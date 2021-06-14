Я прекрасно себя чувствую. Нет никаких жалоб. Никто меня не бил, - Протасевич на брифинге МИД Беларуси. ВИДЕО
Белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич утверждает, что у него нет никаких жалоб, никто его не бил.
Об этом Протасевич заявил журналистам сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Я прекрасно себя чувствую. У меня нет никаких жалоб. Никто меня не бил", - сказал Роман Протасевич.
Является ли такое заявление добровольным, или оно сделано под давлением, остается непонятным.
Протасевич также отметил, что никакого торга со следствием у него не было.
"Никакого торга со следствием у меня не было. Это исключительно мой выбор и решение", - сказал он.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.
В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.
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как впрочем и все они там...
- он и завилял как дворняга хвостом...
Таракан меня любил....
За ручки поискал и по лицу погладил
Показания пленных не имеют юридического значения
Жаль хлопца - Таракан его угробит
Шрайбман написал, что Протасевич преувеличил его участие в процессе."
Он запел как Лучано Паваротти в лучшие годы. Даже о том, о чем он мог спокойно промолчать без всяких последствий.
Подходит к краю канавы и спрашивает:
- Эй, мужик! Ты там как?
Из канавы:
- Не поверите, гораздо лучше чем до аварии!!!
P.S. Написано без физического принуждения, в добровольном порядке.
Даю Ромі і КГБ-шнікам як шаблон на майбутнє. Не дякуйте
Ну и кто из них баба !?
Человека, на самом деле сковать легко…
И главное, что у него в тюрьме - прекрасное настроение......
_И Луна сделана из сыра...
Другий відрікається, а потім каже, що "вона усе таки крутиться".
Третій просто відрікається.
Четвертого спалюють і ніхто про нього не дізнається.
І таких четвертих більшість.
Щось казати із цього приводу можна тільки якщо самому пройти гебешні катівні.
Бить может и не били, но морально зашугали пацана так, что он с натянутой улыбкой расскажет, что это он убил Кеннеди.
И чубчик гейский сделали, и теперь жалоб никаких нет.