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26-летний житель Черкасс похитил 20-летнюю девушку, вывез за город и изнасиловал. ВИДЕО

В Черкассах задержали 26-летнего парня, который избил и изнасиловал девушку. Свою жертву он похитил прямо на автовокзале.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент уголовного розыска в Telegram.

По данным ведомства, событие произошло 9.06.2021 г..

"26-летний негодяй увидел свою жертву возле автовокзала г. Черкассы. Он схватил бедную девушку и силой затолкал в заднюю дверь автомобиля, где надел на ее руки стяжки, а также завязал рот и глаза. После этого повез ее в неизвестном направлении. На любое сопротивление потерпевшая получала удары по туловищу с требованием "вести себя спокойно".

Изверг завез девушку в пустынное место и изнасиловал. К счастью, злоумышленник не оставил на месте преступления шокированную потерпевшую, а отвез ее в город. 20-летняя жительница Черкасс сразу обратилась за помощью к близкому человеку, в полицию и к медикам", - сказано в сообщении.

Работниками уголовного розыска Черкасской области проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий и установлен причастный к  преступлению человек. Им оказался 26 летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности и на данный момент является подсудимым за аналогичные преступления.

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"Однако, как это часто бывает, при задержании спецназовцами злоумышленник забыл о том, когда именно насиловал и что сейчас находится под судом, к тому же еле вспомнил о своей судимости. "Мужчине" уже сообщено о подозрении и избрана мера  пресечения - содержание под стражей", - добавили в ведомстве.

изнасилование (917) Черкассы (834)


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Топ комментарии
+21
"...является подсудимым за аналогичные преступления...".. и на свободе ....
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14.06.2021 12:47
+18
Из разговора вытекает что он сейчас под следствием по предыдущему факту изнасилования? То есть пока менты три года шьют дело - он продолжает насильничать?
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14.06.2021 12:52
+10
Зачем выпускать насильника до суда???он опять насилует!
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14.06.2021 12:50
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Какой-то нетипичный насильник. У полиции будет много вопросов к обоим.
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14.06.2021 12:36 Ответить
Маньяка піймали на взльоті. Якраз входив в смак, наступних вбивав би...
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14.06.2021 12:39 Ответить
Маньяки обычно так не поступают (К счастью, злоумышленник не оставил на месте преступления шокированную потерпевшую, а отвез ее в город.Источник: https://censor.net/ru/v3271234)
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14.06.2021 12:45 Ответить
Психосексуальные маньяки поступают именно так, это достаточно характерное поведение.
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14.06.2021 16:52 Ответить
"...является подсудимым за аналогичные преступления...".. и на свободе ....
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14.06.2021 12:47 Ответить
Зачем выпускать насильника до суда???он опять насилует!
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14.06.2021 12:50 Ответить
Из разговора вытекает что он сейчас под следствием по предыдущему факту изнасилования? То есть пока менты три года шьют дело - он продолжает насильничать?
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14.06.2021 12:52 Ответить
Решение о срдержании под стражей принмают не менты, а суд.
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15.06.2021 07:18 Ответить
Да здравствует наш УПК имени Портнова! Самый гуманный по отношению к преступникам УПК в мире!
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14.06.2021 13:31 Ответить
бред. минимум двое должно быть,один за рулем,другой держит жертву. да и затолкать один бы не смог,еще и дохляк какой-то.
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14.06.2021 13:48 Ответить
гля находчивый но за то у него хоть секас был с реальным человеком ((
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14.06.2021 14:17 Ответить
Підкотив на авто до дівчини на вокзалі і сказав "Нє жди автобус, я новоє лицо! Поехали со мной, хуженибудит!" Ймовірність підчипити - 73%.
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14.06.2021 14:26 Ответить
Присылай, полечу.
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15.06.2021 11:13 Ответить
И самое главное, что повез то по асфальтированной дороге и хорошо освещенной
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15.06.2021 11:24 Ответить
И многосерийник "Жизнь под шконкой". Оно того видать стоило.
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14.06.2021 15:17 Ответить
кастрировать подонка!
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14.06.2021 15:18 Ответить
Наш нарид всё вытерпит, главное чтоб не самооборонялся. А то, что "Мужчине" уже сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей, так с ним это ведь не в первый раз, скоро карасика снова выпустят на нерест.
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14.06.2021 16:56 Ответить
Гєращєнко знову рапортує що він круче Спайдер мена і пов язав всіх насильників України
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15.06.2021 01:20 Ответить
Це в теперішній час ще когось треба гвалтувати , але як вавка в голові то це на довго
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15.06.2021 07:47 Ответить
Вы статистику изнасилований не видели? Что значит "Це в теперішній час ще когось треба гвалтувати" и глупый смайлик????? Вы за изнасилования? Не хочу, чтобы такая участь постигла вашу дочь или внучку в будущем, пусть лучше вас сейчас.
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15.06.2021 11:10 Ответить
То он про то, шо снять бабу как два пальца об асфальт и если припекло, то не нада никого насиловать всетаки не в каменном веке живет
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15.06.2021 11:28 Ответить
за статистику не знаю, але десяток жінок знаю які зовсім не проти когось трах..ти ,
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15.06.2021 15:44 Ответить
а других людей на вокзале в это время не было? видеокамеры вокзала работали?
при заталкивании в машину девушка...сопротивлялась...кричала...кусалась...брыкалась?
ее личные вещи (кошелки, деньги, телефон) он оставил на вокзале или.. закинул в машину...?
зачем привез обратно в город (спасибо, конечно!) но почему не оставил там (дав себе фору во времени)...спасибо что не убил! - это однозначно...но...как-то все примитивно-дыбильно...
другое дело если предложил подвезти и она сама села... а потом уж классика маньячного жанра... статьи видать разные - сама села и избил-уволок ??? не?
(девчонку жаль, в любом случае....и маньяк на свободе - это отдельное спасибо судейским)
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15.06.2021 10:11 Ответить
26-річний житель Черкас викрав 20-річну дівчину, вивіз за місто і зґвалтував - Цензор.НЕТ 2737
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15.06.2021 10:36 Ответить
Что-то удивлен отсутствием комментариев от адептов ауе о том, что "на зоне ему звезда"
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15.06.2021 12:39 Ответить
 
 