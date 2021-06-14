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"Семья, перешедшая в другой зал за несколько секунд до этого, просто гиперфартовая", - в Полтаве дерево упало на летнюю площадку кафе. ВИДЕО камер наблюдения

В Полтаве дерево упало не летнюю площадку кафе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, происшествие зафиксировали камеры наблюдения, запись из которых опубликовал пользователь Фейсбук Назар Приходько.

На записи видно, что буквально за несколько секунд до падения дерева с летней площадки ушли люди - мужчина, три женщины и маленькая девочка.

"В Полтаві дерево впало на літній майданчик кафе... Як я розумію родина, яка за декілька секунд до цього перейшла в іншу залу - не просто фартова, а гіперфартова!" - написал автор публикации в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На дамбе в Полтаве перевернулась лодка: двое мужчин погибли, третьего ищут спасатели. ВИДЕО

Автор: 

безопасность (1105) Тахтаулове (764) рестораны (279)


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Топ комментарии
+33
Бережёного Бог бережёт. Увидели ураган на улице, вот и зашли в помещение. Молодцы получается
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14.06.2021 15:34
+14
чуйка как у беглого витька молодцы))
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14.06.2021 15:42
+11
Хорошо, что без жертв.
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14.06.2021 15:33
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"Семья, перешедшая в другой зал за несколько секунд до этого, просто гиперфартовая", - в Полтаве дерево упало на летнюю площадку кафе - Цензор.НЕТ 1554
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14.06.2021 15:33 Ответить
Хорошо, что без жертв.
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14.06.2021 15:33 Ответить
Бережёного Бог бережёт. Увидели ураган на улице, вот и зашли в помещение. Молодцы получается
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14.06.2021 15:34 Ответить
чуйка как у беглого витька молодцы))
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14.06.2021 15:42 Ответить
Destination point…
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14.06.2021 15:46 Ответить
опередили Вы меня, именно "Пункт назначения"
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14.06.2021 17:14 Ответить
Везучие!
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14.06.2021 15:52 Ответить
Ойц! Таки пощастило.
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14.06.2021 16:02 Ответить
на 1+1ролик и про запорожье..прикол в том что там потоп а у нас на районе ни фига........вот так то..))
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14.06.2021 16:08 Ответить
https://youtu.be/9fGOwtdObfE

вот на 1+1
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14.06.2021 16:09 Ответить
ТВ- 1+1 и ТВ- НАШ-истов если 5 минут посмотреть и послушать, то сразу хочется хватать шмотку и бежать спасаться в кацапию.
Сутками все дерьмо со всех сайтов собирают у себя "в новостях" где в Украине кошку замучали, где пьяный упал, где кто-то подрался, где кого-то побили, где кто-то посцал под забором и пр. и тд. и тп. фуйня и 24 часа в сутки выкладывают эту фуету в телезомбик 1+1 и НАШ-истов..
А между обсиранием Украины вставляют видики из кацапских пропагондонских СМИ. как в кацапии жить хорошо.
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14.06.2021 16:24 Ответить
в 93 был на кацапии, уже в то время начали обсирать Украину
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14.06.2021 18:12 Ответить
тяжело руским жить в говне и не подозревать об этом. совсем как в совке
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14.06.2021 21:47 Ответить
Не правда ваша, батенька.
В совке знали что живут в говне и стремились из него выбраться.
В России догадываются что живут в говне, но стремятся затащить туда как можно больше народу.
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14.06.2021 22:57 Ответить
теж помітили, що у нарасіянських новинах - завжди все добре, а в "наших" новинах навпаки - завжди все погано?
Це так роблять темники ще з часів Кучми/Медведчука
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15.06.2021 23:17 Ответить
Г+Г...это канал для тупых зебилов...
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14.06.2021 16:28 Ответить
По Г+Г я заметил еще в 2018 году как они подавали новости. Сначала ужасьі, чтобьі у зрителя в голове отложилось что они живут в какой-то ужасной стране, потом ненавязчиво ужасьі связьівают с властью, чтобьі зритель ужасьі отождествлял в властью.
На а потом Порошенко расчленил и сьел брата, торгует на крови, о, смотрите какой бубочка новое литцо, какой хороший.
Как-то так
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14.06.2021 17:09 Ответить
Был такой анекдот про студента,который к экзамену по биологии выучил только про блох.Вопрос про собак -ответ " у неё есть шерсть,а в шерсти блохи,и погнал про блох. Про верблюда ответ тот же, про кошек то же самое. Вы (и не только вы) как тот студент, обсуждая любую новость,в итоге переходите на плохого или очень плохого ЗЕ. У вас с головой всё в порядке? Или вы "прямого" насмотрелись?
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14.06.2021 18:17 Ответить
Ну тьі же себя считаешь нормальньім.(хотя могут появиться в етом сомнения)
Почему тьі думаешь, что на вопрос про голову, я должен дать отрицательньій ответ?

В свою очередь сообщу что есть такая украинская пословица "чув дзвін, та не почув де він"

Если присмотреться(прислушаться согласно пословице), то можно увидеть/усльішать что мое сообщение бьіло ответом другим.
Но то такое: кто хочет увидеть/усльішать суть, а кто хочет увидеть где блохи ссуть
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14.06.2021 19:58 Ответить
Я бы на их месте пару билетиков Спортлото прикупил бы )))
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14.06.2021 18:01 Ответить
Они прикупили пару рулонов туалетной бумаги.
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14.06.2021 23:36 Ответить
Сюжет для ремейка "Пункт назначения".
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15.06.2021 07:14 Ответить
Не так. Власники кафе, або комунальними Полтави гіперфартові
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15.06.2021 07:49 Ответить
 
 