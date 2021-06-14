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"Як же за#бали": активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Комитетов Верховной Рады сегодня, 14 июня, прошла акция протеста против инициированных "слугой народа" Никитой Потураевым поправок в языковой закон.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты пришли с пикетом под здание Комитетов Верховной Рады с требованием не принимать иницированные Потураевым изменения в закон о языке. Митингующие держали плакаты со своими требованиями, а также с лозунгами в защиту украинского языка. Кроме того, митингующие расклеили на входе в комитет наклейки с изображением Потураева и подписью "Вбивця мови".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Потураев рассказал, какие изменения хотят внести в закон о языке и когда они начнут действовать

"Слуги" во главе с председателем гуманитарного комитета Потураевым прут против украинского языка танком, плюя при этом на все законы и регламенты! В ближайшие два дня - 14 и 15 июня - "слуги народа" планируют провести подлую авантюру против украинского языка. Они собираются освободить телевидение от требований закона о языке, в частности - от показа фильмов и рекламы на украинском языке. А также планируют снять запрет на показ фильмов с одиозными артистами рашистами. Автор этой антиукраинской инициативы - председатель гуманитарного комитета Потураев - хочет незаконно протащить соответствующие поправки через комитет 14 июня. А уже 15 июня эти преступные изменения может принять монобольшинство в Верховной Раде", - заявили организаторы акции.

Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 01
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 02
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 03
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 04
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 05
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 06
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 07
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 08
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 09
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 10
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 11
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 12
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 13
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 14
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 15
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 16
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 17
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 18
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 19
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 20
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 21
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 22
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 23
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 24
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 25
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 26
Як же за#бали: активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29244) протест (5858) ТВ (1858) украинский язык (1189) язык (3779) Потураев Никита (150)


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Топ комментарии
+39
Заїбали - саме правильне визначення зеленої влади!
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14.06.2021 10:49
+34
У них хитрожопая "какая разница" - "Какая разница на каком, лишь бы на русском"
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14.06.2021 11:15
+30
Лапи геть від МОВИ !
Тварюки зелені !
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14.06.2021 10:57
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Правила форума Совет форумчан
если нет разницы.. .
Пускай будет Украинсская
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14.06.2021 10:46 Ответить
У них хитрожопая "какая разница" - "Какая разница на каком, лишь бы на русском"
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14.06.2021 11:15 Ответить
Заїбали - саме правильне визначення зеленої влади!
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14.06.2021 10:49 Ответить
А вы сомневались, что будут поправки?! Они так всегда делают - сначала вносят закон, чтобы пропиарится, а потом поправками его нивелируют!
Кстати в данном случае поправками не просто "ослабили критерии", а фактически его обнулили - сделали ссылку на другой закон - это сделано для того, чтобы язык де-факто регулировался другим законом, который не так контролируется общественностью (в отличии от закона "О языке"). Т.е. втихоря меняешь себе закон про "кинематографию", никто не возмущается. А уже потом активисты очнутся, почему мол фильмы на русском?! Напишут жалобу с требованием проверить канал...Те проверят и отрапортуют, что нарушений нет - "все согласно требований действующего законодательства"...
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14.06.2021 11:24 Ответить
https://twitter.com/Glory2Ukraine20

https://twitter.com/Glory2Ukraine20 UkroBot34,6%+ https://twitter.com/Glory2Ukraine20 @Glory2Ukraine20

