Граждане Нигерии устроили на пляже в Днепре пикник с перерезанием горла козам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Иностранцы праздновали день рождения. Они привели с собой четырех коз и успели перерезать трем из них горло, прежде чем вмешалась полиция.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Gorod.dp.ua.
Полицию вызвали другие отдыхавшие, заслышав истошные вопли животных и почувствовав запах гари.
Стражи порядка обнаружили, что нигерийцы режут козам горло и бросают туши в костер. Троих коз они уже убили, еще одно животное удалось спасти.
Иностранцы пояснили, что у них такой пикник в честь дня рождения товарища. Полиция забрала их в отделение - разбираться.
Компанию могут привлечь по нескольким статьям - нарушение требований пожарной безопасности в лесах, хулиганство, а также жестокое обращение с животными.
Топ комментарии
+45 vitaliymkua
показать весь комментарий14.06.2021 21:11
+33 vitaliymkua
показать весь комментарий14.06.2021 21:26
+31 Владислав Ткаченко #456666
показать весь комментарий14.06.2021 21:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=ntPACKOpPGY&list=LL&index=18
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
__________
Копи можуть на "загорілих" непогано підробитись
Жестокое обращение с животными отсутствует в случае лишения жизни больных, бездомных животных, при охоте или другом добычи животных (при отлове их для зоопарков, использовании в научных целях), а также при убое домашних животных для использования по назначению (для получения мяса, меха) (см. Закон Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте" от 22 февраля 2000 г.; Закон Украины "О животном мире" от 13 декабря 2001 г. № 2894-
Депортация...
"
Так, в ноябре 2019 г. указанная гражданка пришла в дом свекрови, которая после продолжительной болезни была частично парализована, чтобы оставить ей для ухода двух своих четырехмесячных детей. Из-за отказа последней между женщинами возникла ссора, в результате которой обвиняемая, находясь во дворе, разбила окно дома и пыталась перебросить детей внутрь.
Вследствие преступных действий матери один ребенок получил травму головы и многочисленные телесные повреждения. Однако женщина не вызвала скорую помощь, в лечебное учреждение не обратилась, в результате чего ребенок умер.Источник: https://censor.net/ru/n3271550
Black Lives Matter
Там на гілках сородичі вже зпчекалися!