26-летний житель Черкасс похитил 20-летнюю девушку, вывез за город и изнасиловал. ВИДЕО

В Черкассах задержали 26-летнего парня, который избил и изнасиловал девушку. Свою жертву он похитил прямо на автовокзале.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент уголовного розыска в Telegram.

По данным ведомства, событие произошло 9.06.2021 г..

"26-летний негодяй увидел свою жертву возле автовокзала г. Черкассы. Он схватил бедную девушку и силой затолкал в заднюю дверь автомобиля, где надел на ее руки стяжки, а также завязал рот и глаза. После этого повез ее в неизвестном направлении. На любое сопротивление потерпевшая получала удары по туловищу с требованием "вести себя спокойно".

Изверг завез девушку в пустынное место и изнасиловал. К счастью, злоумышленник не оставил на месте преступления шокированную потерпевшую, а отвез ее в город. 20-летняя жительница Черкасс сразу обратилась за помощью к близкому человеку, в полицию и к медикам", - сказано в сообщении.

Работниками уголовного розыска Черкасской области проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий и установлен причастный к преступлению человек. Им оказался 26 летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности и на данный момент является подсудимым за аналогичные преступления.

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"Однако, как это часто бывает, при задержании спецназовцами злоумышленник забыл о том, когда именно насиловал и что сейчас находится под судом, к тому же еле вспомнил о своей судимости. "Мужчине" уже сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей", - добавили в ведомстве.