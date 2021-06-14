"Семья, перешедшая в другой зал за несколько секунд до этого, просто гиперфартовая", - в Полтаве дерево упало на летнюю площадку кафе. ВИДЕО камер наблюдения
В Полтаве дерево упало не летнюю площадку кафе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, происшествие зафиксировали камеры наблюдения, запись из которых опубликовал пользователь Фейсбук Назар Приходько.
На записи видно, что буквально за несколько секунд до падения дерева с летней площадки ушли люди - мужчина, три женщины и маленькая девочка.
"В Полтаві дерево впало на літній майданчик кафе... Як я розумію родина, яка за декілька секунд до цього перейшла в іншу залу - не просто фартова, а гіперфартова!" - написал автор публикации в комментарии к записи.
Топ комментарии
+33 дмитрий иванов #379098
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+14 Bigukrman я
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+11 Сергей Иванофф
показать весь комментарий14.06.2021 15:33
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вот на 1+1
Сутками все дерьмо со всех сайтов собирают у себя "в новостях" где в Украине кошку замучали, где пьяный упал, где кто-то подрался, где кого-то побили, где кто-то посцал под забором и пр. и тд. и тп. фуйня и 24 часа в сутки выкладывают эту фуету в телезомбик 1+1 и НАШ-истов..
А между обсиранием Украины вставляют видики из кацапских пропагондонских СМИ. как в кацапии жить хорошо.
В совке знали что живут в говне и стремились из него выбраться.
В России догадываются что живут в говне, но стремятся затащить туда как можно больше народу.
Це так роблять темники ще з часів Кучми/Медведчука
На а потом Порошенко расчленил и сьел брата, торгует на крови, о, смотрите какой бубочка новое литцо, какой хороший.
Как-то так
Почему тьі думаешь, что на вопрос про голову, я должен дать отрицательньій ответ?
В свою очередь сообщу что есть такая украинская пословица "чув дзвін, та не почув де він"
Если присмотреться(прислушаться согласно пословице), то можно увидеть/усльішать что мое сообщение бьіло ответом другим.
Но то такое: кто хочет увидеть/усльішать суть, а кто хочет увидеть где блохи ссуть