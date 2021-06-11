Украина должна стать членом НАТО. Продолжайте работать над этим каждый день, - экс-госсекретарь США Райс. ВИДЕО

Украина и Грузия должны получить ПДЧ в НАТО.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на Молодежном форуме по безопасности сказала Кондолиза Райс, экс-госсекретарь США (2005-2009), соавтор Бухаресской декларации НАТО.

"Для нас, кто принимал участие в Бухарестской декларации, все остается в силе, и НАТО как главная мировая организация по коллективной безопасности демократических государств должна однажды принять в свои ряды Украину и Грузию и для этого поддержать план членства для этих стран. Я знаю, что приближается 30-я годовщина возобновления Независимости Украины. Много отважных мужчин и женщин боролись и умерли, чтобы защитить вашу территориальную целостность от агрессии российского соседа. Мир никогда не забудет того, что произошло в Крыму, и что продолжает происходить на востоке Украины. У украинцев есть много причин для гордости. За эти 30 лет было много сложных обстоятельств, много взлетов и падений. Это был нелегкий путь, но вы шли к более демократической и процветающей Украине в интересах всего вашего народа", - сказала она.

"Свобода и демократия – это путь, а не пункт назначения, и нужно работать над этим каждый день. Ваши друзья в США, Европе и мире знают и понимают, каким трудным является этот путь и уважают достижения Украины за 30 лет", - подытожила Райс.

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