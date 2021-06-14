С погибшим из-за гранатометного обстрела российских террористов воином 128-й ОГШБр Владимиром Беловым простились на Киевщине. ВИДЕО
Сегодня, 14 июня, в селе Заборье Боярской городской территориальной громады Фастовского района Киевской области состоялась церемония прощания с Владимиром Владимировичем Беловым, 1984 года рождения, старшиной, военнослужащим 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 11 июня в районе села Водяное Мариупольского района Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время гранатометного обстрела позиций ВСУ российскими войсками.
Об этом говорится в Фейсбук-сообществе "Боярка Чистый Город", сообщает Цензор.НЕТ.
Владимир Белов родился 28.07.1984 года. С 2015 года находился в рядах Вооруженных сил Украины, участвовал в боевых действиях в районе Водяного, Богдановки и других населенных пунктов.
У него остались родители, брат и сестры.
Владимир Белов
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