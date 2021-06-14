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Проект "Без цензуры": Как друзья Ермака хотят забрать у нас безвиз, а Зеленский обманывает Байдена. ВИДЕО

Сегодня в "Без цензуры" не будет голых задниц и быдла с паспортом Украины. Зато будет тема, от которой зависит, будет ли у нас безвиз и поддержка Соединенных Штатов на всех фронтах.

Как Андрей Портнов и Олег Татаров хотят отсечь от Украины помощь США? А еще - стремятся подложить огромную свинью в вопросе нашего безвиза и отношений с западными партнерами.

Эта сладкая парочка прямо сейчас срывает конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это - один из ключевых антикоррупционных институтов, а еще - она ​​крайне важна для безвиза Украины с Евросоюзом.

Марина Данилюк-Ярмолаева расставляет все точки над "і" в этой сложной, но очень важной для каждого из нас истории.

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Читайте также: Офис Зеленского срывает конкурс на главу САП из-за провала своего кандидата Костина, - Шабунин

Автор: 

Байден Джо (2789) Зеленский Владимир (20348) САП (2064) Ермак Андрей (1262) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+9
Марина Данилюк-Єрмолаєва в свій час все зробила, щоб ця парочка прийшла до влади. Спочатку все робили для того, щоб зедно прийшло, а тепер ниють, що безвіз можуть в нас забрати. То хто вам тут лікар?
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14.06.2021 15:37
+8
А это инфа дле тех кто постояно орут про преступный режым Порошенка. Реформы при "преступном" правительстве 2014-2019 годов в алфавитном порядке от а до я:
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
"Я - украинец" стало звучать наконец-то гордо. Друзі, заходьте будь ласка на мій український канал(без реклами), є що подивитись, послухати патріотичну музику: https://www.youtube.com/channel/UC-LtSj31vhoQKTcsjjXASug? .
.
.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
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14.06.2021 16:41
+4
Напомним, ранее сообщалось, что в сети https://censor.net/ru/news/3262361/v_seti_zaregistrirovana_petitsiya_ob_uvolnenii_zamglavy_op_tatarovahttps://censor.net/ru/n3270785
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14.06.2021 15:42
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Правила форума Совет форумчан
Марина Данилюк-Єрмолаєва в свій час все зробила, щоб ця парочка прийшла до влади. Спочатку все робили для того, щоб зедно прийшло, а тепер ниють, що безвіз можуть в нас забрати. То хто вам тут лікар?
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14.06.2021 15:37 Ответить
Лишь бы не Порошенко ? Хуже не будет ? ! ЖРИ ТЕ , ИУДЫ ПОРНОШУТА ,ОСКОРБЛЯВШЕГО УКРАИНЦЕВ хохлами. И УКРАИНУ ПОРНОАКТРИСОЙ ,БЕРУЩЕЙ И СПЕРЕДИ И СЗАДИ ! Наслаждайтесь , его хо холяндеей ! Ну , что поржали , поприкалывались ?
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15.06.2021 07:30 Ответить
ыуда? а кого он отыудил то? че, не видели кого избирают? даже если бы и отыудил - ну и че тогда?
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15.06.2021 14:02 Ответить
Напомним, ранее сообщалось, что в сети https://censor.net/ru/news/3262361/v_seti_zaregistrirovana_petitsiya_ob_uvolnenii_zamglavy_op_tatarovahttps://censor.net/ru/n3270785
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14.06.2021 15:42 Ответить
...Лобізм за правилами - елемент американської політичної культури, проте Зеленському це не пояснили.
Шеф ОПУ Андрій Єрмак, коментуючи https://bykvu.com/ua/bukvy/cnn-opriljudniv-novi-detali-rozmovi-rudi-*********-ta-iermaka-u-2019-roci/ оприлюднення телекомпанією CNN його розмови влітку 2019 року з Куртом Волкером та Рудольфом Джуліані, висловив притаманну йому на посаді впевненість, що протягом двох останніх років Україна у відносинах зі США все робила правильно.
Якщо перекласти з мови Єрмака загальнозрозумілою, то виходить, що і спроба імпічменту Дональда Трампа після його розмови з Володимиром Зеленським, і відсутність посла США в Україні з травня 2019 року, і наміри Пентагона скоротити на 10 відсотків порівняно з поточним роком асигнування на підтримку обороноздатності України - це нормально та правильно.
Можливо, для Єрмака, який захопився власною уявною величчю та коментує зовнішньополітичні події з підвищеною інтенсивністю, це виглядає нормальним. Для України насправді - ні. - Є. Магда https://bykvu.com/ua/mysli/tri-gorishki-dlja-zelenskogo/
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14.06.2021 16:00 Ответить
безвиз -- он же так и называется -- БЕЗ ВИЗ. Зеленых прям выворачивает от того, что население в Ивропу мотается - этого наши "старшие братья" пережить не могут!. Они сначала добьются , что украм введут визы, а потом перестанут их давать --- вон он и будет, настоящий БЕЗ-ВИЗ.
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14.06.2021 16:29 Ответить
Ну и противный же голос у этой Марины.
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14.06.2021 16:37 Ответить
Пора Янека в Премьеры брать. .У того хоть был порыв в Европу,-может, случайный, но искренний. Ему объяснили, что он не прав, и он понял, что не прав, потому и Майдан начался.По сути, тогда было все плохо, но не так ужасно, как сейчас....
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14.06.2021 16:39 Ответить
А это инфа дле тех кто постояно орут про преступный режым Порошенка. Реформы при "преступном" правительстве 2014-2019 годов в алфавитном порядке от а до я:
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
"Я - украинец" стало звучать наконец-то гордо. Друзі, заходьте будь ласка на мій український канал(без реклами), є що подивитись, послухати патріотичну музику: https://www.youtube.com/channel/UC-LtSj31vhoQKTcsjjXASug? .
.
.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
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14.06.2021 16:41 Ответить
Проєкт "Без цензури": Як друзі Єрмака хочуть забрати у нас безвіз, а Зеленський обманює Байдена - Цензор.НЕТ 5203
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14.06.2021 18:58 Ответить
до слез умиляют стенания "акул" и "акулих" пера и продажности. Было все как обычно, против кого дружим и сколько дают.Порох жадный не даст. Порешали, начали топить. Получилось. Пришли за тугриками. Их послали. Особенно возмутились уроженцы карпат- нас еще так бесплатно никто не имел. Только трио виртуозов и то после плача кое что получили. Такова жизнь, как говорят французы.
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14.06.2021 21:06 Ответить
Киш на пляшку, руска сволоч.
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15.06.2021 01:38 Ответить
Украіна потрібна як земля для олігархів наших, і рабів стільки шоб їх обслужували, остальне лишне і дурна мова. Олігархи не вчили історію їх події на сході нічого не навчили.
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15.06.2021 06:53 Ответить
 
 