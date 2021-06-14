"Як же за#бали": активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Комитетов Верховной Рады сегодня, 14 июня, прошла акция протеста против инициированных "слугой народа" Никитой Потураевым поправок в языковой закон.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты пришли с пикетом под здание Комитетов Верховной Рады с требованием не принимать иницированные Потураевым изменения в закон о языке. Митингующие держали плакаты со своими требованиями, а также с лозунгами в защиту украинского языка. Кроме того, митингующие расклеили на входе в комитет наклейки с изображением Потураева и подписью "Вбивця мови".

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"Слуги" во главе с председателем гуманитарного комитета Потураевым прут против украинского языка танком, плюя при этом на все законы и регламенты! В ближайшие два дня - 14 и 15 июня - "слуги народа" планируют провести подлую авантюру против украинского языка. Они собираются освободить телевидение от требований закона о языке, в частности - от показа фильмов и рекламы на украинском языке. А также планируют снять запрет на показ фильмов с одиозными артистами рашистами. Автор этой антиукраинской инициативы - председатель гуманитарного комитета Потураев - хочет незаконно протащить соответствующие поправки через комитет 14 июня. А уже 15 июня эти преступные изменения может принять монобольшинство в Верховной Раде", - заявили организаторы акции.























































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