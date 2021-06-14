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Победу над Украиной в Нидерландах отпраздновали с беспорядками и пожаром. ВИДЕО+ФОТО

В Гааге футбольные болельщики громко отметили победу над сборной Украины. Они бросались камнями и громили все вокруг, пришлось вмешаться полиции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

На одной из улиц в Гааге сотни молодых людей собрались, чтобы отпраздновать победу. Через некоторое время атмосфера перестала быть спокойной. Нидерландские болельщики разожгли костры и начали запускать фейерверки, а вскоре принялись бросаться камнями и крушить все вокруг.

Полиции пришлось вмешаться и успокоить агрессивных болельщиков.

Читайте: Шевченко об игре сборной Украины на Евро-2020: Я доволен командой. Несмотря на то, что мы проиграли матч, мы запишем его себе в плюс

Победу над Украиной в Нидерландах отпраздновали с беспорядками и пожаром 01

Также после победы около 400 болельщиков собрались на празднование в Апелдорне на празднование с фейерверками. Сначала полиция только наблюдала, но впоследствии разогнала празднующих.

Также читайте: "Слава Украине! Шевченко молодец": российский комментатор Андронов оценил игру сборной Украины в первом матче Евро-2020

Победу над Украиной в Нидерландах отпраздновали с беспорядками и пожаром 02

Стоит отметить, что бары и рестораны в Нидерландах работают только до 22:00.

Устанавливать большие экраны для просмотра матча было запрещено, поэтому люди преимущественно собирались у себя во дворе, на улицах у своих домов, чтобы вместе смотреть игру по телевизору.

В свою очередь большинство украинских болельщиков, которые приехали в Аместердам, сегодня уже возвращаются домой.

Победу над Украиной в Нидерландах отпраздновали с беспорядками и пожаром 03
Победу над Украиной в Нидерландах отпраздновали с беспорядками и пожаром 04

Как ранее сообщал Цензор.НЕТсборная Украины минимально уступила в первом матче Евро-2020.

Автор: 

беспорядки (333) болельщики (290) Нидерланды (1581) футбол (3586) Евро-2020 (105)


