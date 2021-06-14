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Новости Видео Задержание Протасевича
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Я прекрасно себя чувствую. Нет никаких жалоб. Никто меня не бил, - Протасевич на брифинге МИД Беларуси. ВИДЕО

Белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич утверждает, что у него нет никаких жалоб, никто его не бил.

Об этом Протасевич заявил журналистам сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Я прекрасно себя чувствую. У меня нет никаких жалоб. Никто меня не бил", - сказал Роман Протасевич.

Является ли такое заявление добровольным, или оно сделано под давлением, остается непонятным. 

Протасевич также отметил, что никакого торга со следствием у него не было.

"Никакого торга со следствием у меня не было. Это исключительно мой выбор и решение", - сказал он.

Читайте также: Протасевич участвует в брифинге МИД Беларуси относительно принудительной посадки самолета Ryanair. ФОТО

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Также читайте: Террористы из "ЛНР" выехали в Минск для допроса Протасевича

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.

Автор: 

Беларусь (7890) Протасевич Роман (309)


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Топ комментарии
+20
Никто через меня ток не пропускал,шлангами не лупили,ногти не хотели выдерать,целафан не сжигали над моей кожей и на голову не одевали,арматуры и бутылки в зад не втыкали.Как мне хорошо.
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14.06.2021 16:18
+18
Не треба мене у крематорій, я ще кров здавати можу...
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14.06.2021 16:17
+18
До благодарности, что его спасли эвакуировав с вражеского самолета, еще дело не дошло?
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14.06.2021 16:18
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"Лукашенко - мой отец родной"
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14.06.2021 16:15 Ответить
Протасевич - латентный терпила...
как впрочем и все они там...
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14.06.2021 16:34 Ответить
новичка на родных хватит,озабоченность Запада не спасёт , вот и сломали
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14.06.2021 16:55 Ответить
Таких и ломать не надо... на него только цыкнули
- он и завилял как дворняга хвостом...
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14.06.2021 17:00 Ответить
при чём тут сломали? это белорус. там 90+% трусы.
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16.06.2021 00:09 Ответить
Когда зажимают яйца дверью,то признаешься даже в том,что твоя мама на Марсе и очень любит луку.
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15.06.2021 10:14 Ответить
Следующий этап
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14.06.2021 16:36 Ответить
Я чудово почуваюся. Немає ніяких скарг. Ніхто мене не бив, - Протасевич на брифінгу МЗС Білорусі - Цензор.НЕТ 4421
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14.06.2021 16:37 Ответить
Не треба мене у крематорій, я ще кров здавати можу...
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14.06.2021 16:17 Ответить
Таракан меня не бил,
Таракан меня любил....

