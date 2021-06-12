Трупы 5 российских наемников, уничтоженных на опорном пункте под Голубовским. ВИДЕО

Террористы обнародовали видеозапись с опорного пункта под оккупированным Голубовским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Necro Mancer.

Напомним, 11 июня террористы ОРЛО заявили, что "украинские диверсанты" ликвидировали на их "опорном пункте" 5 человек. По данным украинской разведки, пьяный наемник расстрелял своих подельников и покончил с собой.