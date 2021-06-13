"Героям слава!", подгоревшие россияне, ЕВРО-2020, Большое садоводство и Поплавский - все | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #13. ВИДЕО
Эмоционально-футбольные "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ". Поздравляем сборную Бельгии с победой над россиянами и шутим об УЕФА, футболках, пригорелых россиянах, миллиарде деревьев, дуэте Поплавского и Винника, а еще - о "Большом садоводстве" Зеленского.
Итак, приветствуем вас на очередном выпуске "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥
🔴 Футболка, которая подожгла россиян
И наш первый поросенок, как уже все, наверное, догадались, летит непосредственно в штаб-квартиру УЕФА. Ведь кому еще мы могли дать первого поросенка за несколько часов до первого матча нашей сборной на Чемпионате Европы? Только УЕФА!
🟠 Миллиард деревьев, или Большое садоводство президента Украины
Наш следующий обладатель подсвинка – президент Владимир Зеленский, который подписал указ о старте мегапроекта "Зеленая страна". Что ж, поздравляем нас всех с Великим садоводством!
🟡 Василий Вирастюк - депутат Шредингера
Еще один мини-пиг достается Василию Вирастюку, которого Центральная Избирательная Комиссия таки зарегистрировала народным депутатом от "Слуги народа".
🟢 Поплавский - все!
И наш следующий, прощальный, поросенок отправляется к ... Михаилу Поплавскому. Икона украинского харассмента добровольно ушла со сцены и с должности ректора Университета культуры. Неужели?!
🔴 Химики делают алкоголь
Слегка подвыпивший поросенок отправляется к должностным лицам госпредприятия "Опытное производство Института химии высокомолекулярных соединений" Национальной академии наук Украины. Которые, по данным прокуратуры, на оборудовании института полгода подделывали алкогольные напитки известных брендов.
🟠 Пьяный экс-нардеп в суде
Следующий поросенок достается бывшему нардепу Дмитрию Крючкову. Обвиняемый в хищении средств облэнерго пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда пьяным в стельку.
🟡 ОБЛТРЕШПОСТАЧ: Поп-оружейник
Здесь сегодня побеждает сельский священник Вячеслав Коновалов из села Бортятин на Львовщине, которого полиция в третий раз (!) поймала на торговле оружием.
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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Закон об олигархах, клубничка от Порошенко, дуэль Милованова и банду геть! | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #9. ВИДЕО
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Nick Dmytriiev
@NDmytriiev
Гімн України дзвонами бельгійського костелу міста Leuven
https://twitter.com/NDmytriiev/status/1403982011245682689
На свой, московиты тоже пытались каверы делать, но блевотина-блевотиной получается ("Сколько пульку из говна не делай, все равно будет пулька из говна")
Для сравнения рок-версия расейского гИмна https://www.youtube.com/watch?v=K4CX5ynpeFE
только на клаву не блеваните. И пусть после этого кто то скажет, что у нас неправильный гимн!
Самое забавное что у нашего 1,5 млн просмотров, а у ихнего 5 млн. - нонсенс!!! Хотя думаю русо-патриото надрочили
Подкидываю идею,пусть на лицах сделают мини рисунки карты Украины и на гетрах.И тогда кацапы будут показывать по ТВ только один мяч....
Гамно не тонет.
плюс дурацким писклявым голосом по неск. раз звучит название сиих роликов - мона и с 10 штук разных чередовать то
слава Бетмену, у нас и президент кривляться умеет, так шо не оч. смешно