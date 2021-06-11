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Российский художник-акционист Крисевич стрелял на Красной площади из небоевого оружия. ВИДЕО+ФОТО

Павел Крисевич дважды выстрелили в воздух и дважды - себе в голову. Его задержали и обвиняют в хулиганстве.

Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По сообщениям очевидцев, Крисевич дважды выстрелил в воздух, а затем сымитировал выстрел себе в голову. По словам его подруги Анастасии Михайловой, ни он, ни кто-либо ещё не пострадал, поскольку пистолет был заряжен холостыми патронами. Речь идёт о списанном пистолете модели Р-411, переделанном в небоевой.

Российский художник-акционист Крисевич стрелял на Красной площади из небоевого оружия 01

Крисевич начал стрелять со словами "Перед кремлёвским занавесом последуют выстрелы". Он пояснил, что это перформанс в поддержку политзаключённых и против политического режима в России.

Российский художник-акционист Крисевич стрелял на Красной площади из небоевого оружия 02

В своем манифесте Крисевич называет акцию "контрольным выстрелом" для "государственного устрашения". "Государство вешает на протест стигму преступления. Заставляет нас в камерах и чатах себя представлять преступниками. Но кто оно без государственного устрашения? Ясно, что пустое место" - пишет активист.

Российский художник-акционист Крисевич стрелял на Красной площади из небоевого оружия 03

По статье о хулиганстве ему может грозить до 7 лет лишения свободы. Ранее по этой же статье получили реальные сроки участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алехина.

Павел Крисевич - активист из Санкт-Петербурга, неоднократно проводивший художественные акции против репрессий, в защиту политзаключённых. Наиболее известна его акция у здания ФСБ. Крисевича задержали вечером 5 ноября 2020, когда он висел на кресте напротив здания на Лубянке, а у его ног горели папки, символизирующие уголовные дела. После этой акции акциониста арестовали на 15 суток и отчислили из университета.

Автор: 

акция (2425) россия (95526) стрельба (3254) художник (128)


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Топ комментарии
+15
Бегает мужик по Красной Площади и листовки разбрасывает...
Повязали его... -- глядь, а там чистые листы бумаги.
-- Хоть бы написал уже чего-нить...
-- А шо писать? -- и так всё ясно...
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11.06.2021 17:58
+9
восстание рабов?
ну Спартак из него так себе...
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11.06.2021 18:11
+5
Российский художник-акционист Крисевич стрелял на Красной площади из небоевого оружия - Цензор.НЕТ 5997
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11.06.2021 17:58
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Правила форума Совет форумчан
Он во славу Путина или против?
Ненормальный в люболм случае.
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11.06.2021 17:57 Ответить
против.
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11.06.2021 17:59 Ответить
...они все там такие,это-ПАРАША...
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11.06.2021 18:21 Ответить
Бегает мужик по Красной Площади и листовки разбрасывает...
Повязали его... -- глядь, а там чистые листы бумаги.
-- Хоть бы написал уже чего-нить...
-- А шо писать? -- и так всё ясно...
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11.06.2021 17:58 Ответить
Российский художник-акционист Крисевич стрелял на Красной площади из небоевого оружия - Цензор.НЕТ 5997
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11.06.2021 17:58 Ответить
Ссыкун. Не мог бахнуть по-настоящему.
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11.06.2021 18:01 Ответить
та теперь ему в ментовке отколошкают то что сам не отстрелил...
ссаться кровью долго будет
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11.06.2021 18:12 Ответить
Ужос,крысы возмутились,самоубийство иммитируют,алени-быстро пожрать ягель и принять меры...
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11.06.2021 18:03 Ответить
Похер.
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11.06.2021 18:05 Ответить
Алени,куле...
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11.06.2021 18:13 Ответить
очередной дебош в концлагере.... не ново.....
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11.06.2021 18:07 Ответить
Радио свобода случайно рядом было и все засняло.
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11.06.2021 18:08 Ответить
Випадково там було МВС по Москві, ну а радіо Свобода взяло вже в них, Об этом https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/ сообщило Главное управление МВД по Москве. Але для недолугих, що не читають далі заголовка ваш пост піде як правдивий.
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11.06.2021 18:30 Ответить
Это был заговор "Радио Свободы" против фюрерка дикой русни...ты их разоблачил.
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11.06.2021 18:36 Ответить
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11.06.2021 20:34 Ответить
https://izbyshki.ru/other/738510-perfomanspoluchilsyagovennim.html Надо было на могиле сталина вот такой перформанс представить перед самым мавзолеем
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11.06.2021 18:11 Ответить
восстание рабов?
ну Спартак из него так себе...
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11.06.2021 18:11 Ответить
пам'ятник рибалці в Кирилівці.

