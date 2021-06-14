"Семья, перешедшая в другой зал за несколько секунд до этого, просто гиперфартовая", - в Полтаве дерево упало на летнюю площадку кафе. ВИДЕО камер наблюдения

В Полтаве дерево упало не летнюю площадку кафе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, происшествие зафиксировали камеры наблюдения, запись из которых опубликовал пользователь Фейсбук Назар Приходько.

На записи видно, что буквально за несколько секунд до падения дерева с летней площадки ушли люди - мужчина, три женщины и маленькая девочка.

"В Полтаві дерево впало на літній майданчик кафе... Як я розумію родина, яка за декілька секунд до цього перейшла в іншу залу - не просто фартова, а гіперфартова!" - написал автор публикации в комментарии к записи.

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