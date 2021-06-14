Победу над Украиной в Нидерландах отпраздновали с беспорядками и пожаром. ВИДЕО+ФОТО
В Гааге футбольные болельщики громко отметили победу над сборной Украины. Они бросались камнями и громили все вокруг, пришлось вмешаться полиции.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
На одной из улиц в Гааге сотни молодых людей собрались, чтобы отпраздновать победу. Через некоторое время атмосфера перестала быть спокойной. Нидерландские болельщики разожгли костры и начали запускать фейерверки, а вскоре принялись бросаться камнями и крушить все вокруг.
Полиции пришлось вмешаться и успокоить агрессивных болельщиков.
Также после победы около 400 болельщиков собрались на празднование в Апелдорне на празднование с фейерверками. Сначала полиция только наблюдала, но впоследствии разогнала празднующих.
Стоит отметить, что бары и рестораны в Нидерландах работают только до 22:00.
Устанавливать большие экраны для просмотра матча было запрещено, поэтому люди преимущественно собирались у себя во дворе, на улицах у своих домов, чтобы вместе смотреть игру по телевизору.
В свою очередь большинство украинских болельщиков, которые приехали в Аместердам, сегодня уже возвращаются домой.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сборная Украины минимально уступила в первом матче Евро-2020.
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