С погибшим из-за гранатометного обстрела российских террористов воином 128-й ОГШБр Владимиром Беловым простились на Киевщине. ВИДЕО

Сегодня, 14 июня, в селе Заборье Боярской городской территориальной громады Фастовского района Киевской области состоялась церемония прощания с Владимиром Владимировичем Беловым, 1984 года рождения, старшиной, военнослужащим 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 11 июня в районе села Водяное Мариупольского района Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время гранатометного обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

Об этом говорится в Фейсбук-сообществе "Боярка Чистый Город", сообщает Цензор.НЕТ.

Владимир Белов родился 28.07.1984 года. С 2015 года находился в рядах Вооруженных сил Украины, участвовал в боевых действиях в районе Водяного, Богдановки и других населенных пунктов.

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У него остались родители, брат и сестры.

Владимир Белов