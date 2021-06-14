Я прекрасно себя чувствую. Нет никаких жалоб. Никто меня не бил, - Протасевич на брифинге МИД Беларуси. ВИДЕО

Белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич утверждает, что у него нет никаких жалоб, никто его не бил.

Об этом Протасевич заявил журналистам сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Я прекрасно себя чувствую. У меня нет никаких жалоб. Никто меня не бил", - сказал Роман Протасевич.

Является ли такое заявление добровольным, или оно сделано под давлением, остается непонятным.

Протасевич также отметил, что никакого торга со следствием у него не было.

"Никакого торга со следствием у меня не было. Это исключительно мой выбор и решение", - сказал он.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.