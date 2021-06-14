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Граждане Нигерии устроили на пляже в Днепре пикник с перерезанием горла козам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Иностранцы праздновали день рождения. Они привели с собой четырех коз и успели перерезать трем из них горло, прежде чем вмешалась полиция.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Gorod.dp.ua.

Полицию вызвали другие отдыхавшие, заслышав истошные вопли животных и почувствовав запах гари.

Стражи порядка обнаружили, что нигерийцы режут козам горло и бросают туши в костер. Троих коз они уже убили, еще одно животное удалось спасти.

Иностранцы пояснили, что у них такой пикник в честь дня рождения товарища. Полиция забрала их в отделение - разбираться.

Компанию могут привлечь по нескольким статьям - нарушение требований пожарной безопасности в лесах, хулиганство, а также жестокое обращение с животными.

Граждане Нигерии устроили на пляже в Днепре пикник с перерезанием горла козам 01
Граждане Нигерии устроили на пляже в Днепре пикник с перерезанием горла козам 02

Граждане Нигерии устроили на пляже в Днепре пикник с перерезанием горла козам 03

Автор: 

Днепр (4417) животные (931) иностранец (492) Нигерия (87) пляж (250)


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Топ комментарии
+45
Взагалі то пляж це не бійня, у нас за це стаття криминальна.
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14.06.2021 21:11
+33
Чи ви колись кололи свиню на пляжі? Чи у інших місцях масового відпочинку?
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14.06.2021 21:26
+31
вот этих нигеров потом белые расисты бьют потому что они черные.
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14.06.2021 21:13
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Страница 3 из 3
Это не ты выступаешь случаем?
https://www.youtube.com/watch?v=ntPACKOpPGY&list=LL&index=18
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15.06.2021 09:15 Ответить
Тролль армянский, что ты приперся в Украину, езжай на свою историческую родину и там поддерживай свою парашу.
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15.06.2021 09:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Iaa81vknw6M&list=LL&index=48&ab_channel=RED21RED21
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15.06.2021 09:41 Ответить
Животное
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15.06.2021 09:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NZp2-Za9o3A&list=LL&index=57&ab_channel=NicolasNicolas
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15.06.2021 09:44 Ответить
Хахаха сам там видел- Белые европейцы построили цивилизацию в ЮАР - Йоханнесбурге,. Чёрные все засрали...Абизяны... Все топ компании просто свернули свой бизнес... Дома с заборами как на зоне ( колючка и электричество) это норма.... Бклым вообще не советую туда соваться...
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15.06.2021 15:05 Ответить
Если они мусульмане, то праздновать языческий праздник день рождения харам. А для Курбан-байрам еще месяц. В штатах уважаются халяльные и кошерные обычаи, но разрешается делать только на специальной ферме, иначе будут заключены в тюрьму.
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15.06.2021 01:54 Ответить
В штатах есть 2 поправка.... И ещё вот вот и посмотрим маятник фуко в действии....
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15.06.2021 15:06 Ответить
Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
__________
Копи можуть на "загорілих" непогано підробитись
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15.06.2021 03:16 Ответить
Зарезать козу на шашлык, не является жестоким обращением.
Жестокое обращение с животными отсутствует в случае лишения жизни больных, бездомных животных, при охоте или другом добычи животных (при отлове их для зоопарков, использовании в научных целях), а также при убое домашних животных для использования по назначению (для получения мяса, меха) (см. Закон Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте" от 22 февраля 2000 г.; Закон Украины "О животном мире" от 13 декабря 2001 г. № 2894-
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15.06.2021 09:01 Ответить
Вспоминаю добрий гарний інтелегентний Київ , де він, індейці лук і стрели і зулуси в печерах і на гнездах, жлобье і бичье даже свої.
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15.06.2021 07:17 Ответить
Україномовний, самовитий , культурно-літературний каштановий рай.... Потвори бидляцьки спаскудили казку....Рогобидлий непотріб....
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15.06.2021 15:09 Ответить
Депортировать на этих обезьян
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15.06.2021 07:55 Ответить
А почему не депортировали местных аборигенов-обезьян, убивших рысь в Карпатах и выставлявших труп в соцсетях?
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15.06.2021 07:57 Ответить
А чому тебе не четвертувати за тупість? Ти не тупий? Ну тоді мав би знати, що депортують лише громадян іших країн, громадяни України відповідають згідно ККУ.
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15.06.2021 13:50 Ответить
А вот и нет, а вот и нет, хахаха, особо наглых лишает гражданства теперь президент, а не УК))) и соответственно, депортировать.
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15.06.2021 21:30 Ответить
Конституцією непередбачено примусового позбавлення громадянства, але пояснювати психічно хворому...
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15.06.2021 22:57 Ответить
