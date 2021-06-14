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Байден только формирует политику в отношении РФ, там точно не будет перезагрузки, - Арестович. ВИДЕО

Этим летом ожидается ряд знаковых политических событий, которые не только повлияют на ситуацию на Донбассе, но и в целом изменят геополитический расклад в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ", об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Так, 11 июня стартовал форум G7 в Британии, 14 июня начнётся саммит НАТО в Брюсселе, 16 июня должна пройти встреча президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным в Женеве. Арестович акцентировал, что на всех этих мероприятиях сквозной линией будет идти тема России, в том числе в контексте агрессии по отношению к Украине.

"И я думаю, что Байден и лидеры иных стран при встрече с Путиным лишний раз укажут на характер и ставки этого противостояния. Байден в начале марта сказал, что мир разделился на демократию, на открытое общество, и на тех, кто действует авторитарно. Он, как лидер свободного мира, после встречи в рамках саммита НАТО, встречи "Большой семёрки" в Лондоне будет общаться с Путиным, как с представителем авторитарного мира. Представитель открытого мира с представителем закрытого мира", - отметил Арестович.

По его словам, есть эксперты, которые считают, что Байден и Путин просто друг на друга посмотрят, поговорят наедине, чтобы просто Байден понял, с кем он имеет дело.

Кроме того, Арестович добавил, что у Байдена нет ещё чёткой политики по отношению к России, он её только выстраивает. И встреча 16 июня должна расставить в этом процессе основные акценты.

"Я думаю, что Байден только формирует политику в отношении Российской Федерации. Но точно там не будет перезагрузки. И там будет жёсткость. Просто будут рассматриваться варианты разной степени жёсткости. ... Могу сказать одно: это лето будет очень непростое. И вне зависимости от того, по какому сценарию пойдёт, в октябре мы будем жить в совершенно другой Европе, другой Восточной Европе, другой Европе, как таковой", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявит Путину, что нерационально продолжать вооруженную агрессию против Украины, - Арестович

Автор: 

Байден Джо (2789) Европа (1849) путин владимир (31252) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+7
Арестович взагалі тупий чи що...
Байден вже давно чудово знає рашку. І політику свою сформував ще тоді.
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14.06.2021 09:27
+5
Дибилович великий аналитик,тебя уже советником в белый дом пригласили?
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14.06.2021 09:29
+5
Люся еще и палитолох?
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14.06.2021 09:33
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Правила форума Совет форумчан
Арестович взагалі тупий чи що...
Байден вже давно чудово знає рашку. І політику свою сформував ще тоді.
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14.06.2021 09:27 Ответить
Дибилович великий аналитик,тебя уже советником в белый дом пригласили?
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14.06.2021 09:29 Ответить
Я так розумію, у Арєстовіча як мінімум є прямий контакт з Байденом, або він і того консультує, чи йому радить. 😊
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14.06.2021 09:29 Ответить
Под столом в овальном кабинете Байдену релакс делает😄
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14.06.2021 09:31 Ответить
Люся еще и палитолох?
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14.06.2021 09:33 Ответить
Ні, Люся ще аоказує свої знання у передбаченнях. Зграя малоросів зливає Україну і ще лізе щось прогнозувати до США. Хто ви такі?
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14.06.2021 09:41 Ответить
хто такий Арестович?
партнер редактора?
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14.06.2021 09:57 Ответить
Аферистович выдающийся эксперт-политолух.)

"Кукла олигархов", "чудо", "седло на корове": Арестовичу напомнили, как он высмеивал Зеленского.


https://www.dsnews.ua/society/lyalka-oligarhiv-chudo-sidlo-na-korovi-arestovichu-nagadali-yak-vin-vismiyuvav-zelenskogo-foto-16022021-415851
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14.06.2021 09:57 Ответить
Клоуни прогнозують дії Гуліверів....охрєнєть, який рівень політики в Україні...
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14.06.2021 09:57 Ответить
Навіщо взагалі видавати у новинах що там думає, фантазує шлюхоБлогер Люся Арестовмч ?
Інформація - сміття, взагалі не потрібна.
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14.06.2021 10:01 Ответить
Ну, Люся в курсе ...
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14.06.2021 10:31 Ответить
Люська Арестович продолжает методично разрушать свою и без того сомнительную репутацию. Его переход в стан зеленых объясняется обидой на Порошенко, который в свое время не оценил по достоинству его опять-таки сомнительные "таланты" (грубо говоря, не сошлись в цене). Этим объясняется его скандальный пост в пейсбуке, в котором он сознается в том, что ни разу не патриот, а гражданин мира. Что ему Украина до одного места и что все ее проблемы ему безразличны.
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14.06.2021 10:37 Ответить
Зеленский Байдена назначил, он его и снимет если что
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14.06.2021 11:40 Ответить
а шо аферистовича уже поставили на место Псаки или рашистского писькова?
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14.06.2021 13:45 Ответить
 
 