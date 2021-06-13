"Героям слава!", подгоревшие россияне, ЕВРО-2020, Большое садоводство и Поплавский - все | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #13. ВИДЕО

Эмоционально-футбольные "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ". Поздравляем сборную Бельгии с победой над россиянами и шутим об УЕФА, футболках, пригорелых россиянах, миллиарде деревьев, дуэте Поплавского и Винника, а еще - о "Большом садоводстве" Зеленского.

Итак, приветствуем вас на очередном выпуске "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

🔴 Футболка, которая подожгла россиян

И наш первый поросенок, как уже все, наверное, догадались, летит непосредственно в штаб-квартиру УЕФА. Ведь кому еще мы могли дать первого поросенка за несколько часов до первого матча нашей сборной на Чемпионате Европы? Только УЕФА!

🟠 Миллиард деревьев, или Большое садоводство президента Украины

Наш следующий обладатель подсвинка – президент Владимир Зеленский, который подписал указ о старте мегапроекта "Зеленая страна". Что ж, поздравляем нас всех с Великим садоводством!

🟡 Василий Вирастюк - депутат Шредингера

Еще один мини-пиг достается Василию Вирастюку, которого Центральная Избирательная Комиссия таки зарегистрировала народным депутатом от "Слуги народа".

🟢 Поплавский - все!

И наш следующий, прощальный, поросенок отправляется к ... Михаилу Поплавскому. Икона украинского харассмента добровольно ушла со сцены и с должности ректора Университета культуры. Неужели?!

🔴 Химики делают алкоголь

Слегка подвыпивший поросенок отправляется к должностным лицам госпредприятия "Опытное производство Института химии высокомолекулярных соединений" Национальной академии наук Украины. Которые, по данным прокуратуры, на оборудовании института полгода подделывали алкогольные напитки известных брендов.

🟠 Пьяный экс-нардеп в суде

Следующий поросенок достается бывшему нардепу Дмитрию Крючкову. Обвиняемый в хищении средств облэнерго пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда пьяным в стельку.

🟡 ОБЛТРЕШПОСТАЧ: Поп-оружейник

Здесь сегодня побеждает сельский священник Вячеслав Коновалов из села Бортятин на Львовщине, которого полиция в третий раз (!) поймала на торговле оружием.

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

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