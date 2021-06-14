Проект "Без цензуры": Как друзья Ермака хотят забрать у нас безвиз, а Зеленский обманывает Байдена. ВИДЕО

Сегодня в "Без цензуры" не будет голых задниц и быдла с паспортом Украины. Зато будет тема, от которой зависит, будет ли у нас безвиз и поддержка Соединенных Штатов на всех фронтах.

Как Андрей Портнов и Олег Татаров хотят отсечь от Украины помощь США? А еще - стремятся подложить огромную свинью в вопросе нашего безвиза и отношений с западными партнерами.

Эта сладкая парочка прямо сейчас срывает конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это - один из ключевых антикоррупционных институтов, а еще - она ​​крайне важна для безвиза Украины с Евросоюзом.

Марина Данилюк-Ярмолаева расставляет все точки над "і" в этой сложной, но очень важной для каждого из нас истории.

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