел после гулянки в Антикоррупционный суд. ВИДЕО

Народный депутат 5 созыва Дмитрий Крючков пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда после празднования дня рождения, которое закончилось в час ночи и сопровождалось употреблением алкоголя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал NABU Daily by Олег Новиков.

Судьи Высшего антикорсуда перед заседанием заметили, что бывший депутат Дмитрий Крючков еле передвигается, и поэтому спросили, что с ним прямо на заседании. Крючков сказал, что "вчера был день рождения" у кого-то и он "пил 300 грамм водки до часу ночи".

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- То есть вы пришли в суд в состоянии алкогольного опьянения?

- Нет, такое ощущение, что остались еще остатки алкоголя, врать мне нет смысла никакого.



Крючкова обвиняют в организации завладения 346,22 млн грн Запорожьеоблэнерго через свою фирму "ХК Енергомережа" по договору уступки права требования.

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