Российский художник-акционист Крисевич стрелял на Красной площади из небоевого оружия. ВИДЕО+ФОТО

Павел Крисевич дважды выстрелили в воздух и дважды - себе в голову. Его задержали и обвиняют в хулиганстве.

Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По сообщениям очевидцев, Крисевич дважды выстрелил в воздух, а затем сымитировал выстрел себе в голову. По словам его подруги Анастасии Михайловой, ни он, ни кто-либо ещё не пострадал, поскольку пистолет был заряжен холостыми патронами. Речь идёт о списанном пистолете модели Р-411, переделанном в небоевой.

Крисевич начал стрелять со словами "Перед кремлёвским занавесом последуют выстрелы". Он пояснил, что это перформанс в поддержку политзаключённых и против политического режима в России.

В своем манифесте Крисевич называет акцию "контрольным выстрелом" для "государственного устрашения". "Государство вешает на протест стигму преступления. Заставляет нас в камерах и чатах себя представлять преступниками. Но кто оно без государственного устрашения? Ясно, что пустое место" - пишет активист.

По статье о хулиганстве ему может грозить до 7 лет лишения свободы. Ранее по этой же статье получили реальные сроки участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алехина.

Павел Крисевич - активист из Санкт-Петербурга, неоднократно проводивший художественные акции против репрессий, в защиту политзаключённых. Наиболее известна его акция у здания ФСБ. Крисевича задержали вечером 5 ноября 2020, когда он висел на кресте напротив здания на Лубянке, а у его ног горели папки, символизирующие уголовные дела. После этой акции акциониста арестовали на 15 суток и отчислили из университета.