26-летний житель Черкасс похитил 20-летнюю девушку, вывез за город и изнасиловал. ВИДЕО
В Черкассах задержали 26-летнего парня, который избил и изнасиловал девушку. Свою жертву он похитил прямо на автовокзале.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент уголовного розыска в Telegram.
По данным ведомства, событие произошло 9.06.2021 г..
"26-летний негодяй увидел свою жертву возле автовокзала г. Черкассы. Он схватил бедную девушку и силой затолкал в заднюю дверь автомобиля, где надел на ее руки стяжки, а также завязал рот и глаза. После этого повез ее в неизвестном направлении. На любое сопротивление потерпевшая получала удары по туловищу с требованием "вести себя спокойно".
Изверг завез девушку в пустынное место и изнасиловал. К счастью, злоумышленник не оставил на месте преступления шокированную потерпевшую, а отвез ее в город. 20-летняя жительница Черкасс сразу обратилась за помощью к близкому человеку, в полицию и к медикам", - сказано в сообщении.
Работниками уголовного розыска Черкасской области проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий и установлен причастный к преступлению человек. Им оказался 26 летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности и на данный момент является подсудимым за аналогичные преступления.
"Однако, как это часто бывает, при задержании спецназовцами злоумышленник забыл о том, когда именно насиловал и что сейчас находится под судом, к тому же еле вспомнил о своей судимости. "Мужчине" уже сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей", - добавили в ведомстве.
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при заталкивании в машину девушка...сопротивлялась...кричала...кусалась...брыкалась?
ее личные вещи (кошелки, деньги, телефон) он оставил на вокзале или.. закинул в машину...?
зачем привез обратно в город (спасибо, конечно!) но почему не оставил там (дав себе фору во времени)...спасибо что не убил! - это однозначно...но...как-то все примитивно-дыбильно...
другое дело если предложил подвезти и она сама села... а потом уж классика маньячного жанра... статьи видать разные - сама села и избил-уволок ??? не?
(девчонку жаль, в любом случае....и маньяк на свободе - это отдельное спасибо судейским)