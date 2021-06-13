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"Героям слава!", подгоревшие россияне, ЕВРО-2020, Большое садоводство и Поплавский - все | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #13. ВИДЕО

Эмоционально-футбольные "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ". Поздравляем сборную Бельгии с победой над россиянами и шутим об УЕФА, футболках, пригорелых россиянах, миллиарде деревьев, дуэте Поплавского и Винника, а еще - о "Большом садоводстве" Зеленского.

Итак, приветствуем вас на очередном выпуске "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

🔴 Футболка, которая подожгла россиян

И наш первый поросенок, как уже все, наверное, догадались, летит непосредственно в штаб-квартиру УЕФА. Ведь кому еще мы могли дать первого поросенка за несколько часов до первого матча нашей сборной на Чемпионате Европы? Только УЕФА!

🟠 Миллиард деревьев, или Большое садоводство президента Украины

Наш следующий обладатель подсвинка – президент Владимир Зеленский, который подписал указ о старте мегапроекта "Зеленая страна". Что ж, поздравляем нас всех с Великим садоводством!

🟡 Василий Вирастюк - депутат Шредингера

Еще один мини-пиг достается Василию Вирастюку, которого Центральная Избирательная Комиссия таки зарегистрировала народным депутатом от "Слуги народа".

🟢 Поплавский - все!

И наш следующий, прощальный, поросенок отправляется к ... Михаилу Поплавскому. Икона украинского харассмента добровольно ушла со сцены и с должности ректора Университета культуры. Неужели?!

🔴 Химики делают алкоголь

Слегка подвыпивший поросенок отправляется к должностным лицам госпредприятия "Опытное производство Института химии высокомолекулярных соединений" Национальной академии наук Украины. Которые, по данным прокуратуры, на оборудовании института полгода подделывали алкогольные напитки известных брендов.

🟠 Пьяный экс-нардеп в суде

Следующий поросенок достается бывшему нардепу Дмитрию Крючкову. Обвиняемый в хищении средств облэнерго пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда пьяным в стельку.

🟡 ОБЛТРЕШПОСТАЧ: Поп-оружейник

Здесь сегодня побеждает сельский священник Вячеслав Коновалов из села Бортятин на Львовщине, которого полиция в третий раз (!) поймала на торговле оружием.

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Закон об олигархах, клубничка от Порошенко, дуэль Милованова и банду геть! | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #9. ВИДЕО

Автор: 

Соколенко Наталья (50) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+11
Послухайте як виконують у Бельгії гімн України.
Файно ж..

https://twitter.com/NDmytriiev
https://twitter.com/NDmytriiev

Nick Dmytriiev

@NDmytriiev


Гімн України дзвонами бельгійського костелу міста Leuven
https://twitter.com/NDmytriiev/status/1403982011245682689
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13.06.2021 14:39
+5
Эх жаль бельгийцы только 3-0 вату сделали пожалели убогих ,не стали калечить недоразвитых ...
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13.06.2021 14:39
+4
Файний хлопець Лукаку.
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13.06.2021 14:52
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Эх жаль бельгийцы только 3-0 вату сделали пожалели убогих ,не стали калечить недоразвитых ...
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13.06.2021 14:39 Ответить
Послухайте як виконують у Бельгії гімн України.
Файно ж..

https://twitter.com/NDmytriiev
https://twitter.com/NDmytriiev

Nick Dmytriiev

@NDmytriiev


Гімн України дзвонами бельгійського костелу міста Leuven
https://twitter.com/NDmytriiev/status/1403982011245682689
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13.06.2021 14:39 Ответить
Файний хлопець Лукаку.
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13.06.2021 14:52 Ответить
Гимн Украины есть в разных версиях. Есть рок-версия https://www.youtube.com/watch?v=DTjCe0Qg7HY Она мне побольше оригинала нравится.
На свой, московиты тоже пытались каверы делать, но блевотина-блевотиной получается ("Сколько пульку из говна не делай, все равно будет пулька из говна")
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13.06.2021 15:24 Ответить
Это круто! Предлагаю рок-версию сделать официальным
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13.06.2021 19:34 Ответить
Ну допустим я согласен Только толку с этого?!
Для сравнения рок-версия расейского гИмна https://www.youtube.com/watch?v=K4CX5ynpeFE
только на клаву не блеваните. И пусть после этого кто то скажет, что у нас неправильный гимн!
Самое забавное что у нашего 1,5 млн просмотров, а у ихнего 5 млн. - нонсенс!!! Хотя думаю русо-патриото надрочили
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14.06.2021 09:22 Ответить
Не-не-не, наш звучит круче! Натуральный жёсткий гимн как и должен быть. Вдохновляющий на всякую лабуду и подымающий дух. Обычно я гимны не слушаю, но из нашего сделали действительно стоящую вещь
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16.06.2021 19:15 Ответить
Друзі, я проти політики у спорті. Як і всі. Чому політичне гасло "Газпром" розвісили навіть на стадіонах Європи? Я мовчу про футболки!!! Щоб розколоти Європу?
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13.06.2021 14:45 Ответить
https://twitter.com/batiscafcusto Виктор Онегин

Подкидываю идею,пусть на лицах сделают мини рисунки карты Украины и на гетрах.И тогда кацапы будут показывать по ТВ только один мяч....

Героям слава, пригорілі росіяни, ЄВРО-2020, Велике садівництво і Поплавський – все | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #13. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 8432
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13.06.2021 15:21 Ответить
После того, что бельгийская сборная сделала со сборной Эрэфии, они, как приличные парни, просто обязаны на ней жениться)
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13.06.2021 16:47 Ответить
Поплавского сгноить надо з подержку Януковища и партии рыгионов!
Гамно не тонет.
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13.06.2021 20:32 Ответить
как по мне слишком много кривляются.
плюс дурацким писклявым голосом по неск. раз звучит название сиих роликов - мона и с 10 штук разных чередовать то
слава Бетмену, у нас и президент кривляться умеет, так шо не оч. смешно
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14.06.2021 14:37 Ответить
 
 