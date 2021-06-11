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Украина должна стать членом НАТО. Продолжайте работать над этим каждый день, - экс-госсекретарь США Райс. ВИДЕО

Украина и Грузия должны получить ПДЧ в НАТО.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на Молодежном форуме по безопасности сказала Кондолиза Райс, экс-госсекретарь США (2005-2009), соавтор Бухаресской декларации НАТО.

"Для нас, кто принимал участие в Бухарестской декларации, все остается в силе, и НАТО как главная мировая организация по коллективной безопасности демократических государств должна однажды принять в свои ряды Украину и Грузию и для этого поддержать план членства для этих стран. Я знаю, что приближается 30-я годовщина возобновления Независимости Украины. Много отважных мужчин и женщин боролись и умерли, чтобы защитить вашу территориальную целостность от агрессии российского соседа. Мир никогда не забудет того, что произошло в Крыму, и что продолжает происходить на востоке Украины. У украинцев есть много причин для гордости. За эти 30 лет было много сложных обстоятельств, много взлетов и падений. Это был нелегкий путь, но вы шли к более демократической и процветающей Украине в интересах всего вашего народа", - сказала она.

"Свобода и демократия – это путь, а не пункт назначения, и нужно работать над этим каждый день. Ваши друзья в США, Европе и мире знают и понимают, каким трудным является этот путь и уважают достижения Украины за 30 лет", - подытожила Райс.

Читайте также: На следующем саммите НАТО будет подтверждено, что Украина в свое время станет членом НАТО, - глава представительства Альянса Винников

Автор: 

НАТО (9982) Райс Кондолиза (56) членство в НАТО (1511)


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Топ комментарии
+5
А чи ж не зебіли з ОПи щойно брехали, що вже виконали всі умови для надання нам ПДЧ ?
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11.06.2021 14:44
+5
яким чином українцям примусити зешобло над цим працювати?Воно ж курво не для цього у владу пролізло(((
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11.06.2021 14:45
+4
верный ответ
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11.06.2021 14:40
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верный ответ
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11.06.2021 14:40 Ответить
Почему верные ответы всегда дают бывшие?
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11.06.2021 14:42 Ответить
бывший это что клеймо?
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11.06.2021 14:44 Ответить
Дослухаюсь поради чиновника НАТО.
І заявляю:
73/43%зебіли, ви - мудакиииииииии! Ви своїм голосуванням відстрочили надання Україні ПДЧ! геть всіх вас наку.!
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11.06.2021 14:42 Ответить
а истерики или быкование ОП это либо детский сад, либо саботаж, чтобы сбить Украину с пути в НАТО
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11.06.2021 14:43 Ответить
А чи ж не зебіли з ОПи щойно брехали, що вже виконали всі умови для надання нам ПДЧ ?
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11.06.2021 14:44 Ответить
Это только порохоботы не могут понять что для вступления и предоставления пдч нужно согласие стран участников
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11.06.2021 15:00 Ответить
бачте в чому справа, згода країн учасниць є результатом.
результатом змін в країні.

зміни в країні сьогодні дійсно відбуваються, але ці зміни спрямовані на віддалення України від НАТО.
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11.06.2021 15:13 Ответить
Должна стать членом НАТО, а станет ли?
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11.06.2021 14:45 Ответить
да
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11.06.2021 14:48 Ответить
яким чином українцям примусити зешобло над цим працювати?Воно ж курво не для цього у владу пролізло(((
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11.06.2021 14:45 Ответить
Как же работать, если не ходить при этом на работу?
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11.06.2021 14:45 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26839376.html На всякий случай напомню, что такое моча

Украина должна стать членом НАТО. Продолжайте работать над этим каждый день, - экс-госсекретарь США Райс - Цензор.НЕТ 4063
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11.06.2021 14:49 Ответить
еще одно чмо вылезло
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11.06.2021 15:49 Ответить
Украина станет членом НАТО в то время когда в странах НАТО будет преобладать русофобия радикальная.
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11.06.2021 14:50 Ответить
Та работаем!
Каждый день.
Но, что-то снова... Украина должна стать членом НАТО. Продолжайте работать над этим каждый день, - экс-госсекретарь США Райс - Цензор.НЕТ 2314
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11.06.2021 14:51 Ответить
клоун поймет только хороший подсрачник...
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11.06.2021 15:02 Ответить
Возобновление Независимости Украины - тонкий момент, то есть отсчет ведется с Киевской Руси, а не с 1991 года. Это знают на океаном, но не все в Украине-Руси. Кондолиза всегда была железной умничкой.
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11.06.2021 15:32 Ответить
Почему-то умные речи толкают только чиновники с приставкой "экс"
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11.06.2021 17:03 Ответить
 
 