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Топ комментарии
+34
напомню именно фанаты в Одессе 2 мая,спасли Одесу от русского мира
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14.06.2021 16:51
+27
"зародыш всех бед " це лаптєрейх!!!
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14.06.2021 16:49
+24
молодцы! (и наши футболисты и наши болельщики)
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14.06.2021 16:47
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футбольные фанаты и есть зародыш всех бед
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14.06.2021 16:46 Ответить
"зародыш всех бед " це лаптєрейх!!!
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14.06.2021 16:49 Ответить
напомню именно фанаты в Одессе 2 мая,спасли Одесу от русского мира
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14.06.2021 16:51 Ответить
молодцы! (и наши футболисты и наши болельщики)
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14.06.2021 16:47 Ответить
дикари! А цивилизованных украинцев в Европу не пускают даже за свою команду поболеть!
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14.06.2021 16:49 Ответить
И шо они так возбудились ? По аналогии - прыгать от счастья, что ты на Субару сумел обогнать на секунду Шкоду......
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14.06.2021 16:49 Ответить
Боюсь подумати,що би було ,якби наші виграли.
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14.06.2021 16:51 Ответить
Весь ИндоПэриджан=Од(Аз)ЭрБэйДжан болел за Украину.Досадный просчет в конце.НО ЭТО ТОЛЬКО ПЕРВАЯ ИГРА,В КОТОРОЙ БЫЛА ДАНА ФОРА ГОЛЛАНДЦАМ(Бандарная=ВанДер улица.в Баку в .20в) в 2 МЯЧА И ОТЫГРАННА.Впереди 2 матча-ВПЕРЕД УКРАИНА!!!(ЭхуЭрЯна-Сна Мужа сторона- будет сеять смерть и сокрушать всех).Слава Украине и Кавказу! ВПЕРЕД УКРАИНА!
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14.06.2021 16:54 Ответить
Украина=Юху Эр Яна=Сна Мужа Сторона(Ян-гори, а Яна-сторона на одэри(азэри).
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14.06.2021 20:36 Ответить
как-то ни разу не по-европейски. У нас бы уже по всем каналам кричали про дикарей и фашистов
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14.06.2021 17:13 Ответить
То Росію в стартовому матчи розгромили,а сбірну України -перемогли,це голандці так думають,на самім ділі ми перемогли,це наша Велика Перемога.,вони не розуміють, у нас назад означає вперед і наоборот,так що не даром на фото ряжені так радіють.....
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14.06.2021 17:30 Ответить
Они нам должны, ведь если бы украинская команда выиграла они бы вообще сожги бы Голландию нафиг.
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14.06.2021 17:32 Ответить
Это ж Гаага. Там ипанутых выше крыши. Не знаю как так получилось. И футбол там совсем не при чём. Там постоянно какие-то беспорядки. Прошлым летом местная гопота разобрала пожарный гидрант и поливала всё вокруг. Их попросили этого не делать. Они послали нахер. Вызвали полицию. Гопота обиделась и несколько дней крушила Гаагу. Витрины били, машины поджигали, пугали полицейских лошадок.
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14.06.2021 17:39 Ответить
Ватна мразота, навіть якби українці десятину того б зробили на акціях проти свавілля ментів, волали б свое улюблене - "цэ еуропа"...
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14.06.2021 17:47 Ответить
ЭТО РОССИЯНИ ПДРЫ В ГОЛЛАНДИИ БЕСПОРЯДКИ УСТРАИВАЮТ !!!
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14.06.2021 18:05 Ответить
Работа Гэбни! Пяти, хорошо обученных провокаторов ФСБ на не совсем трезвую толпу достаточно!
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14.06.2021 19:02 Ответить
Там своих идиотов выше крыши. Нафига им кацапы?
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14.06.2021 19:07 Ответить
КАЦАПЫ НАХЙ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ, А НУЖНА ИХ ТЕРРИТОРИЯ И РЕСУРСЫ !!! РОССИЯНИ САМИ ЛЕЗУТ В З АЛУПКУ !!!
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15.06.2021 19:05 Ответить
Перемогу над Україною в Нідерландах відсвяткували із заворушеннями і пожежею - Цензор.НЕТ 1815
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14.06.2021 19:09 Ответить
монголы ?
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14.06.2021 22:46 Ответить
Піттораси 😀
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14.06.2021 23:00 Ответить
Придурки есть везде. Вопрос в их концентрации.
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14.06.2021 18:22 Ответить
торчки хреновы , шо там им праздновать -еле выскочили с ничьи , празднуют они , плять... лучше б кацапам такое устраивали во время судов по самолёту .. празднуют они нах...
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14.06.2021 18:26 Ответить
Это они с расстройства. И я не шучу. Местные эту игру иначе как позором не называют. А их капитан дал официальное интервью, в котором решительно заявил, что НЕ обосрался от испуга во втором тайме (и мы ему конечно же верим ).
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14.06.2021 19:11 Ответить
ГЛАВНОЕ, ЧТО ГОЛЛАНДЦЫ ЛУЧШЕ РОССИЯН !!!
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15.06.2021 21:11 Ответить
o really? То это не голландуы кацапам мост в крым строили, а в топ10 их банках рашка гоняла серый кеш? Ну-ну...
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16.06.2021 11:25 Ответить
СЕРОЕ БАБЛО ВЫЙДЕТ СЕРЫМ ГНОЕМ ИЗ РОССИЯН !!!
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16.06.2021 13:15 Ответить
Перемогу над Україною в Нідерландах відсвяткували із заворушеннями і пожежею - Цензор.НЕТ 4906
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14.06.2021 19:09 Ответить
В Гааге? Это там где находится знаменитый трибунал, который уже лет десять ждёт не менее знаменитое *****?
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14.06.2021 19:57 Ответить
Дикуни і європейці - не переплутайте хто де.
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14.06.2021 20:09 Ответить
А мы смотрим на эту дикость и наслаждаемся голландским сыром.
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14.06.2021 22:53 Ответить
 
 