Роби бардак, ми тут транзитом...
Це ж слоган струкограїв.
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14.06.2021 13:15 Ответить
ПОТУРИТЬ КОЗЛА ВІД ВЛАДИ В УКРАЇНІ.
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14.06.2021 21:13 Ответить
"Як же за#бали": активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке - Цензор.НЕТ 3995
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14.06.2021 10:51 Ответить
Лапи геть від МОВИ !
Тварюки зелені !
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14.06.2021 10:57 Ответить
Коли вже ці придурки відчепляться від української мови і займуться реальними справами в країні?! Може їм морду набити? Хоча, Шуфричу і через це, нічого не доходить.
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14.06.2021 11:01 Ответить
один чоловік казав ,давненько вже :на іноземній мові у країні розмовляють окупанти наймити та гості
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14.06.2021 11:04 Ответить
Ці ватно-плісняві паскуди в усьому, упорото, відкрито чи завуальвано, систематично, під різними приводами, протягують кацапські інтереси. Два кроки вперед, один, при супротиві, назад.
Два роки беззупинного руху в сторону мордора.
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14.06.2021 11:04 Ответить
треба приймати закон про сепаратизм и колабораціонізм- і подібним українофобам видавати сірі паспорти-скільки можна панькатись з цими ворогами держави?
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14.06.2021 11:07 Ответить
Володимир Вятрович оприлюднив відео зі стін ВР. Він обходить кабінети депутітів СН, які входять в комітет гум та інформац. політики , який намагається знищити мовний закон. Нікого немає на робочих місцях. Вони проводять обговорення за зачиненими дверями в режимі відеоконференції. Вятрович як член комітету туди недопущений.
Слуги навіть вкрали компютер із зали, щоб ніхто не чув.
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14.06.2021 11:24 Ответить
Тадам, Зе - чесна і відкрита партія європейського зразка .
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14.06.2021 11:26 Ответить
І питання, чому їхня хракція не ходить на роботу. Якого ми їм гроші платимо..
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14.06.2021 11:31 Ответить
Вони просто заробляють бабки і стараються лишній раз не світитися. Нічого особистого просто бізнес. "Здесь можно неплохо прибарахлится" і там таких 80-90%.
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14.06.2021 11:33 Ответить
Сьогодні на 10:00 було https://gazeta.ua/articles/politics/_partiyu-zelenskogo-nazvali-moskovskimi-posipakami-deputativ-piketuvali/1037431 заплановане засідання гуманітарного комітету, на якому планували розглянути законопроєкт № 4107 авторства нардепів від "Слуги народу" Євгенії Кравчук і Микити Потураєва . Пропонується вивести з-під дії норм закону про мову все, що стосується мови на телебаченні, та віднести врегулювання використання іноземних мов на телебаченні до закону "Про телебачення і радіомовлення".
Учасники акції наголосили: згідно з чинним законодавством, вже з 16 липня всі фільми, серіали тощо мають транслюватися виключно українською мовою. Однак даний законопроєкт взагалі виводить питання регулювання використання мови з-під мовного закону.
Пропонується, щоб мовне питання на телебаченні регулювалося виключно законом "Про телебачення і радіомовлення".
Учасники акції скандують: "Заважає мова? Геть до Ростова!", "Руки геть від мови".
На сходах приклеїли стікери на яких фото нардепа Потураєва і напис: "Вбивця мови".
Мітингувальники нагадали, що це вже не перша спроба перешкодити українізації українського телерадіопростору: нещодавно до парламенту внесли два законопроєкти - № 5554 і № 5554-1, якими пропонувалося на невизначений термін відкласти показ фільмів українською мовою на телебаченні нібито через карантин.
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14.06.2021 11:32 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/06/14/zavdyaky-tysku-yes-komitet-vidklav-rozglyad-rishennya-pro-zminy-do-movnogo-zakonodavstva/ Завдяки тиску депутатів з «Європейської Солідарності» розгляд рішення про зміни до мовного законодавства відклали

Фракція «Європейська Солідарність» разом з небайдужими активістами не допустили розгляд змін до мовного законодавства із порушенням регламенту, який спробували здійснити представники монобільшості. Про це повідомили депутати з «Європейської Солідарності».
Під час засідання комітету Володимир В'ятрович наголосив, що комітет відповідно до процедури не отримав необхідну кількість згод від народних депутатів, щоб розпочати роботу. Таким чином «Європейській Солідарності» вдалося попередити розгляд поправок, які атакують використання української мови на телебаченні.«Ми такі зірвали онлайн-засідання комітету, який був спробою російського путчу в Україні. Дякую всім небайдужим. Але розслаблятися рано, тому що їм дуже хочеться зупинити українізацію українського телебачення. Їм дуже про це йдеться, мова про сотні мільйонів і торгівлю з країною-окупантом. І для нас це теж дуже дорого, тому що для нас це питання української України, тому боротьба триває», - сказав В'ятрович.

