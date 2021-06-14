Граждане Нигерии устроили на пляже в Днепре пикник с перерезанием горла козам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Иностранцы праздновали день рождения. Они привели с собой четырех коз и успели перерезать трем из них горло, прежде чем вмешалась полиция.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Gorod.dp.ua.

Полицию вызвали другие отдыхавшие, заслышав истошные вопли животных и почувствовав запах гари.

Стражи порядка обнаружили, что нигерийцы режут козам горло и бросают туши в костер. Троих коз они уже убили, еще одно животное удалось спасти.

Иностранцы пояснили, что у них такой пикник в честь дня рождения товарища. Полиция забрала их в отделение - разбираться.

Компанию могут привлечь по нескольким статьям - нарушение требований пожарной безопасности в лесах, хулиганство, а также жестокое обращение с животными.