За ручки поискал и по лицу погладил

Показания пленных не имеют юридического значения
Жаль хлопца - Таракан его угробит
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14.06.2021 16:21 Ответить
Схоже
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14.06.2021 16:22 Ответить
Да он и в убийстве Кенеди сейчас признается, кто поверит нормальный в этот цирк?
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14.06.2021 16:17 Ответить
Брифинг репетировали долго.... КГБ и без насилия и пыток- пфф такого не бывает.....
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14.06.2021 16:17 Ответить
Никто через меня ток не пропускал,шлангами не лупили,ногти не хотели выдерать,целафан не сжигали над моей кожей и на голову не одевали,арматуры и бутылки в зад не втыкали.Как мне хорошо.
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14.06.2021 16:18 Ответить
Точно, а ещё в гестапо макарошки, чаёк и сигареты, сидел бы и сидел. Спасибо фюрер... ой Бацьке за счастливое сидение!1111
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14.06.2021 16:20 Ответить
Никто меня не бил, я сам упал на биту, десять раз подряд.
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14.06.2021 16:18 Ответить
До благодарности, что его спасли эвакуировав с вражеского самолета, еще дело не дошло?
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14.06.2021 16:18 Ответить
''Я прекрасно себя чувствую. Нет никаких жалоб. Никто меня не бил,...'' І вобщє це я попросив літающего маршрутчіка шоб здєлав остановку ''тута-здєся'' бо сильно бульбацьку захотілося побачить.
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14.06.2021 16:18 Ответить
В топку протасевича!
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14.06.2021 16:19 Ответить
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14.06.2021 16:19 Ответить
"Я прекрасно себя чувствую."-лучше,чем до ареста.
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14.06.2021 16:21 Ответить
Люди которых он сдал его не винят. Запомнилась фраза одного, который убежал в Украину, типа мы же не знаем какие подвалы в ЛНР.
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14.06.2021 16:21 Ответить
В каком смысле сдал? Их имена не были известны? Или показания на них дал? Так толку от них никакого, с таким успехом мог любой мент написать что они злостные хулиганы и на основании этого посадить.
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14.06.2021 16:23 Ответить
Ну например об участии этого Шрайбмана в революционной деятельности никто не знал, поэтому он и бежал в Украину.
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14.06.2021 16:27 Ответить
Ага-ага... Совсем не известный человек был, имя нигде не известно... В реальности же тех, кто уехал ттуда можно вернуть только похитив. А если похитеть и привести, ка кэтого - то пофиг давал ли кто какие показания или нет.
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14.06.2021 16:29 Ответить
"Протасевич сказал, что Шрайбман был участником чата, в котором координировались протестные акции в Беларуси.
Шрайбман написал, что Протасевич преувеличил его участие в процессе."

Он запел как Лучано Паваротти в лучшие годы. Даже о том, о чем он мог спокойно промолчать без всяких последствий.
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14.06.2021 16:33 Ответить
Ты сам сильно был в подобном нквд? Далее - соверншенно пофигу, что он там сказал. Потому что повторю - только по беспределу, именно похитив можно кого то вбеларусь вернуть. Не одна нормальная страна не выдаст не по какому запросу. А если тупо похищать - то совершенно пофигу, кто там какие показания дал. Сам похищенный скажет, что это он добровольно приехал с чистосердечным признанием.
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14.06.2021 16:39 Ответить
Вечер. Деревенская дорога. Едет мужиченка на телеге ... Вдруг сзади врезается в телегу крутая иномарка. Ну телега в щепки, лошадь на дороге в конвульсиях, мужик в канаве ... Тут на дорогу из иномарки выходит малиновый пинджак (с карманами!), достает пушку, подходит к лошади и БАХ-БАХ, успокоил лошадь ...
Подходит к краю канавы и спрашивает:
- Эй, мужик! Ты там как?
Из канавы:
- Не поверите, гораздо лучше чем до аварии!!!
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14.06.2021 16:21 Ответить
акі у санаторії Ружанскій пабивау...))))
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14.06.2021 16:23 Ответить
Ааа... ну тогда-быстренько извинился перед Батькой!
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14.06.2021 16:27 Ответить
Что значит быстреньк? Он с этого каждое утро начинает.
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14.06.2021 16:30 Ответить
Я враг народа. Когда я был в селе "Весёлые попердюхи", меня завербовала японская разведка с целью покушения на товарища Лукашенка. Прошу наш самый гуманный советско-росийско-белорусский суд расстрелять меня как собаку, я не заслуживаю снисхождения. Да здрасвует коммунистическая партия, да здравствует товарищ Лукашенко!
P.S. Написано без физического принуждения, в добровольном порядке.