Йолопе, начхати на твою інфантільну Констанцію, втілюй це Зеленському, котрий "слабым манием руки" то бішь своїм Указом вже лишив громадянства певну кількість мудрого наріда!
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15.06.2021 23:30 Ответить
Ти забув? Ти і сам з "мудрого наріда".
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16.06.2021 10:14 Ответить
Це не відкидує того, що громадянства можна позбутися не лише через ККУ.
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16.06.2021 11:02 Ответить
Тобто ти вважаєш, що тепер, коли ти обрав в президенти клована, можна насрати на Конституцію, ККУ та будь які закони?
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16.06.2021 11:06 Ответить
Ти обрав, бо мене на виробах не було. Що стосується твого питання - воно риторичне, тобто існує без відповіді.
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16.06.2021 11:09 Ответить
до речі, навіщо ти ставиш питання тупим на твою думку людям, це вказує на те шо твій діагноз сфальшований, а ти продовжуєш спілкування з ними тому, що це і є саме твій рівень інтелекту.
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16.06.2021 11:14 Ответить
А ти досі не зрозумів? Всього лиш для оцінки глибини двоєї хвороби.
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16.06.2021 12:01 Ответить
Що тут розуміти, якщо Олександр - пацієнт лікарн, і прикинувся дохтуром. Зніми халат та поверни його в ордінаторську.
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16.06.2021 12:13 Ответить
Может преклонить перед ними колени?
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15.06.2021 08:53 Ответить
Ты не поверишь, они учатся на врачей в мединституте.
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15.06.2021 08:56 Ответить
Не-не - нам такого не надо.
Депортация...
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15.06.2021 12:30 Ответить
скоро нам глотки порежут..с нашей толерантностью....
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15.06.2021 13:39 Ответить
лучшеб кацапов резали....
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15.06.2021 14:17 Ответить
Ни то чтобы я их защищаю. На деревнях у бабушек именно таким образом коз и баранов забивают. Может я ошибаюсь.
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15.06.2021 14:53 Ответить
У каждого народа свои причуды.Мусульмане ,грузины ,армяне обожают барашков.Да и я в детстве ими объедался.В каждой сельской семье было не менее 5 ярок.Вуйки тоже их любят до сих пор.Нигерийцы никому не мешали.Дай Бог им не нарушать наши Законы.
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15.06.2021 15:38 Ответить
мясо козье кэп
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15.06.2021 16:13 Ответить
В Словакии и Австрии бы депортировали из страны таких дикарей
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15.06.2021 16:47 Ответить
Ага.... депортируют) Приплывут следующей лодкой и через неделю снова здрасте.
Громадяни Нігерії влаштували на пляжі в Дніпрі пікнік із перерізанням горла козам - Цензор.НЕТ 8236
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15.06.2021 16:56 Ответить
Они точно сразу перерезали козам горло? Народ тёмный в полном смысле слова могли сначала надругаться вполне, инче чего бы козы так орали с перерезанными горлянками....
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15.06.2021 16:52 Ответить
Это вам не дикие нигерийцы с козлом, это настоящие славяне!
"
Так, в ноябре 2019 г. указанная гражданка пришла в дом свекрови, которая после продолжительной болезни была частично парализована, чтобы оставить ей для ухода двух своих четырехмесячных детей. Из-за отказа последней между женщинами возникла ссора, в результате которой обвиняемая, находясь во дворе, разбила окно дома и пыталась перебросить детей внутрь.
Вследствие преступных действий матери один ребенок получил травму головы и многочисленные телесные повреждения. Однако женщина не вызвала скорую помощь, в лечебное учреждение не обратилась, в результате чего ребенок умер.Источник: https://censor.net/ru/n3271550
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15.06.2021 16:54 Ответить
Більше, більше пускайте до України та Європи в цілому ціх дикунів. Й тоді і ні таке побачити.
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15.06.2021 17:35 Ответить
нигерийцы это не украина..я так думаю..
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15.06.2021 18:27 Ответить

Black Lives Matter
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15.06.2021 19:20 Ответить
...херасе дичь. Так на баркас их и в Нигерию! Там пускай режут что хотят, хоть друг друга...)))
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15.06.2021 20:14 Ответить
Відправте цих мавп додому, в Нігерію!
Там на гілках сородичі вже зпчекалися!
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15.06.2021 20:24 Ответить
Може, одразу в газову піч?
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29.06.2021 22:11 Ответить
это оскорбление религиозных чувств козорезов.
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15.06.2021 21:02 Ответить
Заберите их работать на ферму, или на бойню.
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15.06.2021 21:10 Ответить
Наступного разу як ви чи ваші родичі будуть в лісі чи взагалі "на природі" -не бухайте, не ригайте і не розкидайте навколо сміття. Бо чим ви тоді кращі від цих неосвічених землян, які просто відпочивали так, бо їх не навчили. А вас же вчать десятиліттями.
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29.06.2021 22:10 Ответить
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