Дважды судимого священника задержали за торговлю оружием, боеприпасы он хранил в церкви на Галичине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Батюшка покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его в огнестрельное и продавал через интернет. Ранее его дважды уже привлекали за такие преступления.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области, информирует Цензор.НЕТ.

47-летнего священнослужителя задержали после контрольной закупки.

"Провели обыски, во время которых обнаружили и изъяли документы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности, технические устройства и средства связи, а также пистолеты, боеприпасы, глушители и другие вещи, связанные с преступной деятельностью ", - рассказал и.о. начальника ГУНП в Волынской области Михаил Сорока.

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Мужчина задержан. Несколько лет назад его уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления. Теперь за незаконное обращение с оружием ему грозит от 3 до 7 лет.



