Даю Ромі і КГБ-шнікам як шаблон на майбутнє. Не дякуйте
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14.06.2021 16:27 Ответить
Все так, только завербовала не японская, а латинская разведка.
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14.06.2021 16:28 Ответить
он одержал над собой победу. он полюбил большого брата.
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14.06.2021 16:32 Ответить
Там була кімната 101.
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14.06.2021 17:22 Ответить
Полюбил бы - это если бы вышел и уехал в безопасное место и там бы продолжил говорить такое. И вот приведенная фраза именно про такой вариант. А говорить что скажит тюремщики которые применяют пытки - это будничный вариант.
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14.06.2021 20:38 Ответить
Транквилизаторами обкололи. Сильно заметно
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14.06.2021 16:32 Ответить
Почему даже чмошник Навальный не такой?
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14.06.2021 16:33 Ответить
Похоже на Стокгольмский синдром. Может даже должность получит при Лукашенко.
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14.06.2021 16:37 Ответить
Какая-никакая, а Надя Савченко на камеру, сидя в наручниках, не выражала поддержку ни РФ, ни ДНР/ЛНР, ни сепарам.....
Ну и кто из них баба !?
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14.06.2021 16:39 Ответить
Вот только не надо про Гадю. Она разыгрывала спектакль.
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14.06.2021 16:45 Ответить
Она орала "Слава героям!" прямо на суде.)
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14.06.2021 16:48 Ответить
Обвинять имеет право только тот, кто сам это прошёл и вышел иначе…
Человека, на самом деле сковать легко…
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14.06.2021 16:41 Ответить
Короче, в новостной ленте его нет смысла упоминать - у чувака всё Ок !
И главное, что у него в тюрьме - прекрасное настроение......
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14.06.2021 16:43 Ответить
Пацаны, уточните у него, может это он сам попросил посадить самолёт в Минске? Типа "соскучился, хотел поцеловать родную землю".
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14.06.2021 16:44 Ответить
Там у всіх настій рівний і зачіска пристойна.
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14.06.2021 16:53 Ответить
😂🌷×××
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14.06.2021 16:58 Ответить
"Я прекрасно себя чувствую. Нет никаких жалоб. Никто меня не бил"
_И Луна сделана из сыра...
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14.06.2021 17:04 Ответить
Я прекрасно себя чувствую. Нет никаких жалоб...Ой, а это совсем не почка вывалилась...
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14.06.2021 17:21 Ответить
Одного спалюють на вогнищі і про нього знає увесь світ.
Другий відрікається, а потім каже, що "вона усе таки крутиться".
Третій просто відрікається.
Четвертого спалюють і ніхто про нього не дізнається.
І таких четвертих більшість.
Щось казати із цього приводу можна тільки якщо самому пройти гебешні катівні.
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14.06.2021 17:27 Ответить
.... и это все не правда
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14.06.2021 18:33 Ответить
Парень сильно переигрывает. Про «прекрасное настроение» очень убедительно. Из греческого курорта прямиком на нары, с реальной перспективой застрять там лет на 15. И правда откуда взяться плохому настроению.
Бить может и не били, но морально зашугали пацана так, что он с натянутой улыбкой расскажет, что это он убил Кеннеди.
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14.06.2021 18:34 Ответить
Думаю, что на него давили психологически, а не физически. Да на него и давить не надо. Судя по его прошлому интервью он ушел из Нексты ещё в сентябре прошлого года. Спрыгнул . Но боится, потому что понимает ,что за все это может получить срок, и большой.
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14.06.2021 19:16 Ответить
Стокгольмский сидром в чистом виде
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14.06.2021 19:02 Ответить
лукашенко и его галимый калюнька террористы
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14.06.2021 19:13 Ответить
Парень демонстрирует полное сотрудничество со следствием и не удивлюсь, если скоро заявит о лояльности Лукашенко и осудит свои ошибки молодости. Тут все просто. Злой следователь сдал смену и заступил добрый следователь. Хотя бы не бьёт, ну как тут устоишь?
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14.06.2021 19:53 Ответить
Да расслабтесь вы все - это чудо просто проект ФСБ, создан для приручения Луки пуйлом путем инспирирования массовых протестов, а то в последние годы тот совсем от рук отбился. Как видим, проект удачный, в итоге Лука полностью лег по пуйла
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14.06.2021 21:44 Ответить
Ему там нравится, питание лучше чем у Тихановской в Литве и душ Шарко по графику.
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14.06.2021 22:13 Ответить
Пошуровали тут и там резиновой палкой да одели в розовую маечку.
И чубчик гейский сделали, и теперь жалоб никаких нет.
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14.06.2021 23:32 Ответить
 
 