животные ***
Российский художник-акционист Крисевич стрелял на Красной площади из небоевого оружия - Цензор.НЕТ 5138
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11.06.2021 18:17 Ответить
Это не рыбак. Это ... Не скажу. А то забанят
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11.06.2021 18:30 Ответить
Это просто неудачный ракурс.
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11.06.2021 18:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=thNvFsemJAk Факт есть факт - никому не переплюнуть перформанс харьковских ультрас...
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11.06.2021 18:30 Ответить
Ну хоть не яйца. В секте Навального одни психопаты.
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11.06.2021 18:36 Ответить
а в секті пуйла нормальні ?
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11.06.2021 18:41 Ответить
А того с яйцами помните? Сжигал ФСБ, прибивал яйца, стал звездой Запада, уехал в Париж... и там его посадили в психушку. А по мне это просто самый дешевый способ приобрести популярность и деньги.
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11.06.2021 19:05 Ответить
не посадили его в психушки, не трепи) его схватили, задержали в участке и выпустили
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11.06.2021 19:17 Ответить
Таки посадили. Он там пытался Банк Франции сжечь.

Російський художник-акціоніст Крисевич стріляв на Красній площі з небойової зброї - Цензор.НЕТ 6142
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11.06.2021 19:23 Ответить
Российский художник-акционист https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/a-40987249 Петр Павленский приговорен к трем годам заключения, в том числе двум годам условно, по делу о поджоге дверей Банка Франции в октябре 2017 года. Такое решение вынес суд в Париже, сообщает корреспондент радиостанции Rfi в четверг, 10 января. При этом Павленский должен выйти на свободу в ближайшее время, так как отбыл большую часть срока в предварительном заключении.

Таки за банк не посадили))
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12.06.2021 03:24 Ответить
Сейчас Павленский находится в парижской тюрьме. https://www.bbc.com/russian/news-51518483 В минувшую субботу он был задержан за участие в потасовке якобы с применением холодного оружия во время вечеринки в парижской квартире (применение оружия в драке он отрицает).Затем срок содержания его под стражей был продлен в рамках расследования о публикации интимного видео, на котором был запечатлен французский политик Бенжамен Гриво.
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12.06.2021 03:24 Ответить
Ну тепер йому "настріляють" по ребрах...
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11.06.2021 19:12 Ответить
есть художники, Богом поцелованные, живут благодаря труду, уму и везению)
есть, которые отдали все, чтобы остаться ими до конца, при любом бедламе вокруг и потерявшие ВСЕ ))
а есть те, кто прибивает свои яйца к мостовой или стреляет вверх, ибо другого пути вписать себя в богемную братию нет, потом шмаляет по заграницам и его все признают типа великим))
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11.06.2021 19:16 Ответить
Картина за которую можно было попасть на костер...а в совке она висела почти у каждого несогласного с совком художника
Російський художник-акціоніст Крисевич стріляв на Красній площі з небойової зброї - Цензор.НЕТ 8279
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11.06.2021 19:33 Ответить
в те времена на костер можно было попасть очень и очень просто)) достаточно было доноса на мужа. Причем, доказательства от жены воспринимались только негативные, оправдательные в расчет не брались)) Так называемые еретики, знали Библию не хуже богословов...
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12.06.2021 03:29 Ответить
7 років за *********, *********? за вітрину ********* 7 за трупа 15 я ........
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11.06.2021 19:22 Ответить
я забув тож.... у мене там 9 ПЖ сайт трибунал
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11.06.2021 19:25 Ответить
прочетав коменти ееееххх .... мое імья і сайт трибунал
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11.06.2021 19:28 Ответить
Один прибивал себе гвоздями мошонку. Другой стреляет себе холостыми в башку. Третьи в соседнем государстве водили хороводы и дарили цветы. Результат от всех этих перформансов одинаковый, но можно ещё попробовать громко пукнуть. Говорят, в борьбе с диктаторами здорово помогает.
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11.06.2021 20:33 Ответить
Так и голова была не настоящая.
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11.06.2021 23:25 Ответить
Абажур без мозгов.
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11.06.2021 23:26 Ответить
 
 