Після засідання комітету на акції протесту народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький повідомив, що українські патріотичні телевиробники підписали звернення проти атак на українську мову на телебаченні.
«Комітет не відбувся, але 15 червня у Верховній Раді стоїть це питання 4107 шостим. Вони можуть завтра зробити все, щоб всупереч регламенту винести це питання в зал, як зараз всупереч регламенту хотіли це внести. Є лист від представників української патріотичної телевізійної індустрії, представники різних незалежних медіа підписали його», - наголосив Княжицький. Він нагадав, що українські кіновиробники знімають фільми для росіян, а потім можуть не отримати мати обов'язок перекладу цього контенту українською. Народний депутат зазначив, що росіяни здійснюють такі кроки для русифікації українського інформаційного простору.
«Це політична акція за гроші уряду російської федерації для того, щоб русифікувати простір, повернути російськомовні і заборонені нами серіали, які підтримують чи прославляють збройні сили країни-агресора. Вони хочуть повернути це сюди. Тому українська мова є найкращий захист від агресора, бо якщо в головах українців буде «русский мир», то в Києві будуть вітати російські війська. Мова наш найнадійніший захист від агресії і це про безпеку і оборону», - підкреслив Княжицький.
Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина закликала небайдужих українців вийти 15 червня до Верховної Ради, щоб не допустити голосування за ці зміни до мовного законодавства.
«Ми маємо бути сьогодні дуже уважними і до 16 липня такі атаки будуть, думаю, мало не щодня. Ми маємо не просто бути активними у відбиванні цих атак, а потрібно нарощувати сили. Завтра зустрічаємося під Верховною Радою. Реванш не пройде. «Слуги» не пройдуть і ми захистимо українську мову», - резюмувала вона.
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14.06.2021 11:41 Ответить
А раніше потураєв видавав себе за українця...а воно гнида вілкулівська..
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14.06.2021 11:30 Ответить
та українець він! - але з тих, який відпрацює аванс; тим більше, якщо 100% гарантії, що і своєчасна оплата за заказ не забариться...
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14.06.2021 11:34 Ответить
малорос він.
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14.06.2021 12:19 Ответить
Украинцы без матов не могут?
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14.06.2021 11:35 Ответить
Буває, що вже всі слова з нормативної лексики використані, а опоненти так нічого і не зрозуміли. Сама не люблю матірних слів, ніколи ними не послуговуюсь. Але в деяких моментах інших розумію.
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14.06.2021 11:55 Ответить
Московський сраколиз. От і спалилася курва.
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14.06.2021 11:59 Ответить
На виборах проголосували проти України, а не проти Порошенка. А він попереджав...
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14.06.2021 12:01 Ответить
Зайдите и посмотрите в интернете. Молодых украинцев говорящих на мове днем с огнем не сыщешь (такое чувство будто на западе Украины не очень любят интернет). Воспитывайте своих детей правильно, а не требуйте у власти как всегда все сделать за вас.
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14.06.2021 12:16 Ответить
Ніби ти шукав...
От я тобі пишу із заходу. Тут всі українською розмовляють. І дописують українською, і налаштування україномовні.
Пригадую, купувала собі телефон і телевізор. То поставила російські налаштування за звичкою. Мені їх одразу переправили.
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14.06.2021 12:21 Ответить
Не годуйте троля. Ви спілкуєтесь з кацапом.
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14.06.2021 12:27 Ответить
Я про украиномовный контент, а не дописи и налаштування. Даже на тв, смотришь украинские шоу, ведущие говорят на украинском, а участники на русском. Это же смешно.
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14.06.2021 12:29 Ответить
А дописи це не контент?
Ви ж багато в це шрошей вкладаєте. Щоб українці говорили цапською. Краще б в медицину свою вложили. Подумай над цим.
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14.06.2021 12:32 Ответить
Самый наглядный пример Twitch, потому что там строгое разделению по языку. 99,9% украинских детишек сидят на русском твиче.
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14.06.2021 12:36 Ответить
Знаете у кого больше всех зрителей прямо сейчас на украиноязычном твиче? У китайских тв-каналов. У лидера целых 45 зрителей.

"Як же за#бали": активісти протестували під Радою проти внесення поправок у закон про мову - Цензор.НЕТ 5358
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14.06.2021 12:44 Ответить
F off russian pig!
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14.06.2021 12:52 Ответить
Ты еще про киберспорт в Украине расскажи, что он весь на русском и мероприятия проводятся на русском языке, совместно с российскими компаниями и командами, у них инфаркт случится. Наслаждайся моментом, что сейчас эти люди вообще не осведомлены о том, чем живет украинская молодежь в интернете и какой язык там предпочитают.
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15.06.2021 09:42 Ответить
Where the US are you from?
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14.06.2021 12:51 Ответить
Go away russian pig!
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14.06.2021 12:26 Ответить
Минулого разу ці слуги проголосували в першому читані законопроек сумнозвісного бужанського про "антисимітизм" ,замість того що б проголосувати законопроект про колоборантів і заборону українофобії.Який "антисимітизм" коли лише дві країни в світі де президент і прем'єр євреї ,це Ізраїль і Україна.,де з 10 найбагатших олігархів 6 євреї і вони хочуть що б жодної критики проти них не було інакше анисимітизм. Так ось як захищають українців ці слуги.
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14.06.2021 12:22 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/06/14/poroshenko-maska-derzhavnyka-iz-zelenskogo-spala-shhojno-zajshla-mova-pro-serialy-dlya-rosiyi/ Маска «державника» із Зеленського спала, щойно зайшла мова про серіали для Росії
Атаки депутатів монобільшості на українську мову виглядають особливо цинічними напередодні 30-ї річниці Незалежності України. Про це заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» під час виступу на погоджувальній раді. Він зауважив, що імідж «державника», який намагалися створити Зеленському, конфліктує із комерційними інтересами олігархічних телеканалів та «95-го кварталу», який продає серіали в Росію.
«16 липня має набрати чинності закон про мову, телебачення та радіомовлення, який є складовою частиною законодавства про мову, яке було вперше за 30 років запроваджене нашою командою. І яким було запроваджені квоти на українському телебаченні, радіо, книговидавництві, кіновиробництві. Особливо цинічно це виглядає, що атака на закони про мову робиться напередодні 30-ї річниці Незалежності України», - констатує Петро Порошенко.
«Спочатку цього року режисери «95-го кварталу» спробували приміряти Зеленському маску державника замість звичної йому ідеології «какая разніца». Але щойно високі державні інтереси вступили в конфлікт з «шкурними» комерційними розрахунками, маска державника Зеленського одразу ж спала. Бо український патріотизм для нього закінчується там, де починається російські гроші за показ «Папіка» «95-го кварталу», який продається на російському ринку», - говорить Порошенко.
«Це на словах ви робити піар нібито на боротьбі з олігархами, а на практиці - лобіюєте інтереси каналу олігархів, який планував і планує заробляти на цьому продукті Зеленського. Скажіть, будь ласка, хіба зараз хтось відчуває дискримінацію російської мови в Україні? Хіба взагалі існує ця проблема деінде, крім кісєльових, скабєєвих і соловйових?», - наголошує Порошенко.
«Я маю приємну новину для українців. Наші представники об'єднаної опозиції сьогодні не дали проголосувати це на комітеті. І я закликаю, щоб ми зупинили це безглуздя зараз у Верховній Раді, якщо вони будуть планувати винесення його в зал», - резюмує Петро Порошенко.
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14.06.2021 12:24 Ответить
Потураєв вносить зміни до закону про мову? Дааа, "Москаль і мова"...картина маслом...
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14.06.2021 12:38 Ответить
Малазієць він, а не москаль.
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14.06.2021 12:54 Ответить
Сьогодні відбили натиск "слуг урода" на мову, але ще бій завтра !!
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14.06.2021 13:03 Ответить
Суворі роки уходять
У боротьби за свободу страни
За ними інші приходять
Вони будуть теж важкі...
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15.06.2021 08:16 Ответить
Я конечно понимаю,що во фразе"Меняй мир под себя"есть свой позитивный смысл.Но это не работает в отношении стран.Есть Украина в которой должна быть украинська мова по определению.Тому що це природно,що в Украине украинська.Но вы же,отрыжки совка и халифы на час,хотите лишь для своего удобства и рекламной коньюктуры,менять естественную природу Украины.Кто вы после этого?Вы тупо твари
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14.06.2021 13:50 Ответить
Не пускають у двері, то ці рашистські тварюки лізуть у кватирку! Але вони марно сподіваються на реванш, їх швидше на вила піднімуть. І не на анекдотичні ляшковські, а справжні....
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14.06.2021 13:52 Ответить
Треба було положення Закону про мову закріпляти у конституції, шкода що не встигли.
Ну нічого, через три роки зробимо.
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14.06.2021 15:01 Ответить
за#бали!!! не те слово...руки геть від мови ЗЕлені гівнюки
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14.06.2021 15:35 Ответить
Патураеву место в Ростове, а не в украинском парламенте, так же как и Татаров, хотя последний на своем месте,- в конторе ермака-козыря (ОПе), которая целиком состоит из платных агентов кремля.

Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0

Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор, лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.
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14.06.2021 15:47 Ответить
Исполняют волю избирателя, что ж вы хотите?
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14.06.2021 17:35 Ответить
Это тот самый Потураев который хочет отобрать у рашки русский язык. Может это хитрый план. Наверняка его прикрывает Арсен Слобожанский.
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14.06.2021 18:49 Ответить
"Як же за#бали": активісти протестували під Радою проти внесення поправок у закон про мову - Цензор.НЕТ 4359
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14.06.2021 21:55 Ответить
 
 