Байден только формирует политику в отношении РФ, там точно не будет перезагрузки, - Арестович. ВИДЕО
Этим летом ожидается ряд знаковых политических событий, которые не только повлияют на ситуацию на Донбассе, но и в целом изменят геополитический расклад в Европе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ", об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
Так, 11 июня стартовал форум G7 в Британии, 14 июня начнётся саммит НАТО в Брюсселе, 16 июня должна пройти встреча президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным в Женеве. Арестович акцентировал, что на всех этих мероприятиях сквозной линией будет идти тема России, в том числе в контексте агрессии по отношению к Украине.
"И я думаю, что Байден и лидеры иных стран при встрече с Путиным лишний раз укажут на характер и ставки этого противостояния. Байден в начале марта сказал, что мир разделился на демократию, на открытое общество, и на тех, кто действует авторитарно. Он, как лидер свободного мира, после встречи в рамках саммита НАТО, встречи "Большой семёрки" в Лондоне будет общаться с Путиным, как с представителем авторитарного мира. Представитель открытого мира с представителем закрытого мира", - отметил Арестович.
По его словам, есть эксперты, которые считают, что Байден и Путин просто друг на друга посмотрят, поговорят наедине, чтобы просто Байден понял, с кем он имеет дело.
Кроме того, Арестович добавил, что у Байдена нет ещё чёткой политики по отношению к России, он её только выстраивает. И встреча 16 июня должна расставить в этом процессе основные акценты.
"Я думаю, что Байден только формирует политику в отношении Российской Федерации. Но точно там не будет перезагрузки. И там будет жёсткость. Просто будут рассматриваться варианты разной степени жёсткости. ... Могу сказать одно: это лето будет очень непростое. И вне зависимости от того, по какому сценарию пойдёт, в октябре мы будем жить в совершенно другой Европе, другой Восточной Европе, другой Европе, как таковой", - отметил он.
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Байден вже давно чудово знає рашку. І політику свою сформував ще тоді